Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Верховный суд России 19 сентября рассмотрит вопрос о пересмотре дела Алиханова

На 19 сентября назначена дата рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу Девлета Алиханова после решения Европейского суда по правам человека.

Адвокатам Девлета Алиханова поступило представление президиума Верховного суда России о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Рассмотрение представления назначено на 19 сентября в Москве.

Таким образом, ожидания скептиков, что Российская Федерация проигнорирует решение Европейского суда по правам человека, не оправдались.

Весной Европейский суд встал на сторону Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его под стражей на протяжении трех лет.

Более того, министерство юстиции РФ направило адвокату Михаилу Шогину уведомление, что ведомство организовало перечисление компенсации Девлету Алиханову по постановлению Европейского суда.

Защитники Алиханова уверены, что Европейский суд также признает неправомерным приговор, вынесенный в отношении Алиханова Петрозаводским городским судом, который следом утвердил Верховный суд Карелии.

"Итог по этому делу – очевидный. Будут отменены решения судов и назначена выплата компенсаций за неправомерный приговор", - заявляют адвокаты.

Как ранее сообщалось, главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному содержанию Алиханова под стражей – с 3 февраля 2015 года. Каждый раз Алиханову необоснованно продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона и положений игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права.

Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.

Пенсионерка выпала на ходу из маршрутки в Петрозаводске

В карельской столице женщина выпала из автобуса из-за маневра водителя, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник водитель пассажирского автобуса ПАЗ допустил маневр, в результате которого из салона выпал пассажир – 79-летняя женщина.

Пенсионерка получила травмы, назначено амбулаторное лечение.

ВИДЕО: УАЗ сбил 83-летнюю бабушку в центре Петрозаводска

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Куйбышева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 8 августа в 11.10, на пересечении ул.Куйбышева-ул.Титова водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП бабушка получила травмы и была госпитализирована.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

ФОТО: Горожанин запечатлел полчище крыс в центре Петрозаводска

Во дворе на проспекте Ленина петрозаводчанин сфотографировал огромное количество крыс.

В редакцию "Столицы на Онего" постоянный читатель Виталий Хрулев прислал фото, на которых запечатлел, как на помойке во дворе дома №7 по пр.Ленина кишат крысы.

"Там их на одном месте штук 30 было, - написал Виталий, - просто крысиное царство, я такого еще в Петрозаводске не видел, а одна крыса сзаснула прямо под объявлением "санобработка".

ФОТО: Власти неожиданно обнаружили очередную незаконную рубку леса в Петрозаводске

Вырубка леса вдоль Лесного проспекта на Древлянке оказалась несанкционированной.

На минувшей неделе на Древлянке, от кольца в сторону Кукковки, вдоль Лесного проспекта неизвестные вырубили деревья.

Как сегодня сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, вырубка леса вдоль Лесного проспекта является несанкционированной.

"Вырубка несанкционированная, - сказали в пресс-службе мэрии, - так как была проведена без согласования с администрацией. Даже если это санитарная рубка, организация обязана была уведомить власти города".

По словам сотрудников пресс-службы мэрии, в связи с тем, что рубка оказалась несанкционированной, власти города вынуждены были обратиться в правоохранительные органы для выяснения ситуации.

Напомним, что деревья вдоль Лесного проспекта вырубили в минувшую пятницу, 3 августа. Место рубки оставили неубранным, создав пожароопасную ситуацию.

Петрозаводск простится с депутатом горсовета Черемухиным 9 августа

Проститься с депутатом городского совета Сергеем Черемухиным можно будет 9 августа с 11.00 до 12.00 в траурном зале № 2 на улице Вольной.

Сергей Леонидович скончался 7 августа после продолжительной болезни.

Сергей Леонидович Черемухин родился в 1971 году в Беломорске, там же окончил среднюю школу. В юности профессионально занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта по полиатлону и первый взрослый разряд по биатлону и лыжным гонкам.

После школы работал в Беломорске инструктором-методистом по спорту в клубе ДОСААФ. Окончил факультет физического воспитания Карельского государственного педагогического института.

С 1993 года работал учителем физической культуры в петрозаводской школе № 33, где также был заместителем директора по безопасности.

В 2016 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета по избирательному округу № 8. Участвовал в работе постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Активно занимался вопросами спорта и экологии, регулярно организовывал экологические акции и субботники, принимал в них участие.

Карелия возглавила рейтинг грибных регионов страны

Сервис путешествий Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях и составил рейтинг грибных российских регионов.

Согласно опросу, лидером по наличию грибных мест стала Карелия, за которую проголосовали 35% туристов. В топ-5 оказалась Ленинградская область, которая набрала 12%, Владимирская и Самарская области — по 10%, Краснодарский край и Республика Крым — по 6% всех голосов и Волгоградская область — 5% голосов.

Респонденты отметили, что отправляться грибникам стоит также в Ивановскую и Новгородскую область, Хабаровский край, Архангельскую область, Коми или в Якутию и Башкирию.

ФОТО: Рабочие случайно подожгли крышу дома ветеранов в Петрозаводске

На Кукковке рабочие случайно подожгли крышу дома-интерната для ветеранов.

Рабочие ремонтировали кровлю здания, когда загорелся рубероид, которым латали крышу.

Ремонтники самостоятельно потушили возгорание с помощью пожарного гидранта.

Напомним, в марте 2009 года в доме ветеранов произошел пожар, в котором один человек погиб. При тушении были эвакуированы 159 человек, в том числе 16 человек пришлось выводить из зоны задымления с применением дыхательных масок.

Парфенчиков дал премию бывшему главному архитектору Петрозаводска Евгению Фролову

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил премию авторам архитектурных проектов двух жилых комплексов в Петрозаводске.

Авторский коллектив архитекторов жилых комплексов "Радужный" и "Созвездие" Андрей Гречкин и Евгений Фролов получили премию в области искусства за создание градостроительного ансамбля вдоль набережной Варкауса.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Фонд госимущества РК

ФОТО: Фонд госимущества Карелии продает грузовик за 43 тысячи рублей

Фонд госимущества Карелии сообщил о продаже технически не исправного автомобиля ЗИЛ-157 КД за 43 тысячи рублей.

Объявление опубликовано в паблике фонда в "ВКонтакте".



фото: Фонд госимущества РК

Отмечается, что автомобиль выпущен в 1988 году; мощность двигателя составляет 110 л.с.; разрешенная максимальная масса – 8450 кг, масса без нагрузки – 5800 кг.



фото: Фонд госимущества РК

В настоящее время автомобиль находится в Кеми.

"Транспортное средство частично разукомплектовано, технически не исправно, не на ходу, ключей от замка зажигания и от дверных замков не имеется, кузов имеет механические повреждения и следы коррозии", - сказано в тексте объявления.

Цена продажи – 43 тысячи рублей.



фото: Фонд госимущества РК

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