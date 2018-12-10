Важные новости 10 декабря

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Глава Карелии Артур Парфенчиков начало недели проведет в рабочих поездках.
Как стало известно "Столице на Онего", глава Карелии Артур Парфенчиков начало недели проведет за пределами республики. В понедельник, 10 декабря руководитель региона будет работать в Москве, где в преддверии Госкомиссии по проведению празднования 100-летия Карелии (заседание состоится в пятницу, 14 декабря в Петрозаводске), пройдут его встречи с федеральными министрами.
После этого Артур Парфенчиков во главе официальной делегации отправится в Республику Беларусь. Главной темой переговоров станут инвестиции в Карелию.
Напомним, что белорусский холдинг "Амкодор" планирует вложить 250-300 млн долларов в нашу республику, как приобретатель имущественного комплекса ООО "Онежский тракторный завод", расположенный в Петрозаводске.
На предприятии планируется организовать производство полного цикла лесозаготовительной техники "Амкодор", которая будет реализовываться преимущественно потребителям Российской Федерации, а также в Республику Беларусь, Украину, Казахстан, страны ЕС и другие перспективные регионы.
В июне 2018 года между Министерством промышленности РФ, правительством Республики Карелия и ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга" был подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционного проекта.Смотреть подробнее
Возбуждение уголовного дела по факту халатности полицейских в истории с петрозаводским "маньяком", повлекло первые кадровые потери в органах внутренних дел.
Начальник отделения участковых Зарецкого отдела УМВД России по Петрозаводску уволился по собственному желанию.
По неофициальной информации, он не выдержал, когда его, как говорят в таких случаях сами полицейские, "начали прессовать".
Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о первых родах в новом перинатальном центре.
"Первые роды! Мама из Медвежьегорска, третьи роды. 10.12.2018 в 12.05 родила девочку Александру, весом 3 кг 210 гр., 52 см", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
"Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Поздравляем", - добавил он.
В марте 2017 года Парфенчиков пообещал "поднять стопку" за первых младенцев перинатального центра.
"Когда перинатальный центр заработает мы с вами договоримся, соберемся и первых новорожденных встретим, когда будут их выписывать. Вот это будет результат нашей с вами работы. Собственно, по стопке поднимем за это",- сказал Парфенчиков на одном из совещаний.
Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.
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Тринадцатый апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Арбитражного суда Карелии, который постановил вернуть крупную сумму, изъятую во время обыска у бывшего заместителя министра труда и занятости Карелии Гивия Карапетова, осужденного за взятки.
В период расследования уголовного дела у него было изъято 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов. Служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала эти деньги в счет уплаты штрафа, который бал назначен Карапетову по приговору суда вместе с наказанием в виде отбывания в колонии.
В 2017 году Карапетов подал в Арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. Финансовый управляющий, который ведет дело о банкротстве экс-чиновника, направил в суд иск о признании недействительным взыскание штрафа. Управляющий ссылается на закон о банкротстве, который не позволяет отчуждать имущество лиц и организаций, признанных банкротами. Эта норма закона нацелена на то, чтобы не допустить ситуации, когда один из кредиторов оказывается в более выигрышном положении, чем другие. По мнению финансового управляющего, в случае с Карапетовым в более выгодном положении оказалось государство.
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Авария произошла накануне на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух автомобилей произошла в воскресенье, 9 декабря около 15 часов на улице Антикайнена, в районе пересечения с улицей Гоголя.
Водитель легкового автомобиля, совершающего правый поворот с улицы Гоголя на улицу Антикайнена не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со стоящим перед стоп-линией кроссовером.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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Первый двухэтажный поезд, который планирует в 2019 году ввести Федеральная пассажирская компания (ФПК), будет следовать по маршруту Петрозаводск - Москва.
Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
"Петрозаводск - это первое направление, которое мы планируем в 2019 году реализовать из двухэтажных поездов, с сообщением до Москвы", - сказал он.
Иванов уточнил, что в рамках согласованной с РЖД программой развития двухэтажных поездов такие поезда также могут появиться и на других направлениях, пишет ТАСС.
"У нас в планах есть Новороссийск, Мурманск, Ульяновск. Все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры", - сказал он.
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Депутат парламента Карелии Андрей Рогалевич стал заместителем директора МКУ "Служба заказчика", которое подведомственно администрации Петрозаводска.
Как рассказали "Столице на Онего" в мэрии, член фракции партии "Яблоко" Андрей Рогалевич с пятницы, 7 декабря, приступил к работе в учреждении. Он будет курировать газификацию и производственные вопросы.
Добавим, что бывший депутат Заксобрания, экс-руководитель регионального отделения "Яблока" Александра Спиридонова также является замдиректора МКУ "Служба заказчика".Смотреть подробнее
Реальный размер пенсий в Карелии по состоянию на начало октября снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Показатель рассчитывался с учетом роста потребительских цен.
В прошлом году картина была другая: в октябре 2017 года реальный размер пенсий было выше на 0,3%, чем в 2016 году.
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Центробанк разослал малым банкам письмо с рекомендацией найти запасного партнера по обслуживанию карт.
Подобная мера рассчитана на случай отключения кого-то из крупных банков от международных платежных систем Visa и Masterсard, пишут "Вести Карелии".
Малые банки зачастую работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.
ЦБ таким образом может не только избежать негативных последствий от краха какой-либо из этих структур, но и обезопасить обслуживание карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard.
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Правительство Карелии меняет подходы к оценке эффективности налоговых льгот, на основании которой принимаются законы об их отмене.
Как пояснили в министерстве, неэффективными признаются те льготы, которые не отвечают целям госпрограмм, имеют высокие издержки на администрирование, являются нерезультативными или могут быть заменены альтернативными формами бюджетной поддержки.
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В одном из детских садов Петрозаводска родителям навязывают дополнительное соглашение, по которому их ребенка могут отчислить за плохое поведение. ПодробнееКомментарии: 2
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