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Новости. Хроника дня
22:20, 30 Января 2019

Главные новости, которые вы могли пропустить

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фото: © Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе

Из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали людей из мэрии Петрозаводска, школ города №3, 27, 34, республиканской инфекционной больниц, Детской республиканской больницы, БСМП, Прионежской администрации и Прионежского районного суда, Налоговой инспекции, бизнес-центра на Антикайнена и др.

По данным правоохранительней, в Петрозаводске более 10 соцобъектов, в том числе школы, были "заминированы".

Информация проверяется сотрудниками правоохранительных органов. Работают кинологи с собаками.

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СРОЧНО: Мэрию Петрозаводска эвакуировали из-за сообщения о минировании здания (видео)

Чиновников карельской столицы эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как рассказали в мэрии, сообщение поступило полчаса назад.

"Нас эвакуировали", - рассказала представитель администрации.

В МВД "Столице на Онего" рассказали, что информация проверяется.

Ранее сообщения о минировании были зафиксированы в Новгородской и Архангельской областях.

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фото: © Петр Ковалев/ТАСС
МВД: Все сообщения о "минировании" зданий в Петрозаводске оказались ложными

В МВД Карелии могут возбудить уголовное дело после звонков о минировании школ, больниц и административных зданий в республике.

"По анонимным сообщениям о возможном минировании учреждений Петрозаводска, поступившим сегодня в полицию, проведены проверки с участием сотрудников  полиции и Росгвардии. В настоящее время все анонимные сообщения отработаны, угроз не выявлено", - рассказали в пресс-службе МВД Карелии.  

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся мероприятия, направленные на установление личности автора этих сообщений", - сказали в ведомстве.

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Сообщения о минировании зданий в Карелии приходят на электронную почту

Информация о минировании зданий в республике распространяется через электронную почту, сообщили "Столице на Онего" источники.

Как рассказали изданию информированные источники, сообщение о минировании здания  мэрии Петрозаводска и социальных учреждений в Прионежском районе пришли по электронной почте. После этого людей эвакуировали.

Пока ни одно из сообщений с информацией о бомбе на подтвердилось.

Ранее сообщалось, что из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.

 

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фото: Илья Тимин
ФОТО: В Карелии фотограф обнаружил след ангела на снегу

Карельский фотограф Илья Тимин запечатлел на фото след ангела в деревне Утуки.

Известный карельский фотограф Илья Тимин в деревне Утуки Кондопожского района сделал необычное фото, на котором изображен след ангела на погосте рядом с часовней Рождества Богородицы.


Илья Тимин

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фото: vk.com/spletni_ptz4 / Михаил В
Стали известны подробности пожара в общежитии Речного училища в Петрозаводске

Пожар произошел 29 января на улице Калинина в здании бывшего общежития Речного училища, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.26 на ул. Калинина, 35 произошел пожар в общежитии Государственного университете морского и речного флота имени С.О. Макарова.

В результате значительно повреждена комната на площади 35 кв м. Спасено 3 человека. Пожар ликвидирован по рангу 1БИС.

Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются. 

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фото: Валерий Поташов
В Прионежском районе Карелии "заминировали" школы и детские сады

В Карелии продолжается волна сообщений о минировании зданий социальных учреждений.

Как рассказали в администрацию Прионежского района, поступило сообщение о том, что все школы и детские сады в поселках и деревнях района заминированы.

"Идет эвакуация людей", - сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.

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фото: http://rk.karelia.ru, газета "Наша жизнь"
Депутаты со второй попытки выбрали главу Пряжинского района

В Карелии Пряжинский муниципальный район вновь возглавила Галина Иванова.

На состоявшейся накануне сессии Пряжинского районного совета была избрана глава района. Эту должность заняла руководитель Матросского сельского поселения Галина Иванова, сообщается в официальной группе районной администрации. 

Напомним, на предыдущей сессии, которая состоялась 18 декабря, районного главу выбрать не удалось. На суд депутатов предлагались две кандидатуры – Галины Ивановой и Андрея Ореханова, возглавляющего Эссойльское сельское поселение. По итогам голосования ни один из претендентов не набрал две трети депутатских голосов, которые требуются для победы. Депутатам Пряжинского совета пришлось вернуться к выборам главы в январе.

Отметим, что Галина Иванова ранее уже возглавляла Пряжинский район, но утратила статус в связи с истечением полномочий главы Матросского сельского поселения. В начале декабря жители Матросов переизбрали ее на новый срок.

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фото: Валерий Поташов
Тепло пришло в Карелию ненадолго

Синоптик Карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказал, как долго простоит теплая погода на территории республики.

По информации Ишкиной, теплая я погода пришла в Карелию ненадорлго.

"Уже в четверг 31 января к вечеру температура начнет снижаться, - сказал Елена Ишкина, - осадки прекратятся. По южным и восточным районам Карелии еще сохранится относительно теплая погода -2…-7, а вот в Петрозаводске ночью уже похолодает до -12. Прояснится. Придет очередной циклон, который принесет похолодание, и ко 2 февраля в ночь ожидается уже -19".

Днем, по информации карельского Гидрометцентра, с 1 февраля температура опустится до -8…-12 градусов, осадков не ожидается.

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фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Экс-советник главы Кеми сел на полтора года за взятки

Бывший советник главы Кеми получил реальный срок за нежелание выплачивать штраф в размере около 2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Кемский городской в 2016 году осудил бывшего советник главы Кеми и назначил штраф в размере 1 млн 980 тысяч рублей с лишением права занимать должности муниципальной службы в органах местного самоуправления на 3 года.

Осужденному была предоставлена рассрочка исполнения приговора на срок 5 лет, в соответствии с которой он ежемесячно был обязан выплачивать 33 тысячи рублей в счет штрафа.

Чиновник не выплачивал штраф. У него арестовали имущество на сумму 612 тысяч рублей. И лишил свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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В мэрии Петрозаводска рассказали, почему снесли "Биг Бен"

Председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов прокомментировал снос "Биг Бена", сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

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