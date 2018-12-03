Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в указ, который регламентирует выплату ежемесячного денежного поощрения главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона.

Напомним, в ноябре прошлого года глава республики уже изменял указ от 12 мая 2006 года N 76 "О ежемесячном денежном поощрении Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия" (с изменениями и дополнениями)" и увеличил количество выплат ежемесячного денежного поощрения.

Как стало известно "Столице на Онего", в ноябре 2018 года Парфенчиков изменил этот указ еще раз. Поправки начали действовать с 1 декабря 2018 года.

Так, ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) установлено главе республики, председателю Законодательного Собрания Карелии в размере шести месячных должностных окладов. До этого было пять.

Заместителям главы, его представителю в Заксобрании, министрам и председателям госкомитетов, другим членам правительства, уполномоченным по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, некоторым другим высокопоставленным чиновникам, а также работающим на постоянной основе депутатам карельского парламента, ЕДП установлено в размере четырех окладов. Ранее было три оклада.

Чиновникам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Карелия, Парфенчиков установил ЕДП в размере трех окладов. До 1 декабря 2018 года выплата составляла два ежемесячных оклада.

В Карелии "монетизируют" Орден "Сампо"

Карельский губернатор предложил доплачивать из бюджета за три новые награды республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент законопроект, который предусматривает установление ежемесячных денежных выплат лицам, награжденным новым карельским орденом "Сампо", а также медалями Марка Пименова и "За заслуги перед Республикой Карелия". Согласно губернаторскому законопроекту, обладатели новых карельских наград станут получать 720 рублей в месяц. Финансирование выплат предполагается осуществлять за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, новый орден и две медали были учреждены главой Карелии Артуром Парфенчиковым в уходящем году. По предложению губернатора, орден в честь знаменитой "мельницы счастья" Сампо стал высшей государственной наградой республики, которая присуждается гражданам за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан". Правда, к награждению этим орденом будут представляться лица, которые уже имеют государственные награды Российской Федерации, СССР и Карелии, либо являющиеся Почетными гражданами республики. Примечательно, что Орден "Сампо" может быть присужден посмертно.

Медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" также предполагается вручать тем, кто уже имеет государственные награды РФ, СССР и РК. Но в отличие от Ордена "Сампо" на эту медаль могут рассчитывать и те, кто получил Почетную грамоту и благодарность президента или правительства России, ведомственные награды и знаки отличия органов государственной власти страны.

Медалью имени дореволюционного петрозаводского градоначальника и мецената Марка Пименова планируется награждать граждан и организации за "большой вклад в благотворительную деятельность, направленную на развитие Республики Карелия в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, строительства, а также за активную благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи проживающим на территории РК гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации".

фото: Виртуальный тур "Потаенный Валаам": начало большого проекта

ВИДЕО: Монахи Валаамского монастыря просят пожертвовать денег на их интернет-проект

Мы начинаем сбор средств на проект – виртуальный тур "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями.

Валаамский монастырь всегда старался идти в ногу со временем. Например, всего через 15 лет после появления в мире фотографии в 1853 году на Валааме одной из первых в России была открыта собственная фотомастерская, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

На сайте отмечают, что по просьбам читателей создается проект – виртуальный тур "Потаенный Валаам", с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить монашеский остров Валаам с его древней обителью, скитами, часовнями и живописной природой. Паломники и туристы, приезжающие на Валаам смогут воспользоваться мобильным приложением в качестве путеводителя и виртуального гида.

Виртуальный тур даст возможность побывать в потаенных уголках огромного острова, заглянуть внутрь монастырских зданий и попасть в недоступные простому паломнику места – закрытые скиты и отдаленные уголки архипелага. Каждый сможет прикоснуться к святыням Валаамского монастыря – мощам и чудотворным иконам, подать записки на поминовение и попросить братских молитв. Открытым станет посещение экспозиций валаамского музея с его уникальными экспонатами. Появится возможность увидеть около тысячи великолепных красочных панорам, снятых с земли и с высоты птичьего полета, посмотреть видеозарисовки о монастырской жизни, послушать любимые песнопения братского и праздничного хоров и многое многое другое.

В рамках тура впервые будет показан дальний скит Валаама, доступ к которому закрыт для всех паломников.

Проект очень интересный, но технически крайне сложный. Он разрабатывается с применением самых современных технологий в сфере интернета и медиапространства, в том числе технологий с элементами виртуальной реальности. Тур «Потаенный Валаам» будет переведен на другие языки и станет абсолютно бесплатным для всех пользователей.

"Из-за технической сложности стоимость проекта довольно высока, и нам очень нужна ваша финансовая помощь и поддержка. Современные технологии дают нам широкие возможности и открывают новые горизонты для проповеди, для укрепления веры и Православия в целом. И наша обязанность – максимально использовать их во славу Божию и тем самым нести свет и Божественную красоту людям, - написано в сообщении монастыря, - с нижайшим поклоном мы просим вас внести свою посильную лепту и поучаствовать в этом благом начинании, чтобы любой желающий, хотя бы и виртуально, мог прикоснуться к святой Валаамской земле, к Северному Афону России".

Пожертвование можно сделать через наш официальный сайт, пройдя по ссылке - /donations/ и выбрав в выпадающем меню строку "На виртуальный тур": Пожертвовать на виртуальный тур "Потаенный Валаам".

Также Вы можете связаться с Информационным отделом монастыря рясофорным послушником Александром Веригиным по телефону +7(921)802-82-24 или по электронной почте info@valaam.ru.

Банковские реквизиты здесь.

ВИДЕО: Автомобиль едва не сбил участников массовой драки в Петрозаводске

На перекрестке улиц Красноармейской и Горького автомобиль неожиданным маневром едва не врезался в толпу.

Как следует из информации камер наружного видеонаблюдения, инцидент произошел в воскресенье в 5.30. Несколько человек устроили потасовку на перекрестке. В это же время начал двигаться припаркованный автомобиль, водитель которого несколько раз направлял иномарку на толпу, а потом врезался в знак пешеходного перехода.

фото: "Столица на Онего"

На одной улице в Петрозаводске установили 17 торговых точек

На Древлянке на бульваре Интернационалистов построили 8 магазинов и 9 ларьков.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Древлянки прислала фото и сообщение, что на бульваре Интернационалистов - на расстоянии длиной в 600-800 метров работает 17 торговых точек, одна из которых открылась 1 декабря.

"В первый день зимы на бульваре Интернационалистов прямо перед входом в "Мангал" установили магазин-ларек по продаже хлеба", - написала взмущенная горожанка.



фото

"Теперь у горожан есть возможность, пройдя по одной улице, посетить сразу 8 магазинов (один из которых круглосуточный) и 9 ларьков, - сообщила автор обращения, - интересно, есть в Петрозаводке нормы установки торговых объектов на один кв.м?"



фото

Также петрозаводчанка отметила, что время от времени один из сетевых магазинов сдает свою территорию приезжим "торговцам из Белоруссии, которые неделями украшают бульвар зелено-красными палатками с салом и щербетом".



фото

Безрадостную картину, по словам жительницы Древлянки, завершает ночное заведение "Мангал", посетители которого справляют нужду в близстоящих домах, по ночам орут матом и ломают скамейки.

"Повсюду грязь, помойка переполнена, крысы бегают от домов до магазинов, как в столовую", - возмутилась женщина.



фото

Напомним, ранее сообщали, что в скором времени на бульваре Интернационалистов откроется сетевой магазин "Пятерочка".

фото: Официальный сайт ГБПОУ РК "Техникум дорожного строительства"

Экс-глава Прионежья Алексей Лучин подал в суд о признании себя банкротом

Бывший глава Прионежского района Алексей Лучин подал заявление в Арбитражный суд о признании себя банкротом. Сумма исковых требований к должнику составляет 17,8 млн рублей.

Среди кредиторов Лучина в материалах дела фигурирует ПАО "Русславбанк".

На просьбу издания назвать причины подачи заявления о банкротстве он ответил, что пока не готов давать комментарии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Видеорегистратор снял гуляющего по дороге в Карелии кабана

Автомобилист проследил за черным кабаном, который прогулялся по дороге в Карелии.

"Не знал, что у нас в Петрозаводске кабанчики есть. Поехал к другу, и смотрю на дороге черное пятно, кабанчик оказался. Хорошо, что видеорегистратор заснял, хотел бы с вами поделится", - написал участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По данным сайта "Отдых в Карелии", Кабан - парнокопытное млекопитающее, появившееся на территории Карелии лишь в начала 20 века. Ранее обитавшие в Прибалтике животные стали появляться в южной части республики в 40-х годах. Корма здесь им недостаточно, долгие холодные зимы, поэтому численность кабанов небольшая и появляются они редко. Животное это достаточно крупное (длина тела самца до 250 см., высота в холке 120 см., вес 250 кг.) и достаточно агрессивное.

Дачники жалуются на кабанов постоянно из-за того, что те подрывают их картофельные поля и огороды. Роль диких свиней в данном случае двойственна, так как в естественных условиях они уничтожают беспозвоночных почвенных вредных насекомых и рыхлят землю, что способствует дыханию растений, но не очень нравится хозяевам огородов.

Кабаны - животные всеядные: едят не только надземные или подземные части растений, но и личинки насекомых, дождевых червей, даже мышей. Находят пищу, вспахивая рылом землю.

фото: forest-karelia.ru

Власти Карелии намерены урезать нормы заготовки населением древесины для собственных нужд

Карельские чиновники считают, что на печку хватит 10 кубометров в год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон, регламентирующий порядок и нормы заготовки населением древесины для собственных нужд. Республиканские власти намерены существенно урезать эти нормы – в частности, на строительство индивидуального жилого дома предполагается выделять не 150 кубометров, а только 100 кубометров древесины. Карельские чиновники объясняют это тем, что для строительства дома из оцилиндрованного бревна площадью 90-100 квадратных метров с деревянными перекрытиями в среднем необходимо до 80 кубометров пиловочника и балансовой древесины, а из 100 кубометров древесины в республике получают 50 кубометров пиловочника и до 30 кубометров баланса.

Губернатор также предложил депутатам уменьшить норматив заготовки населением древесины для отопления жилья – до 10 кубометров на одну печь. Сейчас этот норматив составляет 15 кубометров.

Как утверждают республиканские власти, внесение поправок в закон о порядке заготовки гражданами древесины для собственных нужд обусловлено необходимостью более рационального использования лесных ресурсов.

"За период с 2014 года государственными казенными учреждениями Республики Карелия - центральными лесничествами проведено 2120 проверок целевого использования древесины, выделенной гражданам для собственных нужд. По результатам проверок выявлено 146 фактов нецелевого использования древесины, в том числе путем продажи излишков выделенной древесины, в объеме 25,7 тысячи кубометров, из них 135 фактов нецелевого использования древесины, выделенной для строительства индивидуальных жилых домов - 25,2 тысячи кубометров", – говорится в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту.

фото: "Столица на Онего"

Хирурги из Санкт-Петербурга приехали на работу в Карелию

Петрозаводская БСМП пополнилась новыми кадрами из четырех молодых хирургов, приехавших из Санкт-Петербурга.

По словам главврача БСМП, здесь у молодых специалистов, в отличие от Санкт-Петербурга, будет больше возможностей для карьерного роста.

К тому же больница ежемесячно выплачивает питерским врачам по 9 тысяч рублей в качестве доплаты за снимаемое ими жилье.

Зарплата пока не имеющих полной северной надбавки молодых хирургов, вначале будет составлять 40-50 тысяч рублей в месяц.

Подробности читайте в материале инетрнет-газеты "Вести Карелии".

фото: Следственный комитет РФ

В Карелии от угарного газа погибли два человека

В Кондопожском районе проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 28 ноября в хозяйственной постройке, расположенной недалеко от деревни Большое Вороново Кондопожского района, обнаружены тела 56-летнего мужчины и 51-летней женщины.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от бензинового генератора, обеспечивавшего строение электричеством.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Георгий Жихарев, подсудимый по делу о вандализме по мотивам политической ненависти заявил о своем плохом самочувствии и попросил перенести процесс. Подробнее

Очевидно, что политика не заключается в слежении за рейтингами и в формировании практик выступлений. Подробнее

Число жителей Карелии, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц, выше, чем в большинстве регионов России, а количество низкооплачиваемых работников в республике меньше среднероссийских показателей. Подробнее

Парламентарий удивлен намерениями республиканских властей материально поддержать обладателей новых карельских наград. Подробнее

ООО "Сегежская упаковка", один из ключевых активов холдинга Segezha Group, в 2018 году выпустило рекордное количество бумажных сумок и пакетов – предприятие делает особую ставку на этот вид продукции в ожидании запрета на пластиковую упаковку. Подробнее

Финская консалтинговая компания "Пеуру", которая специализируется в области энергетики и мусоропереработки, рассматривает возможность участия в строительстве мусорного полигона в Карелии. Подробнее

Финские пограничники поймали бомжа из Сортавалы, ранее промышлявшего наркотиками, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Сотрудники ГИБДД провели массовые проверки грузовиков и выявили десятки нарушений, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Подробнее

Микрофинансовые организации порождают бедность и "грабят" население, а потому должны тщательнее контролироваться государством, считает старший научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН Людмила Розанова. Подробнее

Компания ООО "ММС Рус", которая является официальным представителем производителя Mitsubishi на российском рынке, отзывает 63 415 автомобилей Mitsubishi Outlander. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в парламент законопроект, предусматривающий увеличение доходной части бюджета за счет дополнительных средств из федеральной казны в размере 6,8 млрд рублей. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 декабря. Подробнее

В текущем году республиканские власти отчитались о перевыполнении плана по восстановлению лесов и назвали суммы федерального финансирования на ближайшие три года. Подробнее

В Медвежьегорском, Сортавальском и Пряжинском районах республики Прионежская сетевая компания на этой неделе проведет плановые ремонты ЛЭП. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия". Подробнее

С 3 декабря изменилась организация движения по нескольким улицам столицы Карелии. Подробнее

На особо аварийных участках дорог республики установили 10 камер "АвтоУраган-ВСМ2", сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Известному общественнику из Карелии Александру Гезалову собирают подписи в Интернете, чтобы ему как сироте выделили квартиру в Москве. Подробнее

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из предприятий с заявлением о краже сим-карты, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Исполнительное производство завели на девушку, не оплатившую штрафы и ремонт авто, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии. Подробнее