Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Новости по теме
Средняя сумма банковских кредитов, взятых жителями Карелии, достигает 60% от их годовой зарплаты – это самый высокий показатель среди регионов Северо-Запада и один из самых высоких в России.
Объем задолженности перед банками на одного работающего жителя республики в 2018 году достиг, в среднем, 238,8 тысяч рублей, что на 44,5 тысяч ирублей больше, чем годом ранее.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
ДТП со смертельным исходом произошло на повороте в Новую Вилгу, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 11.16 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – столкновение двух автомобилей, КамАЗа и Mitsubishi. ДТП произошло в Прионежском районе.
В результате ДТП погибла женщина - водитель Mitsubishi.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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В ночь на 23 декабря водитель автомобиля врезался в новогодние ворота на главной площади, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили нарушителя. Им оказался 19-летний водитель ВАЗ-2115, не имеющий права управления автомобилем.
В отношении водителя составлены административные материалы за: оставление места ДТП, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством с техническими неисправностями, управление без полиса ОСАГО.
В настоящее время водитель задержан.
В пятницу 21 декабря заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Павел Пребышевский работал в этой должности последний день.
В минувшем октябре в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики появилась вакансия замминистра по вопросам энергетики. Глава ведомства Олег Ермолаев выбрал Павла Пребышевского.
В министерстве рассказали, что Павел Пребышевский "отказался подписать определенные документы, которые ему навязывали". В результате его поставили перед выбором – или подпись или увольнение по собственному желанию.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Дорога Р-21 "Кола-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-государственная граница с Финляндской Республикой" в следующем году станет федеральной, сообщил глава Карелии.
На своей официальной странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков написал, что 20 декабря Постановление о признании трассы Р-21 подписал Дмитрий Медведев.
По словам Парфенчикова, данное событие позволит решить проблемы с транспортной доступностью Костомукши и других населенных пунктов на Северо-Западе Карелии.
"С 2020 года обязательно запустим современные автобусы между Петрозаводском и Костомукшей. Такое поручение правительству РК мною уже дано", – пишет Парфенчиков.Смотреть подробнее
С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в федеральном законодательстве о порядке взимания налогов на имущество физических лиц.
Разъяснения опубликованы на официальном сайте министерства финансов Карелии. В частности, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц. Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.Смотреть подробнее
Жители Петрозаводска сфотографировали лису в городе.
В паблике "Подслушанов Петрозаводске" горожане опубликовали фото, на котором запечатлели лису.
В комментарии к фото подписали: "Вышли погулять с собакой и такую красавицу встретили".Смотреть подробнее
Из ячейки в магазине "Боровичок" 18 декабря мужчина украл барсетку с деньгами, сообщили в МВД Карелии.
Камера видеонаблюдения зафиксировала факт кражи. Неизвестный мужчина пришел в магазин на ул. Боровой, 11 и совершил хищение барсетки с документами и деньгами.
Полиция просит всех, кто располагает любой информацией о личности подозреваемого, обращаться по телефонам: 8-911-4090017 или 8-921-4552885.Смотреть подробнее
На проспекте Ленина водитель ПАЗ сильно торопился и решил обогнать троллейбус.
Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как 22 декабря в 16.39 водитель ПАЗ совершил обгон троллейбуса и выехал на встречную полосу, тем самым создав помеху другим участникам движения.Смотреть подробнее
Пожар произошел ночью на улице М. Горького, сообщили в МЧС Карелии.
Ночью, 24 декабря, в 1.58 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в овощном ларьке на ул. М.Горького у дома 11. В течение 12 минут огонь потушили.
В результате повреждена наружная стена на площади 3 кв м.
Причина - поджог.
Виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.Смотреть подробнее
Путин допускает "мягкую корректировку" цен на бензин в начале 2019 года. ПодробнееКомментарии: 4
Гидрометцентр России дал прогноз погоды на предпраздничные дни, в Карелии и Мурманской области температуры ожидаются ниже нормы. Подробнее
ДТП произошло на улице Правды, в районе пересечения с улицей Пробная, сообщили в ДТП ПТЗ Подробнее
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Власти Карелии намерены инициировать принудительное взыскание долгов с 57 организаций республики по налоговым и неналоговым платежам, в том числе, через процедуру банкротства. Подробнее
В Петрозаводске на "Комариной тропе" состоялась торжественная церемония открытия выставки победителей детского конкурса рисунков. Подробнее
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Ищущие работу в Карелии просят меньше, чем готовы платить работодатели. Это касается как топ-менеджеров, так и простых рабочих. Подробнее
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Доля налогов в розничной стоимости бензина после в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%, заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании "ИнфоТЭК-терминал" Рустам Танкаев. Подробнее
Министерство экономического развития Карелии начало прием заявок от предпринимателей, готовых заняться строительством частных технопарков и промышленных площадок – им предлагаются субсидии за счет бюджета. ПодробнееКомментарии: 2
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Снижение среднего размера предлагаемой заработной платы в Карелии в 2018 году произошло в организациях, работающих в 10 видах профессиональной деятельности – это почти 30% от общего числа сфер бизнеса, существующих в республике. Подробнее
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