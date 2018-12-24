Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Pixabay

Кредитная нагрузка в Карелии выше, чем в большинстве регионов России

Средняя сумма банковских кредитов, взятых жителями Карелии, достигает 60% от их годовой зарплаты – это самый высокий показатель среди регионов Северо-Запада и один из самых высоких в России.

Объем задолженности перед банками на одного работающего жителя республики в 2018 году достиг, в среднем, 238,8 тысяч рублей, что на 44,5 тысяч ирублей больше, чем годом ранее.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: МЧС Карелии

В ДТП под Петрозаводском погибла женщина

ДТП со смертельным исходом произошло на повороте в Новую Вилгу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.16 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – столкновение двух автомобилей, КамАЗа и Mitsubishi. ДТП произошло в Прионежском районе.

В результате ДТП погибла женщина - водитель Mitsubishi.

Обстоятельства происшествия выясняются.

фото: ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске нашли водителя, сломавшего "звездные ворота" на Кирова

В ночь на 23 декабря водитель автомобиля врезался в новогодние ворота на главной площади, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили нарушителя. Им оказался 19-летний водитель ВАЗ-2115, не имеющий права управления автомобилем.

В отношении водителя составлены административные материалы за: оставление места ДТП, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством с техническими неисправностями, управление без полиса ОСАГО.



В настоящее время водитель задержан.

фото: Виталий Голубев

Почему замглавы Минстроя Карелии уволился через 2 месяца после назначения

В пятницу 21 декабря заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Павел Пребышевский работал в этой должности последний день.

В минувшем октябре в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики появилась вакансия замминистра по вопросам энергетики. Глава ведомства Олег Ермолаев выбрал Павла Пребышевского.

В министерстве рассказали, что Павел Пребышевский "отказался подписать определенные документы, которые ему навязывали". В результате его поставили перед выбором – или подпись или увольнение по собственному желанию.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Официальная страница главы Карелии Артура Парфенчикова

В Карелии появится новая федеральная трасса

Дорога Р-21 "Кола-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-государственная граница с Финляндской Республикой" в следующем году станет федеральной, сообщил глава Карелии.

На своей официальной странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков написал, что 20 декабря Постановление о признании трассы Р-21 подписал Дмитрий Медведев.

По словам Парфенчикова, данное событие позволит решить проблемы с транспортной доступностью Костомукши и других населенных пунктов на Северо-Западе Карелии.

"С 2020 года обязательно запустим современные автобусы между Петрозаводском и Костомукшей. Такое поручение правительству РК мною уже дано", – пишет Парфенчиков.

фото: pxhere

Минфин Карелии разъяснил, как изменится взимание налогов для населения

С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в федеральном законодательстве о порядке взимания налогов на имущество физических лиц.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте министерства финансов Карелии. В частности, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц. Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: publicdomainpictures

ФОТО: Лиса гуляет по Петрозаводску

Жители Петрозаводска сфотографировали лису в городе.

В паблике "Подслушанов Петрозаводске" горожане опубликовали фото, на котором запечатлели лису.

В комментарии к фото подписали: "Вышли погулять с собакой и такую красавицу встретили".



фото из паблика Подслушано в Петрозаводске

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

Из ячейки в магазине "Боровичок" 18 декабря мужчина украл барсетку с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

Камера видеонаблюдения зафиксировала факт кражи. Неизвестный мужчина пришел в магазин на ул. Боровой, 11 и совершил хищение барсетки с документами и деньгами.

Полиция просит всех, кто располагает любой информацией о личности подозреваемого, обращаться по телефонам: 8-911-4090017 или 8-921-4552885.

ВИДЕО: В Петрозаводске маршрутчик устроил гонки с троллейбусом

На проспекте Ленина водитель ПАЗ сильно торопился и решил обогнать троллейбус.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как 22 декабря в 16.39 водитель ПАЗ совершил обгон троллейбуса и выехал на встречную полосу, тем самым создав помеху другим участникам движения.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Овощной ларек подожгли в Петрозаводске

Пожар произошел ночью на улице М. Горького, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью, 24 декабря, в 1.58 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в овощном ларьке на ул. М.Горького у дома 11. В течение 12 минут огонь потушили.

В результате повреждена наружная стена на площади 3 кв м.

Причина - поджог.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

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