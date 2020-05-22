Важные новости 22 мая

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Карелии за последние сутки выявлено 16 случаев коронавируса

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 284 человека.

По информации оперштаба, в республике за сутки список инфицированных увеличился на 16 человек: 11 – в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, по одному – в Лахденпохье, в Сортавале и в Беломорске.

Выздоровели от COVID-19 еще 10 человек – в Петрозаводске и в Сегеже. Всего – 108.

Проведено 31030 исследований (+1121 за сутки).

На самокарантине находятся 5225 человек (-96 за сутки).

В местах обсервации 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 46,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,7 раз выше и составляет 216,4 случая, по Северо-Западу – 163,2.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Синоптики рассказали, когда в Карелию придет лето

В предстоящие выходные на территории республики ожидаются ночные заморозки до -4 градусов.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, в мае в республике продолжает держаться температура ниже нормы. По югу Карелии температура пока на 3-5 градусов ниже нормы, на севере – чуть повыше.

"Сейчас мы в температурах начала мая-конца апреля. Но постепенно будем входить в норму. В начале июня придет летнее тепло. Температура превысит норму – будет 20-25 градусов и даже выше", – рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Тем, кто собирается в эти выходные на дачу, придется прихватить одежду потеплее. По прогнозам синоптиков, в эти дни погоду в республике обусловит область повышенного давления, ожидается малооблачная погода без осадков. В субботу ночью на территории республики будет довольно холодно – от -4 до +1 градуса. В Петрозаводске столбик термометра остановится на отметке 0, -2.

Днем по республике воздух прогреется до 11-16 градусов, в Петрозаводске за счет восточного ветра температура составит 10-12 градусов. Возле озера в столице Карелии будет попрохладней.

"В воскресенье ночью останется минусовая температура. Днем по республике ожидается до 20 градусов тепла, в Петрозаводске 11-13 градусов тепла", – сообщили в карельском Гидрометцентре.

В начале следующей недели возможны небольшие кратковременные дожди.

Ранее синоптики пообещали россиянам "неоднородное" лето.

фото: © официальная страница Артура Парфенчикова ВКонтакте/vk.com/id419407976

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в республике

В республике за последние сутки список инфицированных увеличился на 16 человек.

Напомним, на 22 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 284 человека.

Новые случаи выявлены в Петрозаводске – 11, в Медвежьегорске – два и по одному – в Лахденпохье, в Сортавале и в Беломорске.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте, двое из заболевших вернулись с вахты в Мурманской области.

"При этом половина всех новых выявленных случаев (8 человек) – это лица из круга контактов, в том числе семейных, с ранее заболевшими. Наши эпидемиологи отрабатывают каждый факт инфицирования, восстанавливают всю цепочку контактов. Это позволяет в максимально короткие сроки изолировать тех, кто потенциально может быть заражен, и провести тестирование", – отметил Артур Парфенчиков.

Также среди инфицированных есть ребенок.

фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии "устроил порку" главе Минтранса в прямом эфире

Глава Карелии Артур Парфенчиков пристыдил министра транспорта Сергея Щебекина, который не смог ответить на конкретные вопросы жителей республики по ремонту дорог.

Глава регионального Минтранса Сергей Щебекин не подготовился к прямой линии, которую руководитель республики проводит сегодня в соцсетях. Министр не смог ответить на конкретные вопросы пользователей Сети по ремонту дорог в Петрозаводске, а трассу "Петрозаводск-Суоярви" назвал федеральной.

"Это дорога, которая была передана федералам. Проект дороги до 2023 года", - заявил Щебекин.

"Федералам? Это региональная дорога. Она никогда не будет федеральной", - парировал глава Карелии.

Министр долго копался в своих бумагах, а после заявил, что готов будет отдельно доложить по интересующим жителей республики вопросам.

"А чего вы сюда пришли? Давайте так, я считаю, что надо реально извиниться. Непонятно, как вы подготовились. Прямо сказать, вообще не подготовились. Поэтому я предлагаю эту тему по дорогам отложить, дать Сергею Юрьевичу возможность подготовиться. Он не так давно работает министром. Но три дня висело объявление. Можно было серьезно проанализировать, что людей интересует. Зачем вы бумаги взяли? Я ничего с собой не взял. Все должно быть в голове. Мне стыдно. Я честно говоря, поражен", - возмущался Артур Парфенчиков.

фото: © REUTERS / Brendan McDermid

Рекордное число смертей от коронавируса за сутки зафиксировано в России

На 22 мая в России зарегистрировано 326448 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8894, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 8849 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 150 человек. Это рекордное число смертей за сутки с начала вспышки ковидной инфекции в стране. Всего умерли 3249 зараженных.

Выздоровели – 99825 человек (+7144 за сутки).

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 284 человека.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Двое курсантов, вернувшихся в Карелию из Москвы и Петербурга, заразились коронавирусом

Один житель Карелии учился в академии Санкт-Петербурга, а второй зараженный приехал из военного института в Москве, где была вспышка коронавируса.

На этой неделе два курсанта вернулись в Карелию на каникулы, и у обоих был обнаружен COVID-19, сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Один после окончания учебного года в академии Санкт- Петербурга приехал в Муезерский район. Дома ему выделили отдельную комнату, все контакты с родными и друзьями он ограничил. У курсанта взяли тест на коронавирус, и он оказался положительным. Ни у кого из его близких коронавирус пока не подтвердился, отметил глава Карелии.

"Второй курсант родом из Петрозаводска. В военном институте в Москве, где он учится, была вспышка коронавируса. Дома молодого человека ждали родители и еще 9 братьев и сестер. У многодетной семьи не было возможности выделить отдельную комнату или снять жилье, чтобы старший сын мог дождаться окончания карантина. При этом и рисковать здоровьем остальных детей тоже было нельзя. Но из любой ситуации всегда есть выход. Мама обратилась к детскому омбудсмену Геннадию Сараеву, он – к председателю оперативного штаба по коронавирусу Игорю Корсакову. В результате парня разместили в обсерваторе в гостинице "Маски". И эти меры предосторожности не оказались излишними: тест на коронавирус у него показал положительный результат", – написал Парфенчиков.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 284 человека.

фото: © Официальная страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонаткте"

В Петрозаводске откроется ковид-стационар для беременных и тех, кто нуждается в операции (ФОТО)

Завершается подготовка помещений стационара роддома им. Гуткина К.А. на улице Луначарского для приема пациентов COVID-19.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", в помещении расформированной женской консультации будут оказывать экстренную хирургическую и гинекологическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам, контактировавшим с ковид-положительными гражданами.





"На первом и третьем этажах ремонт полностью проведен, на втором этаже сделан частично. Оборудованы "чистая" и "грязная" зоны, шлюз, место санитарной обработки и место утилизации медицинских отходов. Установлена новая кислородная разводка в палатах реанимации на втором и третьем этажах, обновлена электрическая проводка", – написал министр.

Отделение планируют открыть в июне. Это будет первый ковид-стационар для оказания хирургической помощи, организованный в Карелии.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Минздрав Карелии намерен изменить способ начисления выплат за борьбу с COVID-19 после жалоб медиков

Сотрудники кондопожской скорой помощи обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову и в Минздрав с заявлением о том, что им не поступили обещанные выплаты за работу в условиях риска заражения коронавирусом.

Сотрудники скорой помощи из Кондопоги заявляют, что не получили справедливых надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19, несмотря на обещания поддержки со стороны власти.

Авторы документа утверждают, что получили стимулирующие надбавки, "высчитанные до минут". Поэтому среди медиков оказались те, кому на руки пришло, к примеру, 90 рублей в виде поддержки за риск возможного заражения.

В Минздраве заявили о планах изменить регламент расчетов для стимулирования рискующих своим здоровьем врачей. Предполагается прекратить учет фактически отработанного времени для начисления выплат.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © shutterstock.com

Женщину, на которой загорелась одежда, доставили в больницу Карелии с ожогами

Пожар произошел вечером 21 мая в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.56 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в одной из городских квартир.

Сгорела одежда на женщине. Пострадавшую с ожогами доставили в Сортавальскую ЦРБ.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших нет.

Ранее два человека пострадали на пожаре в жилом доме в Петрозаводске.

фото: Галина Васильева / ВК

Власти Петрозаводска прокомментировали ход уплотнительной застройки на Старой Кукковке

Администрация Петрозаводска раскрыла детали уплотнительной застройки на Старой Кукковке, которая вызвала возмущение жителей города.

Мэрия Петрозаводска заявила, что ею было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу улица Мончегорской, дом 18. При этом, по информации администрации, участок не являлся муниципальной собственностью, а принадлежал физлицу.

"Данный участок находится в собственности физического лица и был предоставлен им в аренду ООО "Специализированный застройщик Нова-Инвест"" для строительства многоквартирного дома", - сообщили в мэрии города.

Напомним, в петрозаводском районе Старая Кукковка идет строительство многоэтажного здания. Жителям улицы Мончегорская, где ведутся работы, мешает близость стройплощадки к их домам. В частности, людей беспокоит работающий над их головами кран.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

На ремонт дорог двум районам Карелии выделено более 100 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, в каких районах в этом году отремонтируют дороги.

В ходе прямой линии, посвященной расселению аварийного жилья, строительству и ремонту дорог, руководитель региона сегодня поделился планами по реконструкции дорог в районах. Так, по словам Парфенчикова, в этом году в приоритете Кемь и Калевала.

"Выделили беспрецедентные деньги двум районам. Это Кемь, потому что в прошлом году там были серьезные проблемы. Это Калевала, потому что в следующем году отметим там День республики, там давно серьезно не работали. Лучше одному району выделить 50 млн, чем пяти – по десять млн. Будем проектировать серьезные работы, будем тем самым способствовать приходу на ремонтные работы компаний, которые способны и такие ресурсы осваивать, и готовы привозить соответствующую технику, асфальтовые заводы", - сказал глава Карелии.

Глава Минтранса республики Сергей Щебекин отметил, что на сегодняшний день на дорогу в Кеми уже выделено более 50 млн рублей. В июне будет завершен первый этап протяженностью в 2 км в самой Кеми.

"В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. Срок завершения работ – 6 июня. После этого сразу приступаем к работе. Подрядчик уже определен. Думаю, что до конца сезона дорога в Кеми будет", - заявил Щебекин.

Также за счет выделенных 50 млн планируется завершить начатый в 2019 году ремонт дорог на четырех центральных улицах города.

Глава Карелии отметил, что Кемь и Беломорск будут в зоне особого внимания властей.

"Понимаем вместе с федеральными дорожниками, что нам придется в кратчайшие сроки делать дороги до портов. Конечно, нам придется реконструировать дороги Кемь – Рабочеостровск с обустройством инфраструктуры вокруг нее, и дорогу через Беломорск, главный проспект города, который является региональной дорогой", - отметил Артур Парфенчиков.

фото: © Алексей Дружинин/ТАСС

Президент России заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Объективная информация свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Позитивная динамика очевидна, заявил президент России Владимир Путин, пишут "Известия".

Прогресс не такой быстрый, как хотелось бы, местами он неустойчив, но всё же он есть, подчеркнул глава государства.

"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", – сказал он.

Ранее президент заявил, что за последние две недели количество сделанных тестов на коронавирус в России выросло на 3 млн и нужно продолжать наращивание тестирования.

По его словам, широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, которые были достигнуты в борьбе с пандемией.

фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии не смог назвать сроки реконструкции мостов в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков 22 мая во время прямой линии "ВКонтакте", посвященной ремонту дорог и расселению аварийного жилья, сообщил, что еще только разработан проект по ремонту моста на улице Кирова.

О реконструкции других мостов в городе пока речи не идет, так как работы все еще находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.



"На ремонт моста на улице Кирова через Неглинку уже выделены деньги. По остальным мостам проводится работа – разрабатывается проектно-сметная документация. Далее мы будем входить в соответствующую федеральную программу, чтобы получить деньги на ремонт… Все это очень долгий процесс. К сожалению, уйдут годы… Невозможно за месяц сделать дорогу. То же самое мосты. Надо провести целый комплекс работ, – рассказал Артур Парфенчиков.



Напомним, ранее в интервью мэр Петрозаводска рассказала, что самыми изношенными оказались мосты на улицах Маршала Мерецкова и Кирова у Верховного суда.

"Мостовое сооружение на Кирова является объектом ФЦП к 100-летию республики. В декабре прошлого года мы получили положительное заключение экспертизы по проекту. Планируем начать ремонтные работы уже этой весной. Проект моста на Мерецкова также получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время совместно с правительством Карелии изыскиваем на федеральном уровне источники финансирования. Надеемся, что нам удастся в весенне-летний период начать ремонт этих двух мостов. Будем стараться завершить все работы в текущем году, чтобы возобновить по ним троллейбусное сообщение", – говорила Ирина Мирошник.

фото: © Банк России

Центробанк выпустит серебряные монеты к 100-летию Карелии

Банк России 25 мая выпускает в обращение памятные монеты из серебра, сообщается на сайте Центробанка.

На серебряной трехрублевой монете серии "100-летие образования Республики Карелия" будут расположены рельефные изображения герба Карелии, фигуры традиционного исполнителя эпических песен – рунопевца, природного ландшафта, зайца и пары уток. Также на монете можно будет увидеть национальный орнамент, воду, здания Петрозаводска (Музыкальный театр, ж/д вокзал), памятник Петру I.

Тираж составит три тысячи экземпляров. Масса драгоценного металла – 31,1 г, отметили в Банке России.

Напомним, в 2017 году Россельхозбанк выпустил памятные монеты к 100-летнему юбилею республики. Петрозаводчанин заметил, что в дизайне юбилейной монеты был использован кадр фотографа Кевина Макнила с изображением Канады.

фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Последние звонки прозвучат для выпускников Карелии дистанционно (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска поздравила выпускников и сообщила, что последние звонки они услышать через компьютер.

Ирина Мирошник сообщила, что последние звонки для учеников 9 и 11 классов в этом году прозвучат дистанционно.

"В этом году последние звонки проходят в очень необычной форме, дистанционном, но таковы реалии жизни. И уверена, что это не омрачит вашего настроения. Школа дала вам очень много крепких и нужных знаний, и вы непременно поступите в те учебные заведения, которые выбрали для будущей жизни", – обратилась мэр города к школьникам.

Обращение записало "Сампо ТВ 360".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Водителям на заметку: Временный мост установят на трассе в Карелии

С 1 июня на автодороге А-121 "Сортавала" начнется капитальный ремонт моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

С начала июня водители будут вынуждены ездить по временному мосту через реку Мийналйоки в Лахденпохском районе на 231 км автодороги А-121 "Сортавала".

С 1 июня по 30 ноября 2020 года из-за ремонта основного моста вводятся временные ограничения движения на искусственном сооружении – общая масса автомобиля не должна превышать 49 тонн, а ширина – 3,5 метров.

Ранее сообщалось, что на севере Карелии распилен мост на дороге к озеру Унус, где планировалось размещение форелевой фермы.

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

Более 420 больных пневмонией госпитализированы в Карелии с начала апреля

За сутки в республике девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 422 пациента.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В четверг, 21 мая, стало известно о смерти 83-летней жительницы Карелии, госпитализированной с внебольничной пневмонией.

фото: © кадр из видео

Кроссоверы столкнулись в одном из городов Карелии (ВИДЕО)

ДТП произошло 21 мая в Кондопоге.

В 12.36 на пересечении улиц Комсомольской и Заводской произошло ДТП с участием кроссоверов Renault Duster и Skoda Kodiaq, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Информация о пострадавших выясняется.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее водитель фуры получил травмы в групповом ДТП на трассе в Карелии.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске началось благоустройство дворов (ФОТО)

Десять дворов Петрозаводска уже ремонтируются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В настоящее время началось производство работ на десяти территориях: ул. Зеленая, дома номер 10, 12 и 14; ул. Балтийская, дома номер 5, 31, 27 и 35, ул. Фролова, дома номер 3 и 7, пл. Гагарина, 2.

"На данный момент все соглашения с управляющими организациями заключены, общая сумма порядка – 140 миллионов рублей. По ряду дворовых территорий работы вступили в активную фазу, ожидаем до 15 августа завершение работ на всех объектах", – сказал председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев.

Всего в 2020 году будет благоустроена 71 дворовая территория многоквартирных домов.

К концу лета во всех дворах появятся урны и скамейки, новое асфальтирование. Большинство участников проекта также планируют устроить автомобильные парковки и новое освещение. В перечне планируемых работ также озеленение, удаление и формовка деревьев, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений.

Коронавирусная инфекция показала, насколько важны социальные поправки в Конституцию России

Политолог Анатолий Цыганков рассказал, почему меры социальной поддержки, закрепленные в Конституции, оказались особенно актуальны сейчас, в период пандемии.

"Конституционные нормы порой представляются гражданам некими абстрактными правовыми установками, формулирующими то, что и без того очевидно. Потому, когда в качестве поправки в Конституцию России предложили вписать норму об адресной социальной поддержке граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат (такой пункт появился в статье 75 Конституции РФ), то в марте месяце этого года - совсем недавно - это воспринималось в виде обычной декларации. И если б не несчастье с пандемией коронавируса, то не скоро поняли мы, насколько важную поправку предлагает президент В. Путин включить в Конституцию России.

Тут-то и выяснилось насколько важно, когда государство берёт на себя ответственность за жизнь своих граждан, не только от смерти их спасая, в прямом смысле этого слова, но и упреждая социальную катастрофу".

Подробнее читайте здесь.

фото: © Администрация Петрозаводска

Движение ограничено на одной из дорог Петрозаводска

В связи с ремонтом дорожного покрытия на Соломенском шоссе движение автомобилей осуществляется по одной полосе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Соломенском шоссе подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта. Работы ведутся от улицы Зайцева в направлении аэропорта "Пески".

Движение автомобилей на магистрали осуществляется по одной полосе. Администрация города просит водителей заранее планировать свой маршрут.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на городских магистралях продолжаются ремонтные работы.

Напомним, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" уже приступил к ремонтным работам на Лесном проспекте.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии через пять минут проведет "прямую линию" о расселении аварийного жилья и ремонте дорог

Глава республики Артур Парфенчиков посвятит очередную прямую линию вопросам расселения аварийного жилья и ремонта дорог.

Сегодня, 22 мая, в 12.00 руководитель региона вновь проведет встречу с жителями республики. Онлайн-трансляция пройдет на странице главы "Вконтакте".

В этот раз она будет посвящена не коронавирусу.

"В режиме онлайн обсудим не менее важные темы: расселение аварийного жилья, а также строительство и ремонты наших дорог", – сообщил Артур Парфенчиков.

фото: © Администрация Петрозаводска

Около 300 растений высадили в микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

На клумбах на улице Ровио и Сортавальском бульваре появились цветы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске Городской комбинат благоустройства приступил к оформлению клумб многолетними цветами.





Сегодня подрядчик высадил около 300 растений. На улице Ровио и Сортавальском бульваре появились хосты, астильбы, толстянка, лилейник, гейхеры, рудбекия и вербейник.

Работы по озеленению карельской столицы и составлению композиций на городских клумбах продолжатся.





Ранее сообщалось, что всего в Петрозаводске в 2020 году планируется высадка 300 тысяч цветов, а также четырёх тысяч многолетних растений.

фото: © Столица на Онего

Много людей: Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 22 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 22 мая в 14.50 составил 1.6 – на улице очень много людей. Вчера показатель был немного выше. Интересно, что до "прихода" коронавируса в Петрозаводске в это же время индекс был 0,9.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Любители экстрима собирают средства на новый скейт-парк в Петрозаводске

Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.

Энтузиасты экстремальных видов спорта из Петрозаводска объявили сбор средств на строительство нового скейт-парка на городском стадионе "Юность". В конце прошлого года идея такого строительства получила поддержку жителей карельской столицы на общегородском собрании, где обсуждались общественные проекты, которые предполагается реализовать с помощью Программы местных инициатив.

Как рассказали "Столице на Онего" авторы проекта строительства нового скейт-парка Кирилл Прохоров и Тимофей Тарутин, его общая стоимость – 1 миллион 650 тысяч рублей, но проект реализуется на условиях софинансирования. Почти 60 процентов суммы выделяет республиканский бюджет, около 30 процентов – городская администрация, а вклад самих горожан составит всего 12 процентов.

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фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com

В Карелии компания "Русал" судится с коммунальщиками

Арбитражный суд республики готовится рассмотреть конфликт между водоканалом поселка Надвоицы и предприятием "Объединенная компания Русал Уральский алюминий".

В июне арбитражный суд Карелии должен рассмотреть иск МУП "Водоканал Надвоицы" к АО "Объединенная компания Русал Уральский алюминий".

Сообщается, что водоканал Надвоицы требует взыскать с "Русал Урал" 11,495 млн рублей, в том числе задолженность за холодное водоснабжение и прием сточных вод в период с 1 августа 2017 года по 31 мая 2019 года в размере почти 11,270 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами с 21 августа по 4 декабря 2019 года на сумму 224,715 тыс. рублей.

При этом "Русал Урал" также подал в арбитражный суд Карелии иск к надвоицкому водоканалу по поводу взыскания с него задолженности в размере 11,427 млн рублей по договору аренды, заключенному 16 января 2019 года. При этом арбитражный суд Карелии возвратил предприятию иск.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Элиссан Шандалович направил обращение в прокуратуру в связи со сложной ситуацией на АО "Карелия ДСП"

Председатель республиканского парламента направил обращение прокурору Карелии Карену Габриеляну с просьбой провести проверку градообразующего предприятия поселка Пиндуши АО "Карелия ДСП", работникам которого задерживают зарплату.

По информации пресс-службы Заксобрания Карелии, в тексте документа сообщается, что в адрес парламентария поступают обращения трудового коллектива организации, касающиеся сложной ситуации на заводе. Работники указывают, что из-за отсутствия древесного сырья АО "Карелия ДСП" в настоящее время не осуществляет производственную деятельность, имеется задолженность по заработной плате и перед поставщиками услуг, наблюдается отток кадров. В связи с этим они выражают крайнюю обеспокоенность, что предприятие не возобновит производственную деятельность и будет ликвидировано собственником.

Элиссан Шандалович также отметил, что информация по данному вопросу рассматривалась на заседании Законодательного собрания Карелии 21 мая. Правительством Карелии обсуждаются варианты оказания мер государственной поддержки заводу, однако ситуация остается непростой.

"На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку по указанным в обращениях фактам и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", –говорится в обращении.

Напомним, в декабре 2019 года в связи с поступившей от жителей Медвежьегорского района информацией о перебоях в работе "Карелия ДСП" Заксобрание направляло запросы о текущем положении дел в органы исполнительной власти республики. В ответ сообщалось, что завод работает в штатном режиме, увольнения работников и простоя предприятия не планируется. Однако ситуация на заводе изменилась: с середины апреля 2020 года завод находится в простое. По инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича в Пиндуши выезжал депутат от поселения Алексей Исаев, ситуация на предприятии внепланово рассматривалась на заседании комитета по экономической политике и Законодательного Собрания Карелии.

фото: сайт Segezha Group

Следственный комитет возбудил дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии "Карелия ДСП"

В республике возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на заводе "Карелия ДСП", работники которого ранее заявляли о финансовом кризисе на предприятии.

Медвежьегорский межрайонный следственный отдел республиканского Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на заводе "Карелия ДСП".

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в 2020 году в Медвежьегорском районе руководство акционерного общества при осуществлении коммерческой деятельности частично не выплатило заработную плату своим работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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В Карелии открылась навигация для лесных предприятий

В республике начались отправки водным путем круглого леса, сообщает компания Segezha Group.

Навигация по Беломоро-Балтийскому каналу открылась 20 мая.

Первые партии круглого леса от ЛПК "Кипелово", филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам, ЛХК "Кареллеспром" и других поставщиков отправлены водным путем в адрес Сегежского ЦБК и ЛДК "Сегежский".

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Минспорта Карелии

Бизнес Карелии получит компенсацию затрат на закупку техники для лыжных трасс

Парламент республики поддержал законопроект, который предусматривает частичную компенсацию затрат предпринимателей на приобретение техники для лыжных трасс.

Поправки дадут возможность представителям малого и среднего бизнеса на компенсацию части понесенных затрат на приобретение снегоуплотнительных машин и снеговых пушек, используемых для подготовки склонов и трасс для катания на лыжах.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".