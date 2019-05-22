Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 22 Мая 2019

Важные новости 22 мая

Загрузка...
фото: petrosovet.info
ФОТО: У Петрозаводска появится новый флаг

В администрации карельской столицы состоялось заседание рабочей группы по утверждению нового образца флага города Петрозаводска, сообщается на сайте Петросовета.

В настоящее время флаг карельской столицы, разработанный и принятый 1 марта 2001 года, не включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Рабочей группе были представлены семь вариантов официального символа Петрозаводска, созданных при участии петрозаводских геральдистов Ильи Емелина и Алексея Максимова. В ходе обсуждения участники встречи определили три проекта флага, которые соответствуют требованиям геральдики и не противоречат законодательству в части муниципальной символики.

Первый образец предполагает полотнище с пятью горизонтальными полосами – тремя зеленого и двумя желтого цвета. Второй вариант предусматривает размещение элемента современного герба Петрозаводска (рука со щитом и два скрещенных черных книппеля) в левом углу флага на желтом фоне, а также исторический герб города в виде трех скрещенных молотов на фоне пяти зелено-желтых полос в его нижней части. Третий проект – это пять горизонтальных зелено-желтых полос с историческим гербом карельской столицы в середине флага.

По итогам совещания принято решение направить образцы, прошедшие предварительное одобрение членов рабочей группы, на экспертную оценку в Геральдический совет при президенте России.

В дальнейшем проект официального флага Петрозаводска, получивший положительное заключение специалистов, будет вынесен для утверждения депутатами на сессии Петрозаводского городского совета.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 13

фото: instagram.com/luizadrianinho
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко роскошный Porsche и бросил семью.

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко из Петрозаводска роскошный Porsche. Ради 22-летней модели Луис Адриано оставил жену с тремя детьми.

Горячий бразильский парень не смог устоять перед чарами блондинки. Долгое время Луис Адриано скрывал свой роман с моделью из Москвы. Ради новой возлюбленной футболист решился на развод с красавицей-женой Камиллой Ассем, которая подарила ему троих детей.


.instagram.com/dorozhko/

Катя Дорожко уже давно не скрывает своих отношений с бывшим форвардом донецкого "Шахтера" и итальянского "Милана". Девушка публикует совместные фото с футболистом, признаваясь ему в любви и рассказывая о сюрпризах, которые бойфренд регулярно ей делает.

В итоге Луис Адриано тоже решил порвать с прошлой жизнью и открыто признаться в новом чувстве. Он дал понять, что настроен по отношению к Екатерине очень серьезно. На своей странице в соцсети футболист опубликовал совместные фото с девушкой и сделал трогательное признание, пишет Cosmopolitan.

"Моя любовь, поздравляю! Я знаю, что я твой подарок, а ты мой. Я хочу, чтобы ты всегда была той невероятной девушкой, какой ты есть! Я тебя очень люблю", – написал Адриано.


instagram.com/luizadrianinho

Первая дочь Луиса Адриано и Камиллы появилась на свет в Донецке. Алисие сейчас 6 лет. Сыновьям-близнецам Жуану Луис и Жуану Адриано в сентябре исполнится 3 года.


instagram.com/millaassem

Это уже не первый роман любвеобильного бразильца. Весной прошлого года он встречался с 25-летней Юлией Мезенцевой. Камилла тогда вместе с детьми прилетела из Бразилии, чтобы поддержать мужа на игре. Узнав об интрижке Луиса, она оставила гневное и нецензурное сообщение, суть которого сводится к тому, что "девушки с пониженной социальной ответственностью повсюду".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 13

фото: Илья Тимин
Снимок фотографа из Петрозаводска попал в топ-5 самых сильных кадров National Geographic

Журнал National Geographic сделал подборку пяти сильных фотографий за неделю, куда попал снимок и нашего фотографа из Карелии Ильи Тимина.

На фото запечатлен медведь у дороги, которого кормят рабочие с машины, пишет National Geographic.

Снимок, как отмечет фотограф Илья Тимин, сделан 6 мая на трассе в Беломорском районе Карелии.

"Даже в автомобиле безопасность относительная, – пишет Илья Тимин. - Стоит начать открывать окошко – зверь ждет еду. А если еды нет – пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна – он выломает окно вместе с дверью. Медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля, прошлось ускоряться. И видеть в зеркало, как лапа бегущего следом медведя пытается схватить покрышку колеса. Что будет с этим медведем? Каждый брошенный ему бутерброд стал смертельным приговором".

В список сильных снимков также вошли – спасение немощного старика на пожаре, "ямальская песочница", лесная просека с высоты птичьего полета и монашеская обитель.

Смотреть подробнее
фото: Валерий Поташов
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования

Горожанам приходится расплачиваться за инициативу общественников, которую поддержала администрация карельской столицы.

Накануне Нового года сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о переименовании части улицы Энгельса в улицу Петербургскую. Как утверждали в администрации карельской столицы, с такой инициативой к городским властям обратились общественники из малоизвестной в Петрозаводске организации "Все дома" (ее возглавляет в Карелии депутат горсовета Дмитрий Данильев), а их предложение было поддержано местными жителями, которые проголосовали за него на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

По словам заместителя главы Петрозаводского городского округа Евгения Перова, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов и не обяжет жильцов домов, расположенных на бывшей улице Энгельса, вносить изменения в свои документы. Однако на деле все оказалось иначе – у горожан возникла путаница с новым адресом: им перестали выдавать письма на почте, требуя указать новую улицу на странице паспорта с местом прописки, а у кого-то возникли сложности с оформлением на работе.

Выяснилось также, что жильцы домов на бывшей улице Энгельса отнюдь не в восторге от возвращения ей исторического названия (она так называлась в XIX-начале XX веков), и дело не только в том, что они ничего не имеют против имени немецкого философа, а в том, что городская администрация не сочла необходимым поинтересоваться их мнением о переименовании улицы, на которой они живут. Кроме того, для многих осталось неясным, почему историческое название вернули только части Петербургской улицы, соединяющей проспект Ленина с площадью Ленина, а другая ее часть по-прежнему носит имя одного из основоположников марксизма.

Читайте подробнее в статье "Чиновничий историзм ударил по горожанам"

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 27

фото: Столица на Онего
ВИДЕО: В Петрозаводске госпитализирован мужчина, выбежавший на дорогу на "красный" сигнал светофора

На перекрестке в карельской столице автомобиль сбил пешехода, решившего перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает ЕДДС.

Во вторник на перекрёстке проспекта Александра Невского и улицы Калинина водитель Renault Symbol при левом повороте на "зеленый" сигнал светофора сбила 32-летнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть под "красный".

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в БСМП.

На сайте "ДТП ПТЗ" опубликовано видео произошедшего. 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 4

фото: ТАСС / Александр Щербак
Пропавшую из пансионата в Петрозаводске бабушку нашли

Велись поиски пенсионерки, которая вечером 21 мая ушла из пансионата для пожилых людей в Петрозаводске.

В группе поисково-спасательного отряда Карелии "Доброспас" сообщили, что женщину нашли живой. 

Ранее мы писали, что полиция Петрозаводска разыскивала 70-летнюю женщину, которая 21 мая около 21.00 покинула помещение центра "Моя бабуля" на  ул. Фрунзе, 14а.  Её местонахождение было неизвестно. 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: Сайт правительства Карелии
ФОТО: Начался ремонт автодороги "Петрозаводск-Суоярви" почти за 470 млн рублей

Участок ремонта автомобильной дороги, выборочно участками, полностью находится в Суоярвском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.

На ремонт участка автомобильной дороги "Петрозаводск-Суоярви" в 2019 году заложено 468,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. 


Сайт правительства Карелии

Участок ремонта автомобильной дороги км 92+600 – км 131+360 (выборочно участками), который планируется отремонтировать в 2019 году, полностью находится в Суоярвском районе.


Сайт правительства Карелии

В основные виды работ планируемого ремонта входят восстановление дорожной одежды, ремонт водопропускных труб, замена пучинистых участков, восстановление элементов обустройства автомобильной дороги, а именно восстановление дорожной разметки, замена дорожных знаков, барьерного ограждения, восстановление заездных карманов на остановочных площадках. 


Сайт правительства Карелии

Смотреть подробнее
фото: "Столица на Онего"
"Новости по поводу проектов в экономике Карелии оборачиваются неприятным обманом надежд"

Политолог Олег Реут рассуждает о перспективах строительства в Карелии объектов, заявленных ранее инвесторами.

Испытывать разочарования всегда неприятно. Несостоявшееся и несбывшееся вызывает чувство неудовлетворённости. Обман в ожиданиях соседствует с сожалением, а порой и с огорчением. Именно через такие чувства приходится проходить, когда соотносишь с действительностью, казалось бы, совсем недавние планы.

"Амкодор" обещает собрать первую лесозаготовительную машину в Петрозаводске уже в мае". Так назывался материал, сообщающий о планах белорусского холдинга дать новый импульс в развитии второй площадки бывшего Онежского тракторного завода. Можно было бы предположить, что в заголовок вкралась какая-то неточность. Ведь для полноформатного запуска современного машиностроительного предприятия требуется минимум год. Однако в тексте статьи были приведены слова Александра Шакутина, заместителя генерального директора ОАО "Амкодор" – управляющей компании холдинга: "В мае мы планируем сделать сборку первых машин, чтобы получить сертификат соответствия". До конца мая осталась неделя, и что-то подсказывает, что в словах господина Шакутина, к искреннему сожалению, придётся разочароваться. Уже не раз и не два "новости из будущего" оборачиваются неприятным обманом надежд.

Естественно, это не какая-то региональная специфика. Сегодня вся российская экономика проходит сложный период огорчения. В первом квартале текущего года отечественный ВВП в годовом выражении вырос только на 0,5%. Об этом свидетельствуют официально объявленные данные Росстата. Это минимальные темпы за последние два года. Большинство аналитиков едины: "экономика – на грани рецессии". Для сравнения: в последнем квартале 2018 года национальная экономика, по подсчётам Росстата, выросла на 2,7%.

Подробнее читайте здесь.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

ВИДЕО: Классическое ДТП на кольце Петрозаводска попало в объектив видеокамеры

На Кукковском кольце столкнулись два автомобиля.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с камеры наружного наблюдение, в объектив которой попало классическое ДТП при проезде кольца.

"Водитель одного автомобиля видит образовавшееся между машинами "окно" и трогается. Следующий за ним водитель поворачивает голову налево и начинает высматривать следующее "окно". Водитель первого авто не уверен в своих силах и останавливается. Следующий за ним водитель видит "окно" и, не поворачивая головы, трогается с места и въезжает в впередистоящую машину", - написано в комментарии к видео.

Смотреть подробнее
Из пансионата в Петрозаводске пропала бабушка

Женщина ушла из пансионата для пожилых людей в Петрозаводске вечером 21 мая и не вернулась.

В группе поисково-спасательного отряда Карелии "Доброспас", появилась информация о пропаже пенсионерки.

Полиция Петрозаводска разыскивает 70-летнюю Нину Л., которая 21 мая около 21.00 покинула помещение центра "Моя бабуля" на  ул. Фрунзе, 14а.  Её местонахождение неизвестно. 

Женщина не местная, знакомых и родственников в Петрозаводске нет. 

Особенность - быстрая походка. 

Была одета в халат светло-синий в цветочек, бирюзовую вязанную кофту, из-под халата видна белая ночная рубашка, сине-зеленые резиновые тапки с закрытым носком. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины или видел её, просьба срочно сообщить по телефону 89114067740, 102 ИЛИ 02.

Полиция и сотрудники центра убедительно просят жителей города обратить особое внимание на одинокую бабушку, странно одетую для улицы и в случае встречи с ней срочно сообщить по указанному телефону.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

ВИДЕО: Автомобилисты на трассе в Карелии продолжают кормить медведей

В Сегеже медведь вышел на дорогу в поисках еды. Подробнее

Прокуратура потребовала отправить на принудительное лечение подростка, совершившего поджог Успенской церкви

Отправлять подростка, совершившего поджог Успенской церкви, на принудительное лечение или нет, решит суд, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Комментарии: 1
Независимые АЗС Карелии больше не могут зарабатывать на бензине

Независимые АЗС в Карелии держаться за счет работы павильонных кафе и торговли маслами и смазками; бизнес на продаже топлива перестает приносить прибыль, считают участники рынка. Подробнее

Комментарии: 9
ФОТО: Летчик-блогер из Москвы собирается на рыбалку в Карелию

Пилот боинга 22 мая совершил рейс из Москвы в Петрозаводск и запечатлел карельские озера на фото. Подробнее

Комментарии: 2
Медработникам в Карелии в 2019 году купят квартиры

Работники здравоохранения Карелии в 2019 году получат 69 служебных квартир, приобретаемых за счет республиканского бюджета. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии дачникам расскажут о нововведениях в законодательстве

Специалисты Федеральной кадастровой палаты по Республике Карелия проведут личный прием граждан по вопросам, связанным с изменениями в "дачном" законодательстве, вступившими в силу в 2019 году. Подробнее

В Карелии огонь уничтожил более 200 тысяч кв м леса

С начала года территории республики произошло 6 лесных пожаров на общей площади 20,4 га. Подробнее

Госдума назвала условия, при которых можно будет переводить жилые помещения в нежилые

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о порядке перевода жилого помещения в нежилое. Подробнее

Комментарии: 1
Карельские депутаты поддержали введение запрета на хирургическое удаление пальцев у кошек

Комитет по природным ресурсам и экологии парламента Карелии поддержал инициативу о запрете проведения хирургических операций кошкам, в результаты которых им удаляют крайние фаланги пальцев, чтобы они не царапались когтями. Подробнее

Комментарии: 6
УФАС заподозрила власти Петрозаводска в незаконных преференциях рекламным агентствам

Агентства наружной рекламы, незаконно использующие рекламные конструкции на улицах Петрозаводска, получают необоснованные преференции от администрации города. Подробнее

Комментарии: 1
Жители Кондопожского района намерены вынести на референдум вопрос о создании новых рыбоводных участков на озере Сандал

Местное население обеспокоено планами расширения производства товарной форели на водоеме, который служит источником питьевой воды для города Кондопоги. Подробнее

Комментарии: 1
Популярные китайские смартфоны могут лишиться доступа к сервисам для Android

Американская корпорация Google приостановила сотрудничество с китайским производителей смартфонов Huawei после того, как 17 мая администрация президента США Дональда Трампа внесла китайскую компанию в "черный список". Подробнее

Комментарии: 2
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 22 мая. Подробнее

В Петрозаводске для предпринимателей пройдет форум по проблемам госзакупок

Форум предпринимателей Северо-Западного федерального округа "Госзакупки — мост между властью и бизнесом" пройдет 4-5 июня в Петрозаводске. Подробнее

Доходы бюджета Карелии увеличились на 2,5 млрд рублей

Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной помощи за первые 4 месяца 2019 года выросли на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин республики. Подробнее

Комментарии: 2
Гнетова хочет дать омбудсменам право защищать предпринимателей по уголовным делам

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова выступила с инициативой дать бизнес-омбудсменам право представлять интересы предпринимателей, против которых возбуждены уголовные дела. Подробнее

Комментарии: 1
Власти готовятся внести изменения в генплан Петрозаводска

Летом будет объявлен конкурс для заключения контракта на внесение изменений в генплан города, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Комментарии: 5
В Петрозаводске разыскивают горе-водителей

Полиция ведет розыск двух мужчин, нарушивших ПДД, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии женщина уехала на рыбалку и не вернулась

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину на Volkswagen Passat B6, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
"Музыканту" в Петрозаводске грозит уголовная ответственность

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, совершившего хищение гитары в одном из торговых заведений Петрозаводска, сообщили в отделе Рогвардии Карелии. Подробнее

Комментарии: 1

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche

Аналитика

22.05.2019 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 3
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
22.05.2019 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2019 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»