Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Столица на Онего

Профсоюзы решили "отобрать" у правительства Карелии 51% акций санатория "Марциальные воды"

Заседание совета учредителей ООО "Санаторий "Марциальные воды" закончилось скандалом и предложением инициировать процедуру изъятия доли правительства в учреждении.

В пятницу должно было состояться заседание совета учредителей санатория "Марциальные воды", на котором предполагалось обсудить письменные пояснения гендиректора ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряны Левиной на заключение ревизионной комиссии, которая выявила множество финансовых нарушений в учреждении; принять решение о досрочном прекращении полномочий Левиной; рассмотреть кандидатуру Андрея Пахомова на должность гендиректора санатория.

Однако на заседании присутствовала только профсоюзная сторона, у которой 49% доли предприятия. Власти Карелии (51% доли) письменно уведомили соучредителей, что заседание нужно перенести.

Левиной также не было. В своем письме она указала, что сотрудники УФСБ по Карелии изъяли документацию, и до ее возвращения в санаторий нет смысла проводить совет.

При этом участники отметили, что документы ревизионной комиссии на месте, и обсуждение вопросов не касается тех бумаг, которые изъяли правоохранительные органы.

В итоге заседание прошло лишь с участием профсоюзной стороны и вопросы повестки не обсуждались.

Зато профсоюзы неожиданно выдвинули новую инициативу.

"Хотел бы напомнить, что у нас между правительством и профсоюзами было заключено соглашение о безвозмездной передаче санатория в размере доли 51%. По данному соглашению, правительственная сторона должна была произвести ремонт спального корпуса и строительство новой модульной котельной. Соглашение действующее. Профосоюзной стороне надо напомнить об этом, что соглашение было не исполнено, и через судебные органы отозвать данное соглашение и попытаться вернуть (санаторий) в собственность профсоюзов. Необходимо ставить ультиматум правительству. Если мы не защитим свою собственность мы ее потеряем", - заявил председатель профсоюзов жизнеобеспечения Андрей Пахомов.

Участники профсоюзной стороны согласились с предложением.

Теперь слово за решением президиума профсоюзов Карелии .

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Серьезное ДТП произошло утром на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В пятницу, 21 июня, в 10.22 на пересечение улиц Новосулажгорской и Сулажгорской, переулков Ветеринарного и Вилда произошло серьезное ДТП.

Автомобиль, двигавшийся в прямом направлении, врезался в совершавший маневр автомобиль (при столкновение он перевернулся).

По информации ГИБДД Петрозаводска, скорая увезла с места ДТП трех человек. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Информация уточняется.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент ДТП.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Медведь пришел на спортплощадку в Петрозаводске

Камеры запечатлели, как медвежонок бегает по волейбольной площадке на улице Гвардейской.

Камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлели медвежонка, бегающего по волейбольной площадке на ул. Гвардейской 20 июня в 4.43.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Информация актуальна для пассажиров автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4. 6, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В связи с проведением репетиций парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска, вносятся изменения в организацию движения автобусных маршрутов 21 июня с 19.30 до 00.00, 23 июня с 8.00 до 13.00, 25 июня с 19.00 до 00.00, 27 июня с 19.00 до 00.00.

Изменятся маршруты автобусов №5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4. 6.

О новых маршрутах читайте на сайте администрации Петрозаводска.

фото: Сайт администрации Петрозаводска

Стало известно, подорожает ли в Петрозаводске проезд в троллейбусах

Администрация ПМУП "Городской транспорт" рассказала об изменении стоимости проезда в троллейбусах.

По информации руководства ПМУП "Городской транспорт", стоимость проезда в троллейбусах до конца 2019 года не изменится.

фото: ТАСС / Артем Геодакян

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Карелии

На республику обрушится сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 22 июня, и 23 июня в большинстве районов республики прогнозируется усиление юго-западного и западного ветра порывами до 15-18 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.



Общие рекомендации:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" МЧС Карелии – (88142) 79-99-99.

фото: Страница Елены Гнетовой "ВКонтакте"

Бизнес-омбудсмен Карелии съездила на ферму арестованной Ираиды Шалак

Елена Гнетова сегодня встретится с арестованным фермером Ираидой Шалак в СИЗО.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова посетила хозяйство арестованной Ириады Шалак.

Об этом она написала у себя на странице 21 июня.



"Посетила вчера хозяйство фермера Ираиды Шалак. Познакомилась с членами сельскохозяйственного кооператива. Увидела технику, которая, действительно, приобретена на средства выделенных грантов: картофелеуборочный комбайн морковоуборочный комбайн, 4-х корпусный плуг для осенней вспашки. Засеянные картофелем поля, теплицы для ведения хозяйства. Сейчас для того, чтобы сохранить урожай, как мне сказали члены кооператива, необходимо закупать минеральные удобрения, средства защиты. А счета заблокированы. В тракторе солярки только на 4 часа работы. У многих членов кооператива на иждивении малолетние дети. За счёт того, что деятельность кооператива вести сейчас невозможно, средств на обычные нужды нет", – рассказала Гнетова.

Сегодня бизнес-омбудсмен встретится с Ираидой Шалак в СИЗО.



"Считаю необходимым изменить меру пресечения фермеру. Буду делать все возможное для этого", – отметила Елена Гнетова.



Как ранее сообщалось, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермер из деревни Рыпушкалицы, лауреат 2018 года Ираида Шалак была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Подробнее об этом уголовном деле можно прочитать здесь.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Карелии велосипедист устроил разборки с водителем после ДТП

В Кондопоге 20 июня автомобиль сбил велосипедиста - а тот устроил разборки.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" в Кондопоге зафиксировала момент ДТП.

На пересечении улиц Комсомольской и Советов в 16.14 автомобиль сбил велосипедиста.

Мужчина слез с велосипеда, подошел к машине и начал что-то выяснять.

В сводках ГИБДД ДТП не зафиксировано.

фото: Столица на Онего

Суд разрешил бизнесмену Макееву тратить по 24,5 тыс. рублей

Известный в Карелии бизнесмен Дмитрий Макеев, признанный банкротом, добился в суде решения, которое позволяет ему тратить на личные нужды свою зарплату – эти деньги исключены их конкурсной массы, на которую претендуют кредиторы.

Согласно определению Арбитражного суда Карелии, Макеев попросил исключить из конкурсной массы денежные средства в размере 24499 рублей 68 копеек. В ходатайстве бизнесмен пояснил, что эту сумму он ежемесячно получает в качестве зарплаты исполнительного директора ООО "Промышленный альянс".

Для чего нужна такая сумма, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Сайт правительства Карелии

В Карелии назначен министр спорта

Артур Парфенчиков 20 июня назначил министром спорта Алексея Ермашова, сообщили в правительстве Карелии.

Алексей Ермашов назначен на должность члена правительства Карелии – министра спорта Республики Карелия. С 1 апреля он работал исполняющим обязанности члена правительства − министром по делам молодежи, физической культуре и спорту республики.



27 мая Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту республики преобразовано в Министерство спорта. Ряд функций старого ведомства перешли в Министерство образования Карелии.

Алексей Ермашов родился в Петрозаводске. Учился в петрозаводском лицее № 13, в 2003 году окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах Министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ.



Работал заместителем директора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России.



Алексей Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.

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