Важные новости, которые вы могли пропустить

КПРФ проведет в Петрозаводске еще один митинг против повышения пенсионного возраста

Карелия присоединится к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдет по всей стране 28 июля.

Как стало известно, карельское региональное отделение КПРФ уведомило администрацию Петрозаводска о проведении второго митинга против пенсионной реформы. Напомним, что первая акция протеста состоялась 7 июля на Студенческом бульваре и оказалась самой массовой за последние годы – в ней приняло участие около тысячи человек.

Второй митинг коммунисты планируют организовать в 12 часов 28 июля, в день Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Как рассказали в рескоме КПРФ, на этот раз местом проведения они выбрали гайд-парк на площади Кирова.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Фракция КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Коммунисты объявили 28 июля днем Всероссийской акции протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона" и в поддержку всенародного референдума.

Митинги против пенсионной реформы проходят сейчас по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Несмотря на это, практически во всех регионах (в том числе, и в Карелии) представители "Единой России" в законодательных органах власти высказались в поддержку законопроекта правительства Путина-Медведева о повышении возраста выхода на пенсию. Как известно, 19 июля он будет рассматриваться Государственной Думой в первом чтении.

Парфенчиков рассказал Голиковой о школе-сарае в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой.

Как сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, на встрече с Татьяной Голиковой Артур Парфенчиков обсудил вопросы строительства новых школ и реконструкции учреждений здравоохранения на территории республики.

В частности, речь зашла о школе в поселке Деревянка Прионежского района Карелии, которую эксперты ОНФ включили в список самых опасных в нашей стране. Родители учеников называют эту школу "сараем".

Артур Парфенчиков рассказал Татьяне Голиковой о том, что школа 1955 года постройки в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии. По предписанию надзорных органов в мае этого года в здании школы закрыт второй этаж, из-за чего образовательный процесс организован в две смены в кабинетах первого этажа.

"Учитывая необходимое количество мест, а также потенциал развития поселка (прогнозное количество детей в школе к 2025 году составит 227 учащихся) наиболее целесообразным является строительство новой общеобразовательной организации в данном населенном пункте", - пояснил глава региона.

Также были рассмотрены вопросы системы здравоохранения. Артур Парфенчиков сообщил, что на сегодняшний день необходимо укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра Республиканской больницы им В.А. Баранова - единственного учреждения на территории республики, оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения. В настоящий момент требуется реконструкция терапевтического корпуса больницы с надстройкой приемного отделения для размещения ангиографического отделения с полноценной операционной, отвечающей современным требованиям.

Глава Карелии обратился к Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность софинансирования мероприятий по реконструкции здания ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А. Баранова" за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Кроме этого, Артур Парфенчиков подтвердил готовность республики выполнить все обязательства в рамках соглашения между российским министерством образования и правительством Карелии о финансовом обеспечении мероприятий по созданию для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дополнительных мест в образовательных организациях. Проект соглашения предусматривает строительство двух зданий дошкольных образовательных организаций на 150 и 300 мест в Петрозаводске, а также строительство пристроек к зданиям школ, где будут размещаться дошкольные группы.

"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком" - В Карелии обсуждают пенсионную реформу

В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста, свои мнения высказали депутаты и общественники.

В Законодательном собрании в среду состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке замечаний и предложений к проекту федерального закона об увеличении пенсионного возраста в России. Председателем группы избран депутат карельского парламента Алексей Хейфец, а его заместителями – председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко и председатель регионального отделения "Партии пенсионеров" Лидия Суворова. Всего в рабочую группу входит 26 человек: депутаты, представители правительства Карелии, политических партий, профсоюзов и прокуратуры.

Первое заседание не принесло никаких сюрпризов и громких заявлений. Члены рабочей группы к 10 августа должны собрать и обсудить предложения, которые республиканский парламент после обсуждения направит ко второму чтению законопроекта в Государственной думе. Первое чтение состоится уже 19 июля. Напомним, законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. В Карелии, как в регионе, приравненном к территориям Крайнего Севера, пенсионный возраст увеличится до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст предлагается с 2019 по 2034 год.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база? О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком"

"Я должен сказать, что население России никогда не жило хорошо, - сказал председатель Совета ветеранов Николай Черненко. – Всегда были проблемы... Что рекомендуют ветеранские организации? Первое, и самое главное, не начинать реформу с 1 января 2019 года".

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В Петрозаводске появятся три новых светофора

Светофорные объекты установят на аварийных участках за счет средств, сэкономленных при проектировании мостов.

Как рассказала журналистам руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводской администрации Юлия Мизинкова, из 50 миллионов рублей, выделенных из Дорожного фонда на проектирование мостов, удалось сэкономить 6,4 миллионов рублей, которые пойдут на ямочный ремонт городских дорог, который проведут в этом году. Кроме того, удалось добиться выделения из Дорожного фонда средств (9 миллионов рублей) на оборудование трех светофорных объектов в Петрозаводске. Инициативу одобрило Законодательное собрание республики. Проектирование светофоров начнется на следующей неделе.

Новые светофоры появятся на особо аварийных участках дорог. В первую очередь, светофор установят на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мерецкова, где произошло несколько ДТП со смертельным исходом. Также светофоры появятся на пешеходном переходе на пересечении улиц К. Маркса и Андропова, что позволит увеличить на этом участке пропускную способность для транспорта, и на пешеходном переходе на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова на Древлянке.

- Это большое достижение, потому что на светофоры уже давно не выделялось денег, - отметила Юлия Мизинкова. – Также было принято решение о выделении из Дорожного фонда средств на разработку комплекса системы организации дорожного движения. Этот документ необходим в связи с требованиями ГОСТов, есть судебное решение, которое предписывало городской администрации разработать такой проект. Наличие такого комплекса позволит запрашивать средства на ремонт дорог в бюджетах высших уровней и подавать заявки на участие в федеральных проектах. Кроме того, из Дорожного фонда дополнительно выделяется 6 миллионов рублей на асфальтирование и оборудование парковочного пространства на территории рядом с Республиканской больницей.

ВИДЕО: В Карелии полицейский построил ладью, а его жена сшила паруса

Карельский полицейский Павел Долгих в свободное от работы время построил копию варяжской ладьи и собирается принять участие в Кижской регате.

Сюжет о начинающем строителе показала ГТРК "Карелия".

Родные увлечение главы семейства поддерживают: сын шкурит и красит, а супруга Павла – шьет паруса.

ФОТО: Жители Мелиоративного интересуются, зачем у них в поселке вырезали новый асфальт

В поселке Мелиоративный Прионежского района Карелии местные жители недоумевают, кто и зачем у них второй год подряд вырезает хороший асфальт.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Мелиоративного, которые сообщили, что месяц назад у них в поселке вырезали асфальт кусками и так и оставили.

"На улице Строительной очередной раз вырезали отличный асфальт, который был уложен в прошлом году, - сообщили жители Мелиоративного. - Вырезанный асфальт затрудняет передвижение, в таком состоянии улица уже больше месяца. Для чего асфальт был отфрезерован, можно только гадать. Первый раз его вырезали в прошлом году через несколько дней после укладки".

Брендовое предприятие Карелии оказалось в числе должников по арендной плате

Экранопланостроительное объединение "Орион" в Петрозаводске попало в список крупнейших должников по арендной плате за земельные участки.

"Орион" задолжал более 2 млн рублей за аренду земельного участка на улице Онежской флотилии. Там находится территория бывшего завода "Авангард", где расположены цеха по производству экранопланов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Власти Карелии до 2020 года собираются построить в республике 12 мостов и одну автодорогу

Федеральная целевая программа подготовки к 100-летию Карелии предусматривает строительство с 2018 по 2020 годы 12 железобетонных мостов, одной улицы в Петрозаводске и автодороги в Медвежьегорском районе.

Власти Карелии до 2020 года потратят 2,4 млрд. рублей на строительство дорог и мостов.

Как сообщила пресс-служба Минтранса Карелии, на 2018-2019 годы запланировано строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, 106 км – Больничный и автодороги к промышленному парку "Надвоицы" в Сегежском районе.

До 2020 года планируется строительство 12 железобетонных мостов взамен существующих деревянных. Кроме того, предполагается реконструкция двух мостов.

Подробнее о том, где и что планируют построить, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Кусты, которые мэрия высадила на Древлянке, чтобы победить стихийную торговлю, засохли

Саженцы не выдержали жары, их никто не поливал, рассказала жительница Древлянки.

В борьбе с несанкционированной торговлей на Древлянке победа пока не на стороне мэрии. Напомним, несколько дней назад администрация Петрозаводска предприняла кардинальные меры по ликвидации несанкционированного рынка на Лососинском шоссе, у дома №25. В рамках масштабного межведомственного рейда по борьбе с незаконной торговлей проверяющие пришли на Древлянку с проверкой в самый разгар рабочего дня, когда бойко шла незаконная торговля.

По итогам рейда незаконно занятая городская территория была освобождена от приспособлений, используемых для торговли: ящиков, столов, досок и прочего мусора. А 7 июля сотрудники коммунальной службы города на месте ликвидированного рынка создали газоны и высадили кусты.

Как выяснилось, небольшая аллея не продержалась в жару. В редакцию "Столицы на Онего" наша постоянная читательница прислала фото, на котором видно, что все кусты засохли.

"Не понимаю, зачем было сажать кусты, если за ними потом никто не ухаживает? - возмущается автор фото. – Почему в такую жару городские службы не догадались поливать саженцы? И почему горы земли так никто и не разровнял?"

Кстати, несмотря на кардинальные меры, предпринятые мэрией по ликвидации незаконного рынка на Древлянке, торговцы вновь начали возвращаться на свое излюбленное место - на территории, где отсутствуют кусты, на Лососинском шоссе почти сразу же появилась бочка с квасом.

Когда отремонтируют Дом офицеров в Петрозаводске

Реконструкция исторического здания бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, которая несколько раз откладывалась по разным причинам, должна быть завершена к 30 сентября 2019 года.

Эта дата указана в конкурсной документации к аукциону, объявленному для выбора подрядной строительной организации.

Ранее Управление автомобильных дорог Карелии, на чьем балансе находится здание, уже пыталось провести торги, по условиям которых реконструкция должна была завершиться летом 2019 года. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Реконструкцию Дома офицеров планировалось начать еще в 2016 году. Но тогда результаты аукционы были аннулированы по требованию УФАС.

Затем была объявлена новая дата завершения реконструкции - август 2018 года, но и этот срок был сорван.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Фонд "Петербургская политика" представил обзор публичной реакции региональных властей на законопроект правительства о повышении пенсионного возраста. Подробнее

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В эту субботу в карельской столице состоится концерт музыканта Саши Мишкина, вход свободный. Подробнее

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