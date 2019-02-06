Важные новости, которые вы могли пропустить

Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу

В Петрозаводске больного старика, которого привезли на скорой из Суоярви для госпитализации в Петрозаводске, выпроводили ночью на улицу.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее 81-летнего отца-блокадника, привезенного на "скорой" из Суоярви, отказались госпитализировать в БСМП Петрозаводска и отправили ночью одного на улицу.

"Мой отец живет в Суоярви, - рассказала петрозаводчанка, - в выходные он тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз пневмония и оставили лечиться дома. А во вторник 5 января его состояние ухудшилось, и врач приняла решение госпитализировать его из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу Петрозаводска. Выписала направление. И в 19.00 вчера (5 января – ред.) он на скорой выехал в Петрозаводск. Я его здесь ждала. Но ни в 22.00, ни в 23.00 его в республиканскую больницу не привезли".

По словам петрозаводчанки, связи с отцом не было, хотя телефон у него есть. Она приехала домой и стала обзванивать все больницы города, пытаясь найти папу.

В результате после 23.00 удалось выяснить, что больного привезли в БСМП.

"Проводим осмотр, - ответили петрозаводчанке в Больнице скорой медицинской помощи, - звоните через 1,5 часа, когда что-то уже будет ясно".

Спустя назначенное время петрозаводчанка вновь позвонила в БСМП и услышала, что ее отца там уже нет.

"Они отпустили его домой, сказали, что госпитализации не требуется, - возмущалась петрозаводчанка, - больного старика, блокадника, страдающего потерей памяти, плохо ориентирующегося в пространстве, которого привезли из Суоярви, отправили домой. Куда? За 150 километров? Просто, как мусор, выкинули на улицу! Куда он пойдет! Даже не позвонили, ведь у него есть телефон с нашими номерами".

По словам обратившейся в редакцию девушки, она позвонила в полицию, чтобы организовать поиски отца.

"Через некоторое время со мной связалась полиция и сказала, что моего папу нашел охранник за территорией больницы, и мы поехали его забирать, - рассказала девушка, - он был весь замерший, ничего не понимал".

По информации петрозаводчанки, сейчас ее отец лежит у нее дома с высокой температурой, она вызвала врача.

"Звонили из БСМП, сказали, что госпитализируют", - сообщила девушка.

Главный врач БСМП Алексей Хейфец подтвердил, что факт халатного отношения с пожилым человеком сегодня ночью был.

"Проводится внутренняя проверка", - сказал Хейфец.

фото: https://www.pnp.ru

Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру и Следком из-за нарушений при строительстве туркластера в Карелии

При строительстве туристического кластера в Карелии нарушены сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов и не использована часть бюджетных средств, пишет "Парламентская газета".

В связи с этим Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи направил материалы для проведения проверки в Генпрокуратуру и Следственный комитет, пишет издание.

По словам главы комитета Михаила Дегтярёва, с 2015 по 2018 год финансирование туристического кластера составило 1 млрд 755 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 460 млн, из бюджета Карелии — 65 млн, из внебюджетных источников — 1 млрд 200 млн.

Планировалось за счёт федерального бюджета построить пять объектов обеспечивающей инфраструктуры до 2018 года, из которых только один объект введён в эксплуатацию. По данным Счётной палаты, готовность подъездной дороги к водопаду "Белые мосты" составляет 48%, комплекса защитных сооружений на Онежском озере — 49%, водного подхода к гостинице "Ладожская усадьба" — 52%. Недостроен и газопровод.

Удалось полностью построить только автодорогу к горному парку "Рускеала". При этом Михаил Дегтярев отметил успехи региона по привлечению внебюджетных средств.

Хотя власти Карелии обещают достроить все объекты туристического кластера в ближайшее время, Михаил Дегтярёв направил материалы проверки в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В Госдуме отметили низкую эффективность реализации в регионе ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ". Федеральному агентству по туризму депутаты рекомендовали до 28 февраля предоставить в Комитет план мероприятий по обеспечению соблюдения условий предоставления государственных субсидий в Карелии.

ВИДЕО: Пешеход в Петрозаводске бросился под колеса иномарки

На набережной Варкауса автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Сегодня утром, 6 февраля в 9.08, камера наружного наблюдения запечатлела момент ДТП, как на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская автомобиль Renault сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

"В результате ДТП травмирован 62-летний пешеход, он госпитализирован с травмами", - сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на ГИБДД.

Строительная фирма добилась согласования плана новостроек рядом с Гоголевским мостом в Петрозаводске

Строительная компания "Сана", которая планирует строительство многоэтажек рядом с Гоголевским мостом в Петрозаводске, добилась поддержки жильцов соседних домов, которые ранее выступали против плана.

Это следует из текста заключения публичных слушаний, прошедших в администрации Петрозаводска.

После того, как участники публичных слушаний отказались одобрить план, в администрации прошла новая встреча с представителем застройщика.

В этот раз в повестку дня был включен вопрос о строительстве домов высотой не более пяти этажей. В результате голосования "за" высказалось 16 человека, "против" – 12, "воздержалось" – 5.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

ВИДЕО: В Петрозаводске пьяный водитель устроил ДТП

Авария произошла днем 5 февраля на проспекте Карельском, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вчера, 5 февраля, в 14.03 пьяный 52-летний водитель автомобиля "Волга" не справился с управлением: совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114.

Пострадали 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 51-летний пассажир. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

ВИДЕО: Прохожие спасли петрозаводчанина, бившегося в судорогах на дороге

В Петрозаводске госпитализировали мужчину, который упал на дороге.

В объектив камеры наружного наблюдения попал инцидент, как 5 февраля в 21.45 на улице Калинина, прямо на пешеходном переходе у Сбербанка, мужчине стало плохо.

Он упал на дорогу и забился в судорогах. Проходившие мимо люди вызвали скорую помощь, которая приехала в течение нескольких минут.

Детский омбудсмен Карелии прокомментировал видеообращение об изъятии детей у семьи костомукшан

Геннадий Сараев рассказал о ситуации с семьей из Костомукши, где органы опеки изъяли шестерых детей.

Ранее Член Общественной палаты России Элина Жгутова через видеоообращение в Интернете попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши.

В видеоролике представлена версия семьи Киселевых о случившейся ситуации и о произволе со стороны социальных служб в отношении их детей.

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, в сложившейся ситуации все очень непросто.

"Там многое не соответствует действительности, - сказал Сараев, - но что именно Киселевы говорят не так, я не могу комментировать, так как в данном случае затрагиваются интересы детей, раскрывается их семейная тайна. Отмечу, что глава семьи вышел на семейное обучение не просто так, и эта информация есть у органов опеки. И ограничение родителей в правах родителей имеет под собой аргументацию. Информация, представленная в Интернете, содержит мнение только одной стороны – родителей. Они пытаются себя защитить в правах, распространяя свою версию случившегося".

Геннадий Сараев напомнил, что есть решение Верховного суда Карелии, вступившее в законную силу, и там "судья выступает с точки зрения защиты прав детей, а не с точки зрения защиты прав родителей".

"Ситуация эта сложилась давно, - сказал Геннадий Сараев, - и пока шел суд, к уполномоченному никто не обращался - ни до, ни после, ни во время. Все это происходило без запроса семьи о помощи. Семья скрывала информацию о происходящем. После вынесения решения Верховного суда семья уезжает из региона, не обратившись за помощью ни к кому, ни в одну правозащитную организацию. Они просто выехали из региона".

По словам детского омбудсмена, как только дети вернутся в Карелию и будут переданы в центр помощи детям в Костомукше, он предложит семье Киселевых свою помощь.

"Если они захотят, чтобы им помогли, то я привлеку специалистов, которые отвечают за оказание помощи детям, это психологи, социальные работники, - пояснил Сараев, - нужно будет проверить уровень знаний, соответствует ли он возрасту детей".

Конечно, как отметил омбудсмен, самым идеальным было бы "снять ограничение с родителей и вернуть детей в семью, но для этого родители должны показать, что они готовы обеспечить уход и присмотр за детьми, показать, что они готовы создать необходимые условия для развития, образования, получения медицинских услуг".

Напомним, еще 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Жительница Карелии не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело.

фото: Паблик "Вконтакте" / "Фонд государственного имущества РК"

В Карелии продают базу отдыха в охраняемой зоне

Власти Карелии проводят аукцион по продаже старой базы отдыха в Прионежском районе.

Фонд госимущества Карелии информирует о проведении аукциона на здание базы отдыха общей площадью 510 кв м, двух дач площадью 35,9 кв м и земельного участка площадью 17017 кв м.

Начальная цена продажи – 2 млн 567 тысяч рублей с учетом НДС.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: gov.karelia.ru

Районные центры социальной работы в Карелии соединили в один

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации государственного учреждения "Центр социальной работы г. Петрозаводска".

Как следует из документа, к учреждению присоединены все районные Центры социальной работы.

Сам Центр социальной работы Петрозаводска переименован в Центр социальной работы Республики Карелия.

"Определить основной целью деятельности Учреждения реализацию полномочий Министерства социальной защиты Республики Карелия в сферах социальной защиты и социального обслуживания населения. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 372 единиц", - отмечается в документе.

Министерству социальной защиты Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в срок до 1 апреля 2019 года поручено провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений республики внести изменения в устав учреждения.

фото: pskovenergo.mrsksevzap.ru

В "Карелэнерго" назначен новый руководитель

Исполняющим обязанности директора компании "Карелэнерго", филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", назначен Константин Михайлов.

В понедельник он приступил к работе в этой должности. До приезда на работу в Карелию он возглавлял компанию "Псковэнерго", которая считается одной из лучших на Северо-Западе.

Представители отрасли высказали мнение, что Михайлов назначен руководителем "Карелэнерго", чтобы "вывести ее работу на достойный уровень", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин. Подробнее

Член Общественной палаты России Элина Жгутова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши. Подробнее

Около 60 человек попадут под сокращение при реорганизации центров социальной работы в Карелии, сообщила журналистам министр социальной защиты Ольга Соколова. Подробнее

Петрозаводский городской суд продлил срок заключения под стражей для Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек. Подробнее

Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин. Подробнее

Премьер-министр Карелии Александр Чепик на оперативном совещании в правительстве возмутился затягиванием подготовки проектно-сметной документации по программе подготовки к 100-летию республики. Подробнее

Ведущие российские банки с 1 февраля повысили ставки по рублевых вкладам или улучшили условия по своим депозитным программам, оставив ставки на прежнем уровне. Подробнее

Пожар произошел 25 января на улице Краснодонцев. На пепелище нашли труп, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Приговоренный за получение взяток бывший замглавы Минстроя Карелии Андрей Лыченков добивается через суд отсрочки по уплате уголовного штрафа. Подробнее

Антимонопольная служба Карелии по обращению прокуратуры республики дала оценку соглашениям министерства строительства, ЖКХ и энергетики с рядом государственных компаний в сфере ЖКХ и пришла к выводу, что Минстрой нарушает закон о защите конкуренции. Подробнее

ГИБДД Петрозаводска информирует об уборке улиц от снега. Подробнее

Начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова сообщила об отсутствии жалоб от работников предпенсионного возраста на необоснованные увольнения. Подробнее

Самые большие долги в Сегежском и Беломорском районах, сообщили в Минстрое Карелии. Подробнее

Число пересечений российско-финляндской границы в Вяртсиля сократилось в январе на 8%. Подробнее

Стоимость жилья в Карелии в четвертом квартале 2018 года снизилась как на первичном, так и на вторичном рынке по сравнению с третьим кварталом. Подробнее

Карельский парламентарий выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 6 февраля. Подробнее

Предприниматели, которые занимаются торговой деятельностью в Карелии, стали чаще жаловаться на нарушения их прав со стороны муниципальных органов власти. Подробнее

Администрация Петрозаводска собирается в два раза увеличить ширину прибрежных защитных зон рек Неглинка и Лососинка, где будет ограничена хозяйственная деятельность. Подробнее

Благотворительный фонд "Память поколений" передаст учреждению медицинское оборудование для реабилитации пациентов. Подробнее