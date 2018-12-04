Самые читаемые новости за 4 декабря

фото: ptzgovorit.ru

В Петрозаводске бизнесмен пойдет под суд за мошенничество с жильем на 112 млн рублей

Зампрокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по делу бывшего председателя товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) "Каменный бор" Алексея Малынова, которого обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей.

По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый Алексея Малынова, являясь председателем ТИЗ "Каменный бор", обманул и похитил более 74,6 млн рублей у людей, желавших приобрести квартиры в строящемся в Петрозаводске доме.

Он убедил покупателей заключить с ним предварительные договоры купли-продажи квартир, получил деньги за оплату квартир без оформления договоров участия в долевом строительстве жилья. Исполнять принятые на себя обязательства он был не намерен.

Кроме того, с 2010 года по 2017 год похитил у ряда жителей Петрозаводска и юрлиц более 37,6 млн рублей под предлогом оказания им содействия в приобретении жилых и нежилых помещений, а также по договорам займа.

Деньги он израсходовал по собственному усмотрению.

"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

К выходным погода в Карелии изменится

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшие дни в республике.

По словам Елены Ишкиной, теплая погода (с положительными показаниями термометра) продлится недолго.

До 7 декабря погода не поменяется. Карелию накрыл юго-восточный циклон. Поэтому 2-3 дня в Карелии в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге – дожди. Ветер южный, юго-восточный. Температура от -4 до +2 градусов.

Начиная с 7-8 декабря на территории республики начнет холодать. Температура не поднимется выше нуля. При прояснениях будут ощутимые морозы. Местами выпадет небольшой снег.

"Повышать себе премии в такой ситуации – это безнравственно"

Депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов потребовал, чтобы глава республики Артур Парфенчиков отменил указ о повышении премий себе и чиновникам.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился к Артуру Парфенчикову с требованием отменить подписанный им недавно указ, согласно которому повышается денежное поощрение главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона. Открытое обращение появилось в группе КПРФ в Карелии.

"Накануне мы узнали из СМИ, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, по которому увеличил денежное поощрение себе и другим высшим чиновникам, госслужащим. Я считаю, что в нынешней ситуации, когда Карелия захлебывается в проблемах, и власти экономят на социальной сфере - сокращают расходы на социальную политику, здравоохранение, спорт и т.д., повсеместно закрывают сельские школы и детские сады, – это просто безнравственно. Хочется спросить: господа, у вас совесть есть?! Наши чиновники, что, стали лучше работать? Интенсивнее? Эффективнее? Высшие руководители могут похвастаться какими-то успехами?! Спрашивается, за что такие премии?!

Да им всем нужно, наоборот, снизить зарплаты и лишить всех премий! Из-за вопиющей некомпетентности чиновников в нашей исполнительной власти Карелия находится в "черных списках" по реализации программы расселения ветхого фонда. Представители федерального уровня совершенно справедливо заявляют о провале ФЦП… И в это же время они себе любимым премии увеличивают!..

Хочу обратиться лично к Артуру Парфенчикову. Отмените этот указ! В Карелии более 100 тысяч человек живут за чертой бедности, это 17% всех жителей республики. И терпение людей не безгранично. Если Вы продолжите это барство за счет нищего населения, очень скоро Вы растеряете последние остатки доверия. Чем это закончится – додумывайте сами".

фото: Валерий Поташов

В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

На материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.

Второй год подряд руководство Карелии увеличивает ежемесячное денежное поощрение всем высокопоставленным республиканским чиновникам, а также спикеру и депутатам карельского парламента, работающим в нем на профессиональной основе. Между тем, власти Карелии никак не могут изыскать в своем бюджете средства на то, чтобы увеличить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда республики. С 1 июля 2008 года она составляет 700 рублей, и с тех пор ни разу не индексировалась!

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова "Не в коня корм"

фото: Мария Васильева

Министром здравоохранения Карелии может стать якут

В медицинских кругах республики давно обсуждают возможную отставку министра здравоохранения Карелии Марины Швец и назначение на этот пост экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова.

Артур Парфенчиков, который давно хорошо знаком с Мариной Павловной, назначил ее в ноябре прошлого года. Поговаривают, что еще тогда сама Марина Швец признавалась коллегам из Минздрава и руководителям медучреждений республики, что согласилась проработать на трудной ответственной должности министра только год.

Если это так, то год уже прошел, и не случайно в Минздраве и губернаторской администрации журналисту "Вестей Карелии" неофициально уже назвали имя возможного приемника Марины Швец (экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова), если она действительно покинет пост министра.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: pixabay.com

Жители Карелии жалуются на массовые закрытия роддомов, детсадов и школ

Издание "Meduza" выпустило материал, главной темой которого стала стремительная оптимизация учреждений здравоохранения и образования в Карелии.

Героями публикации стали жители малых населенных пунктов Карелии, пострадавших от последствий оптимизации бюджетных учреждений.

Так, жители деревни Куйтежа, в которой закрыли сад на три десятка детей, возят дошкольников в соседнюю Мегрегу.

"Дочка сейчас в садик не ходит, сижу с ней дома. Если мне везти ее в Мегрегу, то и сына восьмимесячного надо с собой собирать, таскать с собой туда-обратно" - рассказала многодетная мать Светлана.

"Автобус отходит в семь часов утра — значит, вставать нужно в шесть. Идти до остановки по темной деревне. Я каждый день веду ребенка на автобус и проклинаю власть", — говорит другая жительница Куйтежи, бывший директор школы Алена Нилова.

Героем публикации стала также жительница поселка Суоеки Анна Власова, которая ранее пожаловалась Артуру Парфенчикову на то, что в ее населенном пункте нет детского сада и ей не с кем оставить детей. В итоге Власова получила резкий ответ от чиновника, что стало причиной крупного скандала.

В материале издания "Meduza" также сообщается об оптимизации районных филиалов колледжей, закрытии родильного отделения в Питкяранте и манипуляциях вокруг ставок бюджетников. В частности, ради формального соблюдения майских указов президента санитарок переводят в уборщицы, а другим работникам сокращают ставки, сохраняя прежнюю нагрузку.

ВИДЕО: Автомобили едва не столкнулись на скользкой дороге в Петрозаводске

ДТП едва не произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Как следует из информации камер видеонаблюдения, инцидент на дороге произошел вечером в воскресенье около мэрии Петрозаводска.

Происшествие зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

Как город в Карелии утопает в фекалиях

Жители Суоярви делились в сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки.

Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января 2019 года в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря.

"А у нас ничего нет, даже рукавиц. Все аварийные ситуации устраняем вручную. А если выйдет из строя насос на канализационной насосной станции в районе вокзала, то зальет весь город. Резервных насосов нет. И такие ситуации уже были. Когда не справляемся сами с засорами, обращаемся за помощью в администрацию района, которая арендует насосную машину. Так что живем все время как на вулкане. Подготовки к зиме никакой. Из всех колодцев подготовили процентов 20, не больше. А 31 декабря – наш последний рабочий день, нас уже предупредили об увольнении. Кто будет нырять в колодцы, не знаем. Мы не волонтеры", - поделились работники предприятия, проходящего процедуру банкротства.

Подробнее читайте далее.

фото: dtpptz.ru

ФОТО и ВИДЕО: Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием Lada Granta и минивэна Mazda произошла на пересечении улиц Репникова и Антонова, сообщили в ДТП ПТЗ.

Сегодня, 4 декабря, в 13.32 произошло ДТП. Транспортные средства двигались по улице Репникова в противоположных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда Mazda двигалась в прямом направлении, а Lada совершала левый поворот на улицу Антонова.

В результате столкновения автомобили развернуло и отбросило на угол перекрёстка.

Водитель автомобиля Lada.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии ребенок на санях скатился под колеса автомобиля

В Питкярантском районе школьник на санях неожиданно выехал на проезжую часть и пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 3 декабря, около 20.40 вечера водитель автомобиля "Нива", двигаясь по улице 2-й Строительный квартал, в районе дома № 23 совершил наезд на 11-летнего школьника, который неожиданно выехал на надувных санях на проезжую часть.

В результате происшествия ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Подрядчики приступили к спиливанию старых елей на площади Ленина в центре карельской столицы. Подробнее

Власти Карелии пообещали купить новый паром в деревню Панозеро, жители которой выпустили серию сюжетов о трудностях быта в глубинке. Подробнее

Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект об отмене административной ответственности собственников зданий и сооружений за непринятие мер по очистке от снега и льда кровель таких зданий. Подробнее

Неделю назад 80-летняя женщина вышла из дома в Петрозаводске и пропала, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас". Подробнее

Официальная статистика зафиксировала рост ожидаемой продолжительности жизни жителей Карелии быстрее прогнозных показателей, заложенных в стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года. Подробнее

Министры на совещании с главой Карелии Артуром Парфенчиковым отчитались о начале подготовительных работ к строительству еще четырех объектов по федеральной целевой программе к 100-летию региона. Подробнее

Заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков заявил, что регион показывает "рекордную динамику" роста доходов и входит в число российских лидеров по этому показателю. Подробнее

Активисты ОНФ в Карелии потребовали разобраться с системой водоотведения в Суоярви. Подробнее

Петрозаводская команда "Громыка" позиционирует свое новое музыкальное видео в качестве "научно-монументального фильма". Подробнее

Священный синод Вселенского патриархата поддержал инициативу ФПЦ. Подробнее

В Пудожском районе перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, сообщает Следком Карелии. Подробнее

По оценке управления труда и занятости в Карелии, в республике на данный момент насчитывается почти 44 тысячи граждан предпенсионного возраста. Подробнее

Награждение орденом "Сампо", который станет высшей наградой Республики Карелия, не означает автоматического получения права на денежные выплаты и социальные льготы, рассказали в правительстве. Подробнее

Государственный долг Карелии к декабрю текущего года снизился на 31% по сравнению с началом года. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 4 декабря. Подробнее

Правительство Карелии планирует приобретение 39 квартир для медицинских работников в районах республики. Подробнее

Для организаций Карелии, улучшившим ряд показателей по итогам 2018 года, в следующем году будет действовать льготная ставка по налогу на прибыль в размере 13,5%, сообщило министерство экономического развития республики. Подробнее

Из-за ДТП в Лахденпохском районе на 228 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" движение транспорта в обе стороны временно закрыто. Подробнее

Пожар произошел на улице Калинина, 43 сегодня утром, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Первый рейс авиакомпании "Победа" в Карелию состоится в пятницу, сообщают в аэропорту Петрозаводска. Подробнее