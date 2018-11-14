Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 14 Ноября 2018

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Загрузка...
фото: http://avokzal.karelia.ru/
В "Карелавтотрансе" сменилось руководство

Вместо Андрея Хабибулина государственное предприятие "Карелавтотранс" возглавил Игорь Опуховский.

В ГУП РК "Карелавтотранс" накануне сменился директор. Пришедшему на работу Андрею Хабибулину сообщили, что он на предприятии больше не работает.

Новым директором стал Игорь Опуховский, который ранее уже возглавлял "Карелавтотранс". Это было в 2013 году.

По нашей информации, автоперевозчики недовольны сменой руководства, так как Андрей Хабибулин зарекомендовал себя с хорошей стороны. О нем отзываются, как о грамотном профессионале и управленце.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

фото: ГИБДД Карелии
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка

В деревне Вилга на трассе в ДТП погибла 13-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Смертельная авария произошла в Прионежском районе на 418 км автодороги "Кола".

В минувший вторник 13 ноября около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.
 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 7

фото: "Столица на Онего"
ФОТО: В Петрозаводске "заминировали" детский сад

Воспитанников детского сада №112 на Древлянке эвакуировали из-за сообщения о подозрительных предметах в здании, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия.

Как рассказала директор детского сада №112 Татьяна Волнухина, поступило сообщение, что в детсаду обнаружены подозрительные предметы.

На место присшествия были вызваны оперативные службы. Дети эвакуированы в школу №42 (Академический лицей). Территория детского сада оцеплена.

После проверки территории обнаружено два пакета, которые не представляют опасности.

Ранее сообщалось о проведении 13-15 ноября учения силовиков в Петрозаводске.

Смотреть подробнее
фото: Денис Погребной, Игорь Иванов, http://dtpptz.ru
ФОТО: В Петрозаводске автобус въехал в столб, пострадала пассажирка

В Петрозаводске, в микрорайоне "Скандинавия" пассажирский автобус врезался в опору уличного освещения.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне около 15 часов в районе дома №2 по Скандинавскому проезду.

В условиях снегопада пассажирский автобус, следующий по маршруту № 12, выехал вправо за пределы дорожного полотна и врезался в опору уличного освещения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, при совершении поворота водитель автобуса не справился с управлением.  

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автобуса. Она самостоятельно обратилась в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: gov.karelia.ru
Глава Минфина РК объяснила, как будут повышаться зарплаты бюджетников при сокращении бюджета

Запланированное министерством финансов Карелии ежегодное сокращение расходов бюджета на 10%, не отразится на исполнении указа президента об увеличении заработной платы работников бюджетных организаций.

Об этом заявила сегодня на парламентских слушаниях по проекту бюджета министр финансов Карелии Елена Антошина.

Она ответила на вопрос депутата Виктора Степанова.

"Как мы будем исполнять указы президента при сокращении бюджета, которое вы планируете на 10% в 19 году, на 10% в 20 году и еще сокращение в 21 году?" - спросил Степанов.

Что ответила Антошина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 8

фото: Министерство строительства Республики Карелия
Министр: Чиновники, которые курировали строительство закрытого садика в Петрозаводске, давно уволились

Министр строительства Карелии Олег Ермолев рассказал депутатам парламента Карелии, что курирующие строительство детсада на Ленинградской чиновники давно уволились.

Один из депутатов на заседании профильного комитета Заксобрания поднял вопрос об ответственности чиновников за провальную стройку и предложил их уволить.

"Те лица, которые реконструировали детский сад, ни в министерстве, ни в управлении капитального строительства не работают. Достаточно большая текучка была, и кадровые решения сейчас проблематично принять и определить такие меры воздействия", - сказал министр строительства Карелии Олег Ермолев.

"Я думаю, что поскольку материалы направлены в следственный комитет, то называть виновных и даже какие-то фамилии, то это вторжение в некотором плане в работу следственных органов. Я думаю, что все фамилии, все виновные будут названы компетентными органами", - сказал он.

Напомним, детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

фото: "Столица на Онего"
Министр финансов заявила, что на содержание Парфенчикова тратится меньше денег, чем в других регионах

Расходы бюджета Карелии на денежные выплаты главе республики в 2019 году несмотря не увеличение, будут ниже, чем в регионах Северо-Западного федерального округа.

По словам министра финансов, рост зарплаты главы Карелии и работников органов государственной власти ограничен обязательствами правительства республики перед министерством финансов РФ.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 10

фото: pixabay.com / hagenbeck / CC0 Creative Commons
В Карелии планируют открыть завод по производству лыж всемирно известного бренда

Правительство Карелии рассматривает вопрос организации производства лыжного оборудования на территории республики.

Власти Карелии прорабатывают возможность подписания соглашения с компанией "Fischer Sports GmbH". Об этом "Вестям Карелии" сообщили в Минэке региона.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

фото: flickr.com / Keila Trejo/iadMedia
В Карелии на треть возросло число выявленных случаев ВИЧ

Центр СПИД сообщил о росте числа ВИЧ-инфицированных жителей Карелии.

В Карелии наблюдается тенденция к росту числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила руководитель центра СПИД Республиканской инфекционной больницы, внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Инна Рожкова на заседании рабочей группы в управлении труда и занятости республики.

На встрече обсуждалась проблема профилактики СПИДа на рабочих местах и недопущения дискриминации и стигматизации работников с ВИЧ-инфекцией.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

Гаврилов попытался покинуть затянувшийся процесс по делу о вандализме

В Петрозаводске экс-депутат Алексей Гаврилов, обвиняемый по делу о вандализме по мотивам политической ненависти, попросил рассматривать уголовное дело без его участия.

Сегодня судья мирового суда Петрозаводска отказала в удовлетворении ходатайства защиты Гаврилова о проведении процесса без его участия.

Ранее в ходе процесса адвокат Гаврилова Михаил Шогин попросил освободить подзащитного от дальнейшего участия в процессе.

Подсудимый написал соответствующее заявление. Гаврилов заявил, что не планирует в дальнейшем давать показания и участвовать в прениях.

Как пояснил Гаврилов "Столице на Онего", он не хочет больше тратить время на затянувшийся процесс.

Суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства стороны защиты подсудимого.

Сегодня же суд отклонил ходатайство защиты Гаврилова о проведении повторной лингвистической экспертизы. Адвокат подсудимого планировал добиться проведения очередного исследования скандальных граффити, поскольку предыдущие экспертизы якобы пришли к противоположным выводам.

Предполагалось, что новую экспертизу должны были провести лингвисты из Петербурга.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

Мобильные операторы начали запрашивать у абонентов паспортные данные

Российские мобильные операторы начали информировать абонентов о необходимости подтвердить свои паспортные данные. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии объявили состав молодежного правительства

Состав молодежного правительства сформирован, несмотря на низкую активность претендентов на включение в общественный совет. Подробнее

Комментарии: 4
С водителей штрафы будут автоматически списывать со счета

В России со следующего года штрафы за нарушение ПДД до трех тысяч рублей, возможно, будут взыскиваться в ускоренном режиме. Подробнее

Комментарии: 10
В Карелии незаконно заключали контракты на содержание дорог в Карелии прошлой зимой

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии признало незаконным заключение контрактов на содержание автомобильных дорог между Управлением автомобильных дорог и рядом компаний прошлой зимой, когда разразился скандал вокруг предыдущего подрядчика. Подробнее

Комментарии: 3
Минстрой Карелии признал своевременным решение Мирошник по закрытию детсада на Ленинградской

Министр строительства Карелии Олег Ермолаев назвал решение главы Петрозаводска Ирины Мирошник по закрытию детсада на Ленинградской, где есть угроза обрушения кровли, правильным и своевременным. Подробнее

Комментарии: 4
Федеральный центр вынуждает Карелию принять профицитный бюджет

В карельском парламенте прошли публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2019 год. Подробнее

Комментарии: 4
На подготовку к юбилею Карелии выделили девять миллиардов рублей из бюджета РФ

Новая редакция федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" подписана председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Подробнее

Комментарии: 6
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду 14 ноября. Подробнее

Эксперты зафиксировали снижение среднего чека россиян в октябре

Стало известно, сколько в среднем тратят в магазине жители страны. Подробнее

Комментарии: 3
В Петрозаводске пожарные спасли девушку, которая потеряла сознание

На Ключевой 13 ноября пожарные вскрыли квартиру и обнаружили девушку без сознания, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В Роспотребнадзоре Карелии назвали номера, с которых звонят мошенники

Лжесотрудники предлагают получить юридическую консультацию и приобрести липовые документы, предупреждают в управлении Роспотрбнадзора. Подробнее

Комментарии: 4
Автобус в Петрозаводске сбил мужчину

Сегодня утром на улице Достоевского пассажирский автобус сбил 30-летнего мужчину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Подробнее

Комментарии: 2
В Петрозаводске иномарка врезалась в стоящий у дома автомобиль

На улице Казарменской произошло ДТП, в результате водитель получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Водитель скрылся с места ДТП под Петрозаводском

В Прионежском районе водитель на неустановленном автомобиле столкнулся с другим авто и скрылся с места аварии, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В Карелии приставы взыскали с акционерного общества более 15 млн рублей

Акционерное общество "Петромика" выплатило энергосбытовой компании "Энергокомфорт" более 15 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
Капитан полиции из Петрозаводска написала сказку и победила в конкурсе

Сотрудница уголовного розыска Петрозаводска Мария Игнатович победила в конкурсе МВД России "Доброе слово". Подробнее

Комментарии: 6
Пьяная петрозаводчанка зарезала любимого

В Петрозаводске 36-летняя женщина зарезала сожителя, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии произошло ДТП с участием трех автомобилей

Авария произошла в Кемском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии оштрафуют компанию по сбору металлолома

Природоохранная прокуратура потребовала от ООО "Карелия металл", которое ведет прием металлолома в водоохранной зоне Онежского озера, устранить нарушения законодательства. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии ночью горел дачный дом

В Прионежском районе в дачном кооперативе "Березки" произошел пожар в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 25
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2018 09:33
Без политики
Невидимая угроза, о которой нужно знать
Вы знали, что каждые 15 секунд в мире диагностируется новый человек с заболеванием, передаваемым половым путем?
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»