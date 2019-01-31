Важные новости, которые вы могли пропустить

Карелия недостаточно защищена от террористов, заявил прокурор региона

Прокурор Карелии Карен Габриелян заявил, что различные, в том числе социальные объекты Карелии имеют недостаточную антитеррористическую защиту.

"По-прежнему проблемной остается антитеррористическая защищенность объектов. На 23% увеличилось количество нарушений, выявленных прокурорами в сфере обеспечения антитеррористической защищенностью мест массового пребывания людей, социальных объектов, объектов здравоохранения, культуры, спорта, гостиничных услуг, образовательных организаций, транспорта, связи", - сказал Габриелян на заседании расширенной коллегии прокуратуры Карелии.

По его словам, несмотря на принимаемые меры, уровень антитеррористической защищенности объектов в Карелии недостаточен.

Нарушения по большей части касаются недостатков в оснащении инженерно-техническими средствами защиты.

"Слабая эффективность деятельности охранных структур и недостаточное внимание со стороны руководителей объектов к выполнению противопожарной и антитеррористической защищенности", - сказал прокурор Карелии.

В среду из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали людей из мэрии Петрозаводска, школ города №3, 27, 34, республиканской инфекционной больниц, Детской республиканской больницы, БСМП, Прионежской администрации и Прионежского районного суда, Налоговой инспекции, бизнес-центра на Антикайнена и др.

По данным правоохранительней, в Петрозаводске более 10 соцобъектов, в том числе школы, были "заминированы".

Все сообщения оказались ложными.

Власти определили, какие дороги отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году

Тринадцать дорог планируют отремонтировать в столице Карелии за 2019 год, сообщили в мэрии.

Финансирование на проведение работ выделено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как рассказали в мэрии, определены улицы, которые будут отремонтированы в текущем году.

В список вошли улицы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова), Красная (от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), Дзержинского (от ул. Красной до ул. Вольной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), проспекты Карла Маркса, Первомайский (от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а также Лососинское шоссе, площадь Гагарина и Онежская набережная (от ул. Еремеева до пр. Ленина).

В 2019 году на ремонт дорог и обеспечение транспортной безопасности Петрозаводск получит из федерального бюджета порядка 450 млн рублей в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начнутся, как только позволят погодные условия, добавили в мэрии.

фото: ТАСС / Станислав Красильников

В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка

Жителю Петрозаводска грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2014 год обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске, неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, которая являлась родственницей его сожительницы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда

В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева.

Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из Пудожа, сообщают "Вести Карелии".

В октябре 2017 года следственный комитет возбудил уголовном дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Связано оно со смертью в республиканской больнице 19-летнего жителя Пудожа Сергея Труфанова. 5 октября в кардиохирургическом отделении ему сделали плановую операцию на сердце (протезирование аортального клапана), которая, по свидетельству наших источников в этом лечебном учреждении, обычно гарантирует 100-процентный положительный исход. Однако, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, несчастный юноша через 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации. Основная причина смерти, по заключению патологоанатомов (копия этого документа у нас имеется) – "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий". По версии следствия, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг Сережи, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью. И хотя в свидетельстве о смерти юноши стоит дата 16 октября, на самом деле, как пояснили нашему изданию сотрудники больницы, фактически жизнь юноши закончилась еще во время операции 5 октября.

"Его усыпили и погубили", - эмоционально сказала медик республиканской больницы, которая первой сообщила о трагическом случае .

"Боюсь, что без вмешательства прессы и следственных органов эту историю могут "замять", - сказала тогда сотрудница. – Нельзя этого допустить".

Подробнее читайте в материале издания.

В Карелии объявлен размер вознаграждения за голову волка

В республике утвержден порядок выплат вознаграждения за добытых хищников.

Министерство природных ресурсов и экологии региона утвердило "Порядок выплаты вознаграждения за одну особь волка, добытого на территории общедоступных охотничьих угодий республики Карелия".

В текущем году за голову взрослого волка выплачивается 10 тыс. рублей. За волчонка- 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Подробнее о том, как получить вознаграждение и что для этого надо предъявить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола" в Карелии

Авария произошла вечером 30 января в Лоухском районе, погибли два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лоухском р-не на 975км ФАД Р-21 "Кола" в 21.20 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате происшествия водитель автомобиля Toyota и его 29-летний пассажир (житель Мурманской области) скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Представитель Путина рассказал, что делать чиновникам Карелии при соблазне получить взятку

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полпредства президента в СЗФО Иван Сивин считает, что в Карелии вопрос борьбы с коррупции пока не снят.

"Каждый год в Карелии мы имеем серьезные, резонансные преступления коррупционной направленности, которые совершают чиновники разного уровня и ранга. Откровенно говоря, поражает тот факт, что даже в нашем далеко не самом богатом регионе эти отдельные личности, получая даже самую маленькую толику властных полномочий, имеют наглость и умудряются наживаться на таких непростых и очень чувствительных сферах как дорожное хозяйство, жилье для нуждающихся категорий граждан, государственное имущество, ЖКХ", - сказал Иван Сивин на коллегии прокуратуры Карелии в четверг.

По его словам, есть четкое поручение президента оказывать необходимую политическую поддержку в борьбе с коррупцией.

"Знаете, коллеги, откровенно говоря, наверно, поздновато приходить на оглашение своего приговора с иконкой и надеяться на чудо. На мой взгляд, если появился соблазн, допустил какую-то крамольную мысль, надо было доставать из стола Уголовный кодекс, почитать и успокоиться, а не ходить потом и говорить, что бес попутал", - добавил Сивин.

фото: Валерий Поташов

Парфенчиков образовал рабочую группу по приватизации "Кареллеспрома"

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об образовании рабочей группы по приватизации лесопромышленного холдинга "Кареллеспром".

В нее вошли всего шесть человек, следует из документа. Руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Также в нее вошли министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Алексей Щепин, начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Республики Роман Петухов, заместитель министра финансов Алексей Грищенков, министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин, его заместитель Колыхматова Инна, начальник управления Министерства экономического развития и промышленности Юлия Трофимова.

ПАО "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" — один из крупнейших арендаторов лесного фонда Республики Карелия. Его учредителями являются ООО ГК "Сегежа" (43,88 % пакета акций) и Республика Карелия в лице Министерства имущественных и земельных отношений (50,39 % пакета акций). Основными направлениями деятельности являются лесозаготовка, транспортировка и сбыт древесины. В конце года власти Карелии решили приватизировать госпакет из 43,88% акций.

фото: © Антон Подгайко/ТАСС

"Ну что, коллега, полечим правильно?"

К нам в Петрозаводск в Офтальмологический центр Карелии из Костромской области приехал настоящий земский доктор Андрей Александрович Воронцов - врач по профессии, диагност – по призванию.

И это не шутка. В столицу Карелии действительно приехал жить и работать врач-офтальмолог, диагност Андрей Воронцов, который в 2015 году в Костромской области был удостоен звания лучший земский доктор, за него отдали голоса 75 тысяч местных жителей. Их он лечил, спасал, консультировал, а теперь по приглашению учредителя Офтальмологического центра Карелии Олега Ковригина приехал к нам в республику.

Корреспондент "Столицы на Онего" встретилась с молодым специалистом и все о нем узнала. Доктор Воронцов стал первым персонажем большой галереи героев Офтальмологического центра.

В течение года мы будем знакомить вас со специалистами глазной клиники, чтобы показать, что за белым халатом скрываются удивительные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами и путешественниками… Вы узнаете, как известный офтальмолог, хирург Юрий Тоболевич, приезжающий в Карелию оперировать, в детстве получил травму глаза, а теперь сам стал врачом и спасает людям зрение. Или как диагност Воронцов из Ивановской области – края невест нашел любимую в Минске, а женился в Петрозаводске.

И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш первый герой – 31-летний врач-офтальмолог первой категории, диагност Офтальмологического центра Карелии Андрей Александрович Воронцов.

Подробнее о земском докторе Воронцове читайте здесь.

фото: ptz-trans.ru

Почему в Карелии массово срываются рейсы пассажирских автобусов

Автоперевозчики на междугородних и пригородных маршрутах за последние 4 месяца сорвали более 700 рейсов, большинство из них обслуживают госпредприятия.

Об этом говорится в докладе министра транспорта Алексея Кайдалова, с которым он выступил в парламенте республики. Текст опубликован на официальном сайте министерства.

"В период с 1 октября 2018 года по 20 января 2019 года из 11 863 запланированных рейсов пригородного сообщение выполнено 11108. Подавляющее количество невыполненных рейсов приходится на ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис", при этом износ его подвижного состава составляет около 70%, а износ 5 автобусов составляет - 100%», – говорится в докладе.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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