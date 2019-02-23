Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

ФОТО: Жители Питкяранты вышли к мэрии с бутафорскими вилами ради детей

В Карелии нетипично отметили День защитника Отечества – жители Питкяранты провели "Немитинг", посвященный бездействию властей.

Около 30 активных горожан вышли сегодня к зданию местной администрации с бумажными вилами, топорами, серпами и молотами. В руках участников акции "#Неминтинг" плакаты и картонки с изображением ушей и глаз. Люди хотели, чтобы власти их услышали и увидели.

По мнению горожан, большинство из которых пришли к мэрии с колясками, в День защитника Отечества нужно защищать свою родину - Питкяранту. Город погряз в коммунальных и социальных проблемах. Людей беспокоит, что Питкяранта не чистится от снега. Мамочки с колясками застревают в сугробах. Горожане хотят, чтобы в Питкяранте открылся дом культуры, а также чтобы у детей появилась возможность заниматься спортом. После ремонта стадион превратился в небольшую спортивную площадку без беговых дорожек. Об этом говорил на "Немитинге" чемпион по легкой атлетике Марсель Макаров.

По словам участников акции, цель у них одна – их дети должны жить в Питкяранте, город должен развиваться.

"Экстримизму – нет, оптимизму да!" - отметили участники "Неминтинга".

За порядком на акции следили сотрудники полиции.

фото: ВКонтакте/"Подслушано в ПТЗ"

ФОТО: Петрозаводск завален мусором

Жители города жалуются на свалки, которые образуются на контейнерных площадках.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" петрозаводчане делятся фото с заваленными мусором контейнерными площадками. Так, мини-свалки образовались на улицах Краснофлотская-Кутузова и Мурманской.

"И так весь район! Кругом мусор и бегают крысы с кошку! И так постоянно! За что мы платим? Позор!" - возмущаются горожане.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске

Новый гипермаркет низких цен "Планета №1" открылся в Петрозаводске.

Магазин расположен на улице Путейской, где раньше размещался гипермаркет "Коди".

Новый гипермаркет предлагает одежду, обувь для всей семьи, аксессуары, спортивную одежду и школьную форму.

"У нас более 40 тысяч наименований товаров, все это на площади 5,5 тысяч квадратных метров", - рассказали учредители гипермаркета.

По их словам, помимо "демократичных цен", в "Планете №1" действует система скидок для пенсионеров.

фото: Столица на Онего

ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок

Смертельном ДТП вблизи Крошнозеро устроила 30-летняя водитель Сузуки.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, сегодня в 7:20 на федеральной дороге Сортавала в Пряжинском районе в ДТП погибли три человека. По предварительным данным, 30-летняя водитель Сузуки направлялась в сторону Петрозаводска. Девушка не справилась с управлением, ее автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Лада Гранта.

Все, кто находился в машине, погибли: 68-летний водитель Лады, 68-летняя пассажирка и девочка 9 лет. Ребенок находился на заднем сиденье, в удерживающем устройстве.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

На месте работают инспекторы ДПС.

Корреспондент "Столицы на Онего" сообщает с места происшествия, что трасса сегодня очень скользская. Водители, будьте осторожны.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Под Петрозаводском автомобиль с семьей с малышами улетел в кювет

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой".

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", авария произошла на скользкой трассе перед поселком Новая Вилга в Прионежском районе. Автомобиль с маленькими пассажирами оказался в кювете.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Семью с маленькими детьми специалисты осматривают в машине скорой помощи.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: Госавтоинспекция Карелии

ФОТО: В Карелии на трассе "Кола" грузовик влетел в легковушку

Столкновение автомобилей произошло в Пряжинском районе на 355 км автодороги Кола, есть пострадавшие.

Авария зарегистрирована 22 февраля в 16:16. 29-летний водитель автомобиля Исузу допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Вольво. В результате ДТП водитель Исузу получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, сообщили в Госавтоипекции Карелии.

Для ликвидации происшествия на трассе привлекалось пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (3 чел., 1 ед. техники).

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске пешехода сбили на "зебре", пострадавший попал в больницу

Авария произошла сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе на Древлянке.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла на Лососинском шоссе в 7:34. Во внутриквартальном проезде на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №30 был сбит пешеход.

Легковой автомобиль двигался по внутриквартальному проезду (т.н. "дублеру" Лососинского шоссе) в сторону центра. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован пешеход. Он был госпитализирован.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске ребенок "застыл" на перекрестке, перебегая его по диагонали на красный свет

Юный пешеход растерялся на перекрестке на пересечение проспекта Ленина и улицы Андропова.

Как сообщает ДТП ПТЗ, инцидент произошел 22 февраля в 19:56.

"Мальчишка переходил по диагонали на красный. Растерялся, не знал, куда бежать. Может, кто из родителей узнает, если опубликуете у себя...", - поделилась с ДТП ПТЗ читательница.

"К сожалению, сложилась порочная практика, когда пешеходы пересекают проезжую часть на перекрестках по диагонали. Вместе с тем, в Петрозаводске нет ни одного перекрестка, который пешеходам разрешалось бы пересекать по диагонали", - пишут в ДТП ПТЗ.

Пешеходов предупреждают, переходить дорогу на перекрестках допускается только по линии тротуаров или обочин и просят не подавать детям-пешеходам дурной пример.

Происшествие на перекрестке в центре Петрозаводка попало в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: karel.er.ru

Почему власти не защитили Лучина?

Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы Прионежья Алексея Лучина продолжает тренд, который характеризуется тем, что государство пожирает себя изнутри.

Ещё недавно он входил в состав регионального политсовета партии "Единая Россия" и даже претендовал на должность секретаря республиканской парторганизации. После завершения работы в Прионежье ему была предоставлена возможность трудоустройства на директорских должностях. Он выбрал техникум дорожного хозяйства. Но государство переламывает практически всех, кто не входит в ближний президентский круг. Все, кто ниже заоблачной вершины властной вертикали, перестают быть защищённым её легитимностью.

Подробнее о борьбе с коррупцией в структуре власти читайте в материале политолога Олега Реута.

фото: Столица на Онего

Петрозаводск вошел в топ-10 городов с шикарными фейерверками в День защитника Отечества

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России с лучшими праздничными салютами и фейерверками в День защитника Отечества.

В первую десятку городов с шикарными праздничными салютами и фейерверками 23 февраля входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула.

Салют пройдет в 21:00 тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и уникальности праздничных мероприятий, отметили в ТурСтат.

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