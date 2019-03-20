Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Парламентарии Карелии заслушают отчет Парфенчикова и зададут ему вопросы

Какие именно вопросы зададут Артуру Парфенчикову по итогам ежегодного отчета о работе, глава республики узнает заранее, - их уже направили губернатору.

Карельский парламент накануне направил вопросы от фракций к ежегодному отчету главы республики о результатах деятельности правительства за 2018 год.

Как сообщается на официальном сайте Заксобрания, ранее вопросы были утверждены на совете карельского парламента. Представители партийных фракций "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" посвятили их различным проблемам социально-экономического развития республики.

Например, фракция КПРФ интересуется в причинах провала Федеральной целевой програмы развития Карелии в свете негативных оценок хода ее реализации со стороны федерального центра.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков выступит с ежегодным отчетом по итогам прошедшего года на очередном заседании Законодательного собрания, которое состоится 18 апреля.

фото: © Andrew Medichini/AP Photo/Архив

"Сноб" посчитал, сколько стоит проститутка в Петрозаводске

"Сноб" посчитал индекс доступности услуг секс-работниц для россиян, проживающих в разных субъектах страны.

Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом. Средняя цена данного набора услуг определялась на основе анализа объявлений с сайтов и тематических сообществ в социальной сети "ВКонтакте", попавших на первую страницу результатов по запросу "Проститутки "название административного центра" в поисковике Google, пишет "Сноб".

В качестве образца был выбран показатель среднедушевого денежного дохода в регионах России за 2017 год.

Издание отмечает, что цена проститутки в Петрозаводске средняя по стране – 2 тысячи рублей. Самая высокая цена за услуги "жрицы любви" – 3 тысячи рублей, сама низкая – 1,5 тысячи.

В исследовании регионы резделены по индексу доступности на 17 групп. Петрозаводск попал в седьмую - при доходе в 26,7 тысячи рублей воспользоваться секс-услугами можно в среднем за 2 тысячи рублей.

Лидером рейтинга доступности является Ненецкий автономный округ: при цене за проститутку в 1,5 тысячи рублей со средним доходом населения в 70,4 тысячи рублей.

На центральной площади в Петрозаводске перекроют движение

Вечером будет временно изменена схема автомобильного движения по площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 20.00 20 марта до 18.00 21 марта будет запрещено движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова на участке от ул. Правды до ул. Луначарского.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

фото: Роман Р. / vk.com/dtpptz, vk.com/podslushanovptz

ФОТО: Петрозаводск поплыл

Во дворах Петрозаводска ни пройти ни проехать, жалуются горожане.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" с наступлением весны все чаще горожане размещают фото, на которых запечатлели свои дворы, ушедшие под воду.

"Ул. Софьи Ковалевской, 5 подъезд и подход к подъезда 3 и 4 со двора. Из года в год топит - ни пройти ни проехать! Управляющие компании просто умывают руки! В лужах есть два люка - ливневки, но их никто не чистит", - пишет петрозаводчанка в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Чуть позже в этом же паблике появился новый пост, уже с нового микрорайона на Древлянке: "Вот так чистят улицы на Морозном проезде, Niva с боем прорывается!"

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

ФОТО: В мэрии Петрозаводска рассказали, как борются с лужами на дорогах и во дворах

Дежурство по обслуживанию сети ливневой канализации ведется в круглосуточном режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске ведутся мероприятия, направленные на недопущение подтопления паводковыми водами улично-дорожной сети и придомовых территорий, сообщается на официальном сайте городской администрации.

Накануне сотрудники "Службы заказчика" очистили колодцы, трубы и откачали скопившиеся талые воды по нескольким адресам на Древлянке, Кукковке, в районе Октябрьского проспекта и улицы Антикайнена (рядом со школой №9), на Перевалке в районе "Дома мод". А также на перекрестках улиц Ровио-Сортавальская, Кирова-Титова, на путепроводе Кукковка-Древлянка, улицах Новосулажгорской (вблизи железнодорожного переезда) и Университетской. Было устранено подтопление проезжей части на улице Шотмана.

Уборка снега и воды должны своевременно производиться и во дворах, напомнили в мэрии. По информации специалистов управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, при ручной очистке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов талый снег и наледь должны убираться полностью под "скребок".

"Организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК) обязаны организовать промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды. Должны выполняться систематический сгон талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очистка дворовых территорий после окончания таяния снега", - напомнил начальник управления Игорь Сергеев.

Информацию о неисправностях ливневой канализации можно сообщать по круглосуточным телефонам: диспетчер "Службы заказчика" +7-963-744-02-55 и ЕДДС - 051. В случае обнаружения нарушений при уборке дворовых территорий, следует сообщать в управляющую организацию, в ЕДДС (051), или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства - 70-61-21 (приемная).

фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Буренков рассказал, сколько зарабатывает обслуживающий персонал в "Ялгоре"

В прошлом году правительство отказалось заключить соглашение компании, которая владеет горнолыжным центром "Ялгора".

Об этом на заседании парламентского комитета сообщил министр экономического развития Карелии Павел Буренков.

Согласно принятому ранее постановлению правительства, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Карелии сейчас составляет 14816 рублей в северных районах и 13846 рублей в остальной части республики.

По словам министра, по действующему законодательству рассчитывать на господдержку могут лишь те предприятия, где зарплата работников составляет не менее 30 тысяч рублей. На этом основании в прошлом году правительство отказалось заключить соглашение компании, которая владеет горнолыжным центром "Ялгора".

"Есть категории обслуживающего персонала, у которых зарплата буквально на несколько тысяч меньше – 26-27 тысяч реблей", – пояснил министр.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Бизнес-омбудсмен Карелии: кто будет обязан торговать через кассы с 1 июля

Уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения по изменениям в законодательстве о применении контрольно-кассовой техники в торговых точках.

По словам бизнес-омбудсмена, к ней поступает множество обращений от предпринимателей из отдаленных населенных пунктов, где нет интернета. А по новому закону все ККТ должны передавать данные в режиме онлайн.

По ее словам, сейчас предприниматели имеют право не использовать ККТ, но с 1 июля это требование станет обязательным для всех.

Как решить данный вопрос с предпринимателями отдаленных районов, где нет интернета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Валерий Поташов

Елена Пальцева: "Дела о "неуважении к власти" могут появиться к концу следующей недели"

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров считает, что "на карандаше" органов власти уже есть сетевые ресурсы, на которых новые федеральные законы будут применены в первую очередь.

Власть станет глушить в сети неудобные для нее общественные дискуссии. Такое мнение высказала руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елена Пальцева, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" новые федеральные законы, которые предусматривает блокировку сетевых материалов, выражающих в неприличной форме "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", а также административную ответственность за публикацию таких материалов.

"Теоретически такие дела могут появиться уже в конце следующей недели. По общим правилам, закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Как только истекут эти десять дней, появятся основания для применения этого закона. Причем, я отмечу, что этот закон может быть применен и к тем публикациям, и к тем карикатурам, которые на сегодняшний день уже размещены в Интернете и не удалены. Это длящийся состав правонарушения, и срок давности привлечения к ответственности за него наступает с момента обнаружения. Я более чем уверена, что на карандаше органов власти уже есть сетевые ресурсы, на которых этот закон будет применен в первую очередь", - сказала Елена Пальцева.

Читайте подробнее в статье "Под ответственность попадают все"

ВИДЕО: Парфенчиков велел заплатить дворникам госучреждений за уборку еще и городских участков

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий рядом с госучреждениями и попросил дворников за дополнительные деньги расчистить ещё и подъезд к этим учреждениям.

На своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что сегодня утром объехал социальные учреждения, расположенные в Петрозаводске, и проверил, как их территории убираются от снега.

"Выражаю благодарность сотрудникам республиканских учреждений культуры, образования и здравоохранения, детской поликлиники №1, БСМП и 17-й школы за качественную уборку своих территорий. Однако прилегающие к ним городские участки, к сожалению, оставляют желать лучшего. В связи с чем дал поручение организовать единовременную выплату дворникам республиканских учреждений, чтобы в ближайшее время они расширили свои зоны уборки, включив в них подъездные пути и фасадные зоны", - написал губернатор.

В последующем Парфенчиков предлагает рассмотреть вопрос о перераспределении закрепленных за учреждениями участков уборки с целью включения в зону республиканской ответственности прилегающих территорий и путей подхода.

"Ситуацию, когда внутренний двор учреждения вычищен, а парадный вход утопает в лужах и грязи, считаю недопустимой", - заключил глава Карелии.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В новую программу расселения попало только 83 из 500 аварийных домов Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщает, что в текущий этап программы расселения граждан из аварийного жилья попали только 83 дома из 500 подлежащих расселению зданий.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова на состоявшейся сегодня комиссии Петрозаводского городского совета заявила, что в новый этап программы расселения аварийного жилья в Петрозаводске вошли только 83 дома.

"Потому что была опять применена календарная отсечка – только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года (ред. - попали в программу). На сегодня у нас уже приближается к 500 их количество. Но вот, к сожалению, на очередной этап, который до 2025 года будет длиться, у нас только 83 дома попали", - пояснила Мизинкова .

Можно ли как-то ускорить программу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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