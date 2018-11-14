Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: http://avokzal.karelia.ru/

В "Карелавтотрансе" сменилось руководство

Вместо Андрея Хабибулина государственное предприятие "Карелавтотранс" возглавил Игорь Опуховский.

В ГУП РК "Карелавтотранс" накануне сменился директор. Пришедшему на работу Андрею Хабибулину сообщили, что он на предприятии больше не работает.

Новым директором стал Игорь Опуховский, который ранее уже возглавлял "Карелавтотранс". Это было в 2013 году.

По нашей информации, автоперевозчики недовольны сменой руководства, так как Андрей Хабибулин зарекомендовал себя с хорошей стороны. О нем отзываются, как о грамотном профессионале и управленце.

фото: ГИБДД Карелии

Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка

В деревне Вилга на трассе в ДТП погибла 13-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Смертельная авария произошла в Прионежском районе на 418 км автодороги "Кола".

В минувший вторник 13 ноября около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.



фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске "заминировали" детский сад

Воспитанников детского сада №112 на Древлянке эвакуировали из-за сообщения о подозрительных предметах в здании, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия.

Как рассказала директор детского сада №112 Татьяна Волнухина, поступило сообщение, что в детсаду обнаружены подозрительные предметы.

На место присшествия были вызваны оперативные службы. Дети эвакуированы в школу №42 (Академический лицей). Территория детского сада оцеплена.

После проверки территории обнаружено два пакета, которые не представляют опасности.

Ранее сообщалось о проведении 13-15 ноября учения силовиков в Петрозаводске.

фото: Денис Погребной, Игорь Иванов, http://dtpptz.ru

ФОТО: В Петрозаводске автобус въехал в столб, пострадала пассажирка

В Петрозаводске, в микрорайоне "Скандинавия" пассажирский автобус врезался в опору уличного освещения.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне около 15 часов в районе дома №2 по Скандинавскому проезду.

В условиях снегопада пассажирский автобус, следующий по маршруту № 12, выехал вправо за пределы дорожного полотна и врезался в опору уличного освещения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, при совершении поворота водитель автобуса не справился с управлением.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автобуса. Она самостоятельно обратилась в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

фото: gov.karelia.ru

Глава Минфина РК объяснила, как будут повышаться зарплаты бюджетников при сокращении бюджета

Запланированное министерством финансов Карелии ежегодное сокращение расходов бюджета на 10%, не отразится на исполнении указа президента об увеличении заработной платы работников бюджетных организаций.

Об этом заявила сегодня на парламентских слушаниях по проекту бюджета министр финансов Карелии Елена Антошина.

Она ответила на вопрос депутата Виктора Степанова.

"Как мы будем исполнять указы президента при сокращении бюджета, которое вы планируете на 10% в 19 году, на 10% в 20 году и еще сокращение в 21 году?" - спросил Степанов.

Что ответила Антошина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Министерство строительства Республики Карелия

Министр: Чиновники, которые курировали строительство закрытого садика в Петрозаводске, давно уволились

Министр строительства Карелии Олег Ермолев рассказал депутатам парламента Карелии, что курирующие строительство детсада на Ленинградской чиновники давно уволились.

Один из депутатов на заседании профильного комитета Заксобрания поднял вопрос об ответственности чиновников за провальную стройку и предложил их уволить.

"Те лица, которые реконструировали детский сад, ни в министерстве, ни в управлении капитального строительства не работают. Достаточно большая текучка была, и кадровые решения сейчас проблематично принять и определить такие меры воздействия", - сказал министр строительства Карелии Олег Ермолев.

"Я думаю, что поскольку материалы направлены в следственный комитет, то называть виновных и даже какие-то фамилии, то это вторжение в некотором плане в работу следственных органов. Я думаю, что все фамилии, все виновные будут названы компетентными органами", - сказал он.

Напомним, детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс".

фото: "Столица на Онего"

Министр финансов заявила, что на содержание Парфенчикова тратится меньше денег, чем в других регионах

Расходы бюджета Карелии на денежные выплаты главе республики в 2019 году несмотря не увеличение, будут ниже, чем в регионах Северо-Западного федерального округа.

По словам министра финансов, рост зарплаты главы Карелии и работников органов государственной власти ограничен обязательствами правительства республики перед министерством финансов РФ.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: pixabay.com / hagenbeck / CC0 Creative Commons

В Карелии планируют открыть завод по производству лыж всемирно известного бренда

Правительство Карелии рассматривает вопрос организации производства лыжного оборудования на территории республики.

Власти Карелии прорабатывают возможность подписания соглашения с компанией "Fischer Sports GmbH". Об этом "Вестям Карелии" сообщили в Минэке региона.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: flickr.com / Keila Trejo/iadMedia

В Карелии на треть возросло число выявленных случаев ВИЧ

Центр СПИД сообщил о росте числа ВИЧ-инфицированных жителей Карелии.

В Карелии наблюдается тенденция к росту числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила руководитель центра СПИД Республиканской инфекционной больницы, внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Инна Рожкова на заседании рабочей группы в управлении труда и занятости республики.

На встрече обсуждалась проблема профилактики СПИДа на рабочих местах и недопущения дискриминации и стигматизации работников с ВИЧ-инфекцией.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Гаврилов попытался покинуть затянувшийся процесс по делу о вандализме

В Петрозаводске экс-депутат Алексей Гаврилов, обвиняемый по делу о вандализме по мотивам политической ненависти, попросил рассматривать уголовное дело без его участия.

Сегодня судья мирового суда Петрозаводска отказала в удовлетворении ходатайства защиты Гаврилова о проведении процесса без его участия.

Ранее в ходе процесса адвокат Гаврилова Михаил Шогин попросил освободить подзащитного от дальнейшего участия в процессе.

Подсудимый написал соответствующее заявление. Гаврилов заявил, что не планирует в дальнейшем давать показания и участвовать в прениях.

Как пояснил Гаврилов "Столице на Онего", он не хочет больше тратить время на затянувшийся процесс.

Суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства стороны защиты подсудимого.

Сегодня же суд отклонил ходатайство защиты Гаврилова о проведении повторной лингвистической экспертизы. Адвокат подсудимого планировал добиться проведения очередного исследования скандальных граффити, поскольку предыдущие экспертизы якобы пришли к противоположным выводам.

Предполагалось, что новую экспертизу должны были провести лингвисты из Петербурга.

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