Важные новости, которые вы могли пропустить

"Чиновники ждут, пока мы вымрем или загнемся под обломками?"

Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном, это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами пресловутой "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.

Так, в поселке Лоухи жители дома № 12 в переулке Новый рассказали, что их дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году, однако, в программу расселения так и не вошел.

"Наши дома – это бараки-времянки, которые были рассчитаны на 5 лет, их привезли в Лоухи из Мурманской области и собирали на месте для рабочих, которые строили дорогу Ленинград – Мурманск. После того, как дорожные рабочие уехали, в бараки заселили обычных людей, и так они в них и живут по сей день, - рассказали жители. – Если не переселят в ближайшее время, барак рухнет. Такое чувство, что чиновники ждут, пока мы вымрем или загнемся под обломками. Стены зимой у нас промерзают насквозь, люди спят в одежде. Летом все заливает дождем. Нам даже не могут сделать нормальный туалет и выгребную яму, хотя отчитываются, что сделали. А платежи – запредельные, особенно, за свет. Почти вся пенсия уходит на коммунальные платежи".

О том, как люди пытаются выжить без школ, больниц и магазинов, читайте здесь.

фото: @ Николай Смирнов / ИА "Республика"

Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

В правительстве Карелии произошли очередные кадровые изменения.

Так, Александр Морозов с 31 марта освобожден от должности министра образования республики.

Исполняющим обязанности министра образования с 1 апреля назначен Роман Голубев.

В 2009 году он окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Политология". Работал специалистом, заместителем директора, директором карельского Центра молодежи. В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. До последнего времени Роман Голубев занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, исполнял обязанности руководителя ведомства.

Кроме того, исполняющим обязанности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики с 1 апреля назначен Алексей Ермашов.

Он окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ. Работал заместителем директора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России. Получил дополнительное образование в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.

ВИДЕО: Нелепое ДТП произошло в Петрозаводске из-за ямы на дороге

Водитель, объезжавшую яму на дороге, въехал в другой автомобиль.

В минувшее воскресенье 31 марта в 16.53 на пересечении ул.Чапаева и ул.Пархоменко произошло ДТП с участием Renault Sandero и Lada Kalina.

Lada выезжала с улицы Пархоменко на разрешающий сигнал светофора. Renault совершал правый поворот с улицы Чапаева на улицу Пархоменко.

"По всей видимости, объезжая ямы на углу перекрёстка, водитель Renault выехал на полосу встречного движения. Видеорегистратор очевидца запечатлел момент столкновения", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: vk.com/dtpptz

Трамплин у Советского моста в Петрозаводске вновь превратился в провал

Автомобилисты пожаловались, что вновь стали ломать машины в ямах у моста на улице "Правды".

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. До наступления температур, подходящих для укладки асфальта, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпали мелким щебнем. И вместо ямы образовался холм, который вынуждены были преодолевать автомобилисты.

Но трамплин продержался недолго, и через две недели вновь превратился в провал.

"Очень плохая работа, - написал водитель, повредивший автомобиль в яме на мосту, - я просто ехал прямо, ехал не быстро, но умудрился тюкнуться поддоном и поддон отлетел. Клиренс 140 мм".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автомобилист обратился к властям и города и дорожникам с просьбой наказать дорожников за некачественный ремонт.

"А в идеале вообще отремонтируйте все дороги города, чтобы я был доволен", - написал петрозаводчанин.

ВИДЕО: Сотрудники ГИБДД скрутили водителя, ездившего по Петрозаводску без ОСАГО

В Петрозаводске водитель, не застраховавший свою гражданскую ответственность, оказался в камере для административно задержанных.

Так, 24 марта сотрудники ГИБДД остановили водителя, не имевшего полиса ОСАГО.

В отношении 49-летнего водителя было вынесено постановление об административном правонарушении и требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения. Водитель должен был в течение суток исполнить обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, но не сделал этого, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на ГИБДД.

Через три дня, 27 марта, утром этот же водитель был вновь остановлен сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении водителя был составлен административный материал.

Водитель не согласился с требованием сотрудника ДПС проехать в отдел полиции, оказал неповиновение сотрудникам полиции. В отношении водителя была применена физическая сила, составлен еще один административный протокол.

До суда гражданин был помещен в камеру для административно задержанных. 28 марта состоялся суд. Водителю назначено административное наказание в виде штрафов по 500 рублей за каждое неповиновение.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность, а водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и по требованию сотрудника полиции передавать его для проверки.

фото: пресс-служба правительства РК

Застройщик предложил кардинально изменить зеленый центр Петрозаводска

Компания "Охта Групп", которая застраивает бывшую территорию ОТЗ в центре Петрозаводска, предложила проект реконструкции прибрежных зон реки Лососинки.

Проект "Берега" предусматривает создание "зеленого пояса" города, включающего пешеходный и велосипедный маршруты, которые будут идти вдоль набережной реки Лососинки и свяжут все основные достопримечательности города – от Речного вокзала до Губернаторского парка.

Маршрут будет начинаться с Французского пруда в районе улицы Правды, где предлагается реконструировать существующий фонтан, организовать лодочную станцию и площадку для проведения городских праздников, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: Таксист спровоцировал ДТП, пытаясь проскочить перекресток в Петрозаводске

"Лада" и автомобиль службы такси столкнулись на перекрестке в карельской столице.

ДТП произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Советской в субботу в 15.39.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

ВИДЕО: Сразу два колеса отвалились у фургона на дороге в Петрозаводске

На Кукковке ГАЗель потеряла два колеса на повороте.

В минувшее воскресенье 31 марта в 11.34 камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела на улице Ровио, как ГАЗель фургон при повороте потеряла два колеса.

Колеса укатились, водитель фургона успел вовремя остановиться, ДТП удалось избежать.

фото: Валерий Поташов

Участников акции памяти Немцова в Петрозаводске вызвали в суд

Полиция хочет привлечь гражданских активистов к административной ответственности за несакционированный пикет.

Участников акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в Петрозаводске 27 февраля, вызвали в городской суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Четверым гражданским активистам вменяется в вину нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях). Как сообщила "Столице на Онего" одна из участников акции памяти Тамара Спектор, им с мужем повестку в суд доставил лично старший инспектор Отдела исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска Алексей Даньшин, который составил протокол о правонарушении на всех четверых активистов.

Рассмотрение дела назначено на 14 часов 4 апреля. Разбираться с полицейским протоколом придется судье городского суда Наталии Деготь.

Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, однако 14 марта четверо ее участников были вызваны в Отдел исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска для составления протокола по части 2 статьи 20.2 КоАП. Гражданские активисты явились в полицию, но отказались подписывать протокол и давать какие бы то ни было показания.

Более того, все четверо направили жалобы прокурору города на действия полиции. В своих жалобах они заявили, что эти протоколы составлены незаконно, поскольку, как отметили активисты, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям, в том числе и религиозным". Кроме того, участники акции памяти Бориса Немцова обратили внимания городского прокурора на тот факт, что старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по г. Петрозаводску Алексей Даньшин составил протоколы об административном правонарушении лишь 14 марта, сам нарушив отведенные для этого сроки – двое суток после его выявления. Ответа из прокуратуры на эти жалобы пока не было.

Как выяснили гражданские активисты, поводом для составления протокола послужил рапорт некоего капитана полиции Горлатова. Он осуществлял мониторинг публикаций средств массовой информации и обнаружил новостную заметку о том, что 27 февраля группа жителей Петрозаводска провела мероприятие на мосту через реку Лососинку, которое в полиции карельской столицы сочли несанкционированным пикетом.

фото: Валерий Поташов

На суде по "делу Дмитриева" заслушивают свидетелей обвинения

Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме.

Городской суд Петрозаводска продолжил 1 апреля рассмотрение уголовного дела руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, на сегодняшнем заседании суд намерен заслушать очередных свидетелей обвинения. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, однако перед каждым заседанием в коридоре суда собираются люди, чтобы встретить Дмитриева аплодисментами, когда его проводят под конвоем.

Напомним, уголовное дело против руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено в декабре 2016 года. Ему инкриминировалось изготовление порнографии с участием приемной дочери. В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева по этому обвинению, однако в июне Верховный суд Карелии отметил решение городского суда и направил дело исследователя сталинских репрессий на повторное рассмотрение. Спустя две недели Юрий Дмитриев был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. В защиту руководителя карельского отделения "Мемориала" выступили многие известные деятели культуры, политики и общественники страны.

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