Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: http://biathlonrus.com

Стало известно, кто может сменить министра Воронова

Вице-президент Союза биатлонистов России по спортивным технологиям, житель Карелии Алексей Ермашов может сменить Александра Воронова на посту министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики.

Напомним, по данным источника "Столицы на Онего", Воронов возглавит федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге. Сам министр пока воздерживается от комментариев.

Как сообщает ГТРК Карелия, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ о создании училища в моногороде.

"Алексей Ермашов, вероятнее всего, займет должность министра после ухода Александра Воронова", - сказал источник.

"Столице на Онего" пока не удалось получить комментарий Ермашова.

фото: "Столица на Онего"

Карелию назвали в числе регионов, не выполнивших программу переселения из аварийного жилья

В список, кроме Карелии, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Приморский.

Шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья, сказал на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщает ТАСС.

"У нас шесть субъектов не выполнили предыдущую программу переселения. Приморье тоже попало в этот список", - сказал Цицин, добавив, что в список, кроме Приморского края, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Карелия.

Программа переселения из аварийного жилья действовала в РФ с 2008 по 2018 год. Всего на ее реализацию было выделено 929,9 млрд рублей, в том числе 529,6 млрд рублей - из средств Фонда ЖКХ. За это время жилищные условия улучшили 1 млн человек, удалось ликвидировать 15,9 млн кв. м аварийного фонда.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков назвал уход Воронова "потерей" для правительства Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков официально подтвердил, что Александр Воронов уходит с поста министра по делам молодежи, физической культуры и спорту.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

"После обсуждения кандидатур с министром спорта России Павлом Колобковым пришли к совместному решению, что лучшей кандидатуры на должность директора училища, чем Александр Михайлович Воронов попросту нет. Назначение произойдет в ближайшее время. Это, конечно, потеря для правительства Карелии. Для правительства, но не для карельского спорта. Человек должен двигаться вперед, расти. Высокая федеральная должность открывает перед Александром Вороновым не только новые перспективы, но и налагает большую ответственность. Главное, что Александр Михайлович остается в Карелии, а значит и в нашей команде. Думаю, что карельский спорт во многом выиграет от того, что во главе федерального учреждения будет проверенный временем опытный управленец, хорошо знакомый со спецификой развития спорта в республике", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

При этом Парфенчиков не сообщил, кто займет место Воронова.

"Подобрать нового министра спорта – не самая простая задача. Этот человек должен не только иметь спортивные достижения и знать спорт «изнутри», но и обладать организаторскими качествами, навыком руководящей работы, иметь в активе налаженные контакты в отрасли на федеральном уровне. Будем искать", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что пост министра спорта может занять Алексей Ермашов.

фото: Борис Касьянов

ФОТО: Груженная камнями фура въехала в магазин в Карелии

Уходивший от столкновения грузовик протаранил стену магазина в Прионежском районе Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсетях глава Прионежского района Вадим Сухарев, сегодня утром в селе Деревянное произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса Fiat Ducato выехал на встречную полосу, а грузовик Volvo, уходя от столкновения, задел припаркованную иномарку Renault и врезался в магазин.

В дорожной аварии, которая произошла около 10.00 в селе Деревянное Прионежского района, повреждены три автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии. При этом в ДТП не пострадал ни один человек.

По данным МЧС, в результате на здании сломалась плитка и погнулись перила ограждения.

Как видно на снимках, сделанных на месте происшествия, водитель фуры всё же не успел полностью уйти от столкновения: микроавтобус выглядит сильно поврежденным.

фото: ИТАР-ТАСС

ДТП в Кондопоге закончилось стрельбой

Полиция в Кондопоге выясняет подробности конфликта со стрельбой, сообщили в МВД Карелии.

В паблике "О чем говорит Кондопога" появилось сообщение от местной жительницы, которая искала свидетелей конфликта, произошедшего между ее мужем и неизвестными мужчинами.

Женщина сообщила, что во дворе дома №42а по улице Пролетарская в Кондопоге около полудня неизвестные напали на ее мужа и сына.

И уже на своей странице в соцсетях женщина пояснила, что конфликт возник из-за того, что неизвестные пытались похитить сына.

"Хотели похитить сына и запихать его в багажник машины. Муж применил оружие, выстрелил в землю, пуля попала ему в пальцы ног, сейчас он в больнице", - написала кондопожанка.

По словам женщины, о произошедшем она сразу же сообщила в полицию, которая прибыла на место происшествия.

В МВД Карелии рассказали, что заявление о конфликте действительно поступало в полицию Кондопожского района.

"Проводится проверка по сообщению 38-летней местной жительницы, которая сообщила, что 22 февраля около 12.00 между ее мужем и неизвестным гражданином произошел конфликт, - рассказали в МВД Карелии. - В настоящее время известно, что конфликт возник между двумя участниками ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом".

В ведомстве также уточнили, что сообщений о попытке похищения ребенка к ним не поступало.

По информации "Столицы на Онего", мужчина, супруга которого пожаловалась в полицию, ехал за рулем своей машины и задел другой автомобиль. На предложение второго участника ДТП оформить аварию кондопожанин ответил отказом, а для большей убедительности своих слов достал пистолет и выстрелил в землю, при этом попал себе в ногу.

Как подтвердили в МВД, мужчина доставлен в больницу с огнестрельным ранением пальцев ноги.

"Участники данного конфликта установлены, - сказали в ведомстве, - проводится проверка".

фото: правительство Карелии

Еще один министр Карелии уходит в отставку

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, возглавивший ведомство летом 2017 года, намерен оставить этот пост.

По сведениям источников "Вестей Карелии" в правительстве, Ермолаев решил уволиться по собственному желанию, объяснив это тем, что он "очень устал".

По неподтвержденной пока информации Ермолаеву прочат должность заместителя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Кто может занять кресло министра строительства Карелии, читайте в материал еделовой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Посетители ТЦ и хористы спели "Богемскую рапсодию"в Петрозаводске

Очевидцы сняли видео, как посетители ТЦ на Ленина вместе с хористами исполняют композицию Фредди Меркьюри.

В соцсети "ВКонтакте" редактор интернет-журнала "Лицей" Наталья Мешкова разместила видео, на котором посетители ТЦ и хористы поют "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри.



"Флешмоб на хоровом фестивале. "Богемская рапсодия"! Я аж прослезилась, честно...", – подписала ролик Наталья Мешкова.

Песня британской рок-группы Queen из альбома A Night At The Opera. Написана Фредди Меркьюри в 1975 году.

фото: "Столица на Онего"

Экс-замглавы администрации Прионежья не освободили от выплаты 56 млн рублей за ущерб природе

Арбитражный суд Карелии завершил реализацию имущества бывшего заместителя мэра Прионежского района Евгении Сухоруковой - в 2015 году она была осуждена по обвинению в превышении полномочий, а в 2017 году признана банкротом.

Суд постановил завершить распродажу имущества Сухоруковой и освободить ее от всех финансовых обязательств кроме главного – возмещения ущерба, который фигурировал в материалах уголовного дела, а затем в гражданском иске администрации Прионежья.

Как следует из приговора суда, в тот период, когда Сухорукова занимала должность заместителя главы районной администрации, местные власти незаконно передали участки сельхозназначения под строительство коттеджного поселка.

Руководствуясь постановлением Сухоруковой, коммерческая компания начала строительство. В результате окружающей среде, согласно приговору, был причинен ущерб на 57,8 млн рублей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".

фото: www.facebook.com/rajavartiolaitos/

Финские пограничники обвинили российскую таможню в очередях на границе

Пограничная служба Финляндии утверждает, что введение российскими таможенниками новой информационной системы замедлило пропуск через границу.

На российско-финляндской границе образовались длинные очереди. В их появлении Пограничная служба Финляндии обвинила российскую сторону.

Как утверждают финские пограничники, российская таможня ввела на прошлой неделе новую информационную систему, которая замедлила пропуск через границу. Неудобства уже ощутили на пограничных переходах, расположенных в Ленинградской области. Ожидание в очередях на российско-финляндской границе может достигать нескольких часов.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков ушел в первый отпуск на посту главы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в отпуск на 22 дня, сообщила пресс-секретарь Марина Кабатюк.

"С сегодняшнего дня глава Карелии Артур Парфенчиков находится в отпуске продолжительностью 22 календарных дня. Добавлю, что это первый отпуск руководителя региона за два года руководства республикой", - сообщила Кабатюк.

Парфенчиков фактически руководит Карелией с февраля 2017 года.

Официально он был избран главой республики в сентябре 2017 года.

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