Важные новости 6 августа

Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты

Евгений Тучин, главный врач республиканского Перинатального центра в Петрозаводске, рассказал о причинах смерти новорожденной двойни.

В минувшие выходные в паблике "Нетипичная Питкяранта" появилось сообщение-молния, в котором говорилось, что беременную двойней женщину везли из Питкяранты в Петрозаводск и что у нее в пути начались преждевременные роды, в результате чего младенцы умерли (их спасти не удалось).

После данной публикации в соцсети поднялась волна негодования: люди обвиняли власти, закрывшие родильное отделение в районе, в смерти младенцев. Комментарии по поводу произошедшего оставили главврач республиканского перинатального центра в Петрозаводске Евгений Тучин и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня "Столица на Онего" узнала у главврача перинатального центра Евгения Тучина, что произошло на самом деле с роженицей из Питкяранты и могла ли длинная дорога вызвать преждевременные роды и как-то стать причиной гибели двойняшек.

"Действительно, 1 июля в Республиканский перинатальный центр из Сортавальской районной больницы поступила беременная женщина с угрозой прерывания беременности в сроке 25 недель беременности. В течение трех дней в перинатальном центре проводилась необходимая терапия. Тем не менее, произошли сверхранние преждевременные роды. Родившиеся младенцы имели при рождении экстремально низкую массу тела 540 и 640 граммов. Все необходимые меры по лечению и выхаживанию детей были своевременно выполнены. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела является чрезвычайно сложной проблемой даже для учреждений родовспоможения высокого уровня. Особенно в сочетании с внутриутробной инфекцией и несовместимыми с жизнью патологиями. Именно эти диагнозы и явились причиной гибели новорожденных на 12 и 22 сутки от рождения. Персоналом были выполнены все необходимые мероприятия. Диагноз внутриутробной инфекции и врожденного порока развития подтверждены".

По словам Тучина, рождение таких детей в центральной районной больнице не оставляет им никакого шанса на жизнь.

"А длительная дорога до Петрозаводска в принципе не могла стать причиной преждевременных родов и тем более гибели младенцев, так как опасные (инфекционные) процессы у роженицы шли уже длительное время, все произошедшее это их результат".

Напомним, в июне жители Питкяранты вышли на митинг против оптимизации. Тогда власти приняли решение о закрытии родильного отделения в Приткярантской районной больнице, а также Минобразования сообщило прекращение набора на первый курс филиала Сортавальского колледжа.

"Русал" в Карелии законсервирует мощности НАЗа из-за санкций США

Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ), принадлежащий компании Rusal Олега Дерипаски, в августе начнет консервацию мощностей для снижения убытков после введения санкций США.

Об этом "Дождю" сообщили в пресс-службе компании. Источники Дождя говорят, что это может произойти уже 10 августа.

В Rusal сообщили, что НАЗ "лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок, поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки".

В компании также утверждают, что предоставят каждому сотруднику возможности для сохранения работы, в том числе в компании "Русский радиатор" (тоже принадлежит Rusal) и в проекте создания на территории завода Центра обработки данных, который будет предоставлять сервисы для анализа больших данных, машинного обучения и майнинга криптовалют. Некоторым сотрудникам предложат переезд в другие регионы и "повышенные выплаты в рамках соглашения сторон".

Один из сотрудников НАЗ, пожелавший остаться неназванным, рассказал "Дождю", что собрание с сотрудниками о дальнейшем трудоустройстве прошло 3 августа.

"За выходные уже отключили шесть ванн электролиза, в которых происходит плавка алюминия. Сейчас ждут отмашку из Москвы — отключать дальше или нет. Когда будет эта отмашка, пока неизвестно", — сказал он.

По словам сотрудника, изначально планировалось отключить все ванны к 10 августа, однако этот процесс приостановили из-за указания из Москвы.

По его словам, в компании действительно пообещали трудоустроить всех сотрудников, однако у тех есть сомнения по поводу будущего "Русского радиатора".

"У них постоянно брак какой-то идет, а чтобы получать зарплату, нужно что-то производить", — говорит сотрудник.

Бывший сотрудник НАЗ Денис Вилков, работавший специалистом по электролизу, заявил "Дождю", что консервация завода фактически означает его закрытие.

"Обещают, что запустят завод, но это бред, потому что процесс электролиза является непрерывным и его полная остановка потребует капитального ремонта электролизеров. Это колоссальные вложения. Я 15 лет отработал на электролизе: перезапуск будет стоить огромных денег, дешевле будет построить новый завод", — говорит Вилков. По его данным, электролизные ванны также планировалось отключить уже 10 августа.

Глава Надвоицкого городского поселения Алексей Кудряшов заявил, что не знает о закрытии НАЗ.

О работе "на склад" из-за введенных санкций на Надвоицком алюминиевом заводе сообщалось 4 июня. В начале августа глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что на НАЗ не будет сокращения сотрудников.

В мэрии объяснили появление на дорогах Петрозаводска закрытых черной пленкой знаков

В Петрозаводске можно заметить закрытые черной пленкой дорожные знаки. В мэрии объяснили, что это за знаки и почему их "спрятали".

Жители карельской столицы обратили внимание, что в разных районах Петрозаводска висят дорожные знаки, закрытые черной пленкой. "Столица на Онего" узнала в мэрии, что это за знаки и почему их закрыли.

"Это зимние знаки, предупреждающие о скользкости. По современным нормам их можно не снимать, а закрывать черным фоном. Чтобы не проводить двойную работу, их просто закрыли", - объяснили в городской администрации.

В Карелии пьяный водитель сбил насмерть 12-летнего мальчика и ушел с места ДТП

В Пудожском районе Карелии погиб несовершеннолетний пешеход, сообщили В ГИБДД.

По данным ГИБДД Карелии, авария произошла 5 августа около 20:30 вечера в поселке Рагнукса в районе дома 6 по улице Комсомольской.

Водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на пешехода - 12-летнего подростка. После наезда водитель вышел из машины, оставив транспортное средство, ушел с места ДТП. Ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", - отметили в ведомстве.

Очевидцы сообщили прибывшим на место аварии сотрудникам Госавтоинспекции сведения о злоумышленнике. Им оказался 30-летний житель поселка Рагнукса, который во время задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Специалисты нашли причину неприятного запаха на Ключевой

В районе Ключевой неизвестные украли 16 крышек от канализационных люков. Это могло стать причиной неприятного запаха, на который жаловались жители Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии карельской столицы, жители Петрозаводска несколько дней жаловались на неприятный запах в районе Ключевой. Выяснилось, что в районе неизвестные украли 16 крышек от канализационных люков. В ходе рейда, который провели работники АО "ПКС-Водоканал" вместе со специалистами мэрии, крышки были установлены.

Кроме того, во время рейда была обнаружена течь из канализационных коллекторов на территории бывшего завода "Авангард".

"В настоящее время с собственником этих канализационных сетей ведут работу специалисты надзорных органов", - сообщила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Ранее в течение нескольких дней жители Ключевой жаловались на неприятный запах на улице. Как отметил технический директор АО "ПКС-Водоканал" Виталий Остапчук, в настоящее время сообщения о наличии запаха от жителей района не поступают.

Жители Питкяранты потребуют от депутатов горсовета подписать обращение о вотуме недоверия властям Карелии

В понедельник на сессии совета Питкяранты горожане потребуют от народных избранников выразить свое несогласие с действиями органов власти республики в связи с оптимизацией родильного отделения и колледжа.

Группа активистов Питкяранты подготовила обращение в адрес депутатов, надеясь добиться возобновления набора в филиал Сортавальского колледжа и открытия родительного отделения.

"Несмотря на все наши усилия, набор в колледж до сих пор не начат, а в помещении хирургического отделения переоборудованы койки (места) для родильного отделения, состояние которых не соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода отделениям. Эти обстоятельства могут представлять опасность для жизни и здоровья матерей и детей", - пишут активисты в своем обращении.

На сессии общественники попросят депутатов направить коллективные запросы (обращения) в компетентные органы с требованием об отставке министра здравоохранения Марины Швец, министра образования Александра Морозова и премьер-министра - куратора Питкярантского района – Игоря Корсакова в связи несоблюдением законодательства РФ. Также жители Питкяранты потребуют провести проверку в отношении этих чиновников на предмет нарушения ими законодательства. Активисты надеются, что депутаты подпишут обращение о вотуме недоверия и проведении процедуры прекращения полномочий главы Карелии Артура Парфенчикова в связи с проведением им политики "оптимизации". Общественники готовы выразить недоверие и своему депутату Законодательного собрания республики Антонине Жеребцовой.

С полным тестом обращения можно познакомиться в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Напомним, весной 2018 года стало известно о закрытии родильного отделения в ГБУЗ "Питкярантская Центральная районная больница" и прекращении набора студентов в филиал ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" на бесплатной основе. В июне состоялись встречи жителей города с представителями профильных министерств, депутатами карельского парламента. 19 июня инициативной группой был организован и проведен митинг, на котором жители города выразили свое несогласие с действиями органов власти Карелии.

ВИДЕО: Две иномарки не поделили дорогу на Древлянском кольце

В Петрозаводске столкнулись Nissan Qashqai и Mitsubishi Lancer.

Авария произошла 6 августа в 08.31 на Древлянском кольце около съезда на Лососинское шоссе.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент аварии смотрите с 56 секунды видео.

Следователи отказались возбуждать уголовное дело после гибели туриста на Киваче

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели туриста в водопаде Кивач, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершилась доследственная проверка по факту гибели туриста из Ленинградской области на Киваче в Карелии.

Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по факту гибели туриста в водопаде Кивач.

Напомним, 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время прогулки по заповеднику молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены.

Сергей Соловьев займет место первого замминистра культуры Карелии

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Сергей Соловьев перейдет на работу в министерство культуры Карелии.

Как рассказал "Столице на Онего" источник в правительстве, Сергея Соловьева назначат на должность первого заместителя министра культуры республики, которую в июне покинула Анна Томчик.

Будущее назначение "Столице на Онего" подтвердил министр культуры республики Алексей Лесонен.

Сергей Соловьев в ноябре 2007 года был назначен на должность начальника управления культуры администрации Петрозаводска,, Ранее он возглавлял творческий коллектив телекомпании "Петронет". Он окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.

Работать в области культуры Сергей Cоловьев начал в Мурманской области, в Петрозаводске работал в Карельском центре народного творчества, режиссировал первые праздники в Киндасово и Шолтозеро (праздник Вепсской культуры). Режиссер одного из первых конкурсов "Мисс-Петрозаводск". Тринадцать лет проработал на "Петронете", где прошел путь от редактора отдела рекламы до заместителя генерального директора и главного редактора.

Предпринимательница из Карелии получила грант за лучший бизнес-проект

Жительница Карелии получила грант 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса после победы в проекте "Мама-предприниматель".

В Петрозаводске завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-идей заняла концепция семейного центра "Крабли Бумс" авторства Лилии Грикопелец, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Пограничники совместно с сотрудниками рыбоохраны выявили на приграничной территории браконьеров. Подробнее

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает повышение ставки НДС с 18% до 20%. Подробнее

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин прокомментировал острую ситуацию с лесными пожарами, сложившуюся в Карелии. Подробнее

Спикер карельского парламента вручил Элиссан Шандалович вручил ключи от нового транспорта социальному учреждению в селе Великая Губа Медвежьегорского района. Подробнее

В столице Карелии прошел фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера". Подробнее

Правительство одобрило проект закона о введении уголовной ответственности за нарушения при проведении техосмотра автомобилей. Подробнее

Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ, а компании планируют поднять цены для потребителей. Подробнее

Как сообщает Минтранс республики, на севере Карелии в августе продолжатся работы по содержанию автодорог. Подробнее

Органы местного самоуправления использовали лишь 6% субсидий из республиканского бюджета, предоставляемых на ремонт дорог, школ и стадионов, заявили в Минфине Карелии. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 6 августа. Подробнее

Фонд социального страхования ведет закупку технических средств реабилитации для маломобильных граждан. Подробнее

В Карелии в одном из домов Костомукши женщина рассказала, что задыхается от трупного запаха, идущего из квартиры соседа. Подробнее

В Пряжинском районе столкнулись Peugeot и Toyota. Подробнее

На Лесном проспекте женщина устроила ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В поселке Калевала обнаружен и уничтожен снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии. Подробнее

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает МВД Карелии. Подробнее

"Семерка" наехала на 59-летнюю женщину на 4 км Лососинского шоссе, сообщает ГИБДД Карелии. Подробнее

В Петрозаводске легковой автомобиль догнал автобус и собрал "пробку" на Гоголевском мосту. Подробнее

В посёлке Надвоицы сотрудники вневедомственной охраны проверили сообщение о драке. Подробнее

В Сегежском районе на пожаре в дачном доме пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС по Карелии. Подробнее