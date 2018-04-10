Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Мирошник рассказала о своем отношении к петиции, в которой петрозаводчане требуют ремонта дорог

Глава Петрозаводска рассказала, как в этом году будут ремонтироваться дороги в городе, а также ответила на вопрос о своем отношении к петиции, в которой люди требуют привести в порядок магистрали.

Ранее сообщалось, что в Сети начался сбор подписей под требованием отремонтировать дороги в Петрозаводске.

"Из года в год в нашем городе одна и та же проблема. Это дороги. А точнее их отсутствие. И с каждым годом все хуже и хуже. Дороги не делаются, а если делаются, то только на один сезон, делаются там, где не нужно этого делать. Колеи ужасные. Ямы нереальные. Во многих местах приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в яму. Зачастую, яму просто засыпают песком с щебнем", - говорится в тексте петиции в адрес властей.

В настоящее время ее подписали уже более 3 тысяч человек.

"Я – за любую форму высказывания гражданской позиции, считаю это совершенно нормальным", - сообщила сегодня на встрече с журналистами Ирина Мирошник, когда ее спросили, как она относится к этой петиции.

"И считаю, что если это обращение к властям, то власти должны к этому не то что прислушиваться, а прямо брать на вооружение и, безусловно, учитывать", - добавила она.

Сейчас, в условиях "неустойчивых плюсовых температур", в городе, по словам градоначальницы, возможны только работы с холодным асфальтом. Их предполагается начать в ближайшие дни, если не будет дождя и снега.

"Холодный асфальт уже поступил из Петербурга, работы эти будет выполнять компания "ТехРент", которая осуществляет уборку города. Эти работы предусмотрены в контракте", - сказала она. Таким образом, в частности, предполагается привести в порядок покрытие на мосту в районе Мерецкова.

Кроме того, на 17 апреля, по словам Ирины Мирошник, запланированы торги на выполнение ямочного ремонта на сумму 20 млн рублей из Дорожного фонда Карелии.

Где будут заделывать ямы, пока непонятно.

"У нас не конкретные объекты присутствуют в контракте, а площади выполняемых работ. Администрация вместе с общественными контролерами и депутатами горсовета будет указывать, в каком порядке и где выполнять работы", - отметила глава города.

Также мэрия рассчитывает через суд заставить подрядчиков переделать дороги, которые не выдержали гарантийных сроков.

"Дорога Пархоменко (от Чапаева до Черняховского): работы были выполнены в 2013 году, гарантия – 84 месяца. Мы подали иск в прошлом году, 26 мая, до сих пор продолжается судебное разбирательство. Неустойку предъявили 3,7 млн", - привела пример глава города.

Лишь один подсудимый по делу о гибели детей на Сямозеро признал свою вину в трагедии

В городском суде Петрозаводска завершилось оглашение обвинительного заключения по делу о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года. Вину признал только Вадим виноградов.

Пятеро подсудимых заявили, что не признают своей вины. Это Решетова, Коваленко, Котович, Круподерщиков и Ильин. Об этом они заявили в Петрозаводском городском суде после оглашения обвинительного заключения, которое зачитывалось два дня.

В частности, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Коваленко заявил, что нет причинно-следственной связи между гибелью детей в водном походе и деятельностью ведомства, которым он руководил.

По словам Котович, к компетенции Роспотребнадзора не относится контроль и оценка спасательных жилетов.



"Непонятно, какие меры реагирования я должна была предпринять вплоть до остановки деятельности лагеря... Непонятно, на каком основании был сделан вывод о кураторстве мной лагерей", - пояснила в суде Котович.

С обвинением согласился только координатор лагеря Виноградов.

Уголовное дело насчитывает 150 томов. Потерпевшими признаны 57 человек, 33 их законных представителя. Свидетелей обвинения – 255, свидетелей защиты - 52, восемь экспертов, восемь специалистов. С учетом подсудимых общее количество участников судебного заседания - 419 человек.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

Чиновники в районе Карелии запретили людям делать видео- и аудиозапись на личном приеме

Глава администрации Беломорского района Карелии Владимир Попов запретил людям производить аудио- и видеосъемку, когда они придут на личный прием представителям местной власти.

Руководитель администрации Беломорского района Владимир Попов внес поправку в Положение о порядке приема граждан, запрещающую производить аудио- и видеосъемку при проведении личного приема как руководителем администрации, так и его заместителями, отделами администрации и подведомственными учреждениями, сообщается в паблике "Беломорск".

Так, 23 марта внесено изменение в Положение "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и личного приема граждан в Администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район", в котором прописали следующее: "При проведении личного приема главой Администрации, его заместителями, отделами администрации и подведомственными учреждениями аудио- и (или) видеозапись не производится. Исключения составляют случаи осуществления действий по аудио- и (или) видеозаписи только с согласия должностных лиц, осуществляющих прием".

Строительство аквапарка в Петрозаводске оказалось под большим вопросом

В районе Соломенского шоссе планировалось построить первый в Петрозаводске аквапарк, но судя по всему проект реализован не будет.

Как рассказала во вторник глава города Ирина Мирошник, в районе предполагаемого строительства аквапарка обнаружились краснокнижные птицы и деревья.

"В ходе работ выяснилось, что есть редкие породы деревьев и птиц, краснокнижных. Это накладывает определенные ограничения. Соответственно, застроено может быть не более 10% территории. Остальное из-за этих редких пород должно оставаться рекреационной территорией", - сказала она.

"Инвестора, видимо, это не устраивает. Поэтому он ничего не делает, соглашение заканчивается и не будет продолжено, как я понимаю. Потому что и город, и республика однозначно стоят на той позиции, чтобы воплощать этот инвестпроект с учетом этих обременений, по-другому никак. Поэтому если (инвестор) не согласен, то уйдет", - отметила глава города.

На вопрос, не рассматривался ли вариант строительства аквапарка в другом месте, градоначальница сообщила, что инвестор "не выходил пока с такими предложениями".

Идея строительства аквапарка в Соломенном появилась еще в 2012 году. Тогда надеялись на немецкого инвестора. Позже к этой идее возвращались неоднократно, а в 2016 году под строительство аквапарка в районе Соломенного был выделен земельный участок, причем договор аренды с ООО "Асгард СМК" был подписан без проведения торгов.

Предполагалось, что площадь спорткомплекса составит 2000 кв. метров, пропускная способность - 3270 человек в день. В аквапарке намеревались построить водные горки, ванны с гидромассажем, банный комплекс.

Судья сделал замечание Ильину и Круподерщикову, которых судят за гибель детей на Сямозере

Судья горсуда Петрозаводска Александр Смирнов сделал замечание бывшим инструкторам лагеря Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову.

Судья прерывал 8 апреля представителя прокуратуры Карелии, которая зачитывала текст обвинительного заключения, и попросил встать бывших инструкторов.

"Суд вам делает замечание за постоянные разговоры в зале судебного заседания. У вас будет достаточно времени пообщаться после судебного заседания", - сказал судья Александр Смирнов и попросил прокурора продолжить чтение.

Отметим, что ранее суд сделал замечание адвокату экс-координатора лагеря Вадима Виноградова, из-за опоздания которого судебное заседание началось позже на 15 минут.

Добавим, что во вторник суд продолжит рассмотрение этого резонансного уголовного дела.





Глава Петрозаводска "чисто по-человечески" удивилась решению суда оправдать Юрия Дмитриева

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как восприняла решение городского суда оправдать историка Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери.

Сегодня на традиционной встрече с главой города журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, следила ли она за делом Юрия Дмитриева – главы карельского отделения "Мемориала", который обвинялся в изготовлении порнографии с участием своей несовершеннолетней дочери, и как восприняла решение суда. Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

"Конечно, я следила за этой ситуацией, но комментировать решение суда, в принципе, не считаю возможным, - сказала Ирина Мирошник. - Оно является правильным, коль суд вынес такое решение".

При этом глава города призналась, что "чисто по-человечески" это решение суда ее удивило.

"В силу особого отношения ко всем вопросам, которые связаны с детьми и с охраной детства", - объяснила она.

"Политическую составляющую я не рассматриваю, с этой точки зрения точно не будут анализировать", - добавила Ирина Мирошник.

Ранее приговор историку прокомментировал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

"К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал", - сказал он, в частности.

Прокуратура проверит дороги Петрозаводска

Почему в столице Карелии асфальт сошел вместе со снегом, разберется прокуратура Петрозаводска.

Прокуратурой Петрозаводска в связи с информацией о неудовлетворительном состоянии проезжей части дорог проводится проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог города.

При проведении указанной проверки особое будет уделено внимание состоянию дорог, ремонт по которым производился в рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией города в 2016-2017 годах.

Напомним, на ремонт дорог в Петрозаводске в 2017 году было потрачено 470 миллионов рублей. Эти средства были выделены муниципалитету из федерального бюджета.

ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРЕ – В каноэ посадили наиболее слабых детей, 14 из них утонули

В городском суде Петрозаводска впервые огласили жуткие подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.

В тот же день инструкторы выдают 47 воспитанникам жилеты, и "перетягивают" на них застежки, чтобы они хоть как-то держались на детях. На два каноэ (при вместимости каждого 12 человек) сажают по 12 подростков плюс по одному инструктору. В рафт садятся 23 ребенка, из них двое имеют инвалидность. Общая техническая грузоподъемность рафта составляет 1,1 тысячи кг, но вместе со снаряжением, личными вещами и людьми общий вес оказался 1,4 тысячи кг. В МЧС о походе и составе группы так никто и не сообщил. "Поморы" отправились в свой последний поход.

Утром 17 июня 47 детей и трое взрослых отплыли от берега лагеря в акваторию Сямозера. Через 3 км они пришвартовались на так называемом "Пятом пляже", где участники похода поставили палатки и остались до следующего дня.

Утром 18 июня в походный лагерь прибыл Виноградов, чтобы плыть дальше вместе со всеми. Он же освободил Ильина от похода и отпустил его в Петрозаводск "по личным делам" в нарушение инструкций, так как Ильин должен был сопровождать детей и также отвечать за их безопасность. На пляже Ильин и Круподерщиков обнаружили, что в одном из каноэ нет пробок стоков в баках плавучести. Виноградов не стал отменять программу из-за неисправности плавсредства.

"Пытаясь придать используемым жилетам, не соответствующим несовершеннолетним по антропоморфическим размерам и формам вид внешнего соответствия, Ильин и Круподерщиков совместно с Виноградовым максимально застегнули застежки на ремнях жилетов, одетых на несовершеннолетних, чем фактически сковали действия последних, лишив в последующем способности совершать активные действия", - отметила Кириллович.

Более того, как следует из текста обвинения, Виноградов дал указание разместить на рафте наиболее физически развитых подростков, "оставив в каноэ наиболее слабых".

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ФОТО: Появились снимки аварии в Пряжинском районе Карелии

За деревней Маньга столкнулись легковой автомобиль и фургон.

Вчера в 11.45 в Пряжинском районе Карелии, на 450-м километре автодороги А-121 "Сортавала", в шести километрах от деревни Маньга, произошла авария с участием легкового автомобиля Дэу (Daewoo Nexia) и фургона УАЗ, сообщается в группе dtpptz.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

ДТП произошло на извилистом участке автодороги.

От столкновения (легковой автомобиль - левым передним крылом, фургон - передней стороной справа) автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации Управления ГИБДД МВД по РК, водитель автомобиля "Деу Нексия" при развороте не пропустил автомобиль "УАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля "УАЗ" травмирован и направлен в лечебное учреждение.

Для ликвидации последствий происшествия на автомобильной дороге привлекались пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района.

ВИДЕО: Троллейбус в Петрозаводске протаранил иномарку

В центре Петрозаводска водитель троллейбуса снес задний бампер иномарке, которая хотела проскочить на левый поворот.

В минувший понедельник 9 апреля в 18.00 на пересечении ул.Красная и ул.Антикайнена троллейбус протаранил автомобиль Skoda Felicia, который, совершая поворот налево, не предоставил ему преимущества в движении.

От удара иномарка лишилась части заднего бампера.

Момент ДТП запечатлел петрозаводчанин на видеорегистратор и разместил в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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