Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: фото "ВКонтакте"

Инвалидов-строителей Перинатального центра Карелии уволили задним числом без зарплаты

Мама глухого плиточника рассказала, как в Перинатальном центре Карелии работников-инвалидов оставили без зарплаты, уволив задним числом.

На свой странице в социальной сети петрозаводчанка рассказала, как она вместе с сыном и двумя его товарищами в декабре пошла строить Перинатальный центр Карелии. Все трое молодых плиточников - Владислав, Аркадий и Максим являются инвалидами - они глухие, и женщина помогала обеспечивать им трудовой процесс.

Ребята, по ее словам, трудились без выходных и праздников, без всяких скидок на инвалидность.

"Они выполняли те работы, от которых отказались все остальные плиточники: доделывали и переделывали чужие "косяки" - в туалетах выполняли укладку пола, "подрезку" и затирку плитки. Напольная плитка была третьего сорта — в одной пачке плитки разных размеров, кривые, с пузырями; разной фактуры - глянцевые, матовые и полуматовые. В темноте (потому что светильников дополнительных не было) надо было их рассортировать, выбрать нужные. Предыдущие работники настенную плитку выложили без учёта слоя гидроизоляции. И парням приходилось практически всю плитку по периметру туалетов подпиливать на 1 см. Плюс выпиливание отверстий в плитке. Времени на это уходило очень много. Естественно, заработать в таких условиях по метражу, было бы нереально. Оплата единая: 300 руб. за квадратный метр".

Условия работы были порой невыносимыми, призналась женщина.

"В декабре мы работали в экстремальных условиях — в неотапливаемом крыле здания, изо рта шёл пар, мы из дома приносили свой обогреватель; практически в темноте — с одной тусклой лампочкой Ильича. Почти каждый инструмент надо было выискивать, в том числе в соседних фирмах, просить и следить, чтобы не украли. Инструментов для работы работодатель практически не предоставлял — единственный выданный инструмент — это "болгарка". Воду для клея и затирок тоже надо было добывать —выяснить, на каком этаже есть вода, искать человека с вентилем, исхитриться не залить нижний этаж, потому что крана как такового не было. Потом вода была только в подвале — туда надо было добираться через улицу, по тёмным лабиринтам, все подходы залиты, ноги промокали. Расходные материалы тоже надо было выискивать самим — в штабелях на улице под снегом (клей, затирку, плитку)".

Но, несмотря на все трудности, ребята-инвалиды достойно и без срывов выполняли свою работу, написала петрозаводчанка.

"Трудились по договору с 5 декабря 2017 года по 5 марта 2018-го, - написала мама плиточника, - в результате работодатель с ними не расплатился и уволил задними числом 15 февраля с кучей нарушений и подделкой подписи ребят в трудовых книжках".

На страничке женщина отметила: за то, что они посмели обратиться за помощью в Трудовую инспекцию, в их трудовых книжках появилась запись, что уволены они не собственному желанию, а по статье 71 ТК РФ - "неудовлетворительный результат испытаний".

Обескураженные таким беспределом работники-инвалиды пошли искать правды в суде.

Петрозаводчанка написала в "ВКонтакте":

1. На сегодняшний день зарплата глухим плиточникам не выплачена. Инспекция труда продлила работодателю сроки исполнения обязанностей по выплате заработной платы до 11мая 2018.

2. Работодатель согласился изменить формулировку в трудовых книжках на «по собственному желанию»

3. Сроки увольнения и, соответственно, суммы выплат придётся оспаривать уже в суде, т.к. отменять решение работодателя об увольнении работника ( несмотря на множественные нарушения, зафиксированные инспекцией труда) в компетенцию государственного инспектора труда не входит.

4. Если работодатель до 11 мая не расплачивается полностью за 3 месяца работы, придётся идти в суд.

Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову

Верховный суд Карелии рассмотрит 22 мая апелляционные жалобы на приговор экс-главе Карелии Андрею Нелидову и бывшему депутату Ивану Романову .

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Защита и осужденные обжаловали приговор, направив жалобы в Верховный суд Карелии.

"Рассмотрение жалоб начнется 22 мая", - сказали "Столице на Онего" в суде.

фото: 7x7-journal.ru

Суд прекратил дело о вспышке дизентерии в Карелии в связи с раскаянием главы района

Медвежьегорский районный суд прекратил уголовное преследование главы районной администрации Сергея Яляева в связи с деятельным раскаянием.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года питьевая вода в системе централизованного водоснабжения Медвежьегорска не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и остаточному хлору. В городе произошла вспышка дизентерии. Следком Карелии возбудил дела ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В 2016 году Сергей Яляев возглавлял ООО "Сток", которое занимается водоснабжением и водоотведением в Медвежьегорске. В отношении Яляева возбудили дело по ч.1 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами до 360 часов, либо ограничением свободы до двух лет, либо принудительными работами до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовное дело поступило в районный суд 30 марта 2018 года. На предварительном слушании 19 апреля судья Игорь Писанчин прекратил уголовное дело Сергея Яляева, который в это время являлся главой администрации Медвежьегорского района, "в связи с детальным раскаянием".

Добавим, что Сергей Яляев победил в конце 2017 года в конкурсе на должность главы администрации района. Яляев родился 12 мая 1976 года в Медвежьегорске. В 1999 году окончил Петрозаводский государственный университет.

Джип сбил семилетнего мальчика на трассе в Карелии

В пятницу в Пряжинском районе кроссовер сбил выбежавшего на дорогу ребенка, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в Пряжинском районе на 88 км автодороги Петрозаводск-Суоярви 26-летняя водитель Toyota RAV4 сбила внезапно вышедшего на дорогу семилетнего мальчика.

После выполнения резкого маневра автомобиль съехал в кювет, задев ребенка.

Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Учредитель "Ремстройкомплекта", занимавшегося ремонтом дорог в Петрозаводске, арестован

В столице Карелии арестован Игорь Чичин, владелец питерской фирмы "Ремстройкомплект", ремонтировавшей петрозаводские дороги.

Петерубургского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина арестовали в связи с резонансным уголовным делом теперь уже бывших руководителей управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина и Игоря Новокшонова.

Их взяли под стражу в начале июня 2017 года по обвинению в получении крупных взяток от определенных, преимущественно, питерских фирм. Последним они помогали "победить" при проведении госзакупок на проектирование схем организации дорожного движения, строительство и содержание региональных дорог. За это они получили, по версии следствия, "откаты" – взятки от 10% до 30% от суммы контрактов. В итоги им вменяется получение взяток на 7,3 млн рублей. Не исключено, что эта сумма может увеличиться.

Предположительно, две трети от суммы взяток Никитин и Новокшенов передавали Чичину.

Подробности- в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Максим Мазуровский стал певцом и начал гастрольную деятельность

Известный в Карелии продюсер Максим Мазуровский создал группу Milmars, стал ее солистом и начал выступать на сцене.

"Много лет делал концерты разных исполнителей: от клубов до фестивалей на аэродроме, от Сегежи до Польши и Кипра. Решил попробовать себя в новом амплуа. Непривычно, непросто, но очень интересно", - написал Максим Мазуровский на своей странице в соцсети.

"Мы построили в Карелии профессиональную студию, написали полтора десятка песен с собственными текстами и музыкой. Уже выступили в Архангельске, Мурманске, Череповце с легендарными The Rasmus и нашими "Тату", "Русским размером" и А.Потехиным. В конце мая вместе с BrainStorm дадим жару на Кипре, а потом споём на юбилейном 10-тысячном русско-кипрском open-air фестивале в Лимассоле", - сказал Мазуровский.

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Мэрия разработала концепцию реконструкции центрального проспекта Петрозаводска

Реконструкция проспекта Ленина приурочена к празднованию 100-летия со дня образования Республики Карелия в 2020 году, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках одного их этапов мероприятий по разработке концепции реконструкции проспекта Ленина специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации подготовили и разместили на своем сайте презентационные графические материалы для ознакомления.

Реконструкция центрального проспекта Петрозаводска приурочена к празднованию 100-летия со дня образования Республики Карелия в 2020 году.

Концепция реконструкции пр. Ленина представляет собой большую проектную работу, главная цель которой придание главной улице города нового звучания, улучшение визуального восприятия как одной из составляющих комфортной среды проживания и туристической привлекательности.

В рамках архитектурной концепции планируется произвести ремонт фасадов зданий, формирующих фронт застройки, подобрать цветовую палитру фасадов, включая возврат к историческим цветовым характеристикам объектов культурного наследия, заменить покрытие тротуаров с использованием в покрытии плиты естественного камня с различными цветовыми характеристиками, организовать зоны отдыха с установкой скамеек и декоративных светильников, демонтировать несанкционированную рекламу и сократить число отдельно стоящих рекламных конструкций; а также реконструировать газоны для организации проходов от стоянок автомобилей до основных пешеходных зон.

В целях проведения работ по созданию концепции Комитетом экономики и управления муниципальным имуществом подготовлен презентационный графический материал.

В его подготовке принимали участие карельское отделение "Союза Дизайнеров России", студенты Петрозаводского государственного университета и строительного техникума.

Ознакомиться с концепцией реконструкции главной улицы карельской столицы можно на официальном сайте администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Деятельность", "Архитектура и градостроительство", "Концепция реконструкции пр. Ленина".

Названы крупнейшие должники по аренде земли в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска опубликовала список организаций, которые задолжали наибольшие денежные суммы за аренду земли.

По информации мэрии, многие организации задолжали по договорам аренды за земельные участки более 500 тысяч рублей. В списке неплательщиков находятся, в частности, ОАО "Карелгаз", ООО "Торговый Дом Карелия-Маркет", ОАО "Карельский мясокомбинат", ООО "Росгаз", ОАО "Станкозавод"…

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Размеры пенсий в Карелии сравнили с прожиточным минимумом пенсионеров

Соотношение среднего размера начисленной пенсии в Карелии с прожиточным минимумом пенсионеров сократилось за последние 5 лет.

Это следует из отчета Карелиястата об основных показателях пенсионного обеспечения за 2013-2017 годы, пишут "Вести Карелии". В 2013 году средний размер пенсий в Карелии составлял 12,3 тысячи рублей.

Подробнее читайте в материале издания.

Какие зарплаты получали разные категории бюджетников в Карелии в I квартале, рассказали статистики

Карелиястат опубликовал официальные данные о средней заработной плате работников бюджетных учреждений всех сфер деятельности за I квартал 2018 года.

Зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование составила, в среднем, по Карелии 66 844 рубля, среднего медицинского персонала – 34 680 рублей, младшего медицинского персонала – 32 808 рублей.

Сколько, согласно официальным данным, получали педагоги, социальные работники и работники культуры, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Проект реконструкции главного проспекта карельской столицы разрабатывают эксперты, но денежных средств на его реализацию на данный момент не предусмотрено. Подробнее

ООО "Белый конь", которое занимается строительством многофункционального агротуристического комплекса "Мишкина Малина" в Карелии, лишилось права на получение земельного участка без торгов. Подробнее

Заслуженный работник культуры Карелии, почетный гражданин Сегежи Михаил Галагуцкий опубликовал в соцсетях снимок с изображением мусоросборников, которые использовались в городе в начале 2000-х. По его словам, они были очень удобные, но потом пропали. Подробнее

Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики. Подробнее

В Лахденпохском районе Карелии в 2020 году планируют начать строительство комбината по производству графита. Подробнее

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов начал прием сообщений от жителей республики, касающихся неудовлетворительного состояния автомобильных дорог. Подробнее

Депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов направил обращение прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой проверить факты привлечения пьяных жителей на муниципальных выборах в районах. Подробнее

В Петрозаводске школьники заступили в почетный караул у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы". Подробнее

Министерство финансов Карелии и налоговая служба проведут проверки организаций, не обеспечивших явку своих представителей на заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Подробнее

Компания "АЭМ-технологии" расширила портфель новой продукции и произвела непрофильные для предприятия изделия. Подробнее

Правительство Карелии приняло постановление об открытии навигации на водоемах республики с 4 и 11 мая в зависимости от территории. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 28 апреля. Подробнее

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На сайте Федеральной налоговой службы с июня 2018 года начнет работать общедоступный электронный ресурс "Прозрачный бизнес", который поможет предпринимателям проверять своих партнеров "на честность". Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил действие указа о запрете розничной торговли непищевой спиртосодержащей продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. Подробнее

В Интернете открыт технологический сервис Invest Vitrina, который будет способствовать установлению контактов между авторами бизнес-идей и заинтересованными инвесторами. Подробнее

Управление труда и занятости Карелии в 2018 году выплатит работодателям компенсации для создания 30 рабочих мест для инвалидов, сообщила пресс-служба ведомства. Подробнее

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Глава Карелии Артур Парфенчиков провел переговоры с генеральным директором АО "Фармстандарт" Григорием Потаповым. Подробнее

В ГИБДД Карелии назвали сумму штрафа, который может получить водитель, нарушивший правила движения по полосам. Подробнее