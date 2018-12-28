Самые читаемые новости за 28 декабря

СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил собственное решение по делу Алиханова, его снова забрали в СИЗО

Сегодня утром Президиум Верховного суда России отменил собственное решение об отмене приговора по делу Девлета Алиханова.

Соответствующее решение Президиум Верховного суда принял сегодня после рассмотрения апелляционной жалобы генпрокуратуры. Мы пока не знаем, по каким основаниям было отменено решение. Постановление адвокаты смогут получить только завтра. Известно, что Президиум заседал в том же составе судей, что и 5 декабря.

Напомним, Европейский суд по правам человека, изучив материалы дела, постановил, что во время следствия и судебного процесса Алиханов содержался под арестом незаконно. Позже Президиум Верховного суда РФ признал незаконными все решения судов по уголовному делу, полностью оправдал Алиханова и признал за ним право на реабилитацию.

Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.

Как сообщила супруга Девлета Алиханова, только что к ним домой приехали судебные приставы и забрали его в СИЗО на Герцена.

"Всю улицу перекрыли", - рассказала она.

фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Вербовщик террористов обнаружен в колонии Карелии

Сотрудники ФСБ выявили вербовщика террористов в одной из колоний Карелии, сообщает ведомство.

"УФСБ по Республике Карелия во взаимодействии с УФСИН пресечена преступная деятельность гражданина РФ, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, осуществлявшего склонение других осужденных к участию в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с июня по июль 45-летний мужчина, выходец из стран Среднеазиатского региона, проводил вербовочные беседы с осужденным одного из исправительных учреждений, что тот после освобождения выехал на территорию одной из стран Ближнего Востока для совершения преступлений террористического характера.

Следственным отделением УФСБ в отношении данного заключенного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

фото: ОНФ в Карелии

Жители Суоярви мерзнут в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной

Жители Карелии стали заложниками ситуации с долгами за теплоснабжение "Карелэнергоресурса", который не рассчитывается с теплоснабжающими организациями.

В минувший четверг, 27 декабря, в домах, располагающихся в центральной части Суоярви по улицам Кайманова, Ленина, Суоярвском шоссе температура воздуха в жилых помещениях не поднималась выше 15 градусов. Котельная ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда отапливает суоярвскую среднюю школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств, снизила параметры отопления.

По информации газеты "Суоярвский вестник", основная причина проблем с отоплением – большие долги за теплоснабжение у ООО "Карелэнергоресурс" перед ООО "ПитэрПит".

"Но почему тогда страдают горожане, которые регулярно оплачивают услугу? Уже множество звонков поступило от жителей Суоярви, все жалуются на холод в квартирах. Как долго это будет длиться, и кто сделает перерасчет населению за некачественно оказанную услугу?" - задаются вопросами в паблике газеты "Суоярвский вестник".

Жители Суоярви жаловались вчера на холод в квартирах не только в местную газету, но и в правительство республики, и в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

По сообщению пресс-службы главы Карелии, правительство республики обратилось в прокуратуру. В настоящее время надзорное ведомство начало проверку действий теплоснабжающей организации ООО "ПитэрПит".

"Вместе с тем, по информации, представленной теплоснабжающей организацией, обеспеченность котельных запасами топлива составляет 16 суток, что не вызывает необходимости вводить ограничения подачи тепла, - рассказали в правительстве. - В настоящее время теплоснабжающей организации ООО "ПитэрПит" указано незамедлительно возобновить подачу тепла в полном объеме в соответствии с температурным графиком".

фото: МЧС Карелии

СРОЧНО: Один ребенок погиб, двое детей травмированы в ДТП в Карелии

В Муезерском районе при столкновении автомобилей погиб восьмимесячный ребенок, двое детей и четверо взрослых травмированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

На 145 километре автодороги Кочкома-Госграница в лобовом столкновении автомобилей Volkswagen месячный ребенок погиб, еще двое детей травмированы и четверо взрослых доставлены в Костомукшскую больницу.



МЧС Карелии

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.



МЧС Карелии

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске появился новый каток

Ледовая площадка для горожан открывается у стадиона "Спартак".

Новый каток залили напротив центрального входа республиканского стадиона "Спартак", располагающегося на улице Герцена. Ледовая площадка появилась на месте футбольного поля.

Каток с прокатом коньков будет работать ежедневно с 9.00 до 22.00.

фото: "Столица на Онего"

Главу госкомитета по ценам и тарифам Карелии ждет отставка?

Председатель республиканского госкомитета по ценам и тарифам Карелии Глеб Суржко, вероятно, работает в этой должности последние дни.

Как стало известно "Вестям Карелии", глава Карелии Артур Парфенчиков может подписать указ до Нового года.

По неподтвержденной информации, причиной отставки Суржко могут стать жалобы руководителей некоторых коммунальных организаций, недовольных низкими тарифами на тепло и воду.

Якобы по этой причине у крупных коммунальных организаций не хватает оборотных средств для закупки топлива.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Нужна помощь многодетной семье, у которой все сгорело на пожаре в Карелии

В канун Нового года многодетная семья из Чалны лишилась крова. Сгорело все.

В Чалне 26 декабря в 21.20 загорелся деревянный двухэтажный дом. Пожарные около трех часов боролись с огнем. Дом спасти не удалось

Родители и трое деток остались без крыши над головой.

Новый год на носу, дети без праздника и дома. Необходима помощь неравнодушных жителей Карелии.

Нужна одежда на девочку, которой только недавно исполнился годик. Одежда на мальчиков: рост 128-134 см и 152-158 см. Обувь для мальчиков: размер 33 и 37. Мужская одежда: рост 180, размер 46-48; обувь 42 размера. Женская обувь 37 размера, одежда 46-48.

Финансовую помощь можно отправить через мобильный банк. Если хотите помочь, реквизиты можно посмотреть здесь.

Номер телефона: 89535463194 (Вера)

фото: Юлия Мизинкова

ФОТО: Замглавы Петрозаводска сама выгнала дрифтера с площади Кирова

Юлия Мизинкова прогнала гонщика от главной елки Петрозаводска на площади Кирова.

На своей странице в соцсети замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова написала 27 декабря: "Только что на пл.Кирова прогнала очередного лихача от наших звездных ворот! Мой бесстрашный полный решимости вид и съёмка на телефон сделали свое дело! Номер машины передан в ГИБДД".

фото: от читателя Елены Б.

В Петрозаводске сгорел дом

Пожар произошел на улице Олонецкой в 7.20, спасатели до сих пор работают на месте, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Олонецкой, 46.

В 7.55 огонь локализовали. Пожарные до сих пор работают на месте.

Дом сгорел полностью.

Ущерб, причины, виновный устанавливаются.

Пострадали два человека.

фото: МЧС Карелии

В ДТП в Карелии погибли двое мужчин

Смертельное ДТП произошло несколько часов назад на трассе "Вологда-Медвежьегорск", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 28 декабря, в 13.40 на федеральной автодороге "Вологда-Медвежьегорск"Пудожского района произошло столкновение трех автомобилей: "Волга", Daewoo Nexia, Volkswagen Polo.



МЧС Карелии

В ДТП погибли два человека: 45-летний водитель и 34-летний пассажир Волги, еще три человека травмированы.



МЧС Карелии

Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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