Самые значимые события вторника

Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента

Стало известно, кто нарушил ПДД, перекрыв движение по перекрестку на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

Депутат молодежного парламента Сеймур Исмаилов был одним из участников свадебного кортежа, нагло пересекшего перекресток на пересечении проспекта Ленина и улицы Анахона 26 ноября около 18.40.

Об этом "Столице на Онего" рассказали коллеги Исмаилова из молодежного парламента.

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по факту административного правонарушения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщили в ГИБДД.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: https://onf.ru/region/kareliya_republic/

Парфенчиков подписал постановление о повышении взноса на капремонт в Карелии

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2019 году составит 8 рублей 25 копеек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства, согласно которому установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год. Он составит 8,25 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Отметим, что в 2018 году минимальный размер взноса составляет 7 рублей 60 копеек.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Очередной магазин открывается в Петрозаводске

На Древлянке на бульваре Интернационалистов открывается очередной сетевой магазин.

В Петрозаводске на бульваре Интернационалистов, где расположено сразу пять крупных магазинов, на одну торговую точку станет больше.

Около новостроек построили еще один сетевой магазин. На сегодняшний день на объекте идут отделочные работы.

Внутри среди строительных материалов стоит небольшая табличка с логотипом "Пятерочки". Внешнее оформление фасада в бело-красных цветах также подтверждает то, что вскоре жители близстоящих домов увидят в окна еще один большой сетевой магазин на бульваре.



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Отметим, что на бульваре Интернационалистов все магазины расположены в непосредственной близости от жилых домов, а один из них и вовсе работает круглосуточно.

Колорита всем торговым точкам добавляет ночное заведение "Мангал".

фото: Instagram / saymur

Депутат из свадебного кортежа, проехавшего по Петрозаводску, извинился за "возможные неудобства"

В качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов.

Напомним, автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу.

Камеры видеонаблюения зафиксировали нарушения автомобильной колонной ПДД.

Сеймур Исмаилов, депутат молодежного парламента, на своей странице в соцсети Instagram извинился.

"Приношу свои извенения за возможные неудобства автомобилистам и пешеходам", – написал Сеймур.

Участница шоу "Голос" из Петрозаводска рассказала о сотрудничестве со скандальным Сергеем Шнуровым

Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград". В пятницу, 30 ноября, в эфир выйдет очередной выпуск "Голоса". В преддверие этого события "Столица на Онего" пообщалась с Дарией Гроссман.

- Он отличный наставник. На репетициях и съемках профайлов он сблизился очень с нами. Он разговаривает с нами, как будто мы с ним 150 лет уже знакомы. Постоянно разряжает обстановку в команде, чтобы не было никаких стычек, чтобы мы не нервничали. Постоянно шутит, улыбается. И сейчас мы – самая сплоченная команда на "Голосе". У нас очень дружеская атмосфера. Сергей Шнуров постоянно говорит, что самое главное на сцене – это искренность, открытость и живость, чтобы был коннект со зрителем. Это, говорит он, самое главное.

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фото: Pixabay

Синоптики рассказали, надолго ли пришли морозы в Карелию

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшую неделю на территории республики.

По словам Елены Ишкиной, на днях пришедшие морозы продержатся недолго. Причина тому – смена циклонов.

Ближайшие несколько дней в Карелии ожидается похолодание. Придет североатлантический циклон. Температура воздуха опустится до -10, -15 градусов. Ожидается сильный ветер, до 17 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

А уже 29 ноября на территории республики вновь потеплеет. В южных и западных районах будет плюсовая температура. Выпадет мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

ВИДЕО: Свадебный кортеж перекрыл движение в центре Петрозаводска

На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина автомобили свадебного кортежа нарушили ПДД, перекрыв движение по перекрестку.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии". Согласно данным камер видеонаблюдения, кортеж пересекал перекрёсток в понедельник около 18.40.

Свадебный кортеж, нагло проехавший по Петрозаводску, попал на федеральный канал

Телеканал "Звезда" показал, как в Петрозаводске свадебный кортеж из нескольких машин проехал по городу, пренебрегая правилами дорожного движения.

"Свадебный кортеж в Карелии едва не сбил пешеходов, - сообщает "Звезда", - автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу, парализуя движение.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как украшенная свадебной атрибутикой колонна автомобилей, двигаясь по перекрестку, едва не наезжала на переходивших дорогу пешеходов. При этом людям пришлось буквально уворачиваться от безумных водителей.

В настоящее время инцидент разбирается в ГИБДД Карелии, где принимается решение, как наказать участников инцидента. Их личности установят с помощью записей с камер.

Известно, что в качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов.

ГИБДД Петрозаводска возбудила дело после наглого проезда свадебного кортежа по городу

На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина автомобили свадебного кортежа нарушили ПДД, перекрыв движение по перекрестку.

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по административному правонарушению. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщили в ГИБДД.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии". Согласно данным камер видеонаблюдения, кортеж пересекал перекрёсток в понедельник 26 ноября около 18.40.

фото: "Столица на Онего"

Офицер полиции в Карелии получил срок за педофилию

Петрозаводский городской суд приговорил офицера полиции Андрея Ильина, обвиненного в педофилии, к трем годам колонии общего режима.

Ильин признан виновным в гомосексуальной связи с подростком по ст. 134 ч. 2 Уголовного кодекса РФ – "половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста".

Это преступление было выявлено сотрудниками карельской полиции.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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