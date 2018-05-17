Важные новости, которые вы могли пропустить

Доход Парфенчикова снизился в 2017 году

Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2017 году заработал 7 миллионов 680 тысяч 754 рубля 37 копеек.

В том числе доход, полученный от сдачи московской квартиры в аренду – 3 млн 54 тыс. 900 рублей.

Его доход в 2017 году снизился на 127 тыс. 492 рубля в сравнении с предыдущим годом, когда высокопоставленный чиновник заработал 7 млн 808 тыс. 246 рублей 41 копейку.

Отметим, что в 2015 году Парфенчиков заработал 4 млн 914 тыс. 266 рублей.

В его собственности находятся земельный участок площадью 700 кв.м., дачный дом площадью 50 кв.м., квартира площадью 159,3 кв.м. В пользовании Парфенчикова находится помещение в 30,3 кв.м.

В декларации за 2017 год появился новый объект недвижимости – квартира в 102,9 кв.м.

Университетский городок соединят с Древлянкой новой дорогой

Власти Карелии планируют расширение проезжих частей улиц и строительство новой автодороги в районе вокруг ТРЦ "Лотос Плаза" в Петрозаводске.

Об этом сегодня рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков после того как ознакомился с проектом развития прилегающих территорий.

По его словам, планирует построить автодорогу и мост, которые свяжут улицу Попова и ул. Университетскую. Это позволит направить часть транспортных потоков в микрорайон Древлянка через Университетский городок в объезд Лесного проспекта.

Какие дороги раширят, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии

В сети появилось видео, как певец Андрей Григорьев-Апполонов, знаменитый "рыжий" из группы "Иванушки International" поправляет здоровье в клинике "Кивач".

Участник популярной в лихие 90-е группы "Иванушки International", певец Андрей Григорьев-Апполонов приехал в Карелию отдохнуть и поправить здоровье.

В сети появилось видео, где рыжий "Иванушка" рассказал, как влюбился в "Кивач", благодаря которому ему удалось не только сбросить лишние 3 кг, но и отдохнуть от столичной жизни и гулянок.

"Честно признаюсь, что жизнь популярного артиста непростая, - сказал Андрей Григорьев-Апполонов, - начиная от самоуничтожения: эти все движения, тусовки и, конечно же, алкоголь, а самое главное – нервяк. До того, как я сюда приехал, у меня было энергетическое истощение, я понял, что не отдохну ни в Москве, ни Подмосковье, так как всегда могу сбежать и зажечь где-нибудь в ночи. Я выбрал "Кивач", сделал абсолютно осознанный выбор и не жалею об этом, потому что все супер".

Понравилось рыжему "Иванушке" и то, что персонал буквально носит его на руках: все показывает, рассказывает и объясняет, систему питания можно выбрать комфортную для себя и многое другое.

Помимо полезных и оздоровительных процедур в восторг певца привела "исключительная" баня, игра на бильярде и знакомство с интеллигентными людьми.

По мнению Андрея, побывать в "Киваче" хоть раз в жизни должен каждый, "а там уже сами все поймете".

Смотрите в видеоролике, почему ЗОЖ – это не для артистов, по мнению Андрея Григорьева-Апполонова.

В Петрозаводске построят самый большой в Карелии спортцентр

Глава Карелии Артур Парфенчиков и бизнесмен Леонид Белуга заложили памятную капсулу на стройплощадке спортивного центра, возведение которого началась в Петрозаводске рядом с ТРЦ "Лотос Плаза".

Белуга, чья фирма финансирует строительство, рассказал Парфенчикову о том, что строящийся объект будет самым большим спортивным центром в Карелии.

Согласно проекту, в новом трехэтажном здании общей площадью 19 тыс. кв. метров разместятся бассейн на 7 дорожек, залы для занятий танцами, гимнастикой и единоборствами. Ежедневно спортцентр сможет посещать 1,2 тыс. человек. Планируется открытие детских спортивных секций.

Подробнее о проекте и его стоимости читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Парфенчиков предложил прорыть тоннель для автомобилей под железной дорогой в Петрозаводске

Власти Карелии рассматривают возможность строительства тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в районе улицы Достоевского.

По словам Артура Парфенчикова, идея заключается в том, чтобы реконструировать и продлить улицу Халтурина до железной дороги, пробить там тоннель и вывести автодорогу на противоположной стороне к Первомайскому проспекту в районе улицы Достоевского. Ее предлагается реконструировать до набережной Варкауса, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Лидер профсоюза работников госучреждений Карелии заявила о затяжном конфликте в мэрии Петрозаводска

Председатель профсоюза работников госучреждений Карелии Ирина Титова рассказала, как заммэра Петрозаводска Римма Ермоленко хотела уволить сотрудника мэрии Максима Мацкевича, который является лидером Молодежного совета Союза организаций профсоюзов.

Как рассказала Ирина Титова на совещании в правительстве республики, ранее к замглавы Карелии Владимиру Любарскому обращались члены профсоюзной организации мэрии Петрозаводска "со своей бедой и со своими проблемами". Профсоюз мэрии возглавляет сотрудник администрации Максим Мацкевич.

"У них уже третий год продолжается, а точнее, с первого дня работы в администрации Риммы Евгеньевны Ермоленко. Она его (Мацкевича) позвала в кабинет и сказала: пиши заявление об увольнении, а не то я тебя уволю, так как есть недостатки. Сказать это человеку с огромным опытом и желанием работать - это просто не понятно", - сказала Ирина Титова.

Председатель рескома профсоюза работников госучреждений также сказала, что создавать профсоюзные организации в госучреждениях становится все сложнее, а действующие испытывают давление.

Детская школа искусств имени Балакирева получит отдельное здание в Петрозаводске

Об этом на заседании трехсторонней комиссии Петрозаводска, состоявшемся в Доме профсоюзов 16 мая, замглавы администрации карельской столицы Ольга Старикова.

На заседании Старикова напомнила, что в соглашении, заключенном тремя сторонами – мэрией города, профсоюзами и Союзом предпринимателей Петрозаводска, - за городской администрацией закреплен 51 пункт, связанный с разными сферами: социально-экономической политикой, занятостью, охраной труда, социальной защитой, жилищно-коммунальным хозяйством, молодежной политикой и т.д.

Она кратко остановилась на выполнении соглашения мэрией и ответила на вопросы. Один из них, в частности, касался помещения для детской школы искусств имени Балакирева, которая сейчас размещается в 48-й школе. По словам Стариковой, буквально в последние дни появился вариант размещения школы в отдельно стоящем здании на улице Мичуринской, 5, которое находится в муниципальной собственности и ранее сдавалось в аренду. На более далекую перспективу в мэрии подготовили проект письма в Минэкономразвития Карелии, в котором предполагается строительство и эксплуатация специализированного здания площадью 2 тысячи квадратных метров с классами и концертным залом.

Полной уверенности в том, что проект получится осуществить, нет, но, по словам сотрудников мэрии, им занимаются.

Подробности - в нашем материале.

Жители Петрозаводска подают заявление в прокуратуру на маршрутчиков

В ТИЗ "Усадьба" жители собирают пакет документов для обращения в республиканскую прокуратуру.

Напомним, 15 мая поздно вечером водитель маршрутки №25 отказался везти молодую девушку, оставшуюся одну в автобусе, в микрорайон ТИЗ "Усадьба".

По словам 23-летней пассажирки, водитель обматерил ее и повез в неизвестном направлении. Испуганная петрозаводчанка позвонила родителям, позвав их на помощь. Страшная поездка звершилась бращением в полицию.

Как стало известно "Столице на Онего", при разговоре с заявителями участковый отметил, что жалобы на водителей маршрута №25 поступают от жителей ТИЗ "Усадьба" регулярно, так как перевозчик отказывается возить людей в отдаленный микрорайон из-за разбитой дороги.

Инцидент с перепуганной девушкой, не доехавшей до дома в ТИЗ "Усадьба", стал последней каплей в чаше терпения жителей коттеджного микрорайона.

"Сейчас собираем пакет документов для обращения в республиканскую прокуратуру, - рассказала одна из жительниц ТИЗ "Усадьба", - будем требовать, чтобы разобрались с перевозчиком, который отказывается ездить в наш в микрорайон и высаживает детей, пенсионеров, беременных женщин еще за два километра от конечной остановки, куда должен следовать по маршруту".

Консультативный совет по делам градостроительства займется "Невским пассажем" и "Биг Беном"

В Петрозаводске начал работу новый совещательный орган, который будет рассматривать актуальные проблемы городской среды.

Вчера состоялось первое заседание Консультативного совета по делам градостроительства под руководством главы Петрозаводска Ирины Мирошник. В совет, предложение о создании которого впервые прозвучало на встрече представителей Общероссийского народного фронта с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в начале мая, вошли активисты ОНФ, сотрудники администрации города, члены архитектурного сообщества, депутаты Петрозаводского городского совета, общественники, эксперты.

Как отметили в мэрии, консультативный совет создается для обсуждения вопросов в области архитектуры и градостроительства, повышения качества архитектурных и градостроительных проектов, реализуемых на территории города, экспертного, информационного и консультативного обеспечения деятельности в сфере развития территорий Петрозаводска. Ирина Мирошник заверила, что работа нового совещательного органа не будет дублировать уже имеющиеся в администрации советы и комиссии.

"Возникает потребность и необходимость оперативного и более эффективного реагирования на многие вопросы, касающиеся облика нашего города", - сказала Ирина Мирошник.

На встрече экспертов были озвучены проблемы, требующие первоочередного решения: "Невский пассаж", "Биг Бен", стела "Город воинской славы", реконструкция здания железнодорожного вокзала и здания детской поликлиники, размещение нестационарных торговых объектов.

На первое заседание решено вынести вопрос неисполненных судебных решений по пристройке к зданию на проспекте Александра Невского, 30 и стеле на площади Гагарина. Встреча состоится 25 мая, сообщили в аднимистрации города.

Житель Карелии получил посылку с полкило психотропного вещества из Гонконга

Карельские таможенники обнаружили международное почтовое отправление с гаммабутиролактоном.

Как рассказали в карельской транспортной прокуратуре, житель нашей республики через сеть Интернет оформил заказ на приобретение в Гонконге психотропного вещества и пересылку его в Российскую Федерацию почтовым отправлением. Посылка прибыла вскоре в Карелию и содержала 0,5 кг гаммабутиролактона.

В результате органом дознания Карельской таможни было возбуждено уголовное дело отношении заказчика посылки. Жителю Карелии придется ответить за контрабанду психотропного вещества из Гонконга - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС психотропных веществ в крупном размере.

"Карельской транспортной прокуратурой постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным", - отметили в прокуратуре.

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