Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

На Зареке произошло ДТП с участием внедорожника, которое запечатлела камера наружного наблюдения.

Утром седьмого апреля на пересечении улиц Ригачина и Перттунена произошла авария с участием пикапа Ford Ranger и внедорожника, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Пикап буксировал внедорожник на жесткой сцепке, двигаясь в сторону центра. По всей видимости, после проезда двух "лежачих полицейских" произошло самопроизвольное отсоединение буксируемого автомобиля.

После этого отцепившийся внедорожник выехал влево на полосу встречного движения, тротуар, наехал на газон с деревьями и опрокинулся на правый борт на проезжую часть.

В момент ЧП на тротуаре и полосе встречного движения не оказалось пешеходов и автотранспорта. По предварительной информации, обошлось без жертв.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" (Вконтакте)

ВИДЕО: В Петрозаводске машина спасателей застряла в грязи, не доехав до места происшествия

Автомобиль спасателей забуксовал в грязи рядом с многоэтажкой, в которой произошел пожар.

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" поделились видео, на котором зафиксировано, как автомобиль пожарных не смог добраться до очага возгорания. Машина застряла в грязи перед зданием, в котором случился пожар.

Любительское видео было размещено в паблике шестого апреля.

"Пожар на Ровио д. 24. Брандмейстеры застряли на газоне, не доехав до места возгорания", - прокомментировал автор ролика.

Пока водитель тяжелого служебного автомобиля пытался выбраться из грязи, спасатели приступили к ликвидации огня.

фото: Валерий Поташов

Жительница деревни в Карелии выступила против форелевой фермы

Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Верховный суд Карелии приступил 3 апреля к рассмотрению иска жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Этот иск стал продолжением протестной кампании местного населения против размещения форелеводческого хозяйства вблизи старинной карельской деревни. Противники форелевой фермы считают, что товарное рыбоводство на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для жителей Войницы единственным источником питьевой воды.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: monuments.karelia.ru

"РПЦ настроена весьма серьезно"

Русская православная церковь настойчиво требует возвращать ей прежде утраченное имущество, что вызывает вопросы у общества.

В последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

В Карелии возвращение РПЦ ее прежней собственности обернулось настоящей драмой для светского населения Валаама, которое было вынуждено покинуть остров, отданный чуть ли не в полное владение монастырю. Но церковные аппетиты этим не ограничились. В конце марта секретарь главы Карельской митрополии РПЦ Константин Павлюченко заявил в интервью ГТРК "Карелия" о необходимости передачи церкви бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, здание которого было построено незадолго до Октябрьской революции для местного архиерея.

Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами, считает Валерий Поташов. Материал автора читайте далее.

фото: pixabay.com

Сегодня Госавтоинспекция будет искать пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет "сплошные" проверки водителей на состояние опьянения.

Седьмого апреля автоинспекторы проведут рейды по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщает МВД по Карелии.

С начала года в Петрозаводске в 3 ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей, были травмированы 8 человек. В целях предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС, отмечается в сообщении.

Инспекторы рекомендуют свидетелям сообщать в ГИБДД о случаях управления автомобилем в нетрезвом виде.

фото: Валерий Поташов

"Он был свободным художником всю свою короткую жизнь"

В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.

Весной 1990 года в самиздатовском журнале "Зеленый квадрат", выпускавшемся студентами Петрозаводского университета, вышла подборка стихов молодого карельского поэта Сергея Куттуева, известного в среде городских "неформалов" как Граф. Правда, сам поэт к тому времени уже покинул университетские стены, так и не закончив учебу на филологическом факультете. Одно четверостишье из этого сборника я помню до сих пор:

Швыряю, чтоб не было пусто

Рифм притупленный ножик.

И если любовь - искусство,

То я в нем - свободный художник...

Он и был свободным художником всю свою короткую жизнь. Но первый настоящий сборник стихов – "Страховка от одиночества", только что вышедший в петрозаводской типографии "Цифра" – увидеть ему так и не довелось.

Материал Валерия Поташова читайте далее.

фото: Олег Реут

Как местечко Шиес по соседству с Карелией стало самой горячей точкой эко-протеста в России

В июле 2018 года на небольшой станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось строительство огромного мусорного полигона, против которого выступили местные жители.

Против реализации этого проекта выступили как местные жители, так и эко-активисты по всей стране. Многие из них объединились в Комитет спасения Урдомы.

В декабре они открыли на Шиесе круглосуточную вахту. Каждый день туда приезжают добровольцы из Архангельской области и Республики Коми. По периметру территории, где идёт строительство и на подъездных дорогах, волонтёры организовали несколько блокпостов.

Сегодня Шиес – самая горячая точка эко-протеста в России. Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: Госавтоинспекция Карелии

ФОТО: Ребенок пострадал при столкновении легковушки и автобуса в Сегеже

В Карелии в ДТП с участием двух автомобилей пострадал пятилетний ребенок.

Шестого апреля в 14:20 в Сегеже 30-летний водитель автомобиля Шевроле Ланос не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автобус ПАЗ, сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло на ул. Северная при подъезде к ул. Гористой.

В результате столкновения травмы получил 5-летний пассажир автомобиля Шевроле Ланос, который перевозился в автомобиле без детского удерживающего устройства. Ребенку была оказана медицинская помощь.

ФОТО: В Сегеже сгорел нежилой дом

Жители Сегежи стали свидетелями, как в городе сгорело нежилое строение.

Шестого апреля в 19:39 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района в составе 10 человек и 2 единиц техники и сотрудники ДПК ОАО "Сегежский ЦБК" (2 чел., 1 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу Сегежа, переулок Кирова, д.2. Об этом сообщают в МЧС по Карелии.

Пожар был ликвидирован в 22:23. Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет. Строение значительно повреждено.

Очевидцы сняли момент ЧП. Снимки размещены в паблике Сегежа online.

Куда пойти в Петрозаводске 7 апреля: "Смеховитаминка", фестиваль молодых команд и мозговой штурм

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серая шейка". По сказке Д. Мамина-Сибиряка. Одно из самых пронзительных произведений русской классики. В этой сказке уже есть скрытая театральность, драматический нерв: маленькая уточка остается одна, ей жутко и одиноко в замершем лесу, да еще и Лиса наведывается регулярно. С 3 лет. От 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "По следам древних кочевников. Из венгерских степей через Чехию и Польшу – на родину". Закрытие абонемента №7 "Симфоническая Академия: галопом по Европам". 250 руб.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По мотивам карельских сказок. "Сын-медведь". Жили-были муж и жена. Но не было у них детей. Так и доживали бы они свой век одинокими, если бы не встретился мужу в лесу Медведь да не попросился бы к тому в сыновья… От 350 руб.

14.00, арт-пространство "Синий коридор" (Литейная пл., 1). "Темнота". Открытие выставки художника Николая Кркалевского и фотохудожника Никиты Апанасенко. Работы выполнены в техниках: живопись, графика, объекты, скульптура, коллаж, фотографика. Живой звук от друзей из Ascetics.

16.00, белый банкетный зал (ул. Коммунальная, 20). Клоунская вечеринка "Смеховитаминка". Приглашают больничные клоуны Благотворительного фонда им. Арины Тубис. Веселый квест и участие во множестве смешных процедур и забавных интерактивов.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "В кругу друзей: учителя, соратники, ученики". Закрытие абонемента № 10 "Воскресные музыкальные удовольствия: Чайковский. Время и люди". 400-800 руб.

17.30, клуб "Z.efir" (ул.Красная, 10). Фестиваль молодых команд "Путевка в тур". Путем зрительского голосования определится лучшая команда. Приз - поездка на гастроли в Санкт-Петербург. 200 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. Всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150-1100 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и о работнике его Балде". Приключения в формате молодежной тусовки. Школьники увидят на сцене самих себя, читающих А.С. Пушкина по-новому, а главное – добровольно и от души. От 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

18.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра "Mind Storm".

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). "Не покидай меня". 400 руб.

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