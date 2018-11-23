Чем запомнился этот день

Новости по теме
Петрозаводский городской суд признал виновными в коррупции бывшего замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгения Шелковникова и экс-начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства Дениса Краснопевцева.
Как установил суд, Шелковников и Краснопевцев в 2016 году получали взятки деньгами и алкогольной продукцией от грузоперевозчиков. Незаконное вознаграждение они брали от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, допустивших нарушения правил перевозки тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов, за решение вопросов об освобождении от административной ответственности и взыскания наложенных штрафов, а также за беспрепятственный выпуск задержанных транспортных средств со специализированной стоянки.
Кроме того, Шелковников оказывал незаконное содействие организации, осуществлявшей перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, в получении сверхприбыли за счет взимания с перевозчиков поборов за навязанные и фактически не оказанные услуги.
Краснопевцев обманул предпринимателя и похитил его деньги, пообещав оказывать влияние на чиновников, чтобы того не привлекли к ответственности за допущенные нарушения на территории Ленобласти.
По данным карельской прокуратуры, с учетом вынесенного ранее приговора суд приговорил Шелковникова к 13 годам лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 15 лет.
Краснопевцеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей.Смотреть подробнее
В Сортавальском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Сортавальском районе 22 ноября в 11.10 на 12 км федеральной автодороги "Подъезд к п. Вяртсиля" 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на экскаватор Volvo, который осуществлял дорожные работы на правой полосе по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия водитель Volkswagen и его 54-летняя пассажирка были травмированы.
Ранения женщины оказались смертельными, впоследствии она скончалась в больнице.Смотреть подробнее
На телеканале ТВ-3 вышла в эфир передача под названием "Дело петрозаводских студентов".
"Колю Костина и Славу Касаткина, первокурсников речного училища, нашли повешенными в лесу в 80 километрах от Петрозаводска. Позже один из преподавателей признается, что знакомил курсантов со своими друзьями-чиновниками для романтических отношений…", - говорится в описании к программе.
Передача вышла в эфир телеканала ТВ -3 22 ноября в 23.00. В частности, друг Ивана Романова Павел Тюкин рассказал, как он познакомился с Романовым и стал с ним жить. Молодой человек вспомнил, как следователи пришли с обыском в квартиру депутата.
Напомним, в ноябре 2014 года курсанты речного училища — 17-летний Николай Костин и 16-летний Вячеслав Касаткин выехали из Петрозаводска на такси в Вытегру и пропали. Через несколько дней их тела были найдены в лесу недалеко от села Шелтозеро.
В мае 2015 года следователи задержали депутата Ивана Романова и замдиректора речного училища Олега Семенова, который позже покончил жизнь самоубийством в СИЗО.
В декабре 2016 года Петрозаводский городской суд приговорил к 20 годам колонии экс-депутата парламента Карелии Ивана Романова, признанного виновным в сексуальных преступлениях против курсантов Речного училища.
Как доказано в суде, в 2012 году Романов при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов. Семенов искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, теряли контроль за происходящим вокруг, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.
В отношении Семенова уголовное преследование прекращено в связи с его самоубийством в СИЗО.Смотреть подробнее
Исполняющий обязанности главы администрации Пряжинского района Карелии Владимир Гомза стал участником ДТП, где сбили 4-летнего ребенка.
Как стало известно "Столице на Онего", 20 ноября в 20.15 у дома № 5 по улице Совхозной в поселке Пряжа был совершен наезд на ребенка. Водителем, совершившим наезд, оказался и.о.главы районной администрации Пряжинского района Карелии Владимир Гомза.
Владимир Гомза, управляя автомобилем Opel Zafira, наехал на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.
Факт своего участия в ДТП "Столице на Онего" подтвердил сам Гомза.
"Ребенок выскочил на дорогу в зоне, не предназначенной для перехода, - пояснили в Госавтоинспекции Карелии, - мама мальчика была рядом и хотела пойти домой, не вызывая ГИБДД и скорую, так как, по ее мнению, ничего страшного не произошло. Но водитель настоял на вызове сотрудников ДПС и осмотре ребенка врачами".
По информации ГИБДД Карелии, прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС зафиксировали факт наезда на 4-летнего пешехода, протокола об административном нарушении не составляли, так как водитель не являлся нарушителем ПДД. В медицинском учреждении был проведен осмотр ребенка, где врачи также не зафиксировали травм.
"По данному происшествию вынесено определение о возбуждении административного расследования", - пояснили в ведомстве.
Напомним, что 24 октября на внеочередной сессии депутатов Пряжинского района Владимир Гомза был избран новым и.о. главы районной администрации. До назначения руководителем районной администрации Гомза возглавлял отдел правовой и организационной работы администрации.Смотреть подробнее
Во время выступления писательницы Дины Рубиной в ДК "Машиностроитель" на сцену выбежала крыса.
Зрители запечатлели на видео, как в ДК "Машиностроитель" во время творческого вечера писателя и киносценариста Дины Рубиной в углу сцены появилась крыса, которая прыгала по лестницам, шныряла за занавеску и обратно.
"Куда смотрит администрация, - возмутился автор видео, - это неуважение к зрителям и выступающим".Смотреть подробнее
ДТП с подростком случилось на Ключевой.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 22 ноября в 08.45 Ул. у дома 24 по ул. Ключевая водитель Kia Picanto сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Пострадала пешеход. Назначено амбулаторное лечение", - рассказали в службе.
Смотреть подробнее
Сам руководитель парламентского аппарата Вячеслав Баев находится в отпуске.
В Законодательном собрании Карелии может смениться начальник аппарата. Депутаты заговорили о скором уходе нынешнего руководителя аппарата Вячеслава Баева, назначенного на эту должность в марте 2017 года. По словам депутатов, его отставка может состояться уже в декабре. В настоящее время Баев находится в отпуске, и получить его комментарий на рабочем месте у "Столицы на Онего" не получилось.
Напомним, до назначения на пост начальника аппарата Законодательного собрания Карелии Вячеслав Баев занимал должность вице-губернатора по региональной политике, однако после отставки своего шефа – Александра Худилайнена – покидать республику не захотел и стал претендовать на место в карельском парламенте. Утверждение кандидатуры Баева депутатами не обошлось без скандала. Против него резко выступил бывший вице-спикер, "единоросс" Андрей Мазуровский, заявивший тогда, что "давление, с которым продавливалась эта кандидатура, просто беспрецедентно". За это он потом поплатился своим постом – вскоре после скандального выступления парламентарии сократили должность, которую занимал Мазуровский.
В мае 2017 года, уже будучи начальником аппарата Законодательного собрания Карелии, Вячеслав Баев оказался фигурантом нового скандала - его остановили сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник был лишен прав, но это не послужило основанием для снятия его с должности.
"Служебная проверка по результатам правонарушения, которое допустил Вячеслав Геннадьевич Баев, проведена. В результате служебной проверки установлено, что это правонарушение не связано со служебной деятельностью и с точки зрения действующего законодательства оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности нет", - пояснил тогда спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.Смотреть подробнее
Торговый холдинг "Лотос", принадлежащий известному в Карелии бизнесмену Леониду Белуге, планирует строительство многофункционального туристско-оздоровительного центра на озере Сямозеро.
xКак сообщили "Вестям Карелии" в министерстве экономического развития республики, проект предусматривает создание инфраструктуры для оказания широкого комплекса медицинских услуг, СПА, условий для общего оздоровления организма.
Стоимость проекта оценивается в 2 млрд. рублей. ТХ "Лотос" ищет партнеров-инвесторов.
Подробнее читайте в деловой интернет-газете "Вести Карелии".
Смотреть подробнее
Камера в одном из торговых центров на Древлянке запечатлела подозреваемого в краже денег и имущества, сообщили в МВД Карелии.
В объектив камеры пивного магазина на Лоссосинском, 26 попал мужчина, которого подозревают в краже денег и имущества.
Полиция просит всех, кому известны значимые сведения о мужчине, запечатленном на видеозаписи, сообщать в полицию по телефону: +7-960-214-0371 или (814-2) 755-000, а также 02 (с мобильного – 102).
Видео было удалено правообладателем в связи с задержанием подозреваемого.Смотреть подробнее
По мнению депутата Госдумы, проблемы с реализацией Федеральной целевой программы в Карелии возникли из-за низкого уровня профессионализма чиновников.
"Конечно, всех, в том числе, и меня, шокировало то, что исполнение программы развития Карелии в 2018 году – 5,4% за первое полугодие. Это – непридуманные цифры. Это реальная справка Министерства финансов Российской Федерации.
Исполнителем программы является правительство республики Карелия, оно отвечает за организацию всей работы, поэтому, конечно, большинство претензий мы адресуем республиканским чиновникам, - сказала Валентина Пивненко в интервью корреспонденту "Столицы на Онего". - Понимаете, для того, чтобы получить и освоить значительные средства, нужна качественная предподготовка. Не просто написать: мы это хотим. Запрашивать деньги нужно под готовую проектно-сметную документацию на каждый конкретный объект. Нужно проводить государственную экспертизу и до проведения конкурсов примерно знать, на какую компанию можно рассчитывать, что она выполнит эти работы. К сожалению, за все годы существования нашей программы такой предподготовки сделано не было. Поэтому сейчас даже на небольших объектах возникают проблемы.
Если говорить о строительстве, то должны постоянно проводиться государственные экспертизы в процессе выполнения работы, технадзоры и т.д. А все эти службы, по сути, разрушены в Карелии. В республике практически не осталось людей, которые способны профессионально выполнять эту работу.
И еще одна, может, быть главная причина - низкий уровень профессионализма чиновников в органах государственной и муниципальной власти. Как говорится, сверху донизу.
Больше всего возмущает, что на каждом объекте составляется протокол, в котором записывается, кто и что должен сделать, и в какие сроки. И практически каждый протокол потом нарушается. Чиновники делают большие глаза. И… ничего не происходит".
Подробнее – читайте здесь.Смотреть подробнее
Депутат Госдумы Валентина Пивненко считает, что Федеральная целевая программа развития Карелии находится в ручном управлении. ПодробнееКомментарии: 5
Городской совет согласовал назначение Евгения Перова и Любови Иконниковой на посты заместителей главы Петрозаводского городского округа. ПодробнееКомментарии: 3
Кадровая комиссия при президенте РФ не согласовала кандидатуру заместителя председателя городского суда Петрозаводска Марины Носовой на должность судьи Верховного суда Карелии. Подробнее
Мужчина на видео подозревается в хищении денег, сообщили в МВД Карелии. Подробнее
Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов рассуждает о предложении властей Карелии скинуться школам на окна. ПодробнееКомментарии: 1
Сотрудники полиции задержали в Красносельском районе Петербурга мужчину, который рассказывал всем знакомым, что он находится в федеральном розыске. ПодробнееКомментарии: 1
Представители Общероссийского народного фронта в Карелии побывали с рейдом в Суоярвском районе, жители которого пожаловались на холод в квартирах. ПодробнееКомментарии: 4
Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал, выдадут ли городским бюджетникам декабрьскую зарплату до наступления нового года. Подробнее
В прокуратуре Карелии обсудили долги по заработной плате на предприятиях республики. Подробнее
Управление федерального казначейства по Карелии проконтролирует операции Фонда капитального ремонта. ПодробнееКомментарии: 1
Петросовет принял решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит вопрос передвижения большегрузного транспорта по улицам столицы Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Петрозаводский городской совет большинством голосов принял проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, который ранее был подвергнут острой критике. ПодробнееКомментарии: 4
Реальные располагаемые денежные доходы населения Карелии за 9 месяцев 2018 года сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ПодробнееКомментарии: 2
В Сети появилось более 400 сайтов-подделок, копирующих торговую интернет-площадку AliExpress. Подробнее
Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук прокомментировал параметры принятого проекта бюджета карельской столицы. ПодробнееКомментарии: 2
Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявило о начале приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства для выдачи субсидий за счет бюджета. Подробнее
Опыт работы правительства Карелии и федеральных органов власти по снижению тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса рекомендован для внедрения в других регионах России, сообщила карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова. ПодробнееКомментарии: 1
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 23 ноября. Подробнее
Инвестиции в основной капитал в Карелии за 10 месяцев 2018 года выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 19,4 млрд рублей. ПодробнееКомментарии: 3
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков закрытия независимых АЗС из-за дефицита бензина и дизельного топлива в текущей рыночной ситуации. ПодробнееКомментарии: 4
Комментарии