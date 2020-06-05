Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили у 25 человек

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 573 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 25 человек.

Два новых случая выявлено в Сегеже, в Олонецком районе – 5 (два в поселке Ильинский и три в Олонце), в Муезерском районе – 6 (три в селе Реболы и три в поселке Лендеры), в Костомукше и Кеми – по одному, в Беломорске – 4, в Петрозаводске – 6.

Выздоровели от COVID-19 еще шесть человек – по одному в Сегеже и Беломорске, остальные в Петрозаводске.

Проведено 46207 исследований (+1159 за сутки).

На самокарантине находятся 3987 человек (-142 за сутки).

В местах обсервации – 204 человека (+6 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 93,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,2 раза выше и составляет 300,6 случая, по Северо-Западу – 254,3.

фото: © Александр Уткин/ТАСС

Кафе, рестораны и столовые возобновляют работу в большинстве районов Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому предприятиям общественного питания в большинстве районов Карелии разрешается возобновить работу в период пандемии.

Заведения общепита могут начать работу в субботу, шестого июня. Исключением стали заведения, расположенные в Беломорском и Олонецком районах, где обстановка с распространением коронавируса остается более тревожной. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"С 6 июня в Карелии возобновляют работу предприятия общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал сегодня. В Беломорском и Олонецком районах, в связи со сложной эпидобстановкой, кафе, рестораны, столовые пока останутся закрытыми. На остальных территориях они смогут работать только при неукоснительном соблюдении всех требований роспотребнадзора, а также дополнительных мер санитарной безопасности", - написал губернатор.

Парфенчиков пояснил, что владельцы заведений общепита будут обязаны соблюдать меры безопасности.

"В частности, между столами должны быть установлены защитные перегородки, если их нет, то столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Защитные экраны также обязательны на барных стойках, в кассовых зонах, в зонах выдачи продуктов питания и напитков. В помещениях должны быть оборудованы места для дезинфекции рук. При посещении кафе или ресторана посетители должны находиться в маске, и снимать ее только во время приема пищи. Соблюдение социальной дистанции также обязательно. Персонал может работать исключительно в масках и перчатках, а также обязательно в защитных очках или лицевых экранах", - заключил Артур Парфенчиков.

Напомним, заведения общепита были закрыты в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Владельцы заведений сообщали о том, что остановка работы общепита стала серьезным ударом для их бизнеса.

фото: © кадр из видео/ Прямая линия главы Карелии / паблик "Республика Карелия"

Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса

Глава Карелии вводит дополнительные ограничения в учреждениях, где работники контактируют с посетителями.

Во время прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал сегодня о введении новых ограничений.

"Мы с 22 июня вводим обязательное ношение защитных очков и экранов или установку стационарных экранов в учреждениях, где происходит контакт работника с неограниченным кругом лиц. Это магазины, почта, госучреждения. Мы, с одной стороны, что-то ослабляем (откроем общепит, туризм будем двигать), но мы и насыщаем систему организации работы этих учреждений дополнительными требованиями", - сказал глава Карелии.

фото: © Столица на Онего

Три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Групповое ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня утром, 5 июня в 8.30, на пересечении улицы Правды и улицы Казарменская столкнулись три автомобиля – Peugeot 2008, Honda CR-V и Toyota Fortuner.

Столкновение произошло, когда автомобиль Peugeot двигался с моста в сторону улицы Правды, а Honda выезжала с улицы Казарменская на левый поворот, от удара Honda отбросило на Toyota, двигавшуюся с улицы Правды на мост.

В результате группового ДТП пострадали две женщины: 36-летняя пассажирка Honda и 56-летняя водитель Peugeot. Им оказана разовая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Сильный дождь идет в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, течение дня 5 июня местами по северным районам республики ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, а также Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Пренебрегающий средствами защиты мужчина заразил коронавирусом жителей двух поселков Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об очаге заражения в Муезерском районе.

Руководитель региона прокомментировал данные на 5 июня по заболеваемости коронавирусом в Карелии.

"Еще 6 случаев подтверждены в Муезерском районе: 3 - в селе Реболы и 3 - в поселке Лендеры. Все заболевшие – из круга контактов местного жителя, который по работе часто выезжал за пределы района в Петрозаводск и Сегежу, при этом пренебрегал использованием индивидуальных средств защиты. В результате заболел сам и создал очаг инфекции сразу в двух поселках. 7 случаев там уже подтверждены. Не исключаем, что их будет больше. Это пример того, как попадает инфекция на "чистые территории", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в Карелии за последние сутки COVID-19 выявили у 25 человек. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 573 человека.

Кадры с медведем, жующим булку, возмутили Минприроды Карелии (ВИДЕО)

Минприроды Карелии призывает людей не подкармливать диких животных, сообщается в паблике РК.

Причиной обращения стало видео, на котором трехлетний медведь, живущий в медвежьегорском лесу, лакомится батоном, оставленным у дороги. Еду могли оставить сердобольные граждане, желающие подкормить лесных обитателей.

В Минприроды подчеркивают, что такое вмешательство в естественную среду может сильно навредить животным, и призывают не кормить диких зверей и не контактировать с ними.

В случаях появления хищников в населенных пунктах незамедлительных звонков ждет оперативный дежурный Минприроды: +7(921) 457-13-18, также можно набрать телефон полиции: 112.

Ранее сотрудники ГИБДД Пудожского района предупреждали водителей о том, что на дорогу может выйти медведь, и просили ездить внимательнее.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии: "Мы постоянно ловим инфекцию в БСМП"

Артур Парфенчиков рассказал о попытках проникновения коронавируса в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

По словам главы республики, оказание плановой медицинской помощи в полном объеме в регионе пока невозможно. Возвращение такой помощи будет постепенным из-за существующих рисков заражения коронавирусом. Об этом Артур Парфенчиков рассказал во время прямой линии, приведя пример БСМП, где "пролетает инфекция".

"Мы постоянно ловим инфекцию в БСМП. Мы понимаем, что может возникнуть ситуация, что БСМП вообще придется эвакуировать. Если мы сейчас все откроем, все отпустим, то через неделю больницу точно придется закрывать. Это риски. Так, приезжает онкольной, у него отрицательный ПЦР, лежит. Врачи каким-то шестым чувством его не переводят из бокса. И вдруг - у него выплывает положительный ПЦР через неделю", - рассказал Артур Парфенчиков.

По мнению главы региона, анализы ПЦР – это не гарантия того, что ты сегодня не являешься больным. Через два - пять дней ПЦР может давать отрицательные результаты, а человек уже болен, отметил Парфенчиков.

"А если где-то-то врач немножко подхалтурил, что называется. Бывает всякое. И компетенция у врачей разная, да и просто усталость. И каждый человек индивидуален. У кого-то здесь больше вирусы реплицируются, у кото-то здесь. Взяли анализы не с того места, где еще репликация достаточно минимальная, и тест ничего не показал. Та же самая ситуация по Кеми. Вроде все приехали с отрицательными анализами ПЦР. И что?" – рассказал глава республики.

Ранее сообщалось, оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Многодетной матери из Карелии отказались делать аборт из-за кашля

Жительница Соломенного, имея на руках отрицательный тест на коронавирус, приехала в перинатальный центр с просьбой сделать аборт, но ей отказали.

В апреле женщина узнала, что находится на восьмой неделе беременности. У нее уже четверо детей, но с ней и ее гражданским супругом живет только один. Она ограничена в родительских правах, поэтому одного ребенка воспитывает сестра, двоих – приемные родители. Вместе с мужем они решили прервать беременность, пишет "Медиазона".

Жительница Соломенного сдала тест на COVID-19. Пришли отрицательные результаты.

"Я получила отрицательный результат на коронавирус, на следующий день поехала в Петрозаводск в перинатальный центр, – рассказала изданию многодетная мама. – У меня было уже 12 недель срока. Но в приемной услышали мой кашель и пошли с заведующей разговаривать. Я минут сорок там сидела, потом медсестра вышла и сказала: "Вам отказано в госпитализации". Я говорю: "У меня же отрицательный тест на коронавирус". А они мне: "Идите, ищите, где вам сделают аборт с таким кашлем".

Главврач перинатального центра Евгений Тучин объяснил отказ приказом Минздрава:

"Искусственное прерывание беременности не проводится при наличии острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов любой локализации, включая женские половые органы. Прерывание беременности проводится после излечения указанных заболеваний".

Местная жительница настаивает, что в перинатальном центре ее даже не осмотрели, и единственная, с кем она разговаривала – это медсестра, которая просто услышала ее кашель.

фото: © Legion-Media

Не стало звезды кино Михаила Кокшенова

После продолжительной болезни умер советский и российский актер Михаил Кокшенов, ему было 83 года.

О смерти актера сообщила в соцсети его подруга, поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала Воропаева.

В октябре прошлого года 5-tv.ru сообщал о том, то актер был доставлен в одну из больниц Москвы. В медучреждение Кокшенова привезли родственники. Поводом для беспокойства послужила гнойная рана на ноге. Несколько лет назад артист перенес инсульт. После этого здоровье 83-летнего артиста так и не восстановилось полностью, пишет "Пятый канал".

Михаил Кокшенов родился в Москве. Окончил Щукинское училище в 1963 году. Сыграл более сотни ролей в театре и кино. Как правило, выступал в комическом амплуа. Он хорошо известен зрителям по кинокартинам "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Женя, Женечка и "Катюша", "Не может быть!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Женщина скончалась на месте ДТП на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на региональной дороге "Надвоицы – Вожмозеро" в Сегежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По информации ГИБДД республики, в минувший четверг в 15:10 на 41 км (+ 950 м) региональной автодороги "Надвоицы – Вожмозеро" произошло столкновение двух автомобилей. 40-летний водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Toyota Hilux с прицепом.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка "УАЗа" получила смертельные ранения, от которых скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водитель "УАЗа" с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Как было установлено, в момент ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ были не пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее на выезде из Петрозаводска произошло ДТП.

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

На выезде из Петрозаводска произошло ДТП (ФОТО)

Иномарка вылетела в кювет на Пряжинском шоссе.

В минувший четверг, 4 июня, в 19.30 на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе автомобиль Nissan вылетел с дороги в кювет.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", по одной из версий, Nissan двигался по Шуйскому шоссе со стороны Петрозаводска. Уходя от столкновения с выезжающим с Пряжинского шоссе автомобилем, Nissan выехал за пределы дорожного полотна в кювет.

Обошлось без жертв, уточняется на сайте.

фото: правительство Карелии

Глава Карелии назвал детсады "вирусообменниками" в период пандемии COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о высоких рисках заражения детей в дошкольных учреждениях коронавирусной инфекцией.

Парфенчиков пояснил, что семьи, отдающие детей в дошкольные учреждения, должны понимать меру ответственности из-за возникающих рисков.

"Мы все прекрасно понимаем: пошел ребенок в детский сад - первые полгода он болеет. И без коронавируса... Любая семья, которая отдает ребенка в детский сад, должна понимать, что риск заболевания в семье при отдаче ребенка в детский сад увеличивается в разы. Это совершенно объективная реальность. Здесь можно соглашаться, не соглашаться, дискутировать, значит, но факт остается фактом. Детский сад - это, конечно, вирусообменник еще тот, который надо еще поискать, где такой может быть. Потому что ну смешно сегодня детям одеть маски", - сказал глава республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Петроззаводска

ГИБДД выставила мэрии Петрозаводска 48 штрафов за ямы на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние улично-дорожной сети города ивыявили массу нарушений, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска при повседневном надзоре за условиями движения проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петрозаводска, в том числе на предмет выявления дефектов асфальтобетонного покрытия.

За прошедший период текущего года по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившимся в наличии дефектов дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные законодательством, составлено 50 административных материалов по ст. 12.34 КоАП РФ, из них 48 материалов составлено на юридическое лицо - администрацию Петрозаводского городского округа. Данные протоколы направлены в судебный орган для принятия решения.

В минувший четверг сотрудниками Госавтоинспекции выезжали на ул. Еремеева и Лесотехнический проезд, где также выявили дефекты дорожного покрытия. По выявленным недостаткам возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, проводится административное расследование.

Работа будет продолжена.

фото: © kremlin.ru

Президент России поздравил жителей Карелии с юбилеем республики

Владимир Путин один из первых поздравил Карелию со 100-летием, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

Накануне столетнего юбилея нашей республики президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Карелии Артуру Парфенчикову, в которой поздравил всех жителей региона с предстоящим праздником.

"Этот юбилей – значимая дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами, самобытными традициями и обычаями живущих здесь народов. За прошедшее время, благодаря многим поколениям ваших земляков, в республике были построены новые города и поселки, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горнопромышленный комплексы", – написал президент.

Путин выразил особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной.

"Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", – отметил Владимир Путин.

фото: скриншот трансляции / ВК

Парфенчиков сообщил о вреде долгой самоизоляции во время пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что бесконечно соблюдать условия самоизоляции вредно для здоровья, поэтому нужно выходить из дома, соблюдая при этом меры безопасности.

Артур Парфенчиков во время горячей линии у себя на странице в соцсети заявил, что жители республики не обязаны постоянно находиться дома, поскольку это может навредить их здоровью. При этом Парфенчиков подчеркнул, что люди должны надевать маски в общественных местах.

"Мы, понятно, не можем там сидеть месяцами без работы, мы не можем останавливать экономику. Даже психологически человек не может - ребенок, взрослый, пенсионер даже - ну нельзя три месяца находиться в квартире. Это уже чревато проблемами со здоровьем, которые в других направлениях....", - сказал губернатор.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Владимир Путин поговорит с Артуром Парфенчиковым в понедельник

Рабочая встреча Президента России Владимира Путина и главы Карелии Артура Парфенчикова пройдет в онлайн-режиме и будет посвящена 100-летию республики.

Как нам сообщил источник в окружении Артура Парфенчикова, на понедельник запланирована рабочая встреча Президента России Владимира Путина с главой Карелии. Она пройдет в режиме видеоконференцсвязи и будет посвящена 100-летию Карелии – юбилей республика отмечает 8 июня.

Ожидается, что Владимир Путин в лице Артура Парфенчикова поздравит всех жителей Карелии с праздником.

Кроме этого, глава государства, возможно, обсудит с руководителем республики реализацию Федеральной целевой программы развития Карелии и текущую ситуацию в регионе в связи с борьбой с коронавирусом.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин направил жителям Карелии поздравительную телеграмму к 100-летию республики.

фото: pixabay.com / tookapic

Хакер в Петрозаводске нарушил две статьи Уголовного Кодекса и потерял свободу

Суд Петрозаводска ограничил хакеру свободу на один год.

Хакеру назначено наказание за нарушение авторских прав и распространение вредоносных компьютерных программ.

Так, 3 июня Петрозаводский городской суд осудил петрозаводчанина по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование объектов авторского права), а также по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса РФ (распространение компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из корыстной заинтересованности).

Судом назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

ФЦП развития Карелии не смогла остановить вымирание и отток населения региона

С чем встречает республика свое столетие?

Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года считали главным юбилейным подарком федерального центра республики, а бывший губернатор Александр Худилайнен, при котором она была принята, даже назвал ее "историческим документом". Но в истории республики этот документ навряд ли оставит след: реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия.

Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей (в начале 2015 года он составлял 19 миллиардов рублей, а к началу 2020 года уменьшился до 18,9 миллиарда). По данным Росстата, за время реализации ФЦП естественная убыль населения республики выросла с 3,1 человека 2015 году до 5,3 человека на 100 тысяч жителей в 2019-м. При этом миграционная убыль в Карелии почти не изменилась: в 2015 году она составляла 734 человека, а в 2019 – 708 человек.

Читайте подробнее в статье "Юбилей у "разбитого корыта".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В России продолжает расти число выявленных случаев коронавируса

На 5 июня в России зарегистрировано 449834 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8726, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 144 человека. Всего умерли 5528 инфицированных.

Выздоровели – 212680 человек (+8057 за сутки).

Напомним, общее число больных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 573.

фото: © Администрация Петрозаводска

Ремонт подземного перехода у ж/д вокзала Петрозаводска завершается (ФОТО)

Реконструкция пешеходного тоннеля на улице Максима Горького подходит к завершению, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик закончил оштукатуривание и облицовку подземной части. В финальной стадии находятся работы по отделке лестничного спуска в тоннель, обустройству водоотведения.





Реконструкцию пешеходного тоннеля ведет АО "РЖДстрой". В рамках ремонта железнодорожного перехода была демонтирована внутренняя часть тоннеля. После вывоза старых материалов начались отделочные работы: оштукатуривание потолка, облицовка стен, замена электрооборудования и многое другое. Также для пешеходов монтируют поликарбонатный навес над лестничным спуском. Опоры для него уже установлены. На следующей неделе планируется уложить асфальт.





Ремонт внутренней части тоннеля будет закончен к середине июня.





Ранее реконструкцию обещали завершить до начала лета.

фото: пресс-служба правительства РК

"Очень уютный!": глава Карелии восхитился новым аэровокзалом

Глава Карелии Артур Парфенчиков высоко оценил архитектуру и дизайн нового аэровокзала, построенного в аэропорту "Петрозаводск".

"Новый аэровокзал способен принимать до 300 пассажиров в час и отвечает всем международным требованиям. Кроме того, он получился очень уютным и красивым!", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

Глава Карелии разместил несколько фотографий аэровокзала. Смотрите их на сайте "Вести Карелии".

фото: © Сергей Коньков/ТАСС/Архив

Стаи бездомных собак заполонили жилые районы Петрозаводска

Закрытие промышленных зон и продуктовых баз из-за коронавируса привело к тому, что ранее прикормленные там животные перебрались в жилые районы города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Стаи собак замечены на улицах Муезерская, Боровая, Котовского, Репникова, в ТИЗ "Усадьба", в районе СКЗ.

"Администрация просит работников предприятий и горожан не прикармливать животных, а также не допускать их самовыгула. Для хозяев, которые не могут самостоятельно стерилизовать своих питомцев, зоозащитники предлагают данную услугу бесплатно", - сообщается на сайте мэрии.

В администрации напомнили, в Петрозаводске продолжается отлов безнадзорных животных. Заявки от горожан в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051 поступают регулярно. Работы проводятся в разных районах Петрозаводска.

С начала этого года компания ООО "Северин" отловила уже более 150 бездомных животных. Зоозащитники активно ищут для них новых владельцев, однако устроить всех по-прежнему сложно. Найти и забрать четвероногого друга можно по адресу: Вытегорское шоссе, д 82.

Ранее собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

Режим повышенной готовности ввели в одном из городов Карелии из-за плохой погоды

В связи с неблагоприятными природными явлениями 5 июня на территории Костомукши могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Глава муниципальных образований по организации превентивных мероприятий рекомендует привести органы управления, силы и средства района в режим "повышенной готовности", пишет "64 параллель".



Необходимо проверить работоспособность и обеспечить топливом источники автономного энергоснабжения на объектах ЖКХ, проверить работу дренажных и насосных станций, проверить состояние коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канав.

Также необходимо соблюдать общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линии электропередачи;

– ограничить поездки на личном транспорте;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

фото: Светлана Лысенко

Оправдательный приговор гендиректору ДРСУ поддержал Верховный суд Карелии

Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор гендиректору ДРСУ Юрию Гугалинскому, обвиненному в заключении фиктивных договоров.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды дорожной спецтехники и автотранспорта для обслуживания дорог Карелии. Этим он причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей, считает следствие.

На стадии расследования глава Карелии Артур Парфенчиков обращался к руководителю Следственного управления Следкома РФ по Карелии с просьбой рассмотреть возможность снятия обвинений с Гугалинского и прекращения этого уголовного дела. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

ООО "Сортавальский лесозавод" на четверть увеличил объемы производства

В настоящее время продолжается модернизация завода в рамках реализуемого инвестпроекта. В мае предприятие получило республиканскую субсидию, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

ООО "Сортавальский лесозавод" в январе-апреле на четверть увеличил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы лесопиления за этот период составили 31,2 тысячи куб м, или 126% к аналогичному периоду 2019 года. Лесозавод получает поддержку как инвестиционный проект.





Предприятие, где трудится более 150 человек, занимается производством пиломатериалов. Сортавальскую продукцию знают потребители из Европы, Китая, Южной Кореи, Египта. Компании удалось решить вопрос с утилизацией отходов.





"Очередной двухлетний этап модернизации производства начался в прошлом году. В рамках проекта предполагается инвестировать более 400 млн руб. Уже поступили три новые камеры, в ближайшее время они начнут работать, три следующие – поступят к концу 2020 года. На ноябрь – декабрь запланирован запуск автоматизированной линии сортировки пиломатериалов", – рассказал о планах завода заместитель генерального директора Антон Семенов.





Напомним, с 2016 года ООО "Сортавальский лесозавод" реализует на территории крупный инвестиционный проект по производству сухих обрезных пиломатериалов. В проект на первом этапе уже инвестировано 140 млн рублей. Проведена модернизация основного производства, а также построена котельная на биотопливе и комплекс сушильных камер. Реализация проекта продолжается.



Объем производства пиломатериалов за 2019 год составил 83,2 тысячи куб м (102,7% к 2018 году).





Добавим, в мае предприятие получило субсидию от министерства экономического развития по уплате процентов по кредиту, полученному для финансирования инвестпроекта. Сумма субсидии составила более 566 тысяч рублей. Суть нового проекта по модернизации заключается в развитии производства. Результатом станет ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, а также модернизация сушильного комплекса. Таким образом, на предприятии будет построена котельная на биотопливе AGRO Forst & Energietechnik Gmbh мощностью 6,5 МВт, 6 сушильных камер BaltBrand, модернизирован первый пильный станок AriVislanda Ab и окорочный станок Cambio 800, а также введена в эксплуатацию автоматическая линия сортировки сырых пиломатериалов.



В рамках реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест.

фото: © Паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"/ Кадр из видео / Юлия Витовская

Автомобилисты заметили лося на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Видео появилось в Сети 5 июня.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанка Юлия В. выложила видео, снятое на трассе "Кола" недалеко от Пряжи.

Лось перебежал дорогу за несколько секунд до приближения автомобиля.

Видеорегистратор автомобилиста запечатлел произошедшее.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Карельских чиновников обязали приостановить госзакупки для нужд региона

Глава Карелии запретил республиканскому правительству увеличивать бюджетные затраты.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, запрещающий республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Кроме того, губернаторский указ предусматривает урезание существующих расходов карельской казны. В частности, республиканским министерствам и ведомствам предписано в течение нескольких дней (!) провести "инвентаризацию расходных обязательств" и представить в Минфин Карелии предложения по "сокращению соответствующих бюджетных ассигнований". Еще один пункт указа обязывает карельских чиновников приостановить осуществление госзакупок для республиканских нужд, за исключением – опять-таки – тех товаров, работ и услуг, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, а также для реализации мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета.

Читайте подробнее в статье "Карелию вводят в режим жесткой экономии".

фото: © МВД Карелии

Розыск: Пропавшая в Петрозаводске 14-летняя девочка могла уехать в Петербург

Продолжаются поиски 14-летней Марики Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, несовершеннолетняя 2 июня в период с 16.00 до 19.00 ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета в черную куртку-косуху, брюки, обута в белые кроссовки, имела черный кожаный рюкзак.

Есть предположение, что девочка могла отправиться в сторону Санкт-Петербурга на попутном транспорте.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой и всех, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7911-415-25-87, +7911-409-26-96, +7911-402-4926.

Особое внимание к тем, кто проезжал по трассе "Кола" в последние дни.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В больницы Карелии с пневмонией за сутки попали 10 человек

За сутки в республике 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 539 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович рассказала об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.