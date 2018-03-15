Главные новости, которые вы могли пропустить

У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья

Мировой суд оштрафовал управляющего Пенсионного фонда Карелии, экс-мэра Петрозаводска Николая Левина на 3 тысячи рублей за незаконное хранение охотничьих ружей.

Решение было принято еще в январе 2018 года. Оказалось, что Левин держал дома охотничьи ружья, хотя разрешение на их хранение был просрочено более чем на 10 месяцев.

Мировой суд признал чиновника виновным по ч.6. ст. 20.8 КоАП РФ "Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения", оштрафовал его на 3 тысячи рублей, а оружие – три охотничьих ружья - конфисковал. Они переданы в УМВД по Петрозаводску.

Николай Левин обжаловал решение в Петрозаводском городском суде и попросил переквалифицировать его действия по иной статье.

Он рассказал, что из-за большой нагрузки на работе в 2017 году не было времени побывать на охоте. Из-за этого он не обратил внимания на истекший срок хранения оружия. Штраф оплатил сразу после привлечения к административной ответственности.

Суд пока не вынес решение.

Дефицит Карелии с начала года вырос с нуля до 211 млн рублей

Расходы Карелии превысили доходную часть бюджета, сообщает Минфин региона.

К 1 марта доходы Карелии составили 4,9 млрд рублей; расходы – 5,1 млрд рублей; дефицит бюджета – 211,1 млн рублей.

В декабре 2017 года карельский парламент принял бюджет, согласно которому по итогам года объем доходов и расходов Карелии в 2018 году составит 37,3 млрд рублей при нулевом дефиците.

В Минфине республики отмечают, что по сравнению с январем-февралем 2017 года рост доходов в 2018 году составил 38%, в том числе за счет увеличения дотаций из федерального бюджета, а также роста поступлений по налогу на прибыль (на 43%) и налогу на доходы физических лиц (на 11%).

Имущество осужденной Сухоруковой будет продано в рамках дела о банкротстве

Процедура банкротства бывшего заместителя главы Прионежья Евгении Сухоруковой, осужденной по обвинению в превышении полномочий, повлечет продажу ее имущества.

Это следует из решения Арбитражного суда республики по делу о банкротстве экс-чиновницы, сообщают "Вести Карелии". В рамках этой процедуры планируется продажа имущества Сухоруковой.

Подробнее читайте в материале издания.

В Беломорском районе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за сильного ветра и обильного снегопада в Беломорском районе ввели режим ЧС.

Администрация Беломорского района информирует о том, что на территории района в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (сильный ветер, большое количество осадков виде снега), нарушением автомобильного сообщения из-за снежных заносов дорог, введен режим чрезвычайной ситуации, написано в паблике "Беломорская трибуна".

Работы по устранению чрезвычайной ситуации ведутся.

Проведение работ осложняется тем, что не хватает специализированной техники.

Для очистки всех дорог потребуется время, сообщается в паблике, всех просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности ограничить использование личного транспорта во избежание препятствования работы специализированной техники и попадания в снежные заносы.

Отметим, что в Кемском районе стихия бушует уже больше суток.

Суд по банкротству фирмы, связанной с Белугой, опровергает "злоупотребление правом"

Арбитражный суд Карелии не нашел признаков злоупотребления правом в сделках между двумя компаниями, в число учредителей входит известный бизнесмен Леонид Белуга.

Это следует из решения суда по делу о банкротстве ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс", занимавшегося до банкротства продажей и обслуживанием иномарок. Финансовые требования к этой компании на сумму 37,3 млн. рублей предъявило ООО "Капель". Такую сумму "Санкт-Петербургский автомобильный альянс" задолжал ООО "Капель" по договорам займа.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в число учредителей обеих компаний входит один и тот же человек - Леонид Белуга, то есть стороны соглашений являются заинтересованными лицами. Назначенный судом конкурсный управляющий ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс" заподозрил в этом признаки "злоупотребления правом".

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Сильная метель накрыла Сегежу

Сегежа и Надвоицы полностью парализованы снегом, пишут очевидцы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель разместил видео, на котором запечатлел, как дорогу в Сегежском районе замело.

"Сегежский район, пишет в комментариях к видео водитель, - днем видимость 70-100 метров. Сильная метель, снег, ветер. На трассе спрессован снег. Если есть возможность, то откажитесь от поездки. Сегежа и Надвоицы полностью парализованы снегом".

"Ушел на рыбалку": в Карелии мужчина оставил записку членам избирательной комиссии

В Карелии мужчина оставил записку членам избирательной комиссии, которые приехали к нему, чтобы он смог досрочно проголосовать на выборах Президента РФ.

Об этом "Столице на Онего" рассказал глава региональной ЦИК Алексей Бахилин.

Напомним, с 3 по 15 марта в Карелии проводится досрочное голосование на выборах Президента России. В нем принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах. Всего проголосовать досрочно могут порядка 600 человек.

"Да, это небольшая группа избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях (только они имеют право на досрочное голосование), но мы каждому должны обеспечить возможность проголосовать", - отметил в интервью "Столице на Онего" Алесей Бахилин.

Он привел пример:

"В одном из таких населенных пунктах живет один-единственный избиратель. Члены комиссии к нему приехали, а на двери объявление: "Ушел на рыбалку, вернусь к трем часам, знаю, что вы приедете, голосовать буду". Комиссия его подождала, и человек смог проголосовать".

По словам председателя комиссии, этот случай доказывает, что для ЦИК "даже один голос важен".

Интервью с Алексеем Бахилиным можно почитать вот здесь.

Правительство Карелии установило рекордно низкий прожиточный минимум

Прожиточный минимум на душу населения за 4 квартал 2017 года установлен в размере 12203 рублей.

Размер прожиточного минимума указан в постановлении правительства от 7 марта 2018 года.

Для трудоспособного населения, проживающего в северной части Карелии, эта сумма составила 14001 рублей, в остальных районах республики – 13190 рублей. Ниже этого уровня установлен прожиточный минимум для пенсионеров и детей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

Глава ЦИК Карелии объяснил, почему в этом году так много информации о выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин в интервью "Столице на Онего" объяснил, почему в этом году информацию о выборах можно увидеть даже на банковских терминалах и чеках в магазинах.

"В прошлую избирательную кампанию, в последние перед выборами пятницу и субботу, мы получили шквал звонков от граждан, которые не понимали, как им проголосовать, находясь не по месту регистрации. И мы осознали, что в этом плане недоработали. Избирателям нужно больше разъяснять новшества законодательства, чтобы они знали свои права. К слову, нам до сих пор поступают сообщения, что, к примеру, на каком-то доме нет объявления о выборах, а на соседних домах – есть. Люди ревностно относятся к таким вещам. Кому-то покажется, что информации много, но у нас избиратель – требовательный, он хочет внимания к себе", - рассказал Алексей Бахилин.

Глава ЦИК Карелии добавил, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, связанной с прохождением подомового обхода:

"Никто нам не сказал, что был нарушен принцип независимости и нейтральности работы избирательной комиссии, что кого-то принуждали прийти на выборы или, не дай бог, агитировали за или против кандидата. Это говорит о том, что члены наших участковых комиссий, на плечи которых легла колоссальная работа, обучены правильно, занимались исключительно информированием: о дне голосования, о новом порядке голосования по месту нахождения".

Бахилин также сообщи, что уже более 20 тысяч человек в Карелии заявили о том, что будут голосовать не по месту прописки. По его словам, это "очень хороший" показатель - в 10 раз больше, чем на выборах главы РК в сентябре 2017 года.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

Опубликован новый список предприятий-должников перед бюджетом Карелии

Министерство финансов Карелии опубликовало новый список предприятий и учреждений, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджет республики в размере свыше 1 млн. рублей.

С начала года этот перечень пополнили 8 организаций, еще 4 рассчитались с долгами, 1 организация исключена из числа должников, так как в отношении нее введена процедура конкурсного производства.

Подробнее о должниках читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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