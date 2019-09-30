Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Валерий Поташов

Карельские депутаты решили урезать Молодежный парламент

Депутатский корпус Молодежного парламента Карелии сократят почти вдвое.

Члены фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник и Галина Гореликова внесли на рассмотрение депутатского корпуса проект постановления о внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте республики. Шмаеник и Гореликова предложили коллегам сократить численность Молодежного парламента почти вдвое – с 36 до 20 человек.

"Как показала практика предыдущих лет, при существующей численности Молодежного парламента нередко возникали трудности при сборе необходимого для заседания кворума. В этой связи уменьшение численности депутатов позволит сделать работу Молодежного парламента более динамичной, эффективной и прозрачной", – говорится в пояснительной записке к проекту "единороссов".

Кроме того, депутаты Шмаеник и Гореликова предложили изменить и принцип формирования Молодежного парламента Карелии. Сейчас половину его членов составляют выдвиженцы региональных общественных объединений, а другую – депутаты от инициативных групп. Однако члены фракции "Единой России" решили оставить право выдвигать кандидатов в Молодежный парламент только некоммерческим организациям. Между тем, как показали выборы в Молодежный парламент 2017 года, интерес к ним со стороны инициативных групп был значительно выше – от них поступило 44 заявления, а от общественных объединений – лишь 20.

фото: Столица на Онего

Следком рассказал, где нашли тело пропавшего в Карелии мужчины

По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате утопления, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее мы писали, что пропавший 1 сентября житель Суоярви был найден мертвым.

По версии следствия, тело 57-летнего мужчины было найдено в акватории озера Суоярви в автомобиле Niva.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

фото: Столица на Онего

В БСМП Петрозаводска взяли на работу сотрудников без сертификата специалиста, сообщили в профсоюзе

Более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска 15 сентября начали "итальянскую забастовку", отказавшись от изматывающих переработок.

В паблике "Профсоюз медработников "Действие" сообщается, что до сих пор руководство БСМП не встретилось с участниками "итальянской забастовки".

"На работу в отделение СМП набрали сотрудников, в том числе и выпускников медучилища, у которых есть диплом об окончании училища, но нет сертификата специалиста, дающего право на осуществления медицинской деятельности именно в скорой помощи. То есть по сути, тех, кто либо не имеет опыта, либо права на работу", – пишут в паблике.

Напомним, "итальянская забастовка" началась 15 сентября, 39 фельдшеров и 37 водителей скорой помощи отказались от переработок. Акция протеста медиков может привести к задержкам выездов скорой, считают работники БСМП.

Сотрудники больницы уведомили региональный Минздрав о начале забастовки. Они потребовали пересмотреть уровень зарплат и нормы премирования персонала. Медики подготовили открытое письмо, в котором сформулировали десять требований к администрации больницы.

Министерство здравоохранения республики 20 сентября сообщило, что диспетчер скорой помощи – участник "итальянской забастовки" – не передал вызов к тяжелому больному свободной выездной бригаде. БСМП обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.

фото: ©РИА Новости / Максим Богодвид

Маленькие дети пострадали в ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло 29 сентября на пересечении улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.30 на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана водитель ВАЗ-21060 отвлекся от управления и наехал на стоящий на перекрестке автомобиль Lada Largus.

Пострадали пассажиры автомобиля Lada: 39-летняя женщина и дети 3 и 7 лет. Пострадавшие осмотрены на месте ДТП, от госпитализации отказались.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

В Карелии повысится тариф на водоотведение для населения

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии объявил о выполнении решения Верховного суда России, согласно которому в предыдущие годы тариф на водоотведение в Петрозаводске был незаконно занижен – с 1 октября его поднимут.

Как пояснили в Госкомитете, до сих пор в тарифе не были полностью учтены расходы компании "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на водоотведение и холодное водоснабжение.

С 1 октября он увеличится на 1 рубль 62 копейки и составит 25 рублей 14 копеек за 1 м куб.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

В Пудоже начался сбор подписей за отставку главы района Ладыгина

Глава администрации Пудожского района Карелии Андрей Ладыгин заявил, что не собирается отменять принятое решение об увольнении директора школы №3 Светланы Вшивковой, и народ начал собирать подписи за его отставку.

Как сообщает Пудожское районное отделение КПРФ, в связи с публичным заявлением Андрея Ладыгина об отказе изменить решение об увольнении директора школы №3 Светланы Вшивковой инициативная группа 26 сентября приняла решения начать сбор подписей за отставку главы района.

"С 1 октября работает общественная приёмная по ул. Пионерская д. 1 (второй этаж) с 11.00 до 13.00 ежедневно, кроме выходных, здесь же будет организован сбор подписей и желающим помочь в сборе подписей, выдача подписных листов", - сообщается в паблике Пудожского районного отделения КПРФ.

Напомним, увольнение без объяснения причин директора пудожской школы №3 Светланы Вшивковой спровоцировало в Пудожском районе политический кризис.

Во вторник, 24 сентября по инициативе КПРФ здесь прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям.

Участниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.

Пришедшие на митинг люди держали в руках плакаты с надписями: "Не губите еще одну школу", "Верните директора", "Мы за Вшивкову", "Позор такой власти" и "Считайтесь с нашим мнением".

фото: предоставлено холдингом "Лотос"

Белуга: Мы в юности мыли полы на "Петрозаводскмаше"

Леонид Белуга рассказал, почему купил "Петрозаводскмаш".

"Сейчас настало время рассказать правду. Завод для меня действительно не был чужим. На нем работал мой брат Юра, и мы с Татьяной в юности мыли полы в заводской медсанчасти, подрабатывая по ночам. Наконец, здесь много лет продолжали трудиться Танины родители... На предприятии у меня было много знакомых, я знал, как они относятся к своей работе, переживают за "родную трубу". Я также понимал, что такое для республики потерять "Петрозаводскмаш": невосполнимая "дыра" в бюджете, крах инфраструктуры, тысячи безработных. Для меня это была, если хотите, моральная сторона проблемы. И пусть прозвучит пафосно, но я патриот своего города", – рассказал в интервью Белуга.

Подробнее читайте в материале издание "Московский комсомолец в Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Устимов

На предприятиях Карелии не хватает более 5 тысяч сотрудников

Количество вакансий, о которых работодатели сообщили службам занятости Карелии, к концу лета достигло максимума с начала 2019 года.

Это следует из данных Карелиястата о ситуации на рынке труда.

В январе работодатели заявили о наличии 4165 вакансий, и это число увеличивалось в течение 8 месяцев.

Свободных мест насчитывается на предприятиях Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Правительство РК

"Люди во власти думают, что они все технократически отрегулируют, но это не получается"

События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии, считает политолог Олег Реут.

"Последние реформаторские усилия республиканских властей пришлись на сентябрь 2017 года – была обновлена структура органов исполнительной власти региона. С тех пор, и это действительно кажется парадоксальным, о системных проблемах из месяца в месяц, из года в год говорят люди, являющиеся ключевыми лицами, принимающими решения в экономике. Но именно люди, принимавшие решение, в деталях знают, что их фактическое присутствие в экономике не способствует позитивным результатам.



Экономическая модернизация в Карелии не удаётся, потому что люди во власти думают, что они все технократически отрегулируют. Но это не получается, - считает политолог Олег Реут. - С другой стороны, рядовые жители оказываются недовольны тем, какой тип модернизации пытаются реализовывать люди во власти. Они оказываются недовольны тем, что возможностей непосредственного влияния на поведение чиновников недостаточно".

Подробнее читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Освобождение Карелии отметили большим концертом и маршем памяти (ФОТО и ВИДЕО)

В Петрозаводске 75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации отметили 28 сентября.

На площади Кирова встретили Молодежный марш памяти, а затем начался большой праздничный концерт. Зрители увидили театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта".

Завершился праздник фейерверком "Салют Победителям!".

В столицу Карелии также привезли специализированную автотехнику, представили выставку поисковых находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска.



В Музыкальном театре состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

Смотрите фото и видео.

В Петрозаводске открывается очередная сельхозярмарка, где можно будет купить продукцию для консервирования. Подробнее

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии отказалось исполнить представление Следкома о расторжении трудового договора с гендиректором Кольского ДРСУ Юрием Гугалинским, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Подробнее

Депутат парламента Карелии, возглавляющая партию "Яблоко", примет участие в заседании комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Подробнее

Петрозаводск и Кондопога оказались в десятке самых популярных городов России для туристических поездок в октябре. Подробнее

Муниципальные власти Карелии для расселения аварийного жилья в 2019 году приобрели 75 квартир общей площадью 3561 кв. метров, тем самым перевыполнив план 2019 года. Подробнее

Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 процентных пункта. Подробнее

Три скважины находятся в селе Деревянное, а одна – в деревне Ужесельга. Подробнее

На специальном заседании Центризбиркома Карелии подвели итоги проведения дополнительных выборов в Петросовет. Подробнее

ФНС объяснила, почему жители Карелии должны сами стремиться платить транспортный налог. Подробнее

Госдума приступила к работе над поправками в законе "О банках и банковской деятельности", согласно которым планируется запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах, а также за денежные переводы на карты другого банка. Подробнее

С 1 октября начинается прием заявок от кандидатов в депутаты очередного созыва Молодежного совета при Петросовете. Подробнее

«Столица на Онего» предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 30 сентября. Подробнее

Ветер порывами до 15-18 м/с ожидается на территории республики уже днем во вторник, 1 октября. Подробнее

АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала хозяйственным способом энергообъекты в Олонецком районе и заканчивают ремонты линий электропередачи в Лоухском районе. Подробнее

Всего в республике было зарегистрировано 106 лесных пожаров на общей площади 594,6 га, сообщили в Минприроды Карелии. Подробнее

Мужчина пропал 1 сентября, его местонахождение было неизвестно. Подробнее

Женщина сообщила, что музыка не давала спать ее домочадцам, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Житель Лахденпохского района ушел их дома 17 мая. Подробнее

В Мордовию съехались бойцы спецназа ФСИН, чтобы добиться права ношения крапового берета. Подробнее

О погоде на 1 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее