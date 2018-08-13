Все, что случилось сегодня

СМИ сообщили, что церковь в Кондопоге поджег школьник-сатанист

Школьника, подозреваемого в поджоге Успенской церкви, местные жители считают сатанистом.

Местная жительница рассказала "Комсомольской правде", что подросток приехал на каникулы к бабушке.

"Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег", – сказала женщина-пенсионерка.

По словам местной пенсионерки, подросток является сатанистом.

"Сатанистом парень-то был. В черное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся", – рассказала она.

Охранник сгоревшего храма также рассказал, что поджог устроил 15-летний юноша.

"Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево", – сказал он, добавив, что пожарная приехала без воды, и драгоценные минуты были потрачены не на тушение, а на сбор.

Подростка, причастного к поджогу Успенской церкви, проверят на адекватность

В Карелии назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза подростку, подозреваемому в поджоге Успенской церкви, сообщает следственный комитет.

По версии следствия, утром 10 августа 2018 года 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки. Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

В настоящее время создана следственная группа. Кроме того, в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, взятого под охрану государства).

"А жена его плачет в надежде, что выплывет, никто не приходит ей на помощь"

Туристы, оказавшиеся свидетелями трагических событий на водопаде Кивач, когда на глазах жены утонул житель Кировска, оставили надпись в памятной книге.

Как выяснил корреспондент "Столицы на Онего", туристы, ставшие свидетелями недавних трагических событий на водопаде Кивач, оставили сообщение об этом в памятной книге, которая лежит в заповеднике. Рассказ датирован 17 июня.

"Посетили Кивач - замечательное место. И нет равных ему по красоте. Но сегодня утонул один человек, мужчина на водопаде. А жена его плачет в надежде, что выплывет. К сожалению, никто не приходит на помощь ей. Богом забытое место. Царство ему небесное".

Напомним, 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время прогулки по заповеднику молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены. Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по этому факту.

"Здесь постояльцы могут отказаться от питания и готовить сами, и лекарства мы покупать не должны"

Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.

В дом-интернат для ветеранов пришли с депутатом в 9 утра. В это время все постояльцы завтракали, но зайти в столовую и сфотографировать еду мы не имели права без разрешения руководства учреждения и согласия самих получателей услуг (так их здесь называют).

Прошли к директору Андрею Валентиновичу Каширину, услышали нерадостное приветствие в усы. Впрочем, весь последующий разговор проходил "в усы". Говорил Андрей Валентинович настолько тихо, что приходилось прислушиваться.

Руководитель сообщил, что знает о жалобах "получателей услуг", и объяснил все возрастом постояльцев и изменениями в законодательной системе.

"У наших проживающих есть понятие, что раньше и трава была зеленее, и вода мокрее, - как бы в оправдание ситуации сказал Каширин. - Когда была своя столовая, также жаловались на питание".

По информации директора, на сегодняшний день в доме-интернате для ветеранов проживают 206 человек, им оказывают услуги по уходу 132 работника. Сам Андрей Валентинович возглавил учреждение в марте 2015 года, до этого работал руководителем психоневрологического интерната "Черемушки" в Кондопожском районе.

"И лекарства мы покупать не должны, - пояснил Каширин. - Мы оказываем социально-медицинские услуги по уходу. У нас есть медсестры, которые наблюдают за стариками, и в случае необходимости вызывают врача. Мы стираем, кормим, убираем, моем. У нас организовано 5-разовое питание, за которое они в день платят 203 рубля. Причем еда вся разная: общий стол, диабетический, щадящий".

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фото: Вячеслва Володин/ www.ridus.ru

Спикер Госдумы не исключил отмены государственных пенсий в России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что дальнейшее существование государственных пенсий находится под вопросом.

"Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", — сказал он.

Подробности – по ссылке.

Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Карелии

Один человек погиб во время пожара в Пряжинском районе республики.

Как сообщается на сайте МЧС, 13 августа в 00.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались в составе 12 человек и 3 единиц техники привлекались для тушения огня в дачном доме, который расположен в деревне Нижняя Салма.

"На пожаре обнаружен труп", - сказал "Столице на Онего" источник.

Эту информацию также подтвердили в местной администрации.

По факту гибели Следственный комитет начал проверку.

Сколько получают молодые специалисты в Карелии

Исследователи компании по поиску работы HeadHunter назвали среднюю заработную плату, на которую могут претендовать молодые специалисты в Карелии.

Средняя заработная плата в сфере "Начало карьеры, студенты" в Карелии в вакансиях на hh.ru составила 27 тыс. 500 руб. При этом соискатели готовы работать за меньшие деньги - вознаграждение, на которое претендуют кандидаты, судя по информации из резюме, оказалось равно 20 тыс. руб.

Для сравнения, в Ленобласти молодым специалистам предлагают в качестве зарплаты 29 тыс. 500 рублей, в Мурманской области и Санкт-Петербурге – 30 тыс. рублей.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: На гору Сампо туристы забираются ползком – лестница разломана, гвозди торчат

Путешествующие по Карелии туристы рассказали о неудовлетворительном состоянии знаменитого объекта "Гора Сампо".

Гостей поразило состояние туристического объекта – знаменитой горы Сампо, которая находится в Кондопожском районе Карелии, в 37 километрах от Петрозаводска.

"На гору Сампо забирались ползком, потому что все разломано. Машины останавливаются. Туристические автобусы останавливаются. А там все сломано. Лестница разрушена, гвозди торчат", - поделились впечатлениями с нашей редакцией туристы, побывавшие на горе Сампо в минувшие выходные.

Напомним, гора Сампо, в честь чудо-мельницы из карело-финского эпоса "Калевала", свое необычное название получила в 60-е годы прошлого века. В этих местах проходили съемки советско-финского кинофильма "Калевала". Съемочная группа выбрала эту гору в качестве натуры для фильма. Отсюда открываются потрясающие виды на окрестности. Съемки закончились, а название прижилось.

Гора Сампо в Карелии по праву считается энергетически сильным местом. По преданию, любое, даже самое заветное желание, загаданное здесь, обязательно сбудется. Поднявшись на вершину этой горы, можно насладиться великолепной панорамой вековых лесов и чередой островов на озере Кончезеро.

ФОТО: Тренажеры из Карелии установят на Сейшельских островах на берегу Индийского океана

Известный карельский предприниматель Вадим Маркелов сделал партию уличных тренажеров для Сейшельских островов.

"На Сейшельские острова готовится новая партия уличных тренажеров, - рассказал Вадим Маркелов в соцсетях. - Подписали с правительством Сейшел новый договор. Деньги уже пришли. Одна большая спортивная площадка будет стоять на острове Пралинг, там проходит реконструкция государственного стадиона. Этот новый объект будет установлен на берегу Индийского океана в очень красивом месте. Вторая площадка будет смонтирована на острове Мае, рядом с пятизвёздочный отелем Савоя, также на пляже, на берегу океана. Тренажеры, будут новой серии, Лайты, в зеленом цвете. Направляющие из нержавеющей стали, биметаллические диски, так же из нержавеющей стали, много новых решений. Это будет красивый проект. Предварительно договорились ещё на 15 уличных площадок для Сейшел".

Вадим Маркелов является руководителем известной в Карелии и в мире компании MB Barbell, которая производит спортивный инвентарь.

фото: rasfokus.ru

В Карелии создана инициативная группа, которая займется воссозданием Успенской церкви

Депутаты и общественники решили всем миром восстановить сгоревший в Кондопоге храм.

В понедельник, 13 августа, в Кондопоге собрались депутаты и общественники, которые задумались о восстановлении сгоревшей в прошедшую пятницу деревянной Успенской церкви.

- Этот храм символ Кондопоги, он необходим городу. Изображение Успенской церкви размещено на гербе города, вся главная символика связана с этим сооружением. Церковь горела уже четвертый раз. После всех предыдущих пожаров каждое поколение современников отстраивало ее заново. Мы тоже должны выполнить свой долг перед потомками, - считают члены инициативной группы.

В ее состав вошли 11 человек: председатель городского совета Виктор Демидов, депутаты Алексей Кононов, Ольга Лобанова, Елена Мотрий, Олег Прожиев, Дмитрий Хуополайнен, депутат карельского парламента Анна Лопаткина, заведующая районной библиотекой краевед Ирина Ильина, кондопожский священник отец Лев Большаков, председатель Ассоциации общественных организаций Ольга Мешкова, учитель истории школы №1 Виктор Карелин.

Челны группы вновь соберутся через неделю, уже с конкретными предложениями по сбору средств на восстановление. Скорее всего, будет создан подконтрольный фонд, в который пойдут добровольные пожертвования частных лиц и организаций.

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