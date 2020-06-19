Чем запомнился этот день

фото: паблик администрации Олонецкого района

Сотрудники детского сада в Карелии заболели коронавирусом

Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников выявлен COVID-19, сообщается в паблике администрации Олонецкого района.

Дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня до 26 июня приостанавливают работу.

"Двое сотрудников детского учреждения госпитализированы с коронавирусной инфекцией и находятся на лечении в Питкяранте, - сообщается в паблике района. - Специалисты не работали в дежурных группах".

Администрация Олонецкого района просит с пониманием отнести к ситуации. Все эпидемиологические мероприятия проводятся.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы

Карельские журналисты потребовали снять запрет на посещение ими судебных процессов, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.

Союз журналистов Карелии направил обращение в республиканскую прокуратуру, а также Верховный суд и Арбитражный суд республики, где выразил обеспокоенность закрытостью карельских судов для прессы. Как отмечается в обращении, в судах до сих пор действует запрет на их посещение лицами, не являющихся участниками процессов, и это ограничивает возможность журналистов освещать рассмотрение дел, которые имеют общественную значимость. Этот запрет был введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"В таких условиях, когда ограничительные меры повсеместно отменяются, считаем нелогичным и неоправданным запрет на присутствие прессы во время судебных заседаний. Это ущемляет и профессиональные права журналистов, и право граждан на получение информации, закрепленное Конституцией России", – говорится в обращении Союза журналистов Карелии.

фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией в Карелии рассказали на "прямой линии" с главой республики Артуром Прафенчиковым.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков проводит "прямую линию" по теме коронавируса.

В ходе выступления был затронут вопрос детской заболеваемости COVID-19 в Карелии.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил, что на сегодняшний день в Карелии заразились коронавирусом 95 детей.

"Дети - это достаточно опасная группа по контагиозности (заразительность), - сказал Михаил Охлопков. - Вся беда в том, что они являются носителями инфекции и при этом практически сами не болеют, но зато способны передавать инфекцию своим родителям и пожилым людям".

К обсужде6нию вопроса детской заболеваемости подключился глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что дети не только переносят вирус, но и сами болеют.

"Дети болеют, - сказал Артур Парфенчиков. - Я сам вчера смотрел: у них чаще рвота, чаще диарея, какие-то особенности. И обольщаться, что дети болеют легко, мы не должны".

Далее глава Карелии отметил, что на сегодняшний день неизвестно еще, какие последствия будут у детей, переболевших коронавирусом.

"Мы еще не понимаем отдаленные последствия этой инфекции для детского организма, - сказал Парфенчиков. - Как это скажется на девочках, на мальчиках. Пройдет 5, может быть, 10 лет, и только тогда, возможно, проявятся последствия коронавируса. К сожалению, сегодня наука не гарантирует, что вирус бесследно пройдет для ребенка, если он переболел".

Также Парфенчиков отметил, что новый вирус, к сожалению, поражает не только легкие, но и сосудистую систему, сердце.

"Сейчас создадим спецмониторинг по кардиорискам после коронавирусной инфекции, - сообщил Артур Парфенчиков. - Такая группа уже работает. Здесь расслабляться не нужно, что ребенок может быть только носителем".

Напомним, что на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 960 человек.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще 26 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии приближается к тысяче, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Карелии выявлено еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Петрозаводске – 11 человек, в Беломорском районе (поселок Сосновец) - 1 человек, в Кондопожском районе (Кондопога и поселок Кяппесельга) – 2 человека, в Кемском районе (поселок Кривой порог) - 1 человек, в Олонецком районе (Олонец, деревня Юргелица) – 2 человека, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) -1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 работника АО "ВАД" и 7 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 составило в Карелии 960 человек. Выздоровели за весь период пандемии 387, за минувшие сутки выписались по выздоровлению 22 человека: в Кемском районе (рабочие Белопорожской ГЭС) - 9, в Петрозаводске - 9, в Кондопожском районе - 2, в Сегежском районе – 1, в Суоярвском районе - 1.

Всего в Карелии проведено 63060 исследований на коронавирус (+1528 за сутки).

На самокарантине находятся 2225 человек (-240 за сутки).

В обсервации пребывают 106 человек (-39 за сутки).

фото: © depositphotos.com/

Глава Карелии пообещал разобраться с врачом, посоветовавшим не носить маску

История с продавцом в одном из гипермаркетов Петрозаводска заинтересовала Артура Парфенчикова, и он пообещал разобраться.

К главе Карелии обратились горожане с сообщением о том, что продавец в строительном гипермаркете ходил без маски.

В пятницу, 19 июня, во время прямой линии, посвященной COVID-19, Артур Парфенчиков сообщил, что продавец, носивший маску на подбородке, никак не реагировал на замечания покупателей. В качестве аргумента он сослался на слова жены-врача о том, что маску можно не носить.

"Сейчас мы разбираемся. Продавец крупно оштрафован. С врачом нужно разбираться Михаилу Егорычу. Этого врача уже нашли. Надо проверить соответствие ее знаний диплому. Она работает терапевтом. Я считаю, что такой терапевт на участке работать не должен. Это моя позиция. Она жесткая, даже жестокая, может быть, но извините меня – глупость должна быть наказуема", - сказал губернатор.

Напомним, в середине июня жителей всех районов Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии рассказал подробности о заболевших COVID-19 сотрудниках детсада

Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция.

Напомним, дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня до 26 июня приостанавливают работу.

"Там заболели две его сотрудницы. На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая – в отпуске. С детьми они не контактировали, однако, не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас в детсаду проводятся противоэпидемические мероприятия. Тесты на коронавирус будут взяты у всех 23 сотрудников, в начале следующей недели будет проведена заключительная дезинфекция всех помещений.

"К сожалению, данный пример показывает, что детские сады очевидно являются особой зоной риска распространения инфекции", – заключил губернатор.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мирошник рассказала, какой еще мост в Петрозаводске закроют на ремонт

Этим летом в Петрозаводске ремонтируют не только дороги и тротуары, но и мосты.

В большом интервью глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о преображении города.

На сегодняшний день в столице Карелии идет ремонт дорог, фасадов зданий, благоустройство парков и скверов.

"И впервые, - уточнила Ирина Мирошник, - у нас начинаются плановые ремонты мостов. В городе 17 мостов, экспертизу которых мы провели на предмет состояния, четыре из них нуждаются в капитальном ремонте. У нас проекты готовы практически по всем мостам, нуждающимся в ремонте. Но, чтобы не парализовать движение транспорта, оптимальным будет ремонт объектов по очереди. Начинаем с моста на улице Кирова, где уже ведутся подготовительные работы: у него большой износ и, кроме того, это объект ФЦП, на который изначально было выделено финансирование".

Следующий мост, по словам главы города, очень важный с точки зрения организации дорожного движения, – на улице Маршала Мерецкова.



Столица на Онего

"Проект готов, мы направили обращение в правительство республики с просьбой оказать содействие в финансировании этих работ", - уточнила Мирошник.

Подробнее о преображениях столицы Карелии читайте в большом интервью с Ириной Мирошник.

фото: © ГИБДД Карелии

Трагическое ДТП в Карелии унесло жизнь 79-летнего мужчины

Смертельная авария произошла 18 июня на 146 км автодороги А-21"Лодейное Поле-подъезд к Петрозаводску", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в Прионежском районе при лобовом столкновении иномарки и "семерки" погиб человек.

По информации Госавтоинспекции, в 17.00 79-летний водитель автомобиля "Ваз-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Almera.



Водитель "жигулей" погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.



53-летняя пассажирка Nissan в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. 35-летнему водителю и 35-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.



По факту ДТП проводится проверка.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Смертельная авария произошла под Петрозаводском

В Прионежском районе при лобовом столкновении иномарки и "семерки" погиб человек.

В минувший четверг, 18 июня, в 17.00 на автодороге "Петрозаводск-Деревянное", за Ужесельгой, влобовую столкнулись "ВАЗ-2107" и Nissan, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате лобового столкновения автомобили разбросало по проезжей части.

Транспортные средства получили повреждения.

Для деблокирования водителя "семерки" спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, три человека получили травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

фото: © Алексей Владимиров

Глава Сортавалы: "Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти"

Депутаты горсовета намерены назначить временно исполняющего обязанности руководителя муниципального образования при действующем главе города.

Городской совет Сортавалы объявил о проведении 22 июня внеочередной сессии, на которую вынесен вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования. Как сообщил "Столице на Онего" действующий глава города Сергей Крупин, для него решение депутатов стало полной неожиданностью.

"Я узнал об этом полчаса назад, – рассказал глава Сортавалы. – Я был несколько дней на больничном, собирался в понедельник выходить на работу, и вдруг меня ставят в известность, что депутаты хотят назначить временно исполняющего обязанности главы города. Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти".

Как отметил Сергей Крупин, федеральное законодательство предусматривает возможность назначения временно исполняющего обязанности руководителя муниципального образования в случае досрочного прекращения полномочий действующего главы, либо заключения его под стражу или отстранения его от должности. При этом, по словам Крупина, горсовет не назначает дату выборов нового главы, которые должны пройти в Сортавале осенью.

Напомним, нынешний состав городского совета Сортавалы был избран 1 марта. Досрочным выборам предшествовал роспуск прежнего депутатского корпуса.

фото: Столица на Онего

Памятный венок появился на месте страшного ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Венок размещен на месте гибели 23-летнего молодого человека, который стал жертвой страшного ДТП на Кукковке.

Надпись на венке гласит "От любящих братьев и близких родных".

Напомним, автокатастрофа произошла 14 июня на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW.

В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу, где скончался.

Ранее были опубликованы кадры с места трагедии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Работники кафе в Петрозаводске нарушили эпидемиологические требования

Сотрудники администрации осматривают объекты общепита на предмет соблюдения установленных требований.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, во время рейда нарушения выявлены в одном из кафе в торговом центре.

Персонал работал без перчаток, информация об обязательном нахождении посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках) отсутствовала, место обработки рук не было оборудовано.

Ранее сообщалось, что маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические требования.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований

Петрозаводские маршруты пассажирских автобусов снова прекратят работу, если на них будут жаловаться пассажиры за несоблюдение мер безопасности в условиях эпидемии.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Если жалобы граждан не прекратятся, мы закроем некоторые маршруты", - предупредил губернатор. По его словам, пандемия коронавируса должна научить всех, в том числе, водителей маршруток соблюдению санитарных норм. Что имеет ввиду глава республики, кроме ношения масок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Улыбчивого мужчину подозревают в совершении преступления (ФОТО)

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ложном доносе, сообщили в МВД Карелии.

Оперативниками Петрозаводска разыскивается 34-летний Игорь П. Мужчина подозревается в заведомо ложном доносе.



© МВД Карелии

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).

фото: ТАСС / Егор Алеев

Цены на бензин в Петрозаводске растут без остановки

Розничные цены на бензин в Петрозаводске растут каждую неделю, но теперь ситуация может усугубиться еще и из-за резкого скачка оптовых цен.

По данным Карелиястата, за период с 9 по 15 июня бензин AИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,2%. АИ-92 теперь стоит, в среднем, 42 рубля 43 копейки, АИ-95 – 45 рублей 46 копеек за литр.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста оптовых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © фото из личного архива

Кадет из Петрозаводска попал в Книгу рекордов России

Даниил Белых отжался от пола 43 раза за 30 секунд, сообщили на сайте Петрозаводского президентского кадетского училища.

Даниил Белых оставил свое имя в Книге рекордов России. Кадет второго курса Петрозаводского президентского кадетского училища вновь установил рекорд.



Это не первая победа Даниила. В свои 12 лет он уже четвертый раз становится рекордсменом. В 7 лет он установил рекорд, отжавшись от пола 555 раз, а в 8 лет – уже 1000 раз.





С детства Даниил Белых мечтает стать офицером и заслужить право носить краповый берет, как его отец.



Петрозаводский кадет – уже именитый спортсмен: двукратный чемпион мира и Европы по жиму штанги лежа, неоднократный чемпион города Великий Устюг по самбо, рукопашному бою, ушу саньда. Профессионально играет в шахматы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Хотя эта инфекция относится к особо опасным, люди с ней уже свыклись"

Лесной поселок Ладва-Ветка считается в Карелии "чистым" в отношении коронавирусной инфекции, однако она его все-таки затронула.

"Обстановка у нас в поселке спокойная, – рассказала "Столице на Онего" фельдшер местной амбулатории Наталья Хитрикова. – Сейчас мы наблюдаем за женщиной в Таржеполе, который также относится к Ладва-Веткинскому сельскому поселению. Она перенесла ковидную пневмонию, находилась на лечении в инфекционном стационаре в Петрозаводске и приехала в Таржеполь на самоизоляцию. Население у нас дисциплинированное, все знают, чем опасен коронавирус, и соблюдают масочный режим".

По словам фельдшера, паники среди жителей поселка нет. "Хотя эта инфекция относится к особо опасным, мне кажется, что люди с ней уже свыклись. Нам, конечно, пришлось ограничить прием из-за коронавируса, но сейчас мы потихоньку возвращаемся к обычному лечебному процессу", – заметила Наталья Хитрикова.

Читайте полностью репортаж из поселковой амбулатории Ладва-Ветки в рубрике "Обществоведение".

фото: © кадр из видео/страница вконтакте Михаила Павлова

Сотрудник нацпарка в Карелии спас потерявшего родителей бобренка (ВИДЕО)

Инцидент произошел на территории национального парка "Водлозерский".

Сотрудник нацпарка Михаил заметил детеныша бобра на кордоне Новгуда.



"Он плавал вдоль берега и "плакал". К нам не подплывал, да и мы к нему не приближались. Чуть позже я вышел на берег и снова увидел его. Он, видимо, услышав шум, замер и ударил хвостом о воду, я инстинктивно похлопал по воде, и он поплыл на шум", – рассказал мужчина на своей странице "ВКонтакте".

У бобренка нашли следы от когтей, скорее всего, хищной птицы, они уже покрылись корочкой.

"Мы решили найти ближайшую бобровую хатку и вернуть его родителям. И нашли хатку буквально в трехстах метрах от кордона, на другом берегу Илексы. Аккуратно оставили на хатке и начали отплывать, а он поплыл за нами. После, видимо, почуял знакомый запах и вернулся. А рядом появилась горе-мамаша (папаша) и начала агрессивно хлопать хвостом", – заключил Михаил.

фото: silavetra.com

Путешественник рассказал, чем Карелия лучше Берлина и Барселоны

Альпинист Владимир Ившин рассказал о летних приключениях в Карелии и объяснил, чем его привлекает такой отдых.

Путешественник и альпинист Владимир Ившин на сайте "Сила ветра" рассказал, что был поражен многообразием природы Карелии, куда отправился в путешествие по местным диким местам.

"Огромные озера с точками заросших соснами островов, спокойные реки, бурные реки, все виды лесов, пустынные деревеньки, по крыши утопающие в безымянных цветах, и бесконечное множество диких животных. Грести, понятно дело, приходилось до изнеможения. Проходили на байдарках через пороги, "варились" в "бочках", садились на мель, "килялись". Шторм был, само собой, — куда без него. Вокруг нас угрожающе валились деревья. Красные закаты. Еда на костре. Рыба. Мидии в водорослях около Белого моря, которые потом варили в ведре. Получалось вкуснее, чем в Брюгге. Водоросли, кстати, там тоже съедобные. Но это на любителя. А в заключительный день — походная баня, построенная на берегу очередного острова из камней и обычного тента", - рассказал Владимир Ившин.

Он отметил, что столкнулся с удивительной природой, как только выбрался из черты карельской столицы.

"Цивилизация кончилась практически сразу после Петрозаводска. Началась буйная природа", - делится впечателниями путешественник.

Владимир Ившин увидел в Карелии альтернативный вариант для путешествий.

"Мои московские друзья мне регулярно задают один и тот же вопрос — зачем ехать куда-то с палаткой в надежде посмотреть красивые пейзажи, чтобы там всячески страдать, лишая себя удовольствия пользоваться благами цивилизации в одном из модных европейских городов. Обычно я мычу в ответ что-то невразумительное — кажется, мне совершенно нечего сказать в ответ! Но у меня есть встречный вопрос: а зачем друг за другом мотаться в Барселону или какой-нибудь Берлин, выкладывая селфи с одних и тех же улиц? Зачем тратить время на то, чтобы из одного мегаполиса поехать в другой?", - рассказал автор заметок.

Ранее сообщалось, что в 2021 году запустят первые международные маршруты "Одна Карелия – две страны".

фото: © shutterstock.com

Еще один человек с диагнозом пневмония умер в Карелии

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, скончался 53-летний мужчина, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 659 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: 1 летальный исход: 53-летний мужчина с сопутствующей эндокринной патологией.

Тест на COVID -19 у скончавшегося пациента был отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район / ВК

Кадры с пожара в Карелии, где погиб человек, появились в Сети (ФОТО)

Пожарные Пудожского района сообщили подробности ликвидации пожара, в котором погиб человек.

Пожар произошел 17 июня в поселке Кривцы Пудожского района. Как сообщалось ранее, пожарно-спасательные подразделения района в составе 12 человек привлекались для ликвидации огня в частном доме.

"В ходе разведки, проведенной первым пожарным подразделением, прибывшим к месту пожара, дежурное отделение Пожарной Части № 53 по охране п. Кривцы в количестве 2-х человек на автоцистерне, установлено следующее: около горящего дома находилось 2 пострадавших. Площадь пожара составляет 90 м. кв. Возможно, в горящем строении остался человек, угроза распространения пожара на соседние строения. Огнём охвачено всё строение. Личным составом предприняты попытки войти в горящее строение, однако не увенчались успехом, т.к. образовалась высокая температура и обрушение конструкций здания", - сообщает паблик "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району".

По информации спасателей, на месте пожара был обнаружен труп.

"По первому сообщению к месту вызова также были направлены одно отделение из Пожарной Части № 50 по охране г. Пудож - расстояние 26 км., 3 человека, и поднят по тревоге личный состав ПЧ №53 по охране п. Кривцы. Всего на пожаре задействовано 2 звена газодымозащитной службы, которыми подано в очаг пожара, а также на защиту путей распространения пожара 4 ручных пожарных ствола. К сожалению, после ликвидации открытого горения личным составом газодымозащитной службы обнаружен погибший. Причина пожара устанавливается", - говорится в заявлении спасателей.

Ранее в прессе появилось сообщение об этом трагическом происшествии в Пудожском районе.

Глава Карелии разрешил открыться санаториям

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, среди важных изменений – снятие запрета на работу санаторно-курортных организаций с 22 июня.

Кроме того, с 18 июня допускается перевозка пассажиров и багажа внутренним водным транспортом при использовании водителями, кондукторами, членами экипажей судов и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), наличии при входе в салон пассажирского транспорта мест обработки рук антисептиками.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Мужчину с котиком в руках подозревают в краже (ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчин, подозреваемых в краже из магазина в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники устанавливают личности и местонахождение граждан, запечатленных на видеозаписи.

Они могут быть причастны к краже из торговой точки в Пятом поселке.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефонам: +7-921 455-28-85, +7-911-422-56-57.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее рецидивист из Петрозаводска выбил дверь подвала и сбежал с монитором.

фото: администрация Кондопожского района

Дачники в Карелии уже записываются на голосование по поправкам в Конституцию в своих кооперативах

В садовых товариществах и дачных кооперативах Карелии идет активная работа по приему заявлений от тех граждан, которые будут голосовать по месту нахождения.

Напомним, до 21 июня у всех граждан, которые в настоящее время живут не по месту регистрации, есть возможность «прикрепиться» для голосования по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Для этого достаточно подать заявление в избирательную комиссию.

Этой государственной услугой в Карелии сейчас активно пользуются дачники. Как рассказали в администрации Кондопожского района, на территории которого расположено много садоводческих товариществ и дачных кооперативов, в настоящее время здесь ведется работа по сбору заявлений тех жителей, которые будут голосовать по месту нахождения, на своих дачах.

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Еще один светофор установят в Петрозаводске - на участке, где дачники выезжают из города

Администрация Петрозаводска планирует установить светофор на въезде в микрорайон Соломенное.

Об этом было объявлено на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

"В настоящий момент проектируется обустройство светофорного объекта на обозначенном вами пересечении. Планируется разнос остановок, так чтобы полностью этот участок соответствовал требованиям ГОСТа", - сказал заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Почему там понадобился светофор, и где кокретно его установят, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии отменили традиционный фестиваль байкеров

Гирвасский байк-фестиваль официально отменен.

Коронавирус внес корректировки в летние планы карельских байкеров: главное событие года на этот раз не состоится.



Несмотря на то, что палаточные лагеря уже можно обустраивать, организаторы фестиваля решили его в этом году не проводить.

Подробнее читайте в издании "Московский комсомолец в Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мишустин подписал постановление о льготном проезде школьников в купейных вагонах

Обращение по предоставлению льготы школьникам поступило от главы Карелии в Совет Федерации в конце января этого года.

Ранее член Совета Федерации Игорь Зубарев сообщал, что нормативный акт о введении льготного проезда для школьников в купейных вагонах поездов дальнего следования в находится на подписи у премьер-министра Михаила Мишустина.

Сегодня Мишустин подписал постановление.

Согласно документу, с нового учебного года дети старше 10 лет смогут ездить в купе со скидкой в 50% от стоимости билета.

Скидку смогут получить учащиеся общеобразовательных учреждений во время учебного года, то есть с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

"Благодаря слаженной работе руководства республики, Совета Федерации, РЖД и федерального правительства нам удалось за несколько месяцев инициативу по введению льготного проезда для школьников в купе воплотить в реальность. Уверен, если бы не эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией, изменение в постановление правительства уже было бы принято, и дети смогли на весенних каникулах путешествовать по стране на новых поездах со скидкой. Теперь у них появится такая возможность в новом учебном году при условии, что все ограничения по COVID-19 будут к тому времени сняты. Путешествия для школьников должны быть как доступными, так и безопасными", – считает сенатор Игорь Зубарев.

фото: © Любовь Козлова/"Республика"

Дома в Петрозаводске покроют антивандальной краской

При ремонте фасадов домов на краску наносятся защитные антивандальные слои, чтобы предотвратить попытки их разрисовать, рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

В преддверии Дня города Ирина Мирошник дала большое интервью, в котором рассказала, как столица Карелии встретит праздник в изменившихся условиях и при чем здесь ремонт дорог и фасадов.

Что касается ремонтов фасадов, то всего в этом году должно быть отремонтировано 48 зданий. На данный момент в работе уже 32 дома. По остальным ремонт начнется в ближайшее время либо идет процесс конкурсных процедур, поскольку это объекты культурного наследия, они требуют более серьезного согласования.

"Планируется, что до конца июня подрядчики выйдут на все объекты, - отметила глава города Ирина Мирошник. - Рассчитываем справиться с этими работами до наступления осени. Первый дом – на ул. Свердлова, 1 – закончат буквально на днях. У нас проведена очень серьезная работа по выбору цвета, оттенка фасада каждого дома – всё согласовывалось с градостроительным советом, с художественной комиссией Петрозаводска и обязательно с жителями домов. Кроме того, при ремонте фасадов на краску наносятся защитные антивандальные слои, чтобы предотвратить попытки их разрисовать".

В каком формате в этом году пройдет День города, какие мосты отремонтируют в Петрозаводске, как пандемия повлияла на планы по благоустройству столицы Карелии и многое другое, читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков добивается запуска поезда "Карелия", считая его менее опасным для инфицирования

Глава Карелии Артур Парфенчков направил обращение в РЖД с предложением возобновить рейсы поезда "Карелия", как более безопасного по сравнению с мурманскими поездами, проходящими через республику.

Об этом губернатор заявил сегодня в ходе «Прямой линии» на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Предложение все-таки запустить наш поезд "Карелия", потому что мы считает, что он менее опасный, чем тот поезд, на котором сегодня ездят (в Москву – прим. ред): мурманские вот эти поезда и так далее... Я надеюсь, что мы поезд "Карелия" в ближайшее время запустим", - сказал Парфенчиков. Какие поезда он считает более опасными с точки зрения эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Приезжие не смогут жить в гостиницах Карелии, если туда заселились вахтовики

Глава Карелии внес изменения в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения COVID-19.

Как отметили в Управлении пресс-службы главы Карелии, для гостиниц, мотелей, турбаз вводится новое правило: при предоставлении мест для временного проживания лицам, работающим вахтовым методом, и приезжим сезонным рабочим не допускается прием и размещение иных граждан.

Ранее сообщалось, что с 22 июня в Карелии смогут заработать санатории.