Самое важное за сегодня

СРОЧНО: Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

На территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий, предупредили в МЧС.

В региональном Управлении МЧС предупреждают о резком ухудшении погодных условий 18 ноября.

Ожидается усиление ветра – будет дуть северный, северо-восточный ветер, порывами до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.



В Петрозаводске сбили молодую девушку

В столице Карелии 21-летняя девушка получила травмы в результате наезда автомобиля.

Как сообщили в карельской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне на улице Гоголя, в районе дома 10, около 9 часов утра.

Водитель автомобиля Лада Гранта наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода (в прямой видимости перекрестка).

В результате ДТП девушка получила травмы, пострадавшая доставлена в больницу.

фото: Николай Смирнов

ФОТО: В Петрозаводске снова работает ярмарка – смотрим, что почем

В Петрозаводске снова работает сельскохозяйственная ярмарка на улице Инженерной.

В этот раз ярмарка почти в два раза меньше, чем октябрьская.

Здесь мало местных сельхозпроизводителей, например, всего одна машина торгует картошкой и еще одна – капустой и морковкой. Практически нет фруктов.

Зато много рыбы, колбас, сала, солений, меда, сладостей и непродовольственных товаров.

Можно купить то, что не в каждом магазине встретишь. Например, здесь продается запеченный в печи фазан, домашняя солонина с чесночком, свежий беломорский корюх и узбекская халва.

Наш фотограф сходил на ярмарку и посмотрел, что почем.

Ярмарка на Инженерной будет работать всю субботу. Воскресенье – последний день.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ВИДЕО: Ночью на улице Шотмана в Петрозаводске упал светофор

В Петрозаводске в ночь с пятницы на субботу упал столб с установленным на нем светофором.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, светофор упал на тротуар в районе пешеходного перехода на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная. Было около 5 часов. К счастью, в этот ранний час обошлось без жертв.

По всей видимости, светофорный объект, установленный на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная, упал от порыва ветра.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела падающий светофор.

Серийные убийства в Петрозаводске можно было предотвратить

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских, которые не остановили петрозаводского маньяка.

Как сообщают Вести Карелии, 13 ноября карельский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание в этом случае – до 7 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 сентября 28-летний житель Петрозаводска Антон Ипатов ударил охотничьим ножом в шею 20-летнюю учащуюся медицинского колледжа Людмилу Серебрякову. Несчастная девушка, с которой Ипатов даже не был знаком, скончалась на месте происшествия. Второй жертвой имеющего уже шесть судимостей Ипатова стала 27-летняя офис-менеджер агентства недвижимости, петрозаводчанка Александра Трифонова. По словам очевидцев, преступник напал на нее в городском парке "Юность", когда она каталась на велосипеде.

Задержанный 21 сентября Ипатов дал признательные показания. В отношении него Следкомом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Убийство". По заключению экспертов петрозаводского филиала Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы, порезы на одежде жертв сделаны охотничьим ножом, который Ипатов после второго убийства выбросил у стадиона.

Можно ли было предотвратить непоправимые трагедии? Оказалось, что не только можно, но и нужно было.

В связи с проявленной халатностью должностных лиц полиции, которая привела к двойному убийству, заместитель прокурора Карелии Сергей Губин направил в Следком подписанное им постановление "для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников УМВД по г. Петрозаводску".

По информации из самой полиции, пятеро их коллег за прокол с Ипатовым "получили неполное служебное соответствие". Кто из них, либо кто-то другой из полиции может стать фигурантом (или их будет несколько) уголовного дела по халатности, мы пока не знаем. Известно одно: любое, даже самое строгое наказание стражей правопорядка, несчастных жертв к жизни уже не вернет.

Подробнее – читайте здесь.

фото: пресс-служба Петросовета

Школьники задали "100 вопросов" Геннадию Боднарчуку

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук ответил на актуальные вопросы, волнующие школьников.

Встреча спикера Петросовета Геннадия Боднарчука со старшеклассниками состоялась в 27-й школе Петрозаводска. Такой формат общения с представителя власти – традиция, которая существует на протяжении 10 лет. Как рассказала директор школы Людмила Тихонова, ребята готовятся заранее и задают вопросы на самые разные темы. В мероприятии участвуют ученики всех школ, расположенных на территории полисистемного образовательного округа - Державинского лицея, Ломоносовской гимназии, школ № 8, 25 и 27.





На встрече со спикером горсовета Геннадием Боднарчуком лейтмотивом стала тема развития Петрозаводска. Школьники спрашивали о безопасности города и отдельных районов, о том, что необходимо сделать для решения проблем освещения и наведения чистоты на улицах и во дворах, говорили о нехватке инфраструктуры для спортивной и культурной деятельности, о проблемах экологии и развитии туризма, партнерских связях с зарубежными городами-побратимами Петрозаводска и даже о содержании домов престарелых. Не обошлось и без личных вопросов – о выборе жизненного пути, успешности и воспоминаний о школе.

Геннадий Боднарчук не только ответил на все заданные вопросы, но и рассказал ребятам о новом проекте "Безопасный Петрозаводск", реализация которого позволит решить многие из обозначенных школьниками проблем, поблагодарил учащихся за активную позицию и предложил им присоединиться к содержательному наполнению программы.



"Сейчас молодёжь больше общается в социальных сетях, мессенджерах, но, как показала встреча, ребята открыты к живому диалогу, они искренне заинтересованы в развитии Петрозаводска и, что немаловажно, сами готовы активно участвовать в этом процессе. Неслучайно, один из ключевых вопросов встречи – что необходимо сделать, чтобы молодежь не уезжала из города, - подчеркнул Геннадий Боднарчук. – Для меня такой формат общения с жителями привычен, но на вопросы подрастающего поколения лицом к лицу отвечал впервые. Это очень интересный опыт".





В ходе встречи ученики успели задать несколько десятков вопросов. Но наибольшее внимание всех собравшихся привлек ученик 11 Б класса школы №27 Василий Сухов, который не только интересовался решением проблем с поддержанием чистоты и порядка в районах города, но и предложил свои варианты решения этих проблем. Поэтому по итогам встречи спикер горсовета поощрил активного школьника специальным интеллектуальным призом – книгой о становлении и развитии городского парламентаризма.



"Сегодняшние школьники – это будущее Петрозаводска, и чем больше среди них будет образованных, профессионально подготовленных и неравнодушных людей, способных добиваться поставленных перед собой целей, тем быстрее будет город меняться в лучшую сторону. Возможно, кого-то из сегодняшних участников встречи через несколько лет мы увидим в составе депутатского корпуса", - отметил Геннадий Боднарчук.

"Я была смешной и одинокой, в меня никто никогда не влюблялся"

Очередной шедевр Натальи Ермолиной – пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, "как Наташка бражку ставила".

"Как-то в 10-м классе я открыла для себя истину – если мужчине дать понять, что у тебя есть алкоголь, ты сразу покрываешься некими золотыми пылинками и становишься божественной Данаей с золотым сечением промеж грудей. Обнаженная ты или в спортивных штанах – вообще не деталь, ты должна булькнуть стеклянной емкостью – и за тобой потянутся мужские толпы. По крайней мере, это тайное знание сошло на меня в микрорайоне Тринага (Тринадцатый район, как в кино). Там можно было идти впереди с бутылкой браги, собирая за собой, как Нильс с дудочкой, толпы невменяемых крысенышей, не сводящих мутного взора с мутной влаги.

Я была смешной и одинокой, в меня никто никогда не влюблялся, в школе у меня не было ни одного романа. Я даже поменяла 11 школ, и мои биографы после могут путаться и ошибочно полагать, что женское одиночество гнало меня по свету, как Ивана Дурака - в поисках личного счастья. Но нет, просто папа Федя бегал от исполнительного листа за алименты предыдущей жене и ребенку. Плюс - другие особенности советской Санта-Барбары.

Одним словом, была я не востребована как Муза. Но очень хотела любви. Была влюблена практически во всех мальчиков в классе и во дворе (на всякий случай, вдруг один из лотерейных билетов окажется выигрышным). И когда секрет соблазнения оказался у меня в кармане, решила я поставить бражку".

Подробнее - здесь.

фото: пресс-служба Управления ГИБДД

ФОТО: В Медвежьегорске почтили память тех, кто погиб в ДТП

В Карелии провели акцию, приуроченную к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

На участке федеральной дороги в Медвежьегорске, в районе улицы Дзержинского состоялась акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщили в карельской Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские и их юные помощники из школы № 3 вместе с участниками движения почтили память тех, чьи жизни трагически прервались в дорожных авариях.

Дети напомнили водителям, что нарушение правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям и призвали к неукоснительному их соблюдению.

Напомним, что последняя авария со смертельным исходом произошла в Карелии 13 ноября. В деревне Вилга 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

фото: со страницы Артура Парфенчикова в "ВКонтакте"

"Два значимых события требуют проведения масштабной подготовки"

Глава Медвежьегорского района Сергей Яляев объяснил перенос даты празднования Дня республики в 2019 году с начала июня на конец августа необходимостью "масштабной подготовки".

На уровне правительства Карелии было принято решение о том, что вместо 8 июня торжества в честь Дня республики в 2019 году пройдут в Медвежьегорске 24 августа. Это вызвало недоумение, поскольку празднование приурочено к конкретной исторической дате - дню образования карельской Трудовой коммуны 8 июня 1920 года. Вместе с тем, нынешние власти республики уже не в первый раз переносят праздник, мотивируя тем, что в городе, его принимающем, не успевают к началу июня сделать все запланированные ремонты. Так, в 2018 году в Беломорске День республики отметили 7 июля.

Вот и сейчас пресс-служба главы Карелии распространила в СМИ комментарий главы Медвежьегорского района Сергея Яляева о том, почему произошел перенос праздника. Дело в том, что 29 августа Медвежьегорский район отмечает дату своего образования. И "два значимых события требуют проведения масштабной подготовки".

"При подготовке к празднованию Дня республики нам предстоит выполнить значительный объем работ, большое число различных мероприятий, прежде всего, связанных с благоустройством, улучшением инфраструктуры, с приведением в порядок самого Медвежьегорска, его объектов, дорог. А времени до июня остается не так много. Конечно, подготовка уже идет полным ходом, готовимся активно, но чтобы успеть реализовать все намеченные планы, а главное качественно выполнить строительные, дорожные работы, было принято решение перенести дату основных торжеств. Ведь все, что будет сделано в Медвежьегорском районе в рамках подготовки ко Дню республики, должно служить жителям долгие годы", - сказал Сергей Яляев.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Повышение зарплаты Парфенчикову, смерть ребенка на дороге и День республики без даты

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Подводя итоги минувшей недели, вспомним резонансное ДТП, предшествующее наступлению рабочих дней.

Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера

С наступлением темного времени года в Карелии, в условиях плохой освещенности на дорогах одно за другим происходят ДТП, в которых люди гибнут или получают увечья.

Так, 9 ноября в 19.15 на объездной дороге, в районе поселка Матросы автомобиль "ВАЗ-2115" сбил 60-летнего мужчину, двигавшегося вдоль дороги. Водитель проезжавшей следом иномарки Ford Focus не заметил сбитого пешехода и совершил повторный наезд.

В результате происшествия пенсионер получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.

Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка

Спустя несколько дней вновь смертельная авария. На этот раз под колеса автомобиля оборвалась жизнь ребенка.

В деревне Вилга 13 ноября около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

Должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли в детском саду на Ленинградской

Набирает обороты скандал с закрытием детского сада на ул.Ленинградской, 6б.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли. Получается, что должностные лица карельского правительства еще месяц назад знали о том, что детям и взрослым в этом здании угрожает опасность. Однако, как видно из хронологии событий, никаких мер не предпринимали и не поставили в известность нового собственника.

Оказалось, что администрация Петрозаводска, которой республиканские власти в марте этого года передали реконструированное здание, о выводах экспертов узнала случайно.

Прокуратура уже начала проверку по факту закрытия недавно реконструированного детского сада. Подробнее о ситуации читайте здесь.

Зарплата Парфенчикова вырастет до 4,4 млн рублей

Новость о повышении зарплаты Парфенчикову вызвала бурные обсуждения в соцсети.

Стало известно, что в 2019 году зарплаты главы Карелии и спикера парламента существенно увеличатся: денежные выплаты Артуру Парфенчикову увеличатся до 4,4 млн рублей, а Элиссану Шандаловичу – до 3,9 млн рублей.

Дату празднования Дня Карелии в 2019 году перенесли почти на три месяца

Почему День Карелии стал праздником без даты? Этот вопрос заинтересовал многих жителей республики.

Дело в том, что в следующем году День республики будет отмечаться не 8 июня, а 24 августа. Перенос даты празднования связан с необходимостью проведения масштабной подготовки, объяснили в пресс-службе главы Карелии.

Напомним, что в этом году День республики также отмечали не в назначенную дату, а с месячным опозданием. В Беломорске День республики-2018 отметили 7 июля, объяснив перенос изменчивостью погоды.

Медвежьегорский молокозавод пустят с молотка

После неудачных попыток реализовать производственные помещения, оборудование, технику и арендованные сельхозугодья Медвежьегорского молокозавода на аукционе конкурсный управляющий предприятия Федор Шпет выставил это имущество на торги посредством публичного предложения. Обанкротившийся молокозавод разбит на лоты, самый дорогой из них – это производственные и административные здания с технологическими линиями и торговыми знаками, которые оценены в 58 миллионов рублей. Однако по условиям торгов каждый шестой день стоимость этого имущества будет снижаться на 5%, пока не достигнет минимальной цены предложения, которая составляет 1% от начальной, т.е. 580 тысяч рублей.

Напомним, Медвежьегорский молокозавод был признан банкротом в августе 2017 года. Минувшим летом Арбитражный суд Карелии продлил срок конкурсного производства на предприятии до февраля следующего года. В настоящее время производственное оборудование разорившегося завода находится в аренде ООО "Молзавод "Медвежка", которое принадлежит компании из Санкт-Петербурга "Сила Инвеста". По всей видимости, питерский бизнес и выкупит с дисконтом имущество карельского предприятия, которое так и не дожило до своего 60-летия.

Примечательно, что Олонецкий молочный комбинат отказался участвовать в аукционах, посчитав, что эти торги проводились под конкретного покупателя. Ни компания "Сила Инвеста", ни фирма "Молзавод "Медвежка" в них до сих пор не заявлялись. Средства от продажи имущества Медвежьегорского молокозавода предполагается направить на погашение долгов банкрота перед его работниками.

В "Карелавтотрансе" вновь сменилось руководство

За пять лет, с 2013 года, у руля транспортного предприятия успели постоять 7 руководителей: Николай Кокшаров, Игорь Опуховский, Вадим Сухарев, Эльвира Каштанова, Олег Воронин, Андрей Алексеев, Андрей Хабибулин.

И сегодня вместо Андрея Хабибулина государственное предприятие "Карелавтотранс" вновь возглавит Игорь Опуховский, который возглавлял "Карелавтотранс" в 2013 году.

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 17 ноября. Подробнее

Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса Карелии. Подробнее

День республики в 2019 году будет отмечаться не 8 июня, а 24 августа. Подробнее

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада №53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Синоптики ожидают ухудшение погодных условий на территории Карелии в воскресенье, 18 ноября. Подробнее

В северном поселке в Карелии накануне вечером загорелась трансформаторная подстанция. Подробнее

В Петрозаводске собутыльник зарезал знакомого в результате пьяной ссоры. Подробнее

Подробнее

Минфин Карелии заявил, что утверждение на 2019 год бюджета республики с профицитом позволит значительно сократить госдолг. Подробнее

В субботу в Москве умер певец Евгений Осин. Подробнее

Как рассказала сама певица, ей удалили желчный пузырь, оставив четыре дырочки на животе. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 18 ноября. Подробнее