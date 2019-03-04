Самое важное за сегодня

ВИДЕО: Пивненко рассказала, как в Медвежьегорске строители ФОКа устроили ей показуху, а через три дня исчезли

Депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы (ФЦП) ни по одному объекту.

Выступая на карельском телевидении, депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что на сегодняшний день республика не вписывается в график реализации Федеральной целевой программы развития ни по одному из объектов.

"Мы получаем из федерального бюджета серьезную финансовую поддержку, на 2019 год нам выделяют более 3 миллиардов рублей. Но при этом мы не вписываемся в график ни по одному объекту ФЦП. Или проектно-сметная документация не готова, или она не прошла государственную экспертизу, или сталкиваемся с недобросовестными исполнителями", - пояснила Пивненко.

По словам депутата, вопиющий случай произошёл в Медвежьегорском районе, где в рамкам подготовки к 100-летию Карелии на федеральные деньги строится физкультурно-оздоровительный комплекс.

"ФОК в Медгоре очень нужен, - пояснила Валентина Пивненко. - Деньги на строительство есть в полном объеме. До конца года мы должны были освоить 40% средств от общей суммы, но не сделали этого. Когда мы приехали в Медгору на эту строительную площадку вместе с Рашидом Гумаровичем Нургалиевым, там работала техника, были рабочие, и собственники – компания "10 легион" из Санкт-Петербурга, - уверяли нас, что все будет хорошо. Это было во вторник. А в пятницу мы посмотрели на эту стройку через систему он-лайн, и увидели, что там нет ни техники, ни рабочих – никого. Это была какая-то показуха, которую нам устроили. Так вот, мы эту показуху должны прикончить".

По словам Валентины Пивненко, она будет добиваться занесения компании "10 легион" в "черный список" недобросовестных подрядчиков.

"Они показали себя несостоятельными, несамостоятельными и неответственными в выполнении этой работы", - сказала Пивненко в телеэфире.

Она добавила, что если Карелия не будет осваивать федеральные деньги, в будущем помощь оказываться не будет.

фото: musicfeeds.com.au

СМИ: Умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт.

Как сообщает таблоид The Sun, музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в графстве Эссекс.

По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти музыканта.

Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990 создал группу The Prodigy. Сначала он участвовал в коллективе в качестве танцора, но в 1996 году впервые записал сингл в качестве вокалиста.

фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Карелии за два месяца убили 7 человек

В прошлом году по состоянию преступности на 1 марта было совершено 10 убийств, сообщили в Следкоме Карелии.

По состоянию преступности на 1 марта в Карелии зарегистрировано 6 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших (на 1 марта 2018 – 2 случая).

Также было совершено одно изнасилование.

Количество убийств уменьшилось. За два месяца 2018 года были убиты 10 человек, а в 2019 – 7 человек.

фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock

В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину

Женщина пропала 20 февраля в Петрозаводске, 3 марта ее нашли живой, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

В группе поискового отряда "Доброспас" было объявлено о поисках Александры Р., 1989 года рождения, которая 20 февраля ушла из дома в Петрозаводске.

Напомним, что поиски организовал муж пропавшей.

Вчера появилась информация о том, что женщину нашли живой. Криминальной составляющей нет.

фото: ГИБДД Карелии

ВИДЕО: Пенсионеры перевернулись на трассе в Карелии

В Прионежском районе 70-летний водитель наехал на сугроб и перевернулся на крышу, пострадала пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 3 марта, 14.20 в Прионежском районе на 10 км автодороги "Заозерье – Пиньгуба" 70-летний водитель автомобиля Renault Duster при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, совершил наезд на снежный бруствер, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получила 65-летняя пассажирка Renault, ей назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидца.

фото: http://rk.karelia.ru

Кадровые изменения произошли в правительстве Карелии

Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик подписал указ о назначении с 4 марта Александра Ломако и.о. члена правительства – министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, Ломако родился в Петрозаводске, имеет два высших образования – оба получил в ПетрГУ - по специальности государственное и муниципальное управление, квалификация - менеджер; энергообеспечение предприятий – инженер.

В ходе трудовой деятельности работал в органах исполнительной власти Карелии, в частности в Госкомитете республики по реформированию ЖКХ. В 2013 году назначен заместителем Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в 2016 – первым заместителем Минстроя.

Последнее место работы до настоящего назначения - первый заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии.

фото: ТАСС / Евгений Курсков

На Петрозаводск надвигается снегопад

В Петрозаводске 5 марта пройдут снегопады с метелями.

В группе "Погода Петрозаводска и Карелии" появилась информация о том, что снегопады с метелями пройдут в связи с выходом на территорию республики циклона "Беннет". Ожидается усиление ветра.

По сообщению Гидрометцентра Карелии, 5 марта Карелия будет находиться под влиянием северного периферийного циклона. На юге республики утром и днем выпадет снег. Днем в отдельных районах возможна метель. В Петрозаводске ожидается снег, метель и ветер. Температура ночью составит -9, -11 градусов. Днем -6, -8.

фото: фото: МЧС Медиа

Врачи Санкт-Петербурга рассказали о состоянии младенца, доставленного к ним из Петрозаводска на вертолете

Стало известно состояние младенца, доставленного на вертолете МЧС из Петрозаводска в Петербург для срочной медицинской помощи.

В минувшее воскресенье 3 марта в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет из Петрозаводска вертолетом МЧС был доставлен младенец, нуждающийся в экстренной высокотехнологичной медпомощи.

В условиях тяжелых погодных условий бригада врачей Педиатрического университета вылетела в столицу Республики Карелия. Сотрудники МЧС осуществили санитарно-авиационную эвакуацию больного при помощи вертолета Ми-8.

На протяжении всего пути вплоть до отделений Перинатального центра СПбГПМУ бригада петербургских педиатров сопровождала малыша, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

По словам врачей СПбГПМУ, на данный момент состояние маленького пациента оценивается как стабильное. Сегодня ребенку будет проведена сложная операция на сердце.

Напомним, Вертолет Ми-8 МЧС России доставил младенца и его маму из Петрозаводска в Петербург для срочной медицинской помощи в ночь на 3 марта.

В Петрозаводске закроют мост из-за ремонта

На подъезде к Советскому мосту будет произведен ремонт дорожного полотна. 7 марта с 22.00 движение будет полностью перекрыто, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ориентировочные сроки работ по ликвидации просадки асфальтобетонного покрытия на улице Правды – с 7 по 11 марта.

На восстановление поврежденного участка дороги потребуется четыре дня. Поскольку через Советский мост пролегают маршруты общественного транспорта, основная часть работ производится в праздничные дни. Полностью перекрыть движение на данном отрезке улицы Правды специалисты планируют 7 марта с 22.00.

В ходе замены трубопровода вблизи Советского моста предполагается послойная утрамбовка дорожной насыпи с последующим покрытием ее холодным асфальтобетоном. Все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены за счет организаций-подрядчиков.

Примерный срок завершения ремонта дорожного покрытия – 11 марта.

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: На Ялгубском шоссе одна машина перевернулась на крышу, другая вылетела в кювет

В Прионежском районе Карелии на автодороге "Соломенное – Ялгуба – Суйсарь накануне произошло два ДТП, одно из них – серьезное.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, две аварии с участием кроссоверов Renault Duster произошли с небольшим интервалом в воскресенье 3 марта на 10-м километре Ялгубского шоссе (автодорога "Соломенное – Ялгуба – Суйсарь").

Проезжавшие мимо водители пришли на помощь участникам аварии.

Видеорегистратор очевидца запечатлел дорожно-транспортные происшествия и их последствия.

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