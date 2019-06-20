Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: официальная страница А.Парфенчикова "ВКонтакте"

"Мы готовы реагировать на поручения президента" - Парфенчиков о прямой линии Путина

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о готовности приять участие в прямой линии президента, если к республике возникнут вопросы.

"Начинается прямая линия президента Российской Федерации Владимира Путина. Нахожусь на рабочем месте. На связи – все ответственные должностные лица по ключевым направлениям работы правительства Карелии, а также районы республики. Прямая линия – это уникальный и эффективный формат общения, который позволяет точечно и оперативно выявлять и решать болевые вопросы на всех уровнях власти страны. Мы готовы реагировать на поручения президента и отвечать на вопросы жителей", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня в 12.00. Телеканалы отвели на трансляцию три часа эфирного времени.

На прямую линию к утру четверга поступило почти 1.5 миллиона вопросов от жителей России.

Тяжелая боевая техника пройдет по Гоголевскому мосту, заявила Мирошник

Ирина Мирошник пообещала, что день рождения Петрозаводска пройдет без разрушений, несмотря на парад тяжелой боевой техники.

В Петрозаводске в 75-ю годовщину освобождения города от оккупации, 29 июня, пройдет парад военной техники.

В нем примут участие более 500 военнослужащих. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

В связи с прохождением тяжелой техники по дорогам города петрозаводчан беспокоит вопрос: выдержит ли асфальт тяжелые гусеничные танки?

Ирина Мирошник рекомендовала не волноваться по этому поводу, потому что "все находится под контролем".

"Все было выверено с точки зрения веса машин, габаритов, - сообщила Мирошник. - Они пойдут через Гоголевский путепровод. Все будет организовано надлежащим образом. Пойдет одна машина, не превышая предельную нагрузку моста. Здесь все службы - и ГИБДД, МЧС, и военных - все выверят и обеспечат. С точки зрения повреждения асфальтового покрытия, тоже таких рисков нет, потому что специальные защитные приспособления на гусеницах будут надеты".

В завершение диалога Ирина Мирошник заверила, что праздник планируется провести "без разрушений и доставить удовольствие петрозаводчанам".

Отметим, что город ждет еще четыре дня репетиций парада.

фото: Валерий Поташов

Предприятию "КарелКоммунЭнерго" выделили 300 миллионов рублей субсидий

Парламент Карелии без обсуждения проголосовал за бюджетные поправки главы республики.

Законодательное собрание Карелии единогласно приняло 20 июня бюджетные поправки главы республики Артура Парфенчикова, которые предусматривают выделение ни много, ни мало 600 миллионов рублей на ... "своевременную подготовку объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2019-2020 годов и повышение надежности теплоснабжения". Так утверждается в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, на деле же половину суммы – 300 миллионов! – республиканские чиновники намерены вложить в уставный капитал "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения". А другую половину – еще 300 миллионов! – получит в виде субсидии государственное унитарное предприятие "КарелКоммунЭнерго", которое теперь станет основной теплоснабжающей организацией республики вместо ООО "Карелэнергоресурс", оказавшегося на грани банкротства.

Интересно, что эти затраты карельские чиновники намерены провести в рамках региональной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами". Однако Контрольно-счетная палата Карелии, которая изучила губернаторский законопроект перед его рассмотрением депутатским корпусом, обратила внимание парламентариев республики, что предложенные меры программой не предусмотрены, и у них отсутствуют показатели результата, в связи с чем имеются риски неэффективного использования бюджетных средств.

В Контрольно-счетной палате отметили также, что указание в проекте бюджетных поправок наименования конкретного юридического лица – ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", которому планируется предоставление субсидии в размере 300 миллионов рублей, "ограничивает круг ее получателей". Кроме того, аудиторы палаты не оставили незамеченным и намерения республиканских властей направить другие 300 миллионов на взносы в уставные капиталы "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения". Эти расходы предполагается проводить через карельское министерство имущественных и земельных отношений.

"Контрольно-счетная палата отмечает отсутствие правового акта правительства Республики Карелия, определяющего полномочия министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия в случае осуществления взносов в уставные капиталы денежными средствами. В соответствии с пояснительной запиской, представленной одновременно с проектом закона, планируется осуществление взносов в уставные капиталы вновь создаваемых акционерных обществ. Отсутствие информации об объектах инвестиций (юридических лицах), а также материалов, обосновывающих размер взносов в уставные капиталы, несет риск неэффективного использования средств бюджета Республики Карелия в размере 300 миллионов рублей и (или) их утраты", – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты.

Однако на пленарном заседании республиканского парламента никто из депутатов не вспомнил о замечаниях аудиторов. Бюджетные поправки были приняты без обсуждения.

фото: augustnews.ru

Автомобиль "Ларгус Карелия" выедет на дороги России

В технопарке Тольятти приступили к реализации проекта "Ларгус Карелия": предполагается, что новый автомобиль будет многофункциональным.

18 июня на инновационной площадке Самарского региона начались работы по проекту в области отечественного автопрома "Ларгус Карелия", сообщает сайт "Новости Тольятти".

В создании машины принимают компании "АТС-Сервис" и "Автопродукт". Автором проекта выступает путешественник и автолюбитель Петр Груздев. По его словам, основная цель - подготовить автомобиль, который идеально подойдет, как для повседневной эксплуатации, так и для коммерческого использования и автомобильного туризма.

Largus Karelia будет оснащен вазовским двигателем объемом 1,8 литров, роботизированной коробкой передач, а также адаптированными под экстремальные условия подвеской и амортизаторами.

"Сейчас мы работаем над созданием абсолютно универсального автомобиля. От базовой версии популярного российского универсала Largus Karelia отличается высокой крышей, увеличенным объемом двигателя и рядом доработок в ходовой части. Очень важно, чтобы владелец такой машины чувствовал себя уверенно в поездках на большие расстояния и в местах с различными климатическими условиями", - сказал автор проекта Петр Груздев.

После модернизации мотора LADA Largus в базовой комплектации участники проводят изыскания и работы по модернизации подвески и выхлопной системы. Следующим этапом станет установка на автомобиль газобаллонного оборудования с целью увеличения хода автомобиля и экономии топлива. В завершение специалисты произведут тюнинг, добавив универсалу функциональных возможностей для комфортабельной эксплуатации на дальние расстояния.

Ожидается, что реализация проекта займет 8 месяцев. После завершения всех работ участники проведут все необходимые испытания. Кульминацией проекта станет тест-драйв по маршруту общей протяженностью 50 000 километров. Largus Karelia проедет по территории РФ, в том числе побывает в арктических зонах страны.

Предполагается, что в ближайшее время запланирован тест-драйв по маршруту: Самарская область – Карелия – Беларусь – Самарская область. Во время путешествия будут организованы встречи и пробные поездки. На карте маршрута есть Петрозаводск.

фото: ГТРК Карелия

"Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами"

Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, но при этом ее задерживал спецназ, а суд арестовал по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

- Мне рассказал все папа: меня дома не было, я была в Петрозаводске. Говорит, это произошло в 6 утра 13 июня. Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами. Естественно, зашли. Спали дети. Они всех своим поведением разбудили. Потом стали по всем комнатам искать какую-то информацию, хотя мама им сказала, что у нее кабинет в одной комнате и можно больше нигде не искать, не надо пугать детей. Забрали все вещи, даже детский компьютер, винчестер, мой личный, для работы. Хотели еще детские телефоны забрать, но мы их отстояли…

Эту историю "Столице на Онего" рассказала Ксения, дочь председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермера из деревни Рыпушкалицы, лауреата 2018 года Ираиды Шалак, которая была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, - говорится в сообщении ведомства. - Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

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фото: Столица на Онего

ФОТО: Активист Петрозаводска вышел к правительству Карелии с призывом сменить главу МВД

Василий Калюта требует сменить руководство МВД, потому что "в полицию не дозвониться и помощи не дождаться".

Сегодня утром, 20 июня, у здания правительства Карелии на проспекте Ленина появился человек с плакатом, на котором было написано: "Сменить министра МВД. Не дозвониться до полиции, не дождаться приезда полиции. Вместо приезда делят территории. Допустили воровство. Путин В.В. на эти вопросы не ответит".

Журналистам мужчина рассказал, что он, Василий Калюта, вышел с протестом к правительству, чтобы обратить внимание на проблему.



фото Столицы на Онего

"У нас в кооперативе "Кукко", в сторону свалки 8 километр, стояла старая "Волга", увидел что машину тащат какие-то люди, - рассказал Калюта, - остановил их, перекрыл проезд и сразу в полицию позвонил. Где-то 50 минут ждал, когда приедет полиция. У нас две потасовки было, даже вот фингал есть. Целый час ждал сотрудников, хотя рядом есть "Лента" и там есть машина, и сидят там росгвардейцы. Им там 200 м проехать, разобраться в ситуации. У нас председатель кооператива тоже не мог дозвониться до полиции. В полицию не дозвониться, помощи не дождаться".



Василий Калюта/фото Столицы на Онего

На вопрос, почему он вышел плакатом к правительству, ответил: "Я свое дело сделал - обратил на эту проблему внимание. Если бы каждый десятый так делал, то может быть, что-то изменилось. Должны же обратить внимание на это".

фото: youtube.com / Александр Александр

ВИДЕО: Житель Карелии рассказал Путину о загрязнении Онего канализационными стоками

Житель Медвежьегорска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о загрязнении Онежского озера канализационными стоками.

Автор обращения призывает президента обратить внимание на экологическое состояние Онежского озера и активизировать работу правительства по запуску очистных сооружений. Ролик опубликован сообществом "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" в соцсети "Вконтакте".

"Ежегодно порядка полутора миллионов кубических метров канализационных стоков города Медвежьегорск напрямую, без какой-либо очистки истекают в Онежское озеро. Все фекальные канализационные стоки изливаются в озеро прямо в черте города, без какой-либо очистки, напрямую - буквально в 150 - 300 метрах от берега", - говорит автор обращения, не назвавший своего имени.

Автор ролика заявляет о необходимости строительства очистных сооружений в городе и призывает Путина издать поручение для активизации работы правительства в этой части.

"Владимир Владимирович, Онежское озеро - это федеральная собственность. И в соответствии со статьей 78 Конституции РФ к совместному ведению РФ и субъектов Российской федерации относится охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. При этом отношения строятся на основе взаимной ответственности. Уже не один десяток лет слышим и говорим о том, что основной ресурс 21 века - это пресная вода. И продолжаем безжалостно уничтожать этот ресурс. РФ перекладывает на субъект. Субъект - на уровень поселений нищих. И данный пример не единичен - не только для Онежского озера, но и для других водоемов нашей страны. Прошу вас поручить правительству незамедлительно принять меры по строительству, реконструкции очистных сооружений", - заключает автор видео.

Жители Медвежьегорска нуждаются в строительстве сооружений для очистки воды. Ранее в городе была зафиксирована вспышка дизентерии.

фото: Столица на Онего

На Сямозере хотят построить курорт стоимостью 2 млрд рублей

Фонд госимущества республики разместил информацию о привлечении инвесторов для создания современного курорта европейского уровня с объемом инвестиций 2 млрд рублей.

На сайте Фонда размещена информация о продаже зданий и земельного участка на берегу Сямозеро. Площадь земли - 68 431 кв. метр. Категория участка: земли особо охраняемых территорий и объектов. Объект разрешено использовать под базу отдыха.

Стоимость земельно-имущественного комплекса – 128,4 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Выселяемые на улицу жители Петрозаводска устроили пикет у городской мэрии

Жильцы общежития на улице Володарского, 44, которых выселяют на улицу, вышли с одиночными пикетами к администрации Петрозаводска.

В четверг, 20 июня, Нина Туга и Юлия Прокопьева – жильцы общежития по улице Володарского, 44 вышли с плакатами к мэрии города, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Нина Туга рассказала, что живет в общежитии на Володарского уже 20 лет по договору коммерческого найма. В декабре 2018 года договор закончился, и компания "Петрозаводскстрой", которая является собственником здания, решила больше не продлевать его, предложив нанимателям либо освободить жилье, либо выкупить комнату 18 кв.м за 450 тысяч. Но у пенсионерки таких денег нет и съезжать ей некуда.

В мае 2019 года Петрозаводский городской суд вынес решение выселить Нину Туга без предоставления жилья. Женщина подала в Верховный суд Карелии апелляцию, но пояснила, что не очень надеется, что решение будет в ее пользу, поэтому вышла с плакатом "Помогите. "Петрозаводскстрой" выгоняет нас на улицу. "Петрозаводскстрой" сделал нас бомжами".



Столица на Онего

"Мы решили своей акцией привлечь внимание, вызвать общественный резонанс, потому что молчать уже больше нет сил. Сейчас будет второе решение суда, уже Верховного, и мы не очень уверены, что оно будет положительным, и мы останемся перед фактом: куда съезжать, на улицу?" – сказала Нина Туга журналистам.

Вторая женщина, стоявшая с похожим плакатом на другой стороне от здания мэрии, также является жительницей общежития на Володарского.



Столица на Онего

"Меня зовут Юлия Прокопьева, - рассказала она, - мы всей семьей – мама, брат, 14-летний сын, дочь, которая скоро родит, и я – проживаем в четырех комнатах этого общежития, и нам тоже грозит выселение. Идти нам некуда, денег выкупать жилье нет. Надеюсь, что нас услышат, увидят и придут к какому-нибудь договору. Если "Петрозаводскстрою" тяжело нести наш дом, если мы балласт, пусть они отдадут нас обратно городу".

Подробную историю выселения читайте здесь.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Коммунисты пикетировали "Кареллеспром", директору которого выплатили 26 млн рублей премии

Карельские коммунисты провели 20 июня одиночные пикеты у административного здания на проспекте Маркса в Петрозаводске, где располагается офис лесопромышленного холдинга "Кареллеспром".

Активисты КПРФ вышли к зданию с плакатами "26 миллионов премии. Не стесняйся, бери больше!" и "Артур, Паша, Вова, "Кареллеспром" - не ваша корова!"

Как пояснил "Столице на Онего" один из участников акции, первый секретарь петрозаводского горкома КПРФ Сергей Андруневич, коммунисты возмущены решением собрания акционеров "Кареллеспрома", которые выделили 26 миллионов рублей премии генеральному директору компании Павлу Дегтярёву.

"В республике нет денег на поддержку "детей войны", которые восстанавливали Карелию из руин и помогали фронту, а тут нашлись 26 миллионов одному человеку!" - заявил Андруневич.

Отметим, что контрольный пакет акций "Кареллеспрома" принадлежит республиканским властям.

Как только коммунисты развернули плакаты, из административного здания вышел представитель охранной фирмы "Бизон" и попросил не устраивать акции перед парадным входом. Однако после того, как участники акции объяснили, что они пользуются своим законным правом на одиночные пикеты и находятся на общественной территории, охранник был вынужден удалиться.

Немного погодя к пикетчикам подъехала полиция. Правоохранители записали содержание лозунгов и имена участников акции, но самому пикету не препятствовали. Охранник наблюдал за всем со стороны.

Напомним, 30 мая состоялось общее собрание акционеров лесопромышленного холдинга "Кареллеспром", на котором было принято решение о выделении гендиректору Павлу Дегтяреву премии в размере 10% от чистой прибыли предприятия по итогам работы за прошлый год. Премия составила 26 миллионов рублей. В руководстве холдинга завили о законности принятого решения и объяснили размер премии высокой эффективностью работы нового гендиректора (Дегтярев возглавляет "Кареллеспром" с 2017 года). Ранее такие премии никому из руководителей холдинга, контрольным пакетом акций которого владеет государство, а именно – правительство Карелии, не выплачивались.

Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры с требованием дать правовую оценку решению собрания акционеров. Кроме этого, депутат написал письмо главе республики Артуру Парфенчикову с требованием "вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения".

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