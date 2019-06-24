Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

В День города танки поплывут по Петрозаводску

Синоптики сообщили, что при той погоде, которая ожидается на День города в Петрозаводске, комфортно будет только тем, кто в танке.

В карельском Гидрометцентре предупредили о надвигающейся на Петрозаводск непогоде.

"В течение пятницы и субботы (28 и 29 июня), - сказала синоптик, - будет идти сильный дождь, обложной. Будет облачно, холодно, с дождем и ветром. Осенняя погода".

Как уточнила специалист Гидрометцентра, в субботу, на День города, ожидается +10…+12 градусов, ветер северный, с порывами до 15-17 м/с.

"За пятницу и субботу выпадет половина месячной нормы осадков, - сообщила синоптик. - Если норма 59, то выпадет 30 мм".

Простым языком, 30 миллиметров осадков выглядит так, как будто вы вылили 30 ведер воды на 1 кв.м.

"Но у нас земля сухая. Все будет уходить", - успокоили в Гидрометцентре.

Но в городе на центральных улицах у нас асфальт и плохо работающая "ливневка", поэтому воде не сразу удастся уйти.

"Гулять в такую погоду, когда ветер зонтик будет вырывать, а дождь будет идти, – некомфортно", - подытожили в Гидрометцентре.

Мы напомнили, что в День города в честь 75-летия освобождения Петрозаводска будет проведен парад военной техники.

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

"В танках будет комфортно", - заверили в карельском Гидрометцентре и также сообщили, что в воскресенье циклон уйдет в сторону и потеплеет до +15, дождь сохранится, но небольшой, ветер умеренный, без порывов.

фото: Столица на Онего

Приговор обвиняемому в поджоге Успенской церкви подростку объявят во вторник

Кондопожский городской суд Карелии во вторник планирует вынести решение по делу подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви в августе 2018 года.

Как рассказал журналистам представитель обвинения, старший помощник прокурора Кондопожского района Андрей Луценко, в понедельник суд до перерыва опросил потерпевших по делу, а также законно представителя несовершеннолетнего подсудимого – мать подростка.

В понедельник также предполагается допросить девять свидетелей обвинения.

Во вторник стороны выступят в прениях, после чего судья Елена Любимова огласит решения.

Все заседания проходят в закрытом режиме.

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.

СРОЧНО: Суд в Карелии вынес приговор поджигателю Успенской церкви

В Карелии суд направил на принудительное лечение подростка за поджог Успенской церкви.

Как сообщили в карельской прокуратуре, Кондопожский городской суд 24 июня рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего юноши, совершившего в августе 2018 года поджог здания церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской церкви) в г. Кондопога.

Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний, находясь в силу психического расстройства в состоянии невменяемости, поджег здание Успенской церкви, в результате чего деревянное строение было полностью уничтожено огнем, государству и третьим лицам причинен значительный ущерб.

С учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Постановление не вступило в законную силу.

фото: Столица на Онего

В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

Законопроект, регулирующий вопросы предоставления социальной поддержки, внес в Заксобрание РК Александр Чепик, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

21 июня исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект, предусматривающий изменения в системе оказания социальной поддержки.



В настоящее время на предоставление гражданам мер социальной поддержки в Карелии предусмотрено порядка 4,5 миллиардов. Большая часть этих средств направляется на предоставление мер социальной поддержки гражданам, относящимся к какой-либо категории – ветераны труда, инвалиды, семьи с детьми, безотносительно их материальной и имущественной обеспеченности.



Сегодня в Карелии усиливается адресный подход в предоставлении мер социальной поддержки. Так, по инициативе главы Карелии была предусмотрена компенсация расходов на приобретение и установку комплекта спутникового оборудования ветеранам ВОВ и семьям с низкими доходами. Также по предложению Артура Парфенчикова предусмотрена помощь малообеспеченным семьям на приобретение крупного рогатого скота в размере до 200 тысяч рублей, а с 2019 года такие семьи смогут потратить до 120 тысяч рублей на приобретение коз молочных пород.



Кроме того, отделения Центра социальной работы Республики Карелия с 17 июня принимают заявления и документы от семей с детьми, попавших в сложную социальную ситуацию. В 2019 году на помощь таким семьям в республиканском бюджете зарезервированы 20 млн рублей.



Внесенным законопроектом Правительство Карелии предлагает пересмотреть действующие меры социальной помощи. Так, внесением изменений в закон 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" планируется увеличить ежемесячную денежную выплату с 700 до 750 рублей ветеранам труда с учетом критериев нуждаемости.



Данная мера предусмотрена для лиц, которые не ведут трудовую деятельность, и их доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума. Требования к прожиточному минимуму и трудовой деятельности не коснутся тех, кто уже получает выплату. Таким образом, все сегодняшние ветераны продолжат получать уже увеличенную выплату.



Законопроектом планируется заменить 50% компенсацию расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда на фиксированную выплату в размере 969 рублей.



Также будет установлена фиксированная выплата для компенсации расходов на оплату за жилые помещения и коммунальные услуги педагогам, работающим в сельской местности, и для пенсионеров, проработавших не менее двадцати лет педагогами на селе. Размер выплаты для педагогов – 3378 рублей, пенсионеров – 3147 рублей, что значительно превышает реальные расходы на коммунальные услуги в селах и деревнях.



Законопроект подготовлен в рамках требований министерства финансов РФ с целью оздоровления финансов региона. Документ будет рассмотрен на сессии Заксобрания Карелии в июле 2019 года. В случае поддержки изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

фото: Столица на Онего

Кто голосовал за решение о выплате 26 млн гендиректору "Кареллеспрома"?

За выплату баснословной премии гендиректору "Кареллеспрома" проголосовало карельское правительство. Против был второй крупный акционер компании - Segezha Group.

Как сообщали ранее "Вести Карелии", собрание акционеров "Кареллеспрома" приняло решение выплатить гендиректору Павлу Дегтяреву премию в размере 10% от чистой прибыли холдинга за 2018 год. Сумма прибыли компании составила 263 миллиона рублей, а премия руководителю должна, соответственно, превысить 26 миллионов рублей.

На сайте ООО "Интерфакс", согласно действующему законодательству, размещен протокол состоявшегося 30 мая собрания акционеров холдинга "Кареллеспром". Именно на нем были рассмотрены размеры дивидендов, а также вознаграждений по итогам работы компании в прошлом году.

Из этого протокола следует, что 53,7% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании, одобрили выделение Дегтяреву премии, примерно 46% были против.

Как нам удалось выяснить, согласно трудовому договору (контракту), заключенному с Павлом Дегтяревым, ему может быть выплачена премия в размере не более 10% от чистой прибыли холдинга. То есть это может быть и 1% и даже менее того. Однако Дегтяреву решили выплатить максимальную сумму. В этой связи отметим, что гендиректор холдинга, по нашим данным, имеет приличное ежемесячное жалование – около 500 тысяч рублей.

У кого находится контрольный пакет акций "Кареллеспрома" и другие подробности, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: https://www.mosturflot.ru/anastasia

Круизный теплоход, возвращавшийся из Карелии, сел на мель

Инцидент произошел 23 июня, когда круизный лайнер следовал с острова Кижи в Москву.

Инцидент произошел в Горицах в Кирилловском районе, пишет "Комсомольская правда".

"23 июня в 18.55 на 683-м километре Волго-Балта, едва отошел от причала в Горицах и сразу же сел на мель теплоход "Княжна Анастасия", – отметили в областном МЧС.

На борту которого находилось 226 туристов и 116 членов экипажа. Теплоход следовал с острова Кижи в Москву. Снимать с мели в 00.00 прибыл толкач из Череповца.

Покинуть кирилловские воды лайнер смог только в 9.00 утра.

фото: Группа "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!"

ФОТО и ВИДЕО: В Карелии сгорел дом вместе с машиной

Пожар произошел в Лахденпохье 23 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.50 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. А. Маркова. В 17.02 пожар ликвидирован.

Дом и рядом стоящий автомобиль Volkswagen Passat сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

В группе "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" появились фото и видео с места пожара.

фото: Столица на Онего

Фермеры Олонецкого района Карелии рассказали о давлении следователей после ареста Ираиды Шалак

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на ферме арестованной Ираиды Шалак в Олонецком районе, где увидел, как приходится выживать крестьянским хозяйствам в современных реалиях, а также пообщался с работниками кооператива.

На прошлой неделе на сайте МВД Карелии появилась информация об аресте фермера из Олонецкого района Ираиды Шалак, которая занималась развитием сельскохозяйственного кооператива "Олонец-Агро" в деревне Верховье, объединив десять человек для общего дела.

Шалак обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, 52-летняя Шалак течение последних нескольких лет "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, предоставив соответствующие документы в налоговую службу".

После чего, заявляют следователи, эти индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов.

Предприниматели в итоге получили почти 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство.

Фермеры, побывавшие на допросах у после ареста Ираиды Шалак, рассказали: "Там такое давление, очень сильное. Перед тем, как нас забрали на допрос, нам просто-напросто промывали мозги. Отдельно каждого фермера вызывали. И всем угрожали, что вы пойдете следом, если не скажете вот так и так".

Что еще рассказали фермеры, читайте здесь.

фото: фото Валерия Поташова / Столица на Онего

"Мы не заинтересованы. Мы переросли этот уровень"

Партия "Яблоко" не будет участвовать в довыборах в Петрозаводский городской совет.

По информации политолога Олега Реута, региональное отделение "Яблока" решило не выдвигать кандидатов на довыборах в Петросовет, которые были назначены на прошлой неделе и состоятся 8 сентября.

"Искренне жаль, что региональное руководство старейшей демократической партии в России даже не считает нужным пояснить свою позицию. Говорят, что против участия в довыборах в горсовет с формулировкой "Мы не заинтересованы. Мы переросли этот уровень" выступила Галина Ширшина, которая, признаться честно, отсутствует в городской политике уже два с половиной года", - констатирует политолог Олег Реут.

Подробнее читайте в статье "Ни участия, ни побед".

фото: Столица на Онего

ОПРОС: Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?

В День города в честь 75-летия освобождения Петрозаводска будет проведен парад военной техники – поедут танки.

В субботу, 29 июня, в День города в военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?

Ответить на вопрос можно здесь.

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