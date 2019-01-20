Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: ФСИН России

Замглавы ФСИН прокомментировал приговор экс-начальнику колонии в Карелии Коссиеву

Замначальника ФСИН России Валерий Максименко заявил "Дождю", что приговор бывшему начальнику колонии №7 Сергею Коссиеву не связан с заявлениями Ильдара Дадина.

"Когда происходила история с Ильдаром Дадиным, после нашумевшего письма, в колонию зачастили проверки из Москвы. Начальник территориального органа УФСИН по Карелии тогда сделал замечание этому Коссиеву, он еще майором был, что к нему высокие гости, инстанции, как на работу ездят, почти каждый день, а у него тут забор покосился, тут штукатурка отваливается. У тебя, говорят, колония в неприглядном виде, приведи ее в порядок. Вместо того, чтобы пойти законным путем: составить смету, утвердить ее и получить деньги, он решил обложить данью заключенных", — сказал Максименко "Дождю".

Он добавил, что экс-начальник колонии за деньги обещал заключенным обеспечить более легкие условия содержания и условно-досрочное освобождение. При этом он отметил, что факты пыток не подтвердились.

Напомним ,16 января Сегежский городской суд Карелии приговорил экс-начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении их. Суть приговора ранее не раскрывалась.

фото: Глеб Быков, http://dtpptz.ru

ВИДЕО: Две легковушки эффектно столкнулись на Перевалке

В Петрозаводске минувшей ночью на пересечении Чапаева и Ватутина столкнулись два легковых автомобиля.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновение "ВАЗ-2110" (Lada 110) и "ВАЗ-2107" произошло 20 января в 02.23.

"От столкновения (правым передним крылом - передней стороной) легковые автомобили отбросило на угол перекрестка. Транспортные средства получили механические повреждения", - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

ВИДЕО: Два авто не поделили дорогу на Ключевой

В Петрозаводске легковые автомобили попали в аварию.

Авария случилась утром 18 января на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная.

"Зима у нас долгая, не то, что лето… и дорожники у нас в три смены "трудятся", так что "газуны" - притормозите, "тормоза" - газуйте… " - написал участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" Алексей Криволапов.

Смотрите видео с 45 секунды.

Евгений Ульянов: "Люди больше не доверяют власти, и в этом главная победа"

Депутат парламента Карелии и лидер республиканских коммунистов Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.

"Я думаю, что 2018 год можно назвать переломным. Главный политический итог – это революция, которая произошла в сознании людей. Они перестали верить пропаганде и всему тому вранью, что льется через телевизоры. Достаточно вспомнить, сколько раз каждому из нас попытались влить в уши, что "пенсионная реформа" – это благо, она приведёт к резкому подъёму пенсий и благосостоянию пенсионеров. Наверное, сотни. То же самое с повышением НДС, якобы оно не отразится на ценах. И что? Народ не поверил. Потому что за красивыми сюжетами скрывалась банальная истина: нас просто грабят. С этими двумя законами – о повышении пенсионного возраста и повышении ставки НДС - в карман залезли ко всем, украли у каждого. Причем значительные суммы", - считает Евгений Ульянов.

"Люди больше не доверяют власти, и в этом главная победа. У народа словно пелена упала с глаз. Буквально на днях "Левада-центр" обнародовал данные свежего опроса, согласно которому более половины россиян выступают за отставку правительства. Это самый большой результат за весь период, когда социологическая служба проводит подобный опрос, – с 2002 года. Никогда за последние 16 лет россияне так последовательно не отвергали правительственный курс!"- отметил лидер КПРФ в Карелии.

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Как реализуются планы Корпорации развития Карелии

Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было, пишет политолог и публицист Олег Реут.

Как только применительно к Корпорации возникает тема финансовых ресурсов, так сразу вспоминаются слова ее генерального директора Юрия Савельева о необходимости выхода на параметры полной самоокупаемости к концу 2019 года. Конечно, это не единственное обещание руководства Корпорации, оказавшееся в центре общественного внимания в республике.

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фото: https://valaam.ru

ВИДЕО: Как прошли крещенские купания на Валааме в Карелии

Валаам находится на Ладожском озере и главное освящение Ладожских вод происходит на Никольском скиту после праздничной литургии.

В этом году из-за отсутствия сильных морозов не пришлось даже рубить иорданскую прорубь.

"После водосвятного молебна владыка Панкратий, Игумен монастыря вручил кропило скитоначальнику Никольского скита отцу Гедеону со словами: "Ну, на сегодня ты "хозяин" нашей освященной Ладоги, кропи всех Святой водой", - сообщается на сайте обители.

Все знают отца Гедеона как скитоначальника исторического Никольского скита, который является для всех прибывающих паломников вратами обители. Именно на этом скиту уже в последнее время повелось сооружать Иордань и с молитвой освящать воды озера. Именно с крестного хода по водам Ладоги на праздник святителя Николая Чудотворца в мае начинается паломнический сезон на Валааме.

"Паломники и богомольцы с радостью подходили к отцу Гедеону под праздничное благословение, на их лицах сияли улыбки, а воздух озарялся добрым смехом. Хорошее настроение витало вокруг", - уточнили в монастыре.

фото: Светлана Попова

Жители Нюхчи создали инициативную группу по развитию села

Встреча в сельском клубе прошла под контролем полиции.

В селе Нюхча Беломорского района Карелии в воскресенье, 20 января, прошла встреча жителей, которую организовали местные активисты, выступающие за сохранение сельской школы. В нюхотском клубе собрались 90 человек, которые единогласно решили создать инициативную группу по развитию старинного поморского села.

Как рассказала «Столице на Онего» одна из организаторов встречи, многодетная мать Светлана Попова, инициативная группа – это неформальное объединение, которое займется подготовкой обращений и предложений к органам местного самоуправления Беломорского района и республиканским властям. В группу вошли 11 человек, за каждого из которых голосовали все участники встречи.



На встрече жителей Нюхчи. Фото: Светлана Попова

По словам Поповой, жителей Нюхчи беспокоит не только судьба школы, где сегодня учатся 20 детей, но и состояние сельского моста и автомобильной дороги, соединяющей отдаленный населенный пункт с районным центром, а также вопросы утилизации бытового мусора. Эти и другие проблемы жители поморского села намерены поднять на встрече с администрацией Беломорского района, которая предположительно должна состояться в Нюхче в начале февраля.

Напомним, местные активисты планировали провести 20 января собрание жителей села. Однако за несколько дней до этой встречи в село приехал глава Беломорского района Алексей Уханов и предупредил организаторов собрания, что оно не законно. Как пояснил районный глава, собрание в сельском клубе попадает под действие федерального законодательства, регламентирующего проведение публичных мероприятий, поэтому жители Нюхчи должны были подать уведомление о предстоящей встрече в Сумпосадское сельское поселение, к которому относится Нюхча, за десять дней до указанной даты. Уханов убедил сельских активистов перенести собрание на февраль и обсудить вместе с районными властями не только судьбу школы, но и другие проблемы отдаленного поморского села.

Тем не менее, встреча местных жителей в сельском клубе 20 января все-таки состоялась, но прошла она под контролем полиции. В присутствии сотрудников правоохранительных органов, которые вели запись этой встречи, обсуждать свои проблемы нюхчане не стали.

Куда пойти в Петрозаводске 20 января: Всероссийский день снега, встречи в библиотеке и театр

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.40, лыжная трасса "Фонтаны", местечко "Развилка". Всероссийский день снега. Зимние спортивные аттракционы: cнежный волейбол, метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки. 15.30 – подведение итогов, награждение, закрытие мероприятия.

11.00, развлекательный центр "Горка" (Лососинское шоссе, 17). Всероссийский день снега. Соревнования по горным лыжам для детей и молодежи. Семейная эстафета. Детская "Полоса препятствий", щеткохоккей, ватрушинг, мастер-классы. 15.30 - подведение итогов, награждение.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "В стране карликов и великанов". Открытие абонементов №16-Б и №18-Б "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Е. Шварц. "Снежная королева". Знакомую с детства волшебную историю о мечтательном мальчике по имени Кей и его отважной подружке Герде расскажут куклы-марионетки. С 5 лет. 250 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: лепим из полимерной глины. Гринч. 400 руб.

13.00, Губернаторский парк. Церемония открытия ледовой площадки. Показательное выступление фигуристов из петрозаводской спортивной школы №6, танцевальные номера от коллектива "Петровская слобода", квесты, флешмобы и эстафеты-конкурсы.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия для молодежи в Приходском. Изучение Посланий Апостолов - 15 глава, послания к Римлянам. Беседа "Праздник Богоявления".

14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Встреча участников семейного литературного клуба "Бабочка". Творческая лаборатория будет посвящена проблеме перевода на примере сонетов Уильяма Шекспира.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает: "Ленинградская тема в советской песне". Программа с участием хоровой группы "Невская волна" Петрозаводского общества "Жители блокадного Ленинграда".

18.30, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Карельский пленник". Премьера оперы по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". Перед спектаклем - нескучная лекция "Как слушать оперу". Начало в 17.30. 150-1600 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). У. Шекспир. "Двенадцатая ночь, или Что угодно". Комедия. 300-400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Е. Исаева. "Про мою маму и про меня". Воспоминания о разговорах автора со своей мамой. Жанр пьесы автор определил как "школьные сочинения в двух действиях". 500 руб.

фото: Валерий Поташов

Политолога удивило, что власти Карелии обсудили стратегию развития региона кулуарно и без привлечения экспертного сообщества

Стратегия социально-экономического развития Карелии на период до 2030 года не произвела на политолога и публициста Олега Реута впечатление прорывного документа.

Как пишет Реут, в конце декабря 2018 года глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства, которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Вне сомнений, стратегия социально-экономического развития – наиважнейший документ стратегического планирования субъекта федерации, определяющий миссию, приоритетные направления, стратегические цели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития региона. Реализация стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий, а положения стратегии детализируются в региональных государственных программах.

"Несколько удивляет, что обсуждение и редактирование Стратегии проходило кулуарно, без привлечения представителей экспертных сообществ. По имеющейся у автора информации, разработчиком Стратегии выступил коллектив исследователей из московского кампуса РАНХиГС. Взгляд со стороны чувствуется во многих положениях Стратегии. Это неплохо работает в части критической оценки текущего уровня социально-экономического развития Карелии. Но этого явно недостаточно в тех случаях, когда дело касается выхода за пределы сложившихся тенденций и паттернов", - отметил он.

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 20 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".

В Петрозаводске пройдут мероприятия в рамках Всероссийского Дня снега.

11.00 – в РЦ "Горка" на Лососинском шоссе, 17.

12.30 – на лыжной трассе "Фонтаны" ("Развилка" – торжественное открытие). Соревнования в формате "Веселые станции": снежный волейбол, метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки.

В столице Карелии продолжается уборка улиц от снега, сообщили в мэрии. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

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