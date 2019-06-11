Самые читаемые новости за 11 июня

фото: © Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Омбудсмен России Москалькова получила жалобы из Карелии на расселение аварийного жилья

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проблемы с расселением из аварийных домов есть в пяти регионах.

В понедельник на сайте "Российской газеты" был опубликован доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором отмечается, что с 1998 года к уполномоченному в общей сложности поступило свыше миллиона обращений. В них боль и страдание людей по поводу несправедливостей и беззакония в жизни, надежда на восстановление нарушенных прав и свобод.

"Сохраняет актуальность проблема расселения аварийного жилья. В поступающих жалобах граждане указывали на несоблюдение сроков расселения, невключение аварийных домов в программу переселения. Проблемы зафиксированы в Архангельской области, Республике Карелия, Республике Бурятия, Республике Крым, городе Севастополе", - говорится в докладе.

Также Москалькова обращает внимание на жалобы на неудовлетворительное состояние жилья, построенного для переселения из аварийного жилищного фонда, отмечает ТАСС.

"Проверки специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ подтверждают, что тенденция строительства некачественного жилья наблюдается в большинстве регионов страны (по состоянию на сентябрь 2018 года претензии по качеству жилья подтверждены в 30 субъектах)", - отмечается в докладе.

В связи с этим Москалькова рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос "об усилении надзора за качеством строительства домов, о повышении ответственности должностных лиц органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов, а также руководителей организаций, осуществляющих непосредственное строительство объектов недвижимости".

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелию идут заморозки

В МЧС Карелии сообщили о заморозках в День России.

По информации МЧС, ночью 12 и 13 июня преимущественно в северных и восточных районах Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1, -3.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Карелии обозначил дороги, которые необходимо привести в нормативное состояние в первую очередь

Указанные трассы, по мнению Артура Парфенчикова, являются основными транспортными артериями республики и требуют максимального внимания, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

О планах комплексной модернизации дорожной сети Карелии Артур Парфенчиков рассказал во время рабочего визита в Суоярви. В списке магистралей, в первую очередь планируемых к ремонту, руководитель республики обозначил 5 основных дорог регионального значения.

Петрозаводск – Суоярви



Дорожные работы в этом году здесь будут вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2019 году планируется отремонтировать выборочно участки общей протяженностью 28,2 км. Стоимость работ составляет 468,6 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО "ПСК Строитель".

В настоящее время выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на протяжении 5 км, замене слабых грунтов на участке 120 метров, а также устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью 5 км.

Олонец –Питкяранта – Ляпписилта



"Буквально несколько дней назад мы приняли решение готовить проект реконструкции участка Олонец – Питкяранта на участке от п. Видлица и до п. Салми, – сообщил Артур Парфенчиков. – Если от Олонца до Видлицы, а это около 45 км., дорога относительно прямая и мы планируем на ней отремонтировать покрытие в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в 2020-2021 годах, то за Видлицей есть очень сложные и извилистые участки".



Сейчас уже реализуется контракт по реконструкции участка дороги протяженностью около 7,5 км между п. Салми и г. Питкяранта, заключенный с АО "ВАД", окончание первого этапа работ запланировано в конце октября этого года. Уже проведена расчистка полосы отвода, валка леса и корчевка пней, снят растительный слой, производится устройство подстилающих слоев. Продолжаются работы по устройству 17 водопропускных труб. Вторая очередь – это следующие 15 км дороги.

Шуйская – Гирвас



Проводится фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж старых труб. Так же планируются работы по укреплению обочин, планировке и укреплению откосов, укладке новых труб. Работы выполняет компания АО "ВАД", которая была признана победителем электронного аукциона. Цена контракта составляет порядка 670 млн рублей.

Великая Губа – Оятевщина



В рамках работы госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики Карелия Министерство транспорта Российской Федерации готовит предложение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на софинансирование строительства автомобильной дороги Великая Губа – Оятевщина протяженностью 31,3 км, начатого в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России" в объеме 1,2 млрд рублей на 2020-2021 год.

Педасельга – Ладва

В настоящее время уже находится в экспертизе проект реконструкции первого участка дороги между поселками Педасельга – Пухта общей протяженностью чуть более 3 км. В случае получения положительного заключения экспертизы ориентировочный срок реализации этого проекта – 2020 год. Кроме того, в ближайшее время будут проведены торги и на проектирование реконструкции следующего 15-километрового участка между поселкам Пухта и Ладва.

Помимо перечисленных региональных дорог, глава Карелии отдельно выделил трассы, которые необходимо передавать в федеральную собственность. Положительный опыт такой работы у республиканских властей имеется. В конце 2018 года дорога Кочкома-госкраница была признана федеральной трассой. В настоящий момент соответствующая процедура подготовки документов запущена и по дороге Петрозаводск – Ошта. Интерес вызывает и возможное рассмотрение в будущем Федеральным дорожным агентством планов по созданию дороги Архангельск – Мурманск, которая может пройти по Беломорскому району нашей республики и дать мощный импульс развития нашим северным территориям.



"Понятно, что надо улучшить качество всех дорог, но необходимо определить приоритеты с учетом интересов населения, загруженности дорог и экономических перспектив, - пояснил Артур Парфенчиков. – Важно обеспечить приемлемый уровень тех дорог, по которым проходят автобусные маршруты, особенно школьные автобусы – это в приоритете".

фото: Арина Степенная

В Петрозаводске чайки "атаковали" школьников

На крыше школы находились птенцы, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник,10 июня, в 7.55 спасатели выехали на вызов в школу №38 на Первомайском пр. – чайки напали на учителей и школьников.

Птицы так защищают своих птенцов.

В ведомстве сообщили, что пожарные сняли птенцов с кровли и перенесли их за пределы школы.

фото: Евгений Фельдман для "Медузы"

В Петрозаводске журналисты выйдут на акцию в поддержку Ивана Голунова

Сотрудники петрозаводских редакций планируют провести акцию в поддержку находящегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Акция состоится в среду, 12 июня, в 12 часов дня в гайд-парке Петрозаводска в устье реки Лососинки. Об этом сообщает Союз журналистов Карелии.

"Мы, карельские журналисты, решили не оставаться в стороне от этого события. Завтра в 12 часов дня мы соберемся в гайд-парке Петрозаводска в устье реки Лососинки. Мы тоже выразим поддержку нашему коллеге, которому, как мы считаем, подкинули наркотики в связи с его профессиональной деятельностью. Мы понимаем, что на его месте может оказаться любой из нас, из тех, кто пытается писать и показывать правду. А потому мы не можем остаться в стороне", - говорится в заявлении регионального Союза журналистов.

В Москве 12 июня запланирован марш за свободу Ивана Голунова. Участники акции требуют освободить журналиста и наказать тех, кто причастен к его задержанию.

Корреспондент издания "Медузы" Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Уголовное преследование Голунов связывает с содержанием своих материалов-расследований, в которых затрагиваются интересы влиятельных персон. Голунов находится под домашним арестом. Тест на наркотики у задержанного журналиста оказался отрицательным, следов наркотических средств не обнаружено также при контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста.

В поддержку Ивана Голунова выступили представители многих СМИ, правозащитники и гражданские активисты.

фото: Управление труда и занятости Карелии / ВК

В центре занятости населения Карелии сменился директор

Центр занятости населения республики возглавил Владимир Шестак, сообщает управление труда и занятости региона.

Назначение Владимира Шестака состоялось 10 июня.

Прежде учреждение возглавлял Юрий Мишков. Как сообщили в управлении труда и занятости, трудовые отношения с экс-руководителем "были расторгнуты по обоюдному согласию".

Сообщается, что новый директор республиканского центра занятости закончил ПетрГУ, имеет высшее экономическое образование по специальности "Финансы и кредит", прошел подготовку в Северном институте по программе арбитражных управляющих, а также по менеджменту в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров.

"Новый руководитель имеет опыт работы на крупнейших предприятиях региона по организации финансово- экономической деятельности", - информирует управление труда и занятости республики.

Сообщается, что стаж работы Владимира Шестака – более 15 лет.

фото: Администрация Петрозаводска

ФОТО: В Петрозаводске стали ремонтировать тротуары

Новое покрытие и бордюрные камни появятся на тротуарах на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на улицах Шотмана и Пушкинской, сообщили в администрации города.

Сегодня подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" работает на тротуарах улицы Шотмана, а также на проезжей части Красноармейской улицы и площади Гагарина.

"Подрядчик не только фрезеровочные работы выполнил, но по некоторым территориям выравнивающий слой положил. Пешеходам организована зона передвижения на период ремонтных работ, - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, инспектируя ход ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". - Я думаю, что со времен строительства улицы Шотмана и других центральных частей города – это первые работы по полноценному ремонту тротуаров".

Представитель подрядчика заверил Ирину Мирошник, что все работы выполняются согласно установленному графику. Улица Шотмана будет готова в срок до 20 июня.

В мэрии напоминают, что в рамках нацпроекта этим летом в Петрозаводске будут отремонтированы 15 улиц и тротуары на четырех из них. Общая площадь работ - более чем 330 тысяч квадратных метров.

фото: vk.com/lahden

ВИДЕО: В Карелии енот пришел в пенсионный фонд

Енот посетил ОПФР в Лахденпохье.

Забавное видео было опубликовано в паблике "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!".

Зверек пришел прямо в отделение пенсонного фонда.

"Он интересовался содержимым ящиков, шкафов и конфетами, про пенсии не спрашивал, – подписали видео в группе.

Один из комментаторов написал, что енота зовут Тимоша, и его потеряла хозяйка.

фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян

Названы самые востребованные специалисты в Карелии

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter Северо-Запада проанализировали заработные платы и конкуренцию за вакансии разнорабочих - одних из самых востребованных специалистов в Карелии.

Судя по предложениям работодателей, размещенных на портале hh.ru в период с января по июнь 2019 года, разнорабочие в Карелии могут рассчитывать на зарплату, в среднем, 32 тыс. рублей в месяц. Она была такой же в прошлом году, а в 2017 разнорабочим предлагали меньше - в среднем, 30 тыс. рублей в месяц.

На эти вакансии в Карелии высокая конкуренция – в среднем, 8 претендентов на одно рабочее место.

Какие навыки должны быть у разнорабочего, чтобы он интересен был работодателю, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Бассейн в садике Петрозаводска отремонтируют почти за 17 млн рублей

Открытие бассейна в детском саду № 108 запланировано на лето, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Глава города Ирина Мирошник осмотрела ход работ в детском саду №108.

Ведется капитальный ремонт здания бассейна детского сада №108. Ирина Мирошник отметила, что этот спортивный комплекс особо важен для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольное учреждение.



фото: администрация Петрозаводского городского округа

Ремонт бассейна стал возможен благодаря помощи, оказанной генеральным директором ПАО "Группа ЛСР" Андреем Молчановым. Общая сумма внебюджетных средств, направленных на выполнение работ, составляет 16,8 млн рублей.

В настоящее время в бассейне идет ремонт чаши, раздевалок, душевых, инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция) и кровли. Открытие запланировано на конец лета.

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус". Подробнее

В столице Карелии в этом сезоне быть устранены дефекты на 28 "гарантийных" автодорогах. Подробнее

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах без банковских карт, сообщили в пресс-службе банка. Подробнее

Премьера балета "Чайка. Искусство любить" не оправдала ожиданий. Подробнее

Власти карельской столицы сообщили о планах масштабных работ по благоустройству городского места отдыха. Подробнее

Фирма "Ремстройкомплект", директор которой находится под арестом и подозревается в коррупции, получила крупный административный штраф. Подробнее

Представители Российского военно-исторического общества (РВИО) могут организовать новую экспедицию в район урочища Сандармох в Карелии. Подробнее

На следующей неделе будет дважды перекрываться проезд по наплавному мосту через Соломенный пролив, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Счетная палата России включила Карелию в число регионов, где оказалась не полностью выполнена федеральная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма (2011-2018 годы)", республика вернула деньги. Подробнее

Инцидент произошел 9 июня на пересечении улиц Боровой и Халтурина. Подробнее

Власти Карелии обеспечат разработку проектно-сметной документации по реконструкции Карельской госфилармонии, от которой будет зависеть судьба помещений Театра драмы "Творческая мастерская". Подробнее

Злоумышленники создали в соцсети "Однокласники" страницу, где выдают себя за митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, и от его лица собирают средства на реконструкцию Успенской церкви в Кондопоге. Подробнее

В городе появятся новые арт-объекты: памятники пуговице Александровского завода и ряпушке. Также будет закуплен новый сценический комплекс. Подробнее

Карелия получит из федерального бюджета дополнительно 1,3 млрд рублей в 2019-2020 годах, в том числе на ветеранов и детей. Подробнее

Россияне воспользовались длинными майскими выходными, чтобы отдохнуть в соседней Финляндии. Подробнее

Государственная ветеринарная служба Карелии получила первую в республике мобильную ихтиопатологическую лабораторию, которая позволит усилить контроль над тем, как форелеводческие хозяйства влияют на экологическое состояние водоемов. Подробнее

Три лесных пожара устроили люди, остальные возникли из-за сухих гроз, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии. Подробнее

Дорожные рабочие приступят к асфальтированию улицы Красноармейская, сообщают в мэрии Петрозаводска. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 11 июня. Подробнее

Три женщины зарегистрировались на региональный чемпионат по валке леса "Лесоруб-2019" в Карелии. Подробнее