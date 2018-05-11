Важные новости, которые вы могли пропустить

Прокуратура требует закрыть три батутных центра в Петрозаводске

В Петрозаводском городском суде приняты к производству исковые заявления городского прокурора о запрете эксплуатации помещений трех батутных центров до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

"Прокурор Петрозаводска обратился в городской суд с исками к собственникам и арендаторам нежилых помещений, расположенных на проспекте Ленина, набережной Варкауса и улицы Архипова, используемых для осуществления деятельности батутных центров", - сообщается на сайте суда.

Уточняется, что после проведенной проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Исковые заявления приняты к производству суда, дела назначены к слушанию в судебных заседаниях на 21, 23 и 29 мая.

Гироскутер взорвался в квартире жительницы Карелии

У жительницы города Костомукша в квартиле взорвался гироскутер.

"Владельцам гироскутеров посвящается. Год назад в августе купили ребенку, покатался пару месяцев, а на период, когда на нем нельзя было гонять, убрали дома в шкаф. Вчера достали, поставили на зарядку… Сначала все было нормально. Когда я вошла на кухню он уже дымился. Позвала мужа, на тот момент он вспыхнул и рванул, все происходило считанные секунды. Горячий пластик разлетелся по всей кухне", - написала жительница города в паблике "Беседка в Костомукше товарной".

"Муж каким-то образом изловчился и выдернул его из розетки. Постарался потушить. Дым распространился по всей квартире и подъезду. Стали выбегать соседи. Все закончилось благополучно, слава богу, а могло быть гораздо хуже. Будьте осторожны, покупая своим детям такие игрушки", - отметила она.

"Я, имея горький опыт, больше не имею желания приобретать такие вещи. Ведь многие из нас оставляют на зарядке устройства и уходят из дома", - предостерегла женщина.

Глава Карелии предложил довести дело "Невского пассажа" до мирового соглашения

Парфенчиков поддержал предложение ОНФ о создании нового органа для решения вопросов градостроительства.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице ВКонтакте. Он поддержал предложение о создании в Петрозаводске общественно-экспертного совета для обсуждения и решения наиболее актуальных вопросов градостроительства. Приоритетными для принятия решений, по его мнению, могут стать спорные городские объекты" "Биг Бен", "Невский пассаж" и стела "Город воинской славы".

"Есть судебное решение о сносе Биг Бена, но надо решить, как и где использовать эти часы в дальнейшем. Необходимо найти такое место для стелы "Город воинской славы", которое будет соответствовать ее статусу и архитектурному облику города, пожеланиям горожан, в первую очередь – ветеранов, - написал Парфенчиков. - По Невскому пассажу есть предложение с участием архитекторов, специалистов строительной сферы, опираясь на мнение всех жильцов дома, а, может, и жителей ближайших домов, подготовить несколько новых эскизов, которые бы удовлетворили всех и вывели стороны исполнительного производства на мировое соглашение. И чтобы это мировое соглашение исполнялось под общественным контролем. Альтернативы такому решению нет, так как и в юридическом формате новый проект торгового центра, а он может быть только новым, должен быть согласован всеми жильцами дома.

На площадке общественно-экспертного совета мы сможем максимально широко обсуждать такие темы. Это наш город, в благоустройстве и комфорте которого заинтересованы все".

ВИДЕО: Появилась запись группового ДТП в Петрозаводске

На Кукковке произошло столкновение автомобилей, в результате которого пострадали люди.

На улице Ровио в 18-29 произошло столкновение автомобилей.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Два автомобиля двигались в попутном направлении в сторону улицы Лыжной. Внезапно водитель одной из машин совершил резкий маневр поворота налево. В этот момент в него врезалась проезжавшая мимо авто.

Оба транспортных средства после удара отлетели на обочину, где столкнулись с припаркованными автомобилями.

Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, в ДТП есть два пострадавших.

Власти Карелии подключили силовиков к ситуации с невыплатой зарплаты строителям перинатального центра

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел плановую проверку хода работ в перинатальном центре.

По данным пресс-службы правительства, руководитель региона осмотрел территорию и сам перинатальный центр. Уже готовые к работе операционные и индивидуальные родовые палаты. Операционных четыре. По просьбе врачей стены в каждой операционной отличаются по цвету.

Первый заместитель генерального директора ООО "РТ-СоцСтрой" Станислав Коновалов рассказал, что 10 мая Ростехнадзор выдал заключение, которое позволяет по постоянной схеме включить электроснабжение, что, в свою очередь, дает возможность в полном объеме подключить основную инженерную систему – вентиляционную. Запустить вентиляцию предполагается в понедельник, 14 мая.

"Начали работу по расстановке медицинской мебели, медицинского оборудования. Планируем эту работу завершить в ближайшие неделю-полторы. Пищеблок, благоустройство – 20-25-е числа мая. В связи с этим планируем уже документально оформлять завершение строительства", - сказал Станислав Коновалов.

Отдельно глава Карелии остановился на ситуации с невыплатой заработной платы работникам и нарушениями трудового законодательства со стороны субподрядных организаций, задействованных на объекте. Эта тема находится на особом контроле.

"Последние несколько дней получал сообщения от граждан, что эти вопросы решены, зарплату выплатили. Тем не менее, серьезный мониторинг продолжим. Пока не доведем до логического конца каждый случай, каждую жалобу по невыплате заработной платы совместную деятельность с прокуратурой, со следственным комитетом не прекратим", - заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.

Константин Райкин рассказал о своих школьных друзьях из Петрозаводска

В Петрозаводске завтра начинаются гастроли Российского государственного театра "Сатирикон", по этому случаю в пятницу в Музыкальном театре Карелии состоялась пресс-конференция художественного руководителя "Сатирикона", народного артиста России Константина Райкина.

В Петрозаводске "Сатирикон" покажет спектакли: "Король Лир", "Лекарь поневоле" и "Своим голосом". В двух из них занят сам Константин Райкин. Спектакли будут идти на сцене Музтеатра Карелии; билеты закончились уже давно.

"На спектакль театра "Сатирикон" все билеты у нас разлетелись буквально за 10 дней. Это говорит о том, что наш зритель очень ждет этой встречи", - отметила на пресс-конференции директор Музыкального театра Карелии Елена Ларионова.

Константин Райкин признался журналистам, что никогда никого не приглашает в театр.

"Я никогда никого не приглашаю в театр, как к себе. Никогда в жизни не приглашаю. Потому что считаю, что в театр "Сатирикон" надо ходить из любопытства, а не из вежливости", - сказал он.

По словам Константина Райкина, это поездка в Петрозаводск для него не первая и не вторая.

"Я сюда приезжал много раз со своими моноспектаклями и знаю, какие здесь театральные традиции и действительно хорошая публика", - отметил он.

"И я кое-кого знаю, у меня есть друзья-коллеги, работающие здесь. Даже есть мои школьные товарищи, которые здесь жили, развивались", - добавил актер.

Константин Райкин рассказал, что когда-то учился в Ленинграде в школе-интернате, куда принимали победителей олимпиад со всего Северо-Запада.

"Целый ряд учеников был из Карелии, и мои соклассники и кое-кто из параллельных классов были из Петрозаводска. И до сих пор мы с ними видимся", - отметил он.

"Короче говоря, для меня Петрозаводск если не совсем родной, то, во всяком случае, уже знакомый город. Бывал здесь много раз", - добавил он.

Решение Европейского суда по Алиханову включили в число значимых событий

Фонд "Петербургская политика" составил политический рейтинг регионов, в котором Карелия заняла не лучшее место.

Республика включена в группу регионов со слабой устойчивостью. У Карелии 4,7 балла. Субъекты федерации с сильной устойчивостью имеют в рейтинге больше 8 баллов.

Эксперты фонда при составлении рейтинга включили в значимые для Карелии события решение Европейского суда по правам человека по делу Девлета Алиханова.

В частности, что ЕСПЧ признал нарушением прав человека досудебное содержание под стражей в течение 3 лет бывшего сенатора Девлета Алиханова и присудил ему компенсацию в 3,1 тысячи евро.

Как ранее сообщалось, Алиханов, который три года просидел в одиночной камере, не будучи признанным виновным в совершении преступления, выиграл процесс в Европейском суде по правам человека. Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному содержанию под стражей – с 3 февраля 2015 года. На сегодняшний день во всей России нет ни одного прецедента, чтобы человек по экономической статье УК находился за решеткой так долго, если ему не вынесен приговор. При этом каждый раз Алиханову судьи продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого.

В ЕСПЧ признали, что немотивированное длительное содержание под стражей Алиханова (в течение трех лет) является нарушением Европейской Конвенции по правам человека, а также обратили внимание на неубедительность причин заключения под стражу, использованных судами. В решении отмечается, что суды в деле Алиханова использовали предположения в отсутствие сколько-нибудь достоверной доказательной базы риска воспрепятствования осуществлению правосудия, допустили неверную оценку личности заявителя в части возможности скрыться либо избежать правосудия, недооценили возможность избрания другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Поскольку Российская Федерация признает Европейскую конвенцию по правам человека и Европейский суд, следующим шагом должна быть отмена всех решений, касающихся ареста и продления сроков содержания под стражей Девлета Алиханова, начиная с февраля 2015 года. Нашей стране придется выпустить соответствующее постановление, признать их незаконными и отменить.

Иной лидер стране не нужен, уверен спикер Петрозаводского горсовета

Геннадий Боднарчук рассказал о своих впечатлениях от торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.

- Внешне Путин - очень спокойный, уверенный в себе человек, четко понимающий, что он делает.

Я считаю, что сейчас у Путина как раз тот возраст, тот жизненный опыт и нужное количество физических сил, которые позволят без ошибок и без сбоев воплотить то, что он говорил в своем послании Федеральному собранию и в инаугурационной речи.

Именно таким должен быть президент Российской Федерации, и на данном временном отрезке иной лидер нам не нужен.

Россияне не хотят никаких экспериментов над собой. Нашей стране нужен опытный руководитель, который может достойно представлять интересы России на международной арене, при этом хорошо понимает суть всех проблем внутри страны и предлагает понятные механизмы для их решения.

Подробности – в нашем материале.

ВИДЕО: "Мы напишем запросы в прокуратуру и в правительство, чтобы дали нам разъяснения" - Ульянов об уборке мусора в Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов намерен обратиться в прокуратуру в связи с деятельностью ООО "Автоспцтранс" по уборке мусора в регионе.

"Когда выигрывается конкурс, этот оператор должен заключить договоры с организациями, которые имеют технику и которые действительно работают по вывозу мусора. Компании, которые имеют технику и занимались вывозом мусора не довольны. Потому что часть денег, которые они будут собирать, будут уходить куда-то в непонятную организацию – ООО "Автоспецтранс". Мы со своей стороны, как и население наше, не довольны сложившейся ситуацией. Мы напишем запросы в прокуратуру и в правительство, чтобы дали нам разъяснения", - сказала Ульянов.

По его словам, ООО "Автоспецтранс" зарегистрировано как юрлицо в квартире на Ключевой, а уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики присвоен ООО "Автоспецтранс". Контроль за исполнением региональным оператором обязательств, предусмотренных рамками заключенного с ним соглашения, будет осуществлять Минстрой.

В сети в последнее время вызвали резонанс фото неубранных мусорных площадок и стихийных свалок.

Карелия – в числе неблагополучных регионов СЗФО, если судить по доле бедного населения

Доля населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году – одна из самых высоких среди регионов Северо-Запада.

Это следует из статистического сборника "Республика Карелия в цифрах", выпущенного Карелиястатом.

Согласно документу, по предварительным данным, в 2017 году количество жителей Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигло 17,3% от общей численности населения республики.

Ваше показатель только в двух регионах СЗФО - Республике Коми и Псковской области.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Петрозаводске. Подробнее

В Приозерном парке Петрозаводска прошла акция по озеленению, приуроченная ко Дню Победы. Подробнее

Карелия стала первым регионом России, где вводится система федерального контроля над расходованием бюджетных средств. Подробнее

Карелиястат планирует провести выборочный опрос семей в Карелии, цель которого – выяснить рацион их питания. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 11 мая. Подробнее

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск АО "ТНС энерго Карелия" к бюджетному учреждению "Аэропорт "Петрозаводск". Подробнее

Средняя стоимость проживания в гостиницах Карелии, снизившаяся в 2017 году до 5-летнего минимума, снова начала расти в 2018 году. Подробнее

В карельской столице за сутки произошло три пожара, один из них – в строящемся жилом доме, сообщает городская ЕДДС. Подробнее

Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, не попала в финал. Подробнее

Петрозаводский городской суд признал директора компании виновным в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость на 1.2 млн рублей. Подробнее

Сотрудники полиции спасли жизнь пятилетнего мальчика, у которого внезапно случился приступ. Подробнее

Глава Карелии раскритиковал остановочный комплекс на проспекте Ленина, который был обшит коричневым металлопрофилем. Подробнее

Бывший и.о. начальника управления по туризму Карелии Юлия Никитина возглавила подразделение в музее-заповеднике "Кижи". Подробнее

Сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество. Подробнее

Нарушения в работе комплексов фотовидеофиксации нашла прокуратура в республике. Подробнее

С начала года в городе отловлено более сотни безнадзорных животных. Подробнее

Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Кемском районе Карелии закроют для проведения буровзрывных работ в воскресенье. Подробнее

О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Ответы на самые обсуждаемые вопросы по водоснабжению экорайона. Подробнее

Мотоклуб "Ночные Волки Карелия" откроет сезон и проведет акцию "Внимание - мотоциклист!" 12 мая. Подробнее