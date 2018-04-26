Самые значимые события четверга

Строительная компания в Петрозаводске просит признать бизнесмена Дмитрия Макеева банкротом

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление о банкротстве известного бизнесмена, экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева.

Согласно материалам дела, заявление в суд направила строительная компания "ПГИнвест", учредителем которой является другой известный бизнесмен Андрей Свидский. Он руководит несколькими фирмами, связанными со строительной компанией "Сана".

На какую сумму предъявлены финансовые требования, читайте в материален деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Министру образования Карелии Морозову присвоили почетное звание

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание министру образования республики Александру Морозову.

Как следует из указа, он получил звание "Заслуженный работник органов государственной власти Республики Карелия".

Титул присвоен "за заслуги в становлении гражданского общества, высокий профессионализм, продолжительную и безупречную службу".

В Карелии приграничный поселок Вяртсиля хотят сделать особой экономической зоной

Власти Карелии направят в Министерство экономического развития России заявку на создание особой экономической зоны в приграничном поселке Вяртсиля.

"В марте текущего года премьер-министром правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым было одобрено ходатайство Республики Карелия о создании на границе с Финляндией в поселке городского типа Вяртсиля особой экономической зоны. Сегодня правительством Карелии ведется активная работа по подготовке указанной заявки, в агусте эта заявка поступит в министерство экономического развития России", - сказал вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов на региональной инвестициионной энергетической конференции в Петрозаводске.

"Особая экономическая зона известна не только своим льготным налоговым режимом, но и в первую очередь льготным таможенным режимом, и мы очень надеемся, что благодаря созданию ОЭЗ нам удастся привлечь в экономику республики и иностранных инвесторов", - сказал он.

В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке

Сегодня в Петрозаводске из окна высотки выпал человек и разбился. Подробности трагедии рассказали в МВД Карелии.

Сегодня днем, 26 апреля в 12.25, из окна 8 этажа 16-этажного жилого дома на улице Торнева выпала 79-летняя женщина и разбилась насмерть.

На месте происшествия работают следователи.

Предположительная причина смерти – несчастный случай.

Но, как сообщили в МВД Карелии, точную причину трагедии назовет Следственный комитет по результатам расследования.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" очевидец происшествия прислал фото с места трагедии.

ФОТО: На Кукковке человек выпал из окна 8 этажа

В Петрозаводске из окна высотки выпал человек и разбился.

Сегодня, 26 апреля, днем на улице Торнева произошла трагедия.

По словам очевидцев, из окна 8 этажа 16-этажного жилого дома выпал человек и разбился насмерть.

На месте происшествия работают следователи.

Пол погибшего и причины трагедии пока не сообщаются.

Фото очевидца с места трагедии.

ВИДЕО: В центре Петрозаводска люди бросились бежать, спасаясь от поливомоечной машины

В социальных сетях появилось видео, как на улице Красной люди бегут прочь, спасаясь от поливомоечной машины.

"Сегодня, 26.04.18, примерно в 7:50, по ул.Красная ехала поливомоечная машина, водитель которой поливал с ног до головы прохожих. На наши сигналы он не реагировал. Начала снимать поздно, на видео только один случай, но пострадали сегодня все, кто шёл в это время по улице, люди просто не успевали убежать", - отмечает Интернет-пользователь Юлия Милая, чье видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в "ВКонтакте".

Воспитатели Петрозаводска попали в жернова оптимизации - дети в опасности

В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.

В связи с необходимостью исполнять "майские" указы президента семимильными шагами идет по стране оптимизация. Чиновники ломают головы над тем, как увеличить зарплаты бюджетников до запланированного уровня (среднего по региону), и поэтому переводят соцработников в уборщиц, а работников культуры делают сотрудниками бухгалтерии. Сами бюджетники всеми силами пытаются не поддаться нововведениям и не потерять свои должности и зарплаты.

Об очередной "находке" оптимизации рассуждали 24 апреля на "круглом столе" под названием "Оптимизация в детских садах Петрозаводска и Республики Карелия: последствия и риски".

Читайте в материале, что будет твориться в детских садах, если чиновники реализуют свои планы во имя исполнения "майских указов", как отразится оптимизация на детях и можно ли все это остановить и спасти ситуацию.

Экс-сотрудник КГБ рассказал, как нашел сбитый в небе над Карелией корейский "Боинг"

В Национальной библиотеке презентовали книгу Юрия Шлейкина "Корейский "Боинг" в Карелии".

На мероприятие собралось более 100 человек. Среди них очевидцы событий 40-летней давности.

Напомним, в апреле 1978 года на севере Карелии произошли события, о которых узнал весь мир. Войска ПВО СССР принудили к посадке самолет - нарушитель государственной границы. Им оказался пассажирский борт "Боинг-707", летевший из Парижа в Сеул. На борту было более 100 человек, только двое погибли.

Хронику происшествия описал карельский журналист Юрий Шлейкин. О событиях 40-летней давности в книге рассказывают их участники: ветераны войск ПВО – командиры и офицеры воинских частей, летчики-истребители, сотрудники КГБ КАССР, бывшие руководящие работники Кемского района, жители Лоухского и Кемского районов, журналисты.

На презентации выступил бывший оперуполномоченный лоухского районного отделения КГБ Карельской АССР Александр Ермаков. Он и еще двое коллег первыми обнаружили самолет на озере Корпиярви. Как вспомнил Ермаков, изначально казалось, что дверь самолета откроется и покажется автомат, начнется стрельба, но ничего подобного не произошло.

"Обстановка в самолете была спокойная, никакой паники - все-таки восточные люди", - сказал он.

Сотрудники КГБ попросили списки экипажа, пассажиров, а также потребовали сдать оружие, если оно имеется. Командир воздушного судна очень удивился, когда узнал, что самолет приземлился на севере СССР, вспомнил Александр Ермаков.

Сам самолет упал рядом с поселком Лоухи, но так как там людей негде было разместить, их отправили в Кемь. Пассажиров самолета поселили в местном Доме офицеров. Иностранцам на протяжении нескольких помогала знавшая английский язык Светлана Пасюкова.

"Я им объясняла, кто такие комсомольцы, что такое субботник, потому что они видели убирающих улицы людей. Им все было интересно", - сказала она.

Светлана Пасюкова отметила, что стюардесса лайнера подарила ей маленький флакончик французских духов.

Бывший главврач больницы станции Кемь Людмила Минина вспомнила, что иностранцы ели один лишь рис, причем готовили его сами. Приготовленный советскими поварами рис на молоке и с маслом им не нравился.

"Вначале они все были расстроены, а уезжали уже в хорошем настроении", - рассказала Людмила Минина.

Пилотов самолета отвезли на местную турбазу "Кемь" на допросы, которые проводились сотрудниками спецслужб с переводчиком. Там иностранцы находились до 29 апреля 1978 года. Корейские летчики признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР, были помилованы и выдворены за пределы страны.

Через два дня после инцидента пассажиры были вывезены американским самолетом из Мурманска в Финляндию.

ФОТО: У Республиканской больницы иномарка повисла над откосом

В Петрозаводске на Лососинском шоссе столкнулись Renault Sandero и Suzuki SX4.

ДТП с участием легковых автомобилей Renault Sandero и Suzuki SX4 произошло на Лососинском шоссе, у Республиканской больницы 25 апреля в 11.39.

Suzuki двигался по Лососинскому шоссе в сторону микрорайона Древлянка. В это же время Renault выезжал на Лососинское шоссе с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы им. В.А.Баранова.

От столкновения Suzuki отбросило влево на полосу встречного движения, тротуар и металлическое леерное ограждение. После этого автомобиль буквально повис над откосом.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоиснпекции Петрозаводска, водитель автомобиля Renault при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki и совершил с ним столкновение.

Стало известно, с чем связано дело о банкротстве Макеева

Компания "ПГИнвест" направила в суд заявление о банкротстве Дмитрия Макеева с целью взыскания с него задолженности по займу, который был выдан ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс".

Об этом "Вестям Карелии" сообщил представитель заявителя.

По его словам, компания "ПГИнвест" несколько лет назад выдала займ ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс". Эта фирма занималось продажей иномарок на базе автоцентра "Альянс" в Петрозаводске. Одним из учредителей компании был Дмитрий Макеев. Он же выступил поручителем по займу.

Кредитор потребовал погасить задолженность и обратить взыскание на поручителя.

Что было дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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