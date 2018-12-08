Самые читаемые новости за 8 декабря

Бывший пресс-секретарь президента Польши оказался в базе должников УФССП по Карелии

Польский писатель и журналист Мариуш Вильк, который ранее был пресс-секретарем президента Польши Леха Валенсы, оказался должником.

Как следует из банка данных исполнительных производств управления федеральной службы судебных приступов России по Карелии, Мариуш Хенрик Вильк на февраль 2018 года задолжал более 17 тыс. 401 рубль за коммунальные услуги.

По данным электронной библиотеки авторов Карелии, польский писатель и журналист родился в Польше. Называет себя русским писателем, пишущим по-польски.

Бывший пресс-секретарь и доверенное лицо Леха Валенсы, участник польской "Солидарности", дважды заключенный, подпольщик, объехал полмира, жил в Берлине и Париже, в Америке преподавал журналистику. Приехал в Россию в начале перестройки, чтобы собрать материал для новой книги и остался в ней навсегда. Очевидец московского путча и абхазской войны. Отправился на Соловки на три дня и прожил там десять лет. Когда, с его слов,"Соловки себя исчерпали", перебрался в Карелию.

фото: https://vk.com/dtpptz, Серафим Варламов

В Карелии машина вылетела в реку

В Олонецком районе республики в районе деревни Судалица машина, за рулем которой была девушка, съехала в реку.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент произошел 7 декабря.

Девушка, утверждают пользователи, осталась жива.

фото: YouTube

ВИДЕО: Лоукостер "Победа" начал летать из Москвы в Петрозаводск

Первый рейс приземлился в аэропорту Петрозаводска 7 декабря.

Как сообщает ГТРК "Карелия", воздушное судно село точно по расписанию, в 17.20 пассажиры вышли на перрон аэропорта карельской столицы. Их было чуть больше шестидесяти, в основном это оказались путешественники, которые решили слетать в Петрозаводск на выходные.

Новый регулярный рейс Москва-Петрозаводск будет выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Летать будут Боинги-737.

Продолжительность полета — полтора часа. "Победа" — единственный лоукостер в России, и его приход в Карелию — возможность для жителей региона совершать бюджетные авиаперелеты по маршруту Петрозаводск-Москва.

ВИДЕО: Два автомобиля не поделили дорогу на кольце в Петрозаводске

ДТП произошло в микрорайоне Древлянка.

Как следует из видео, 7 декабря в 11.51 легковые автомобили столкнулись при выезде с кольца перед пешеходным переходом.

Момент аварии смотрите на 41 секунде.

Рогалевич перестал возглавлять фракцию "Яблока" в парламенте Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич покинул пост руководителя фракции партии "Яблоко" в парламенте.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник в Заксобрании.

"Фракцию теперь возглавляет депутат Иван Гусев", - сказал он.

Напомним, во фракции "Яблоко" в карельском парламенте состоят три депутата: Эмилия Слабунова, Иван Гусев и Андрей Рогалевич.

Рогалевич в Facebook написал, что пока не готов комментировать информацию о смене работы и ухода с поста руководителя фракции.

фото: gov.karelia.ru

Парфенчиков внес изменения в состав комиссии по вопросам помилования в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков изменил состав региональной комиссии по вопросам помилования.

Как следует из указа главы региона, в комиссию включены директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Сергей Веригин, а также атаман Отдельского казачьего общества Республики Карелия Олег Митягин.

В тоже время исключены из комиссии И. Григович и Р. Ключарова.

фото: Из личного аккаунта vk.com

Политолог разобрался, является Парфенчиков политиком или нет

Известный в Петрозаводске политолог Олег Реут проанализировал интервью главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как пишет Реут, интересный момент связан с губернаторским определением того, что является политикой.

На спаренный вопрос: "Губернатор должен быть лоббистом? Или все-таки политиком?" последовал встречный: "Вот что такое политика, вы мне объясните? Я политикой никогда не занимался. Если в таком рафинированном, чистом виде политика – следить за своими рейтингами, где-то выступать – на это сейчас нет времени. Главное понимать, что это все придет через реальную работу. Я понимаю, что завод откроем, первый трактор пустим — это политика".

Очевидно, что политика не заключается в слежении за рейтингами и в формировании практик выступлений. Но сам приём, которым воспользовался Парфенчиков, заслуживает особого уточнения. Фактически он дал некорректное определение политики и тут же его опроверг или, по крайней мере, от него дистанцировался.

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фото: https://pixabay.com/

Труп мужчины нашли после пожара в бытовке в Петрозаводске

Тело мужчины обнаружено после пожара в бытовке в столице Карелии.

Напомним, в14.52 бытовка загорелась в Петрозаводске на ул. Зайцева, 72. В 16.42 пожар ликвидировали.

Как рассказали "Столице на Онего" в экстренных службах, на месте пожара обнаружен труп мужчины.

"Так что живем все время как на вулкане"

В административный центр Суоярвского района Карелии рискует утонуть в фекалиях.

На прошлой неделе жители Суоярви делились в Сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки. Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря.



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Куда пойти в Петрозаводске 8 декабря: Жаркие танцы, мастер-классы и живые концерты на любой вкус

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серая шейка". Маленькую беззащитную уточку поранила лиса, и Серая шейка не смогла улететь в теплые края вместе с семьей. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), 17.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Концерты абонементов №15-А и №17-А "От двух до пяти: музыкальная азбука".

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Зимняя избушка" - новогодний декор. 350 руб.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Новогодний Винтажный цех. Подарки на любой вкус - все самое необычное и душевное.

12.00, танцевальный зал (ул. Муезерская,15). Мастер-классы Havana Dance Weekend, 12.30-13.30 - salsa casino (Yoandri&Gema). 13.30-14.30 - bachata (Yoandri&Gema), 14.30-15.30 - reggeaton (Gema), 16.00-17.00 - bachata ladies style (Gema), 17.00-18.00 - salsa ladies style (Gema). +79210103334. 200 руб.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Щелкунчик". Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей так и для взрослых любителей классического балета. 150-700 руб.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

16.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). "Серебряная сказка". Концерт абонемента №33 "Всей семьей во Дворец". 250 руб.

16.00, кафе "Простая еда" (пр. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины. Лепка, общение, чай и угощения. 400 руб.

17.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Открытие концертного цикла "Мы из "Кантеле". "Субботний вечер с Татьяной Субботиной" - участвуют музыканты известной карельской группы "Мюллярит" Андрей Бразевич, Татьяна Умнякова, Дмитрий Демин и Сергей Зобнев.

18.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Творческий вечер Ларисы Рубальской "Все сначала".

18.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12, большой зал). Концерт IV Международного фестиваля "XX век с Вадимом Холоденко". Айлен Притчин (скрипка) и Лукас Генюшас (фортепиано). Дж. Адамс − "Road Movies" для скрипки и фортепиано, Р. Ан − Соната до мажор для скрипки и фортепиано, М. Равель − Соната in G для скрипки и фортепиано. 500 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Малая сцена. В. Ляпин. "Шалости жизни". Современная комедия, калейдоскоп почти анекдотичных событий. Герои - обычные люди, наши современники и соотечественники, с легким налетом советского прошлого.

18.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Проект "Grupo 3". OLIKO / Было ли - цирковые артисты из г. Лаппеенранта (Финляндия).

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). JackCompilation. ВИА 13-летней выдержки "Чокнутый Пропеллер" (панк/хардкор), новоиспеченный бойз-бенд "МонстеррА" (треш/хэви), светоч металла "ZaVeT" (вайт-метал). 150 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Dругой ветер" (СПб), "Команда КОРА" (СПб). 200 руб.

18.00, кафе "Mama ROOM" (ул. Кирова, 24). Живой концерт музыкальной команды "Оригинальный СюDJет". Инструментальные каверы и импровизация. Вход свободный.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). П. Гладилин. "Другой человек". Комедийная мелодрама, полная музыки и высочайшей пробы абсурда. 400 руб.

21.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12, большой зал). Концерт IV Международного фестиваля "XX век с Вадимом Холоденко". Мессиан "Двадцать взглядов на младенца Иисуса". Играет Вадим Холоденко. 500 руб.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Я накатил, накачу и буду накатить". До 1.00 вход бесплатный.

23.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке № 1. Заказ песен бесплатный. Вход свободный.

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