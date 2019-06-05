Самые значимые события среды

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов

Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщили в "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, жаркая погода в Карелии продержится до 13 июня.

По словам синоптиков, температура достигнет отметки в 26-31 градус.

"После жаркой погоды ожидается похолодание, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - прохладнее станет уже 10, 11 июня, когда температура опустится до 20-25 градусов, 12 июня понижение температуры продолжится, а 13 июня ожидается уже 11-15 градусов".

Прохлада сохранится и 15, и 16 июня.

В период жаркой погоды, уточнили в Гидрометцентре, в Карелии местами пройдут ливневые дожди.

Петрозаводчан от удушающей жары спасет" восточный бриз", ветер который будет идти с озера.

фото: pixabay

Самолеты начали летать из Петрозаводска в Сочи

С 4 июня аэропортом "Петрозаводск" совместно с авиапредприятием "Северсталь" начал осуществляться прямой регулярный рейс по маршруту Петрозаводск – Сочи.

Об этом рассказал министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов.

По словам министра, рейс субсидируется за счет средств республиканского бюджета, что позволило установить стоимость авиабилета на уровне 9 700 рублей.

Время вылета из Сочи - в 12 ч.00 минут, прибытие в Петрозаводск - в 15 ч. 00 минут. Время вылета из столицы Карелии – в 16 ч. 00 минут, прибытие в Сочи - в 19 ч. 00 минут. Длительность полета составляет 3 часа.

Регулярные рейсы будут осуществляться до 10 сентября.

Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на сайте аэропорта "Петрозаводск" http://karelavia.ru , приобрести билеты - на сайте авиаперевозчика https://severstal-avia.ru.

фото: Национальная служба санитарной авиации Карелии

Стало известно, при каких обстоятельствах 8-летнему мальчику в поселке Карелии отрезало пальцы

В Питкярантском районе Карелии начали доследственную проверку по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, по версии следствия, 3 июня днем двое детей играли на улице возле дома в деревне Хийденсельга Питкярантского района. В это время один из мальчиков топориком рубил ветки на пне, а его брат протянул руку и попал под удар топорика. В результате он получил травму руки (отрублены 3 пальца).

По данному факту началась доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщили в Минздраве Карелии, на "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Далее вертолетом санитарной авиации его транспортировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги при возможности выполнят реконструктивную операцию на кисти.

В Карелии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве женщины, задушенной и закопанной в снегу

Присяжные заседатели признали двух жителей Петрозаводска виновными в зверском убийстве женщины, совершенном 10 лет назад.

Как сообщили в Следкоме Карелии, присяжные признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, двух жителей Петрозаводска.

Следствием и судом было установлено, что в 2009 году подсудимые решили совершить убийство жительницы Петрозаводска, чтобы завладеть ее квартирой на Древлянке. Для этого, под предлогом распития спиртных напитков, они на машине вывезли женщину за город, на второй километр дороги "Лососинное – Машезеро", где задушили ее же шарфом, а тело спрятали в лесном массиве в снегу.

В течение 9 лет убийство оставалось не раскрытым, и только в 2018 году злоумышленников удалось задержать.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчинам будет вынесен приговор.

фото: Валерий Поташов

В Петрозаводске началось рассмотрение иска о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа"

Судья Ирина Гадючко обвинила приставов в злоупотреблении правом.

В городском суде Петрозаводска 5 июня началось рассмотрение заявления управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж", которая по судебному решению подлежит сносу. Как заявила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РК Ольга Баронова, которая выступает в этом деле истцом, приставы обратились с таким иском из-за невозможности демонтажа пристройки. Однако, как выяснилось во время рассмотрения иска, материалы исполнительного производства в городской суд до сих пор не поступили.

Напомним, в январе 2017 года исполнительное производство по делу "Невского пассажа" было передано в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. Решение об этом было принято бывшим главным судебным приставом страны Артуром Парфенчиковым, который вскоре занял в Карелии губернаторский пост.

Как призналась в суде начальник отдела УФССП по РК Наталья Баронова, она не видела материалы исполнительного производства с 2017 года и выполняла лишь отдельные поручения по этому делу. По словам Бароновой, материалы были высланы в Петрозаводский городской суд из Москвы "Почтой России", но начальник отдела УФССП по РК не смогла представить на заседании каких бы то ни было подтверждающих документов.

"Вы злоупотребляете правом!", - заметила судья Ирина Гадючко, которая рассматривает заявление республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. По ходатайству участников процесса, судебное заседание по иску судебных приставов отложено до 25 июня.

Читайте подробнее в материале "Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"

фото: Валерий Поташов

"Это издевательство государства над нами никак не закончится!"

Ветеран Великой Отечественной войны пришел в суд по иску судебных приставов Карелии о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа".

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов, который не раз устраивал в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, не способных снести торговую пристройку "Невский пассаж" к дому, где проживает ветеран, пришел 5 июня в городской суд. Бакинов решил своими глазами увидеть, как суд будет рассматривать заявление управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа".

"Это издевательство государства над нами никак не закончится!", - заявил ветеран "Столице на Онего".

Напомним, еще в сентябре 2013 года суд карельской столицы постановил снести наземную часть пристройки к жилому дому на проспекте Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд республики оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу "Невского пассажа" до сих пор никто не приступил.

Более того, в феврале 2016 года бывший главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Спустя еще год Парфенчиков распорядился передать исполнительное производство в отношении "Невского пассажа" в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С тех пор, как сообщила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП по Республике Карелия Ольга Баронова, карельские судебные приставы выполняли лишь поступавшие из Москвы поручения, а сами материалы этого производства оказались в российской столице.

О том, как начался процесс, читайте в материале "Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж".

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

ВИДЕО: В Петрозаводске маршрутка едва не сбила пешехода на переходе

Водитель маршрутки выехал на встречную полосу и едва не совершил наезд на человека на пешеходном переходе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещена запись с камер наблюдения "Сампо. ру", на которой видно, как маршрутка выезжает на встречную полосу, пытаясь объехать ряды машин. В этот момент по пешеходному переходу двигается человек, которого не видно из-за стоящего транспорта. Водитель маршрутки едва не совершает наезд на пешехода и, не снижая скорость, продолжает движение.

"Уважаемая госавтоинспекция, обратите внимание на маршрутный автобус 22 гос.номер Н902ТР152. При всем этом ехал с людьми!", - написал автор поста в паблике.

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Кто виноват в уничтожении сельского хозяйства Карелии?

За годы так называемых реформ в республике уничтожено 55 совхозов.

В одном из выступлений министр сельского хозяйства республики Карелия Владимир Лабинов, выпячивая несуществующие успехи руководимой им отрасли, заявил, что сельское хозяйство нашего края в советское время находилось в плачевном состоянии. Давайте посмотрим и сравним, что было тогда, и в каком состоянии оказалась эта отрасль сейчас.

В 1989-м году в Карелии насчитывалось 60 совхозов, в том числе 20 звероводческих и семь птицефабрик. В них насчитывалось 38.000 голов коров, 300.000 голов песца и лисиц, 2.5 млн. голов птиц. Была произведена 31.000 тонн мяса, 183.000 тонн молока, 280 млн. штук яиц.

В 2018-м году осталось 5 сельхозпредприятий, подчинённых Минсельхозу, в том числе насчитывалось 10.000 голов коров (-28.000 т.), произведено мясо 8 000 тонн (-23.000 т.), молока 80.000 тонн (-103.000 т.).

То есть, за годы так называемого реформирования в Карелии уничтожено 55 совхозов, в том числе все звероводство высокой рентабельности. Последний Пряжинский зверосовхоз добит в 2017-м году. Уничтожены семь птицефабрик, яйца завозят не только из соседних регионов, но даже из Сибири. В личных подсобных хозяйствах республики производится 7 млн. штук яиц.

Разрушена производственная сила деревни как в Карелии, так и в России в целом. Здесь самая высокая безработица, самая низкая зарплата, самая высокая смертность, низкий уровень медицины и самые худшие дороги.



Подробнее читайте в материале Николая Копьева.

фото: Национальная служба санитарной авиации Карелии

Стало известно состояние ребенка, которому брат в Карелии случайно отрубил пальцы

Как прошла операция у 8-летнего мальчика из Питкярантского района, которому брат случайно отрубил три пальца, рассказали в Минздраве Карелии.

В ведомстве сообщили, что мальчик находится в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, его состояние стабильное, врачи пришили два пальца, а третий, где была отрублена лишь фаланга, оставили в прежнем состоянии.

"Надеемся, что двигательная функция пальцев восстановится, так как правая рука все же у ребенка пострадала", - сказали в Минздраве.

Ранее Следком сообщал, что 3 июня днем двое детей играли на улице возле дома в деревне Хийденсельга Питкярантского района. В это время один из мальчиков топориком рубил ветки на пне, а его брат протянул руку и попал под удар топорика. В результате он получил травму руки (отрублены 3 пальца).

В Минздраве Карелии взяли ситуацию под контроль: на "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Далее вертолетом санитарной авиации его транспортировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги выполнили реконструктивную операцию на кисти.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В Карелии трех рыбаков унесло в открытое озеро

Инцидент произошел 4 июня в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Трое рыбаков отправились ловить рыбу на самодельном плоту районе 17-го километра автодороги "Петрозаводск – Ошта" в Онежском озере.

В 16.51 в МЧС поступило сообщение о том, что плот с рыбаками стало уносить далеко от берега.

Сотрудники ГИМС прибыли на место происшествия и доставили горе-рыбаков на берег.

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