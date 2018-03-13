Самые значимые события вторника

Адвокаты обжаловали приговор Нелидову в апелляционном порядке

Защитники экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидову направила апелляционные жалобы на приговор в Верховный суд Карелии.

"Вчера мы подали апелляционные жалобы, попросили отменить приговор в виду отсутствия состава преступления и вынести оправдательное решение", - сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток, к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды – Ордена Почета.

Ивану Романову назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы дела, я пришел к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой. А вам хочу сказать, что с таким правосудием у нашей республики нет будущего. Так нельзя, нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена, и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Андрей Нелидов после оглашения приговора в суде.

Ни он, ни Романов своей вины не признали.

Техника не подвела ни разу: за 5 дней до выборов в Петрозаводске протестировали КОИБы

Демонстрация Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) в Центризбиркоме Карелии доказала надежность оборудования, которое будет использоваться на выборах Президента РФ в Петрозаводске 18 марта 2018 года.

В Центральной избирательной комиссии Карелии во вторник состоялась демонстрация работы КОИБ - электронного устройства для подсчета голосов избирателей. Как отметил глава ЦИК РК Алексей Бахилин, в день голосования такими устройствами в Петрозаводске будут обеспечены 86 избирательных участков. Перечень этих участков утвержден постановлением избирательной комиссии региона и размещен на ее сайте, любой желающий может с ним ознакомиться.

По словам зампредседателя Центризбиркома Карелии Олега Кондрашова, в Петрозаводске будут использоваться КОИБы версии 2010 года – не модернизированное, зато хорошо проверенное оборудование, которое применялось на самых значимых выборах в Карелии все последние годы.

Сейчас ведется обучение операторов КОИБ из числа членов участковых избирательных комиссий. На каждом из участков, оборудованных такими Комплексами, будут работать по два оператора.

В эту пятницу, отметил Олег Кондрашов, КОИБы поступят на избирательные участки, в субботу технику протестируют.

''В субботу, накануне дня голосования, Комплексы в обязательном порядке проходят тестирование в режиме тренировки. Иными словами, это режим имитации дня голосования по сокращенной процедуре, но со всем перечнем мероприятий, которые предусмотрены в день голосования. Это публичное мероприятие, о котором будет объявлено накануне, так что наблюдатели и представители СМИ смогут на нем присутствовать", - отметил зампредседателя ЦИК.

Он добавил, что в воскресенье, за час до открытия избирательных участков, техника пройдет еще одну обязательную проверку.

В рамках демонстрации работы КОИБа все присутствовавшие – представители кандидатов и партий, журналисты, общественность – получили возможность собственноручно испытать оборудование. Комплекс обработки бюллетеней не подвел ни разу: безошибочно определял, действителен ли бюллетень, правильная ли на нем печать, где стоит отметка о голосовании, одна ли она и прочее.

Кроме того, специалисты ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия. Выяснилось, к примеру, что в день голосования будет работать сервисный центр, и при необходимости его сотрудники оперативно устранят неполадки в работе КОИБов. На этот период времени избиратели смогут воспользоваться обычной урной для голосования. Она понадобится и в том случае, если на участке вдруг выключится свет.

Напомним, выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, при этом 10 из 12-ти избирательных участков в Костомукше откроются на два часа раньше – в 6.00.

ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Автомобилисты подрались на Чапаевском кольце в столице Карелии.

Инцидент произошел днем 12 марта рядом с кольцом, которое находится около ТЦ "Сигма".

Как следует из ролика, драка началась после того, как автомобилисты не разъехались на кольце.

СМИ узнали подробности сексуального скандала с участием бывшего сотрудника прокуратуры Карелии

Источник сайта "Новый Калининград" рассказала подробности скандала с участием заместителя начальника ФССП по Калининградской области Сергея Симоненко, который ранее работал в прокуратуре Карелии.

Напомним, инцидент якобы произошел в здании регионального управления службы судебных приставов на проспекте Мира накануне 8 марта. По данным "Вестей Карелии", в 2009-2011 годах Симоненко возглавлял кадровую службу прокуратуры республики. Это было при экс-прокуроре Карелии Германе Штадлере (в настоящее время возглавляет Санкт-Петербургский юридический институт при Академии Генеральной прокуратуры РФ).

"По словам одной из сотрудниц ведомства, 7 марта в здании главного управления ФССП по Калининградской области проходил корпоратив, на котором присутствовал и Симоненко. Эту информацию "Новому Калининграду" также подтвердил источник в правоохранительных органах. Предполагаемой жертвой сексуального насилия стала сотрудница, которая работает в этой структуре более 7 лет", - пишет "Новый Калининград".

"По данным источника "Нового Калининграда, одну из женщин он заставил заниматься оральным сексом, а вторую попытался изнасиловать, но был задержан полицейскими", - отметает издание.

Об этом одна из девушек почти сразу сообщила своей знакомой, также работающей в УФССП.

"После того, как это случилось, она позвонила мне вся в слезах и рассказала о случившемся. Приехала полиция, начали опрашивать. Стали искать Симоненко и нашли его в кабинете с другой сотрудницей", — на условиях анонимности рассказала "Новому Калининграду" сотрудница ведомства.

"Вторую девушку, по словам собеседницы издания, Сергей Симоненко пытался изнасиловать в одном из кабинетов. Эта информация отражена в заявлении потерпевшей, отметил источник в силовых структурах. Обе девушки написали заявления в правоохранительные органы", - отмечаете издание.

Следственный комитет начал доследственную проверку по заявлениям сотрудниц УФССП. Об этом "Новому Калининграду" сообщил источник в силовых структурах региона, хотя официально эту информацию не подтверждают.

Сам Сергей Симоненко утверждает, что его "намеренно оговорили". Об этом он заявил порталу 47news.ru. Симоненко утверждает, что его оговорили сотрудницы, которых он собирался уволить.

"Я хотел увольнять этих сотрудниц из-за профнепригодности. В тот вечер я был ответственным в здании по поручению от руководства и попросил одну из них покинуть управление, поскольку уже было поздно. В этот момент приехали сотрудники полиции и сообщили, что на меня написала заявление другая сотрудница. При этом она вообще выпивала где-то в другом месте. Меня опросили, затем я проехал с полицейскими и сдал необходимые в таких случаях смывы. Сейчас в СК и у нас проводится проверка. Мне скрывать нечего", — заявил Симоненко, добавив, что он находится на рабочем месте, а не в камере, и "это показательно".

По словам источника в региональном УФССП, увольнять девушек, которые заявили о сексуальном насилии, Симоненко не имеет права, так как они не являются его подчиненными. При этом в публичном доступе находится информация о том, что девушка, к которой Симоненко, предположительно, применил сексуальное насилие, является одной из лучших сотрудниц УФССП по итогам 2017 года.

Лиминчук уходит с поста гендиректора Корпорации развития Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук покидает пост генерального директор государственного АО "Корпорация развития Республики Карелия".

Как рассказали "Столице на Онего" в организации, последний день работы Леонида Лиминчука в должности гендиректора – 19 марта. Он уволился в связи с переходом на новое место работы.

"Он уходит на повышение", - рассказали в госкомпании.

Напомним, Леонид Лиминчук возглавил Корпорацию развития в мае 2017 года. До этого ее руководителем была Анна Позднякова.

Лиминчук родился 17 июня 1967 года в поселке Ветлужский Костромской области. С детства проживает в Карелии.

Образование высшее профессиональное, в 1992 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "лечебное дело", в 2016 году завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе менеджмента, Executive MBA (МВА для руководителей) по специальности "мастер делового администрирования".

В 2000-2016 годах прослушал курсы и программы в сфере менеджмента, управления проектами и эффективного производства в Литве, США, Финляндии, Китае, Дании и России. Свободно владеет английским языком. Воспитывает двух дочерей.

ПРОСИТ ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ: Дорожники, имейте совесть

Житель поселка Ихала Лахденпохского района рассказал, как дорожники осложняют ему жизнь.

В паблике "Лахденпохья – Навсегда" администраторы разместили пост о жителе поселка Ихала, дом которого стоит у дороги.

Несмотря на то, что мужчина поставил забор, он не может огородиться от неприятностей, которые создают ему дорожные службы.

"Уважаемые дорожники, - обратился мужчина, - в поселке Ихала по ул.Центральной, у дома 58 мною был поставлен забор по всем нормам, а именно - 4 метра от дорожного полотна. Вам и этого места мало. Осенью ров выкопали под самый забор (только у нашего дома), зимой снег к нам весь столкали, чем повредили забор. Наступила весна, и вот новые сюрпризы, все глыбы снега и льда при чистке дороги бросили на мой проезд. Пожалуйста, имейте совесть".

В Карелии введены ограничения на вылов рыбы

С 12 марта для рыбаков-любителей ограничивается величина суточного вылова рыбы на Белом море, Онежском озере и других водоемах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Норма введена приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 января 2018 года.

На Белом море, к примеру, рыбаки имеют право поймать не более 50 килограмм трески, зубатки, камбалы и сельди в сутки.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Карелии спасатели вывезли из леса мужчину с обморожением

Житель Карелии чуть не замерз в машине по дороге в поселок Боровой, сообщили в МЧС республики.

На пульт дежурного спасательной службы в поселке Боровой в 3 часа ночи 10 марта поступил звонок от замерзавшего в лесу мужчины. На место вызовы спасатели смогли приехать только к шести утра, так как трудно было определить место положение и связь все время обрывалась.

Когда сотрудники МЧС приехали к ожидавшему помощи мужчине, то увидели, что он спит на заднем сиденье автомобиля, укутавшись теплыми вещами, которые нашел в салоне.

Мужчина рассказал, что ехал на своей "шестерке" по лесной дороге в поселок Боровой, но произошла поломка, машина не заводилась. Помощи попросить было не у кого. Связь с трудом поймал и сумел дозвониться до спасателей.

Пока ждал помощи, от холода заснул. Пожаловался, что не чувствует ног.

Сотрудники МЧС доставили пострадавшего в больницу, где у мужчины зафиксировали легкое обморожение, но госпитализации не потребовалось.

ВИДЕО: Осужденный за взятки бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов помолился в храме на зоне

Журналисты карельского телевидения запечатлели, как и бывший замминистра труда Гивий Карапетов, отбывающий наказание за взятки, молится в храме на зоне в "девятке".

В Петрозаводске в колонии №9 впервые прошла воскресная архиерейская служба, на которой был и бывший замминистра труда Гивий Карапетов, осужденный на 7,5 лет колонии строгого режима за взятки.

Службу в храме Иона Яшезерского, расположенном на территории исправительной колонии №9 на Птицефабрике, провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

"На службу собрались 70 человек, - рассказал корреспондент "ГТРК Карелия", - именно столько может вместить храм. Служба открывает середину Великого поста. Это время считается наиболее тяжелым для верующих, которые держат пост и ослабевают не только физически, но и духовно. Ободрить и поддержать верующих приехал митрополит Константин. Впервые духовное лицо столь высокого ранга приезжает окормлять заключенных".

Среди заключенных, посетивших службу, был и Гивий Карапетов. Он отбывает наказание в колонии строгого режима №9 с 2015 года.

Напомним, в октябре 2015 года городской суд Петрозаводска приговорил бывшего замминистра труда Карелии Гивия Карапетова к 7,5 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить 25 млн рублей за получение двух взяток.

По версии следствия, Карапетов получил 300 тысяч рублей от представителя частной фирмы, за оказание содействия в расселении и проживании нанятых этой фирмой иностранцев в подведомственном министерству труда Карелии общежитии.

Кроме того, карельские полицейские выяснили, что чиновник взял и другую взятку в 375 тысяч рублей, за оказание содействия в получении квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.

Карельский фонд, выступивший поручителем у бизнесмена, потерял в суде почти полмиллиона рублей

Банк отсудил у Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии 417 тысяч рублей.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск Акционерного коммерческого банка содействия коммерции и бизнесу к Фонду по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства республики РК, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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