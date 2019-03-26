Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

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Жительница Медвежьегорска попала под следствие за "оправдание терроризма"

Управление ФСБ по Карелии возбудило уголовное дело в отношении жительницы Медвежьегорска за комментарии в социальных сетях.

"Следственным отделением УФСБ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России в отношении жительницы Медвежьегорска, которая в ноябре 2018 года разместила в общем доступе одной из социальных сетей материалы, содержащие публичное оправдание терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступное деяние было задокументировано сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД Карелии в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих, с использованием сети Интернет, публичное оправдание терроризма.

"Проведенным лингвистическим исследованием на стадии доследственной проверки в комментариях подозреваемой выявлены «признаки оправдания идеологии совершения взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека", - отмечается в сообщении.

В итоге 20 марта по месту жительства подозреваемой сотрудниками силовых структур, на основании санкции Петрозаводского городского суда был проведен обыск, в результате которого получены доказательства её причастности к совершению вменяемых ей противоправных деяний, пишут в ФСБ.

Указывается, что подозреваемая при участии адвоката дала признательные показания, свидетельствующие об умышленном характере совершения ей противоправного деяния, оправдывающего террористическую деятельность.

С учетом личности подозреваемой и наличия малолетнего ребёнка органами безопасности в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наказание за данное преступление предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

В социальной сети "ВКонтакте" "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" сообщается, что девушке предложили написать явку с повинной, если она хочет избежать серьезного наказания. В конце марта ей уже должны предъявить обвинение.

"Меня обвиняют в оправдании терроризма из-за моего комментария во "ВКонтакте", я написала под одним постом, в том числе о том, что Жлобицкий — герой. Я не имела в виду, что он герой из-за того, что совершил данный акт, я хотела сказать, что он пожертвовал жизнью ради своих идей", — цитируются слова Мурановой в паблике.

В октябре 2018 года в тамбуре здания УФСБ России по Архангельской области произошел взрыв.

В результате происшествия погиб 17-летний местный житель Олег Жлобицкий, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Различные ранения получили трое сотрудников УФСБ.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Политолог: "Цена протеста стала крайне высокой"

В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.

Каждый день для граждан растут цены в магазинах и падает качество жизни, бюджет сокращает социальные обязательства, вся тяжесть санкционных ограничений, введенных против конкретных юридических и физических лиц, перекладывается на плечи общества.

Закрытая политическая система, административное управление электоральными процедурами, нулевая толерантность к любому виду конкуренции консервируют политический запрос только до некоторой черты. Сравнительно сенсационные итоги региональных выборов осени 2018 года, когда "кандидатов власти" в трёх субъектах федерации победили конкуренты с узнаваемостью на уровне погрешности – не что иное, как выход общественного запроса на качественно новый уровень.

Избиратель уже не ждёт кандидата, выражающего и артикулирующего этот запрос. Не следует предполагать, что запрос в ближайшее время трансформируется в открытый протест. За последние пять-шесть лет цена протеста стала крайне высокой, а возможности государства эту цену поддерживать всё ещё обширны. Но не следует думать, что запрос исчезнет, самоликвидируется или постепенно растворится. Это не ситуативная реакция на конкретную непопулярную реформу или обнародование шокирующих фактов всепроникающей коррупции. Это фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя.

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фото: "Столица на Онего"

На опасном переходе в Петрозаводске установили камеру, фиксирующую непропуск пешеходов водителями

Камеру нового образца устанавливили на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Средство автоматического контроля смонтировали возле нерегулируемого пешеходного перехода около дома №30 по Лососинскому шоссе.

Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года на нем зарегистрировано 5 наездов на пешеходов.

Новый объект слежения за дорожной безопасностью будет интегрирован с Центром автоматической фиксации административных правонарушений – непропуска пешеходов водителями.

"Как зафиксирует непропуск пешехода, так сразу информацию о нарушении отправит в ГИБДД", – рассказал рабочий, монтировавший камеру.

ФОТО и ВИДЕО: Экс-министр спорта в Карелии Воронов первым испытал бассейн на Онежском озере

Бассейн, который прорубили во льду Онежского озера для проведения этапа Кубка мира по зимнему плаванию, первым испытал экс-министр спорта республики Александр Воронов.

В Петрозаводске с 27 по 31 марта пройдет этап Кубка мира по зимнему плаванию. Бассейн для спортсменов вырубили в губе Онежского озера.

Первым испытал бассейн Александр Воронов, также подготовку к этапу Кбка мира начала и начальник Управления земелными ресурсами Александра Россыпнова.

За тренировками моржей можно наблюдать с набережной Петрозаводска.

Видео "ГТРК "Карелия" и личной страницы "ВК" Александры Россыпновой.

Фото паблика "Другой Петрозаводск".

Первое видео - Александр Воронов

Второе видео - Александра Россыпнова

фото: Столица на Онего

Телевикторина напомнила финнам об оккупации Карелии

Участнице развлекательной программы на финском ТВ задали вопрос о названии захваченного Петрозаводска.

Устроители популярной викторины "Кто хочет стать миллионером?" на финском коммерческом телеканале Nelonen поинтересовались в минувшую субботу, 23 марта, у одной из участниц шоу, как назывался Петрозаводск в период оккупации Советской Карелии Финляндией в 1941-1944 годах. Игроку были предложены на выбор четыре варианта ответа: Костомукша, Ругозеро (Рукаярви), Печенга (Петсамо) и Яанислинна. Девушка выбрала последний, правильный вариант.

Столица Карело-Финской АССР – город Петрозаводск – была захвачена финскими войсками в начале октября 1941 года. В период оккупации финны переименовали город в Яанислинна – Онежскую крепость. Финские части покинули Петрозаводск в конце июня 1944 года, когда советские войска начали широкую наступательную операцию на юге Карелии и Карельском перешейке.

Чепик раскритиковал работу Антинаркотической комиссии

Премьер-министр Карелии Александр Чепик раскритиковал Антинаркотическую комиссию республики за неэффективную работу в связи с плохими показателями по районам.

На заседании 26 марта с докладом об итогах 2018 года выступил руководитель аппарата Антинаркотической комиссии РК Ростислав Казаков. Он отметил, что ситуация с наркоманией в республике с 2011 года (когда была создана комиссия) напряженная, а общие показатели "достаточно мрачные".

По его словам, в Карелии достаточно негативно складывается ситуация с негативным оборотом наркотиков. Хуже всего обстоят дела в Петрозаводске, Олонецком, Сегежском и Прионежском районах. Немногим лучше – в Костомукше и Лахденпохском районе.

Тяжелая криминогенная обстановка с оборотом наркотиков, отметил чиновник, наблюдается в Сортавальском, Сегежском, Лахденпохском и Пряжинском районах.

По словам Казакова, Карелия находится "в предкризисной ситуации" за счет вовлеченности молодежи в торговлю наркотиками.

При этом Казаков отметил, что в ближайшем будущем не прогнозируется значительного роста заболеваемости и распространяя наркомании в Карелии.

"Ситуация стабильная и контролируемая", – отметил Казаков

Премьер-министр Карелии Александр Чепик негативно оценил работу комиссии из-за плохих показателей в районах.

"Ситуация лучше не становится. Нет динамики. Если комиссия работает с 2011 года, то ситуация кризисной быть не может, - сказал Чепик.

"У нас не должно быть в красной зоне ни одного района. Вы отчитались, показали, что все красным горит (кризисные районы республики). Ну и дальше пошли. Кто отвечает за данные показания? Я не услышал фамилий, имен. Руководители должны быть наказаны. Все размыто, без конкретики, значит и виноватых нет. Виноватых нет, значит и ответственности никто не понесет, - добавил премьер-министр.

Чепик заявил о необходимости пересмотреть организацию работы Антинаркотической комиссии.

фото: Валерий Поташов

"Актеры Национального театра Карелии безобразно владеют финским языком"

Члены Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии предложили организовать языковые занятия для театральной труппы.

Национальный театр Карелии находится в катастрофическом положении по уровню владения его актерами финским, карельским и вепсским языками. Об этом заявила председатель Совета уполномоченных съезда карелов Татьяна Клеерова, выступая на первом в нынешнем году заседании Совета карелов, финнов и вепсов при главе республики, которое состоялось 26 марта в Петрозаводске. По словам Клееровой, "слышать со сцены столь слабый язык становится уже обидно".

Национального карельского активиста поддержала известный переводчик-синхронист, руководитель общественной организации "Центр финского языка в Республике Карелия" Татьяна Исламаева. "Безобразно владеют финским языком! – констатировала Исламаева. – Карельским и вепсским – я уже не говорю. Но самое главное – эти актеры не хотят ими заниматься. Они получают стимулирующие! Не забывайте, что актеры получают дополнительные средства в отличие от журналистов ГТРК "Карелия" и газет Karjalan Sanomat и Oma Mua. Но они не хотят учить язык".

В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации члены Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии предложили руководству Петрозаводского государственного университета обсудить возможность языковых занятий с актерской труппой Национального театра. В ПетрГУ действует кафедра прибалтийско-финской филологии и культуры.

фото: Следком Карелии

Петрозаводского "маньяка" Ипатова петербургские психиатры признали вменяемым

В Санкт-Петербурге завершилась психолого-психиатрическая экспертиза Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске осенью 2018 года.

Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Юрий Петровский.

Напомним, в сентябре прошлого года шесть раз судимый 29-летний Антон Ипатов охотничьим ножом убил двоих девушек в Петрозаводске. Несколькими днями ранее он порезал 15-летнюю знакомую. Кроме того, в июне прошлого года он во время застолья жестоко избил своего приятеля. В результате потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Следствие назначило Ипатову ряд экспертиз.

"Эту экспертизу Ипатову проводили в городской психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга, - сообщил Петровский. – Ипатов признан вменяемым и, следовательно, он не может рассчитывать на применение к нему судом принудительных мер медицинского характера, как это делается в отношении признаваемых невменяемыми лиц".

По заключению сделавших трассологическую экспертизу сотрудников петрозаводского филиала Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы, порезы на одежде обеих убитых девушек сделаны принадлежащим Ипатову охотничьим ножом. После второго убийства он выбросил его в небольшом лесном массиве недалеко от железнодорожных путей в Сулажгоре, где впоследствии и задержали "маньяка". Второй нож, которым Ипатов ударил в грудь своей несовершеннолетней знакомой, был изъят в квартире дома, где он проживал.

В настоящее время сотрудники управления криминалистики Главного следственного управления по Санкт-Петербургу проводят назначенную карельским Следкомом генетическую экспертизу. Она должна определить, принадлежит ли обнаруженная на одежде и под ногтями Ипатова кровь, убитым им несчастным девушкам.

Как нам стало известно, особых сожалений, прежде всего, по поводу совершенного им жестокого двойного убийства, Антон Ипатов не высказывает, и последнее время не желает отвечать на вопросы следствия.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, на одном из допросов Ипатов заявил: "Если бы меня не остановили, я бы продолжил убивать".

Сейчас Ипатов, как ранее судимый, содержится в петрозаводском СИЗО № 1 на улице Герцена. Говорят, он понимает, что ему, с учетом его предыдущих шести судимостей, и особенно, двойного убийства, а также причинения тяжкого вреда здоровью двоим людям, грозит пожизненное лишение свободы.

фото: Пресс-служба главы Карелии

Парфенчиков поручил отремонтировать две школы в Карелии

В рамках рабочей поездки в Олонецкий район 25 марта Артур Парфенчиков посетил Мегрегскую и Рыпушкальскую школы и поручил их отремонтировать, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В Мегрегской школе учится 124 ученика и 81 воспитанник дошкольных групп. Многие ребята приезжают из других населенных пунктов. Например, из деревни Куйтежа на автобусе ездят 40 человек.

В 2018 году на средства из бюджета республики была отремонтирована кровля здания, во всех кабинетах установлены светодиодные светильники.

В Рыпушкальской школе сегодня учится 102 человека. В прошлом году там был отремонтирован спортивный зал, душевые кабинки и раздевалки.

"Нужно серьезно вкладываться в эти две школы и, в первую очередь, в систему энергосбережения. Надо заменить окна, внешнее утепление, поставить энергосберегающие лампы. Будем работать над тем, чтобы в ближайшие два-три года эти школы преобразились", – сказал Артур Парфенчиков.

фото: Столица на Онего

В Карелии снизилось число наркоманов, заявляют власти

Антинаркотическая комиссия в правительстве Карелии подвела итоги борьбы с наркоманией в республике в 2018 году.

По словам главного врача Республиканского наркологического диспансера Ольги Ларионовой, заболеваемость наркологическими расстройствами снизилась с 1196,9 случая (в 2017 году) до 818 случаев (в 2018 году) на 100 тысяч населения. Заболеваемость наркоманией несовершеннолетних снизилась с 77 до 46 случаев на 100 тысяч человек.

Ларионова отметила, что в 2018 году амбулаторную медицинскую реабилитацию прошел 991 пациент (147 завершили реабилитацию). Комплексное лечение от наркотической зависимости прошли 168 пациентов (132 человека закончили стационарную реабилитацию).

При этом доля больных наркоманией, повторно госпитализированных составила 21,8 %. Число больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, – 17,9 (на 100 больных); ремиссия более 2 лет – 13,5 (на 100 больных).

"Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, ниже целевого показателя. Это связано с изменением федерального законодательства, которое ужесточает критерии ремиссии. Сейчас мы с этим работаем", – рассказала Ольга Ларионова.

По ее словам, Карелия в отношении заболеваемости наркоманией на фоне РФ смотрится "вполне прилично". Заболеваемость в республике ниже, чем по Северо-Западу.

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