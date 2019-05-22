Важные новости 22 мая

фото: petrosovet.info

ФОТО: У Петрозаводска появится новый флаг

В администрации карельской столицы состоялось заседание рабочей группы по утверждению нового образца флага города Петрозаводска, сообщается на сайте Петросовета.

В настоящее время флаг карельской столицы, разработанный и принятый 1 марта 2001 года, не включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Рабочей группе были представлены семь вариантов официального символа Петрозаводска, созданных при участии петрозаводских геральдистов Ильи Емелина и Алексея Максимова. В ходе обсуждения участники встречи определили три проекта флага, которые соответствуют требованиям геральдики и не противоречат законодательству в части муниципальной символики.

Первый образец предполагает полотнище с пятью горизонтальными полосами – тремя зеленого и двумя желтого цвета. Второй вариант предусматривает размещение элемента современного герба Петрозаводска (рука со щитом и два скрещенных черных книппеля) в левом углу флага на желтом фоне, а также исторический герб города в виде трех скрещенных молотов на фоне пяти зелено-желтых полос в его нижней части. Третий проект – это пять горизонтальных зелено-желтых полос с историческим гербом карельской столицы в середине флага.

По итогам совещания принято решение направить образцы, прошедшие предварительное одобрение членов рабочей группы, на экспертную оценку в Геральдический совет при президенте России.

В дальнейшем проект официального флага Петрозаводска, получивший положительное заключение специалистов, будет вынесен для утверждения депутатами на сессии Петрозаводского городского совета.

фото: instagram.com/luizadrianinho

ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко роскошный Porsche и бросил семью.

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко из Петрозаводска роскошный Porsche. Ради 22-летней модели Луис Адриано оставил жену с тремя детьми.

Горячий бразильский парень не смог устоять перед чарами блондинки. Долгое время Луис Адриано скрывал свой роман с моделью из Москвы. Ради новой возлюбленной футболист решился на развод с красавицей-женой Камиллой Ассем, которая подарила ему троих детей.

Катя Дорожко уже давно не скрывает своих отношений с бывшим форвардом донецкого "Шахтера" и итальянского "Милана". Девушка публикует совместные фото с футболистом, признаваясь ему в любви и рассказывая о сюрпризах, которые бойфренд регулярно ей делает.

В итоге Луис Адриано тоже решил порвать с прошлой жизнью и открыто признаться в новом чувстве. Он дал понять, что настроен по отношению к Екатерине очень серьезно. На своей странице в соцсети футболист опубликовал совместные фото с девушкой и сделал трогательное признание, пишет Cosmopolitan.

"Моя любовь, поздравляю! Я знаю, что я твой подарок, а ты мой. Я хочу, чтобы ты всегда была той невероятной девушкой, какой ты есть! Я тебя очень люблю", – написал Адриано.

Первая дочь Луиса Адриано и Камиллы появилась на свет в Донецке. Алисие сейчас 6 лет. Сыновьям-близнецам Жуану Луис и Жуану Адриано в сентябре исполнится 3 года.

Это уже не первый роман любвеобильного бразильца. Весной прошлого года он встречался с 25-летней Юлией Мезенцевой. Камилла тогда вместе с детьми прилетела из Бразилии, чтобы поддержать мужа на игре. Узнав об интрижке Луиса, она оставила гневное и нецензурное сообщение, суть которого сводится к тому, что "девушки с пониженной социальной ответственностью повсюду".

фото: Илья Тимин

Снимок фотографа из Петрозаводска попал в топ-5 самых сильных кадров National Geographic

Журнал National Geographic сделал подборку пяти сильных фотографий за неделю, куда попал снимок и нашего фотографа из Карелии Ильи Тимина.

На фото запечатлен медведь у дороги, которого кормят рабочие с машины, пишет National Geographic.

Снимок, как отмечет фотограф Илья Тимин, сделан 6 мая на трассе в Беломорском районе Карелии.

"Даже в автомобиле безопасность относительная, – пишет Илья Тимин. - Стоит начать открывать окошко – зверь ждет еду. А если еды нет – пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна – он выломает окно вместе с дверью. Медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля, прошлось ускоряться. И видеть в зеркало, как лапа бегущего следом медведя пытается схватить покрышку колеса. Что будет с этим медведем? Каждый брошенный ему бутерброд стал смертельным приговором".

В список сильных снимков также вошли – спасение немощного старика на пожаре, "ямальская песочница", лесная просека с высоты птичьего полета и монашеская обитель.

фото: Валерий Поташов

Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования

Горожанам приходится расплачиваться за инициативу общественников, которую поддержала администрация карельской столицы.

Накануне Нового года сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о переименовании части улицы Энгельса в улицу Петербургскую. Как утверждали в администрации карельской столицы, с такой инициативой к городским властям обратились общественники из малоизвестной в Петрозаводске организации "Все дома" (ее возглавляет в Карелии депутат горсовета Дмитрий Данильев), а их предложение было поддержано местными жителями, которые проголосовали за него на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

По словам заместителя главы Петрозаводского городского округа Евгения Перова, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов и не обяжет жильцов домов, расположенных на бывшей улице Энгельса, вносить изменения в свои документы. Однако на деле все оказалось иначе – у горожан возникла путаница с новым адресом: им перестали выдавать письма на почте, требуя указать новую улицу на странице паспорта с местом прописки, а у кого-то возникли сложности с оформлением на работе.

Выяснилось также, что жильцы домов на бывшей улице Энгельса отнюдь не в восторге от возвращения ей исторического названия (она так называлась в XIX-начале XX веков), и дело не только в том, что они ничего не имеют против имени немецкого философа, а в том, что городская администрация не сочла необходимым поинтересоваться их мнением о переименовании улицы, на которой они живут. Кроме того, для многих осталось неясным, почему историческое название вернули только части Петербургской улицы, соединяющей проспект Ленина с площадью Ленина, а другая ее часть по-прежнему носит имя одного из основоположников марксизма.

Читайте подробнее в статье "Чиновничий историзм ударил по горожанам"

фото: Столица на Онего

ВИДЕО: В Петрозаводске госпитализирован мужчина, выбежавший на дорогу на "красный" сигнал светофора

На перекрестке в карельской столице автомобиль сбил пешехода, решившего перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает ЕДДС.

Во вторник на перекрёстке проспекта Александра Невского и улицы Калинина водитель Renault Symbol при левом повороте на "зеленый" сигнал светофора сбила 32-летнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть под "красный".

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в БСМП.

На сайте "ДТП ПТЗ" опубликовано видео произошедшего.

фото: ТАСС / Александр Щербак

Пропавшую из пансионата в Петрозаводске бабушку нашли

Велись поиски пенсионерки, которая вечером 21 мая ушла из пансионата для пожилых людей в Петрозаводске.

В группе поисково-спасательного отряда Карелии "Доброспас" сообщили, что женщину нашли живой.

Ранее мы писали, что полиция Петрозаводска разыскивала 70-летнюю женщину, которая 21 мая около 21.00 покинула помещение центра "Моя бабуля" на ул. Фрунзе, 14а. Её местонахождение было неизвестно.

фото: Сайт правительства Карелии

ФОТО: Начался ремонт автодороги "Петрозаводск-Суоярви" почти за 470 млн рублей

Участок ремонта автомобильной дороги, выборочно участками, полностью находится в Суоярвском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.

На ремонт участка автомобильной дороги "Петрозаводск-Суоярви" в 2019 году заложено 468,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.



Сайт правительства Карелии

Участок ремонта автомобильной дороги км 92+600 – км 131+360 (выборочно участками), который планируется отремонтировать в 2019 году, полностью находится в Суоярвском районе.



Сайт правительства Карелии

В основные виды работ планируемого ремонта входят восстановление дорожной одежды, ремонт водопропускных труб, замена пучинистых участков, восстановление элементов обустройства автомобильной дороги, а именно восстановление дорожной разметки, замена дорожных знаков, барьерного ограждения, восстановление заездных карманов на остановочных площадках.



Сайт правительства Карелии

фото: "Столица на Онего"

"Новости по поводу проектов в экономике Карелии оборачиваются неприятным обманом надежд"

Политолог Олег Реут рассуждает о перспективах строительства в Карелии объектов, заявленных ранее инвесторами.

Испытывать разочарования всегда неприятно. Несостоявшееся и несбывшееся вызывает чувство неудовлетворённости. Обман в ожиданиях соседствует с сожалением, а порой и с огорчением. Именно через такие чувства приходится проходить, когда соотносишь с действительностью, казалось бы, совсем недавние планы.

"Амкодор" обещает собрать первую лесозаготовительную машину в Петрозаводске уже в мае". Так назывался материал, сообщающий о планах белорусского холдинга дать новый импульс в развитии второй площадки бывшего Онежского тракторного завода. Можно было бы предположить, что в заголовок вкралась какая-то неточность. Ведь для полноформатного запуска современного машиностроительного предприятия требуется минимум год. Однако в тексте статьи были приведены слова Александра Шакутина, заместителя генерального директора ОАО "Амкодор" – управляющей компании холдинга: "В мае мы планируем сделать сборку первых машин, чтобы получить сертификат соответствия". До конца мая осталась неделя, и что-то подсказывает, что в словах господина Шакутина, к искреннему сожалению, придётся разочароваться. Уже не раз и не два "новости из будущего" оборачиваются неприятным обманом надежд.

Естественно, это не какая-то региональная специфика. Сегодня вся российская экономика проходит сложный период огорчения. В первом квартале текущего года отечественный ВВП в годовом выражении вырос только на 0,5%. Об этом свидетельствуют официально объявленные данные Росстата. Это минимальные темпы за последние два года. Большинство аналитиков едины: "экономика – на грани рецессии". Для сравнения: в последнем квартале 2018 года национальная экономика, по подсчётам Росстата, выросла на 2,7%.

Подробнее читайте здесь.

ВИДЕО: Классическое ДТП на кольце Петрозаводска попало в объектив видеокамеры

На Кукковском кольце столкнулись два автомобиля.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с камеры наружного наблюдение, в объектив которой попало классическое ДТП при проезде кольца.

"Водитель одного автомобиля видит образовавшееся между машинами "окно" и трогается. Следующий за ним водитель поворачивает голову налево и начинает высматривать следующее "окно". Водитель первого авто не уверен в своих силах и останавливается. Следующий за ним водитель видит "окно" и, не поворачивая головы, трогается с места и въезжает в впередистоящую машину", - написано в комментарии к видео.

Из пансионата в Петрозаводске пропала бабушка

Женщина ушла из пансионата для пожилых людей в Петрозаводске вечером 21 мая и не вернулась.

В группе поисково-спасательного отряда Карелии "Доброспас", появилась информация о пропаже пенсионерки.

Полиция Петрозаводска разыскивает 70-летнюю Нину Л., которая 21 мая около 21.00 покинула помещение центра "Моя бабуля" на ул. Фрунзе, 14а. Её местонахождение неизвестно.

Женщина не местная, знакомых и родственников в Петрозаводске нет.

Особенность - быстрая походка.

Была одета в халат светло-синий в цветочек, бирюзовую вязанную кофту, из-под халата видна белая ночная рубашка, сине-зеленые резиновые тапки с закрытым носком.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины или видел её, просьба срочно сообщить по телефону 89114067740, 102 ИЛИ 02.

Полиция и сотрудники центра убедительно просят жителей города обратить особое внимание на одинокую бабушку, странно одетую для улицы и в случае встречи с ней срочно сообщить по указанному телефону.

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