Что случилось в Петрозаводске и Карелии 14 января

фото: drive2 / hgh2011

В Петрозаводске стоимость АИ-98 впервые превысила планку в 50 рублей

Стоимость бензина в Петрозаводске после снижения в конце прошлого года, в январе снова пошла вверх – больше всего подорожал АИ-98.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.

Согласно официальной статистике, стоимость АИ-95 в последние дни прошлого года составляла, в среднем, 43 рубля 96 копеек за литр. В первую неделю 2018 года она выросла до 44 рублей 1 копейки.

Как подорожали другие виды топлива, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска

На Первомайском проспекте пожарную машину вынесло на "встречку" и развернуло на 360 градусов.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП, которое произошло 10 января в 20.49, когда автомобиль "Урал" пожарной службы МЧС вынесло на скользкой дороге на "встречку".

Только мастерство водителя спецмашины позволило избежать серьезных последствий.

фото: "Столица на Онего"

На Карелию вновь надвигается снегопад

О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как объяснила ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, Карелия пребывает в зоне циклонов.

"Очередной северо-восточный циклон придет в Карелию к 17-18 января, - сказал Ишкина, - он принесет к нам метели и снегопады".

Правда, как уточнила синоптик, в основном в зону снегопадов попадут южные районы Карелии – Приладожье: Суоярвский, Олонецкий, Питкярантский, Лахденпохский, а также обильные осадки ожидаются в Кондопожском районе, затронет и Петрозаводск.

"В связи с циклоническим характером погоды, - объяснила Елена Ишкина, - крещенских морозов не ожидается. До 18 января среднесуточная температура на территории Карелии составит от -2 до -7 градусов, на севере возможно похолодание до -13".

фото: key.ru

Компания "Кей" в Петрозаводске уходит с рынка

Бренд компании, занимающейся продажей цифровой техники, может перейти в управление фирмы DNS к марту этого года.

Магазины петербургской компании "Кей" переходят под контроль другого крупного продавца техники DNS. Об этом ранее сообщала "Фонтанка". Согласно информации питерского издания, федеральная сеть DNS весной приступит к работе на площадях магазинов "Кей" и получит во владение известный бренд.

Как информирует "Фонтанка", "в рамках сделки DNS арендует у "Кей" его собственные помещения. Также петербургский ретейлер переуступит права на часть площадей, которые снимает в торговых комплексах, а оставшиеся магазины просто закроет.

Откажется компания и от распределительного центра, который находится в аренде, расформирует транспортный отдел. DNS получит права на бренд "Кей", но пока не ясно, будет ли его использовать".

Как корреспонденту "Вестей Карелии" прокомментировали ситуации в петрозаводском супермаркете "Кей", читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Обвиняемого в мошенничестве экс-министра Матвийца оставили под стражей

Президиум Верховного суда Карелии, повторно рассмотревший жалобу адвокатов бывшего министра Дмитрия Матвийца на его арест, оставил это решение без изменений.

Срок ареста продлен до конца января 2019 года.

Как ранее сообщали "Вести Карелии", 26 декабря президиум Верховного суда Карелии постановил пересмотреть решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

Однако, повторное заседание, состоявшееся после новогодних каникул, не дало результата, которого ждали адвокаты Мавийца.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: gov.karelia.ru

Реут проанализировал причины ухода авиакомпании S7 из Карелии

Рано или поздно российская компания S7 Airlines должна была прекратить выполнение рейсов по маршруту Москва–Петрозаводск, считает политолог и публицист Олег Реут.

По его словам, 12 января состоялся последний из запланированных рейсов. На протяжении двух лет все они были дотационными. Очевидно, что в какой-то момент в адрес S7 Airlines было бы сделано более выгодное предложение или дотации были бы прекращены.

Из сообщения республиканского правительства следует, что в бюджете региона на 2019 год средства на компенсацию расходов авиакомпании по обслуживанию авиарейсов Москва–Петрозаводск не заложены. В таких обстоятельствах S7 Airlines не намерена работать на коммерчески невыгодном направлении.

Данная история требует детального рассмотрения. И на первый план целесообразно поставить две взаимосвязанные проблемы.

Подробнее читайте далее.

фото: Корпорация развития Республики Карелия

Корпорация развития Карелии презентует новый туристический маршрут

Корпорация развития республики готовится к презентации недельного тура "Карелия 555".

Как сообщает сайт Корпорации развития Карелии, маршрут будет официально открыт весной. Название маршрута – "Карелия 555".

"Сочетание трех пятерок олицетворяет следующую формулу: 5 озер + 5 водопадов + 5 главных достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений. В рамках тура путешественникам будет предложено узнать, где находится Финский Крым, увидеть, как выращивают форель, побывать в ландшафтном парке, созданном на месте добычи декоративного мрамора, и многое другое", - сообщают организаторы.

Где будет проходить маршрут, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: kremlin.ru

Чайка назначил прокурора Калевальского района в Карелии

Приказом Генпрокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Калевальского района назначен советник юстиции Павел Невайкин.

Об этом сообщается на сайте карельской прокуратуры.

Ранее Невайкин занимал должность заместителя прокурора Сегежского района.

Власти Карелии намерены узаконить понятие "валежник", сбор которого разрешен с 1 января

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент Карелии законопроект, в котором дано определение понятию "валежник" - согласно Лесному кодексу с 1 января его разрешено собирать бесплатно.

В федеральном законе, который дал право населению бесплатно собирать валежник, это понятие не расшифровано. Оно содержится в новых Правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года. Такое же определении дано в карельском законопроекте.

Согласно документу валежником считаются "лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Николай Смирнов

В России нет ни церковного налога, ни точных данных о численности верующих

Миллионы православных в стране существуют только на словах?

На прошлой неделе Финляндская православная церковь обнародовала сведения о численности своих прихожан за минувший год. Такая статистика публикуется в соседней стране регулярно и дает весьма ясное представление о количестве приверженцев православия, как, впрочем, и лютеран, которые платят государству подоходный церковный налог, составляющий в зависимости от муниципалитета от одного до двух процентов. Собранные с верующих средства идут затем на государственное финансирование их конфессий, а открытость этих данных делает прозрачным для общества даже такую сферу, как церковь.

В отличие от соседней страны в России нет никакой достоверной статистики количества православных верующих, как, впрочем, приверженцев любого другого вероисповедания. Данные социологических исследований на эту тему крайне противоречивы, поскольку их выводы, основанные на утверждениях респондентов об их принадлежности к православию, явно не соответствуют сведениям о посещении храмов в самые главные церковные праздники или соблюдении постов.

Читайте подробнее в статье "Церковный налог как индикатор религиозности общества"

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