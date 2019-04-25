Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Парфенчиков заявил об отсутствии денег на строительство детских лагерей в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что у республики нет свободных средств на строительство стационарных лагерей.

Об этом он сообщил на заседании правительства Карелии в четверг.

"У нас три стационарных лагеря. Это, конечно, тоже большая проблема. А средств на создание новых лагерей пока нет. Пока нет таких средств. Об этом нужно откровенно говорить. Хотя совершенно очевидно, что этим нужно заниматься", - сказал Парфенчиков.

По словам и.о. министра образования Карелии Романа Голубева, в 2019 году в бюджете республики на проведение детской оздоровительной кампании предусмотрено более 81,1 миллиона рублей, что на 22% выше уровня 2018 года. Объем выделенных средств в бюджетах муниципальных районов и городских округов составит не менее 22 миллионов рублей. Также ожидается, что в сферу отдыха будет направлено свыше 160 миллионов рублей из внебюджетных источников.

Все эти средства будут направлены на отдых 20,1 тысячи детей, что составляет почти треть несовершеннолетних школьного возраста.

Этим летом в Карелии планируется открыть 215 оздоровительных организаций, в том числе три стационарных лагеря, два туристических лагеря палаточного типа, а также 210 лагерей на базе образовательных учреждений.

Кроме того, предполагается приобретение 750 путевок в лагеря Краснодарского края для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 115 путевок для детей-сирот.

В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске

Стало известно, кто пострадал в ДТП на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 25 апреля в 13.26, на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова автомобиль сбил женщину, стоявшую на тротуаре.

В ГИБДД Карелии уточнили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 находился 22-летний водитель, который выехал на перекресток под мигающий сигнал светофора.

Во время движения молодой водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где на высокой скорости совершил наезд на 41-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы, ей оказывается медицинская помощь.

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на скорости сбил женщину на тротуаре

ДТП произошло в 13.26 на пересечении Невского проспекта и улицы Мерецкова.

В четверг, 25 апреля, в 13.26 на перекрестке пр. Невского и ул. Мерецкова автомобиль ВАЗ сбил женщину, стоящую на тротуаре.

При маневре автомобиль занесло. Женшину от удара отбросило на газон.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Врачи усадили пострадавшую в машину скорой помощи и увезли.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.

фото: Кадр из сюжета ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчине, осужденному за смертельное ДТП на Чапаева, увеличили срок

Мужчина получил еще 4,5 года за 11 преступных эпизодов, сюжет об этом вышел на ГТРК "Карелия".

В эфир ГТРК "Карелия" вышел репортаж из зала суда.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина, не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость (примерно 100 км/ч), водитель столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии погибли 17-летняя пассажирка Toyota.

В феврале суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На этот раз мужчину судили за кражу, грабеж, мошенничество и вымогательство (11 преступных эпизодов), которые он совершил за 2016-2017 годы.

Подсудимый вины не признал.



Кадр из сюжета ГТРК

"Я категорически против 7 лет лишения свободы. Я готов больше не совершать преступления. Я готов заплатить ущерб. Я готов принести официальную бумагу, что я работаю. Я прошу вас применить статью 73 (условное осуждение), приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, – заявил в суде мужчина.

Суд отправил его в колонию-поселение на 4,5 года. Всего в заключении он проведет 5,5 лет.

фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Число пострадавших в ДТП с трактором выросло до 5 человек

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, ДТП произошло 25 апреля в 10.19 на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола".

Ранее сообщалось, что был травмирован один человек.

По новой информации МЧС, пострадавших – пятеро. Один из них находится в тяжелоом состоянии. Все они доставлены в Пудожскую ЦРБ.

фото: Госавтоинспекция Карелии

На трассе в Карелии легковушка врезалась в трактор

По предварительным данным, один человек пострадал, сообщили в МЧС Карелии.

ДТП произошло 25 апреля в 10.19 на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола".

Водитель LADA Granta врезался в трактор. Легковая машина перевернулась.

По предварительным данным, один человек травмирован.

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек

Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Пудожском районе, пострадали пять человек, среди которых и 15-летний подросток, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 25 апреля в 10.15, на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола", в Пудожском районе, автомобиль Lada Granta въехал в трактор, который чистил дорогу.

В результате столкновения пострадали пять человек - три женщины, мужчина и 15-летний юноша.

По приказу Парфенчикова пострадавших доставили на вертолете в Республиканскую больницу в Петрозаводск.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места страшного ДТП.

фото: Национальная служба санитарной авиации

Парфенчиков поручил доставить на вертолете в Петрозаводск пострадавших в ДТП с трактором

Глава Карелии в соцсети сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.

Напомним, ДТП произошло 25 апреля в 10.19 на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола".

Ранее сообщалось, что был травмирован один человек.

По новой информации МЧС, пострадавших – пятеро.

По словам Парфенчикова, у троих пострадавших тяжелые травмы. В их числе 15-летний подросток.

"Поручил принять все меры для оказания экстренной помощи. Вертолет санавиации вылетел для транспортировки пострадавших в Республиканскую больницу им. Баранова", - написал глава Карелии "ВКонтакте".

фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Житель Карелии через суд получил звание "Ветеран труда"

Во время военной службы мужчина строил Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль, сообщили в Пудожском районном суде.

Гражданин обратился в суд с иском о присвоении звания "Ветеран труда", поскольку в период прохождения военной службы он был награжден медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" от 01.11.1982.

Центр социальной защиты полагал, что данная медаль является ведомственной и получение ее в период прохождения военной службы не влечет оснований для присвоения истцу звания "Ветеран труда", поскольку гражданин не осуществлял трудовую деятельность.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований и обязал ГКУ СЗ "Центр социальной работы Пудожского район" присвоить мужчине звание "Ветеран труда".

фото: telegram-канал "Выводы на чистоту"

ФОТО: Онежское озеро в районе Медвежьегорска загрязняется фекалиями, очевидцы говорят о катастрофе

В Сети опубликованы фотографии, как загрязняется Онежское озеро в районе Медвежьегорска – в водоем попадают стоки канализации, в том числе из больницы ФСИН.

Об этом сообщается в telegram-канале "Выводы на чистоту", где и опубликованы кадры, что происходит с озером после схода льда.

"Второй по величине пресноводный водоем в Европе, Онежское озеро, оттаяло вместе с фекалиями, устроив экологическую катастрофу местному Медвежьегорску. Весь цимес ситуации в том, что в городе нет канализационно-очистных сооружений - и этой проблеме столько же лет, сколько самому Медвежьегорску. В Онежское озеро насосами напрямую перекачиваются фекалии не только из квартир жителей города, но и из местной больницы ФСИН - а там, на минуточку, весь "тюремный" набор, от туберкулеза до СПИДа. У города денег на строительство очистных нет", - говорится в сообщении.

"Главе Карелии, похоже, нет дела до смердящей проблемы Медвежьегорска. Похоже, что больше всего это дерьмо волнует соседнюю Финляндию, которая прекрасно понимает, какую экологическую бомбу имеет под своим боком. В 90-е годы даже существовал совместный проект по строительству очистных - но он провалился. Кстати, Карелия в 2020 году будет отмечать свое 100-летие. Подсказываем федеральным властям идею лучшего подарка к юбилею республики - все обойдется в каких-то 400 млн рублей, сущая ерунда на фоне помощи Сирии", - пишут авторы сообщения.

Ранее Артур Парфенчиков в своем отчете перед депутатами Законодательного собрания Карелии заявил, что в Карелии остро стоит проблема неудовлетворительного состояния канализационно- и водоочистных сооружений.

"В рамках федеральной целевой программы по развитию Карелии ведутся работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в пяти районах республики. К сожалению, национальными проектами не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения", - говорится в докладе Парфенчикова.

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