Главные новости сегодняшнего дня

ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"

Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов рассказал в телеинтервью о "вопиющем" конкурсе в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Вопиющим случаем" назвал (4-я минута видеозаписи) спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов итоги торгов в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Выиграла компания, состоящая из одного человека. Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов рублей по вывозу всего мусора", – рассказал Иванов, выступая 9 июля в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24". Программа была посвящена реализации в России национального проекта "Экология".

"Хорошее сочетание, да? Один человек, табуретка, стол и 29 миллиардов", – акцентировал внимание телезрителей спецпредставитель президента. Название компании, о которой шла речь, Сергей Иванов при этом не упомянул.

фото: ЗС РК

В Карелии ищут двоих детей, сбежавших из лагеря

Из детского лагеря в поселке Нурмолицы Олонецкого района сбежали двое воспитанников, сообщили в МВД Карелии.

"Полицией Олонецкого района разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, самовольно покинувшие территорию палаточного лагеря в деревне Нурмолицы 6 июля", - говорится в сообщении.

Обоим сбежавшим воспитанникам по 16 лет.

Один был одет в камуфляжные штаны и толстовку серого цвета с изображением волка. Приметы: на вид 15 - 16 лет, рост 165 – 170 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Его друг был одет также в толстовку черного цвета, джинсы горчичного цвета, светлые кроссовки. Приметы: на вид 16 - 17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые.

По информации полиции, ранее подростки неоднократно уходили. Могут находиться как вместе, так и порознь в Олонце или Петрозаводске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых или видевших их после 6 июля, полиция просит сообщать по телефонам: 8(81436) 4-14-18, 8-911-428-05-53 и 02 (с мобильного 102).

Отметим, что палаточный лагерь в деревне Нурмолицы Олонецкого района принимает на время летнего отдыха детей-сирот, как из центра помощи детям, так и из приемных семей.

фото: ГИБДД Петрозаводска

ФОТО: Появились подробности ДТП с участием автобуса и коммунальной машины в Петрозаводске

ДТП произошло 9 июля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ДТП с участием трактора и автобуса пострадала 77-летняя пасажирка. Женщина упала и получила травмы.

Также в атобусе находились более 10 человек, по имеющимся сведениям никто за медицинской помощью не обращался. Вся необходимая документация у водителя автобуса присутствовала и соответствовала требованиям ПДД РФ.

фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Медвежьегорск продолжает подготовку к празднованию 99-летия Карелии

В этом году основные мероприятия Дня республики пройдут 24 августа в Медвежьегорске.

Город активно готовится к торжествам – ремонтируются здания и дороги, благоустраиваются территории. Ход подготовки района к предстоящему празднованию Дня республики, а также задачи, которые ещё предстоит решить, обсудили на рабочем совещании под руководством премьер-министра Александра Чепика и председателя законодательного собрания РК Элиссана Шандаловича.

Глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев отчитался о подготовке к празднованию 99-летия Карелии. В 2018 году в Медвежьегорске отремонтировали и благоустроили Привокзальную площадь и площадь Кирова, на городском стадионе установили ограды, камеры наблюдения и фонари. В Школе искусств и актовом зале Дома детского творчества появились новые окна, был отреставрирован центр социального обслуживания населения на улице Дзержинского.

Заканчивается ремонт одного из самых заметных памятников истории и архитектуры Медвежьегорска – исторического здания по улице Дзержинского, дом 22, где расположен комплекс административных учреждений и районный музей (бывшая гостиница управления Беломорско-Балтийского канала, построенная в 1934 году). Благоустраивается городской парк и парк железнодорожников.

Силами и средствами РЖД идёт ремонт исторического здания вокзала станции Медвежья Гора – вокзал сохранит свой исторический вид и станет одной из визитных карточек города.

Необходимо отметить, что жители Медвежьегорского района совместно с властями в 2019 году реализуют 25 проектов в рамках программ поддержки местных инициатив и развития территориального общественного самоуправления, а заблаговременное выделение финансовых средств из республиканского бюджета и перенос празднования на 24 августа дали возможность лучше подготовиться к 99-летию республики.

Готовится к празднику и большая культурная программа – различные мероприятия пройдут на 12 площадках. Пройдёт традиционная выставка районов республики "Карелия уникальная", состоится военно-исторический фестиваль "Карельские рубежи" и множество других событий.

Александр Чепик отметил важность чёткой совместной работы республиканских ведомств и муниципальных властей по подготовке и проведению праздника – от питания и размещения гостей до вопросов безопасности и транспортного сообщения.

В ходе заседания Элиссан Шандалович сказал, что депутатский корпус совместно с правительством Карелии оказывают необходимую поддержку районным властям. "День республики это праздник не только Медвежьегорского района, а всей Карелии, и очень важно, чтобы он прошел на достойном уровне", – отметил спикер парламента.

Было принято решение, что следующее рабочее совещание по подготовке празднования Дня республики пройдёт 25 июля в Медвежьегорске.

фото: Столица на Онего

В новом перинатальном центре Карелии начался ремонт

В открывшемся семь месяцев назад перинатальном центре Карелии начался ремонт; косметические работы на объекте запущены по второму кругу.

В редакцию обратились работники нового перинатального центра. Они возмущены, что в этом лечебном учреждении, принявшем первых рожениц 10 декабря прошлого года, уже проводится ремонт.

"Вскоре после сдачи центра в эксплуатацию, на стенах легковых холлов всех восьми этажей, включая подвальный, стала осыпаться штукатурка и отслаиваться краска, - рассказали журналисту "Вестей Карелии" медицинские работники учреждения. – Аналогичные беды – и в большом "световом" холле для встреч пациенток с родными и близкими, который мы называем "аквариумом".

Что еще ремонтируют в Перинатальном центре, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Олег Харченко

Александр Марковский: "Добыча леса подходит к концу"

Известный карельский эколог ушел в лесное хозяйство.

"Cитуация в стране сегодня такова, что в тех регионах, где растет лес, его добыча подходит к концу. Подходит к концу по той простой причине, что заканчивается ресурс. Но это не уникальная ситуация, с ней уже столкнулась 400 лет назад Центральная Европа, а полвека назад – Финляндия и другие Скандинавские страны. А исчерпание ресурса заставляет людей задуматься о том, как дальше пользоваться лесом, и логично, что это становится отправной точкой для развития лесного хозяйства", – такое мнение высказал в интервью "Столице на Онего" известный карельский эколог Александр Марковский

Около двух десятков лет он возглавлял природоохранную организацию "СПОК", занимавшуюся исследованием и защитой малонарушенных лесов. В 2013 году она получила межрегиональный статус и открыла филиал в соседней Вологодской области, однако спустя два года министерство юстиции России включило "СПОК" в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Карельские защитники природы были вынуждены фактически заново создавать свою организацию, и сегодня "СПОК" по-прежнему ведет в республике природоохранную деятельность, но эколог Марковский ушел из нее в лесное хозяйство.

О том, чем теперь занимается бывший гражданский активист читайте в статье "Лесное хозяйство – дитя нужды".

фото: pixabay

Новые светофоры появятся на перекрестках Петрозаводска

Администрацией Петрозаводска заключены муниципальные контракты на обустройство светофорными объектами перекрестков на улицах Горького-Анохина, Чапаева – Чкалова и Сыктывкарская – Лесной проспект, сообщили в Петросовете.

Установка светофоров на перекрестках будет произведена за счет средств национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках одного из направлений комплексной программы "Безопасный Петрозаводск", которая реализуется по инициативе председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука.

Подрядной организацией по муниципальным контрактам выступает МУП "ПЭС". По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, обустройство перекрестков светофорами планируется завершить до 1 сентября. Общая стоимость всех работ составляет порядка 10 млн. рублей.

В этом году планируется также оборудовать светофорными объектами опасные перекрестки улиц Красная -Андропова, Красная – Дзержинского, а также пересечения Комсомольского проспекта с улицей Балтийская и проспекта Октябрьский с улицей Краснофлотская. Предложения по оборудованию светофорами этих объектов дорожной инфраструктуры неоднократно поступали от жителей города, в том числе в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Напомним, что программа "Безопасный Петрозаводск" направлена на повышение безопасности и улучшение качества жизни горожан. Среди перечня ее задач: освещение городских территорий, ремонт дорог, улучшение транспортной логистики, оборудование пешеходных переходов, установка светофоров и многое другое. Программа формируется при непосредственном участии петрозаводчан. Финансирование комплекса мероприятий проекта осуществляется из федерального, республиканского и городского бюджетов. Инициатором программы "Безопасный Петрозаводск" выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудник ГОКа в Карелии получил ожоги головы и рук, попав под электродугу

Несчастный случай произошел 9 июля в Костомукше на промплощадке "Карельского окатыша".

На главной понизительной подстанции на территории дробильно-обогатительной фабрики был запланирован текущий ремонт масляного выключателя. Перед началом ремонта бригада должна была обесточить оборудование.



По информации издания "64 параллель", электрослесарь, не дождавшись допуска дежурной по подстанции, вошел за сетчатое ограждение масляного выключателя, который находился под напряжением 10кВ. В результате своих действий сотрудник попал под электрическую дугу и получил термический ожог головы и рук. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка.

фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

Долг перед работниками центра "Марциальные воды" достиг 1,7 млн рублей

Задолженность по зарплате в лечебно-оздоровительном центре достигла 2,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуре Карелии сообщили, что заработная плата за период с февраля по май работникам "Марциальных вод" до настоящего времени не произведена. Таким образом, перед 40 работниками предприятия существует задолженность по заработной плате в размере 2,7 млн рублей.

По данным фактам прокуратура Кондопожского района 28 июня внесла директору ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" представление об устранении нарушений закона.

Ранее в новости указывалось, что речь идет о санатории "Марциальные воды", однако информация прокуратуры касается ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные Воды".

Редакция приносит извинения.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске коммунальная машина столкнулась с автобусом, где были пассажиры

В ДТП 9 июля пострадала 77-летняя пассажирка автобуса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.55 на ул. Зайцева, 65 водитель коммунальной машины МК03"при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом маршрут № 27.



Пострадала 77-летняя пассажирка автобуса. От госпитализации отказалась.

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