Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 июля

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Вспышка COVID-19 зарегистрирована в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

О ситуации в пансионате сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей старнице в "ВКонтакте".

"Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: 3 с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у 9 выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию). Имеются 2 летальных исхода", - пишет министр.

По словам Михаила Охолопкова, среди работников пансионата, где в настоящее время в настоящее время находятся 9 человек, многие из них маломобильные, также имеются случаи инфицирования COVID-19.

Городская поликлиника №1 Петрозаводска установила медицинское наблюдение за постояльцами пансионата, дважды в день (утром и вечером) медицинские работники выезжают в пансионат. Также в пансионате начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора, сообщил глава Минздрава Карелии.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса в Карелии. Умерла пожилая женщина. Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике.

Две смерти в пансионате также входят в число 16-ти зарегистрированных.

фото: © Столица на Онего

Синоптики рассказали, каким будет август в Карелии

Специалисты карельского Гидрометцентра обнадежили, что лето в Карелии еще будет.

Как рассказали "Столице на Онего" в Гидрометцентре, начало августа выдастся прохладным. Температура воздуха в ближайшие выходные будет ниже нормы на 2, 3 градуса. И в субботу, и в воскресенье, 1-2 августа, кратковременные дожди пройдут на всей территории республики.

"На следующей неделе ожидается потепление, но с дождиками. Лишь отдельные дни будут по-настоящему летними, без осадков. Август ожидается в пределах климатической нормы. Вслед за прохладными периодами будут чередоваться с теплыми. Так что лето в Карелии еще будет", - заверили синоптики.

Ранее российские синоптики заявили, что мощный скандинавский циклон обрушится на Карелию.

фото: © Алексей Никольский РИА Новости

Астахов рассказал о своем "проколе" в Карелии

Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, спросивший у выжившей после трагедии на Сямозере девочки "Как поплавали?", объяснил свой уход с поста омбудсмена.

В интервью RT Астахов разобрал основные предъявляемые ему претензии, включая Карелию.

Напомним, в сентябре 2016 года Путин уволил Астахова с должности детского омбудсмена. За два месяца до этого в Интернете был организован сбор подписей за отставку уполномоченного по правам ребенка. Недовольство общественности вызвало то, как Астахов общался с детьми, выжившими после трагедии на Сямозере. Во время посещения больницы омбудсмен спросил у девочки: "Ну что, как поплавали?".

"Карелия — это общая боль. Здесь вообще невозможно никаких слов было найти, поэтому большинство (включая губернатора, главу муниципалитета, министров) вообще не встречались с пострадавшими, - рассказал Павел Астахов в интервью RT. - К тому же, посмотри: одни у нас могут говорить что угодно, рвать волосы женщинам, драться — и ничего, прощается! Назови мне, пожалуйста, кто вообще из наших политиков за свои слова взял ответственность? Сказал: "Виноват, ошибся, хотите — уйду?" Нет примеров. А я так и сделал. Сам. Это мое решение.

Президент со мной встретился. Он сказал: "Зачем уходить? Пожалуйста, подумай". Вот такой у нас разговор был. Никто меня не увольнял. Но я решил принять удар на себя и сам ушел.

А с теми ребятами говорил я как со своими детьми. Они мне даже роднее были в тот момент. Лучше посмотри, кто этим детям помог в итоге — все, что они и семьи попросили, все, что можно было, только чтобы их утешить? Занимались и помогали. Тихо, без пиара".

По словам бывшего детского омбудсмена, после истории с Карелией и последующим увольнением по-человечески ему досадно.

"Любому больно покидать то дело, которому отдал много времени и сил. А я честно отдал ему семь лет жизни. Своей и моей семьи. Отобрал их у своих детей, родителей, жены. Но до сих пор эта служба не отпускает…" - признался Астахов.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря "Парк-отель "Сямозеро".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии оставил за решеткой спикера Петросовета Боднарчука, обвиняемого в получении взятки

Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции, арестовавшей до 16 сентября обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В пятницу, 31 июля, в 9.15 судья Верховного суда Карелии Дмитрий Михайлов рассмотрел апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, арестовавшего председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки, и оставил в силе решение первой инстанции.

Ранее адвокат Елена Аскерова, выступающая в суде защитником спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД (запрет и ограничение действий). Но суд первой инстанции посчитал, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

Напомним, председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Петрозаводский городской суд арестовал Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

фото: Столица на Онего

Юлия Мизинкова станет замминистра транспорта Карелии

В этой должности она заменит Виталия Спиридонова, увольняющегося по собственному желанию.

Как стало известно "Столице на Онего", уже с 3 августа бывший заместитель мэра Петрозаводска по вопросам ЖКХ и транспорта Юлия Мизинкова займет новую должность. Она станет заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина. Этот факт нашему изданию неофициально подтвердили в Минтрансе, где сообщили, что Юлия Ивановна будет курировать здесь деятельность транспорта республики.

В Минтрансе Юлия Мизинкова заменит Виталия Спиридонова, по нашим данным, написавшего заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.

Напомним, что Юлия Мизинкова 17 марта этого года уволилась из петрозаводской администрации, а 25 марта была назначена руководителем республиканского МФЦ, в должности которого 31 июля она работает последний день.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Умерла пожилая жительница Карелии, зараженная ковидной инфекцией

Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 74-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Всего умерли 16 пациентов с COVID-19.

Подтверждено 37 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24, в Пряжинском районе – 5 (село Святозеро – 3, Пряжа – 1, поселок Эссойла – 1), в Пудожском районе – 1 (поселок Шальский), в Кеми – 1, в Прионежском районе – 3 (СНТ "Лососинка" – 2, поселок Шуя – 1), в Сортавальском районе – 1 (поселок Кааламо), в Лахденпохском районе – 2 (поселок Лумиваара).

Общее число зараженных – 2312.

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 23, в Медвежьегорском районе – 2, в Суоярвском районе – 2, в Муезерском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Лоухском районе – 1.

Всего выздоровели 1540 человек.

На самокарантине находятся 802 человека (-23 за сутки).

В обсерваторе пребывают 8 человек (+1 за сутки).

Проведено 115068 исследований (+1365 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 376,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 568,7 случая, по Северо-Западу – 558,3.

фото: Кадр из видео/"Нетипичная Питкяранта"

Новый мост через реку Янисйоки разочаровал жителей деревни в Карелии (ВИДЕО)

Новый мост, соединяющий две части деревни Хийденсельга Питкярантского района, не устроил ни автомобилистов, ни пешеходов.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" выложили видео с новым мостовым сооружением через реку Янисйоки. Он построен вместо старой переправы: понтоны, на которых она держалась - ровесники легендарного крейсера "Аврора", их построили еще в конце 19 века на Адмиралтейской верфи Санкт-Петербурга.

"Это печально известный понтонный мост в Хийденсельге, Питкярантский район, Карелия. Во время ремонта в этом году там утонул молодой рабочий. Из бюджета района на реконструкцию этого моста потрачено 13 миллионов рублей. Из-за этих больших расходов в этом году денег на ремонт других дорог в городе и районе не хватило. Раньше мост был широкий, двухполосный с тротуарчиками с двух сторон. Теперь только одна полоса движения и одна узенькая дорожка для пешеходов. С коляской, с тележкой как пройти, как разминуться? Тотальная экономия на людях и неприкрытый распил бюджета на лицо!" - пишут авторы видео в паблике.

Напомним, мост в Хийденсельге - один из четырех мостов, которые будут возведены в этом году на средства республиканского дорожного фонда. Также новые переправы появятся в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча Беломорского района и поселке Волома Муезерского района.

фото: © Сергей Гунеев/РИА Новости

Астахов испачкал мокрой пеленкой медсестру в Карелии за неудачное кормление грудничка

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов рассказал, как "воспитывал" персонал учреждения для сирот в Карелии.

Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов в интервью RT сказал о проблемах, с которыми сталкивался во время работы. Говоря о персонале, он вспомнил случай, который произошел во время его визита в Карелию.

"В Карелии медсестра сунула бутылку пятимесячной девочке неудачно и ушла. Она облилась этой смесью, срыгнула её и лежит в рвоте. Увидел и говорю: "Идите сюда, медсестра. Это вы положили?" Она: "Да". Я взял эту мокрую пелёнку и поднёс ей к щеке, не сильно. Она: "Что вы делаете?". Я говорю: "Неприятно? А ей в этом приятно лежать?"" – вспоминает Астахов.

Напомним, визит уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова в Карелию в 2010 году, где он инспектировал учреждения, оказывающие детям образовательные, социальные и реабилитационные услуги, закончился громким скандалом. В Петрозаводском специализированном доме ребенка для детей с нарушением психики омбудсмена шокировали соски для грудничков, грязная ванна, в которой купают детей, и электрическая плитка, установленная в шкафу.

Омбудсмен предложил подать в отставку министру здравоохранения и социального развития Эльмире Зильбер, что она и сделала.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия"

Приехавший в Карелию на двухэтажном фирменном поезде турист пожаловался на недостаток комфорта из-за неудачной конструкции купе.

Своими впечатлениями он поделился в блоге "ЖЖитель: путешествия и авиация" на платформе "Яндекс Дзен".

Как отметил автор, в конце июля он ездил отдыхать в Карелию и приобрел билет на фирменный поезд "Карелия" до Петрозаводска. "Сначала хотел взять верхнюю полку на втором этаже, но в последний момент передумал. И правильно сделал", — написал он. По словам пассажира, главным недостатком второго уровня является высота потолка. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Появились подробности аварии с участием мотоциклиста в центре Петрозаводска

ДТП произошло 30 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста. На кадрах видно, что после удара водитель мотоцикла "вылетел" с транспортного средства, сделал сальто в воздухе и упал на проезжую часть.

По информации Госавтоинспекции, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha, допустив с ним столкновение.

В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил травмы.

В Петрозаводске из-под земли забил "фонтан" (ВИДЕО)

Инцидент произошел 30 июля на Кукковке.

Местные жители выложили в сеть фото и видео с места коммунальной аварии в Петрозаводске.

На снимках, появившихся в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" видно, как из канализационного люка забил "фонтан".





"Бесплатная "автомойка" на Кукковке" – написали горожане.

фото: © Суоярвское городское поселение

Массовая гибель рыб зафиксирована на одном из озер Карелии

Информация о произошедшем поступила в администрацию Суоярви еще на прошлой неделе.

Как сообщается на официальном сайте Суоярвского городского поселения, на прошлой неделе стало известно о гибели рыбы в озере Рахкалампи.

"Администрация района незамедлительно организовала выезд специалистов для организации визуального осмотра прибрежной территории озера Рахкалампи. В ходе обследования сброса в водоем токсических веществ или канализационных отходов не установлено. Промышленного производства рядом нет, но отмечена высокая температура воды и сильная заиленность озера", – сообщается в паблике.





На место тажке выехали представители прокуратуры и члены общественного совета.

По сообщению Минприроды, результаты проведенных анализов будут готовы не ранее, чем через 5 дней. Они будут сразу же обнародованы. Если выяснится загрязнение воды неприродного характера, то состоится расследование по выяснению лица, виновного в нанесении вреда озеру, и привлечению его к ответственности.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Полумарафон на три часа остановит движение в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска перекроют движение во время фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020", сообщили в администрации города.

Запрещающие знаки поставят в районе улиц Конюшенная и Спортивная 2 августа.

Для обеспечения безопасности участников спортивного мероприятия с 9.00 до 12.00 будет ограничено движение автотранспорта.

Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко и члены правительства Карелии.

фото: Пожарная часть-78 по охране села Деревянное ГКУ РК "ОПС по Прионежскому району"

Пожарные не смогли снять котенка, который уже третий день сидит на сосне под Петрозаводском (ФОТО)

Операция по спасению кота в сосновом бору у села Деревянное Прионежского района результата пока не дала.

В минувший четверг сотрудники пожарной части-78 по охране села Деревянное отряда противопожарной службы по Прионежскому району выезжали в соседний сосновый бор. Местные жители обеспокоены тем, что семимесячный котенок забрался на высокую сосну и не может слезть. На дереве животное сидит уже третьи сутки.

Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, пожарный с помощью лестницы, позволяющей подняться на крышу трехэтажного дома, пытался добраться до котенка. Животное не было готово к спасению – кот забрался по сосне еще выше. У пожарных не хватило лестницы, чтобы успешно завершить операцию.

Ранее поисковики в Карелии спасли щенков, выброшенных в лес умирать.

Полиция Петрозаводска объявила в розыск лысого мужчину (ВИДЕО)

Разыскиваемого подозревают в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Петрозаводску устанавливается личность мужчины, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к краже.

Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом и его местонахождении, просят сообщать по телефону: +7911-429-53-98.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Прокуратура Карелии организовала проверку частного пансионата, где скончались два постояльца с COVID-19

Вспышка коронавируса была зарегистрирована в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

Напомним, сегодня о ситуации в пансионате сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: 3 с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у 9 выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию). Имеются 2 летальных исхода", – написал министр.

Прокуратурой республики организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению руководством пансионата требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

фото: Мурманский морской рыбный порт

Судно "Карелия" прекращает рыбный промысел из-за вспышки COVID-19

Капитан судна "Карелия", на борту которого выявлены случаи заболевания COVID-19 среди членов экипажа, принял решение прекратить промысел и вернуться в ближайший порт, сообщили в Росрыболовстве.

Корабль вернется в ближайший порт для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и оказания необходимой помощи экипажу.

Ранее, 25 июля, санитарные службы Фарерских островов сообщили, что по результатам обследования 30 членов экипажа судна "Карелия", у 23 из них тест показал положительный результат. Тем не менее, капитан судна принял решение продолжить промысел. 27 июля данная информация была подтверждена Представительством Фарерских островов в Москве. Сложившаяся ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Росрыболовстве. Заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции Петр Савчук завил, что капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора и поручил начать в отношении судна "Карелия" процедуру изъятия свидетельства СУБ.

После обращения представителей Североморского ТУ Росрыболовства к судовладельцу капитан "Карелии" принял решение вернуться в ближайший порт.

Напомним, 25 июля в Минсельхозе республики "Столице на Онего" подтвердили информацию об инциденте на судне карельской компании.

"Отдел рыбного хозяйства связывался с собственниками. Нам не подтвердили количество случаев, но заверили, что вся необходимая медицинская помощь членам экипажа оказывается. Бортовой врач следит за заболевшими. По их информации, все в штатном режиме. Никакой экстренной эвакуации не требуется", - сообщили тогда в Минсельхозе Карелии.

Рыболовецкое судно "Карелия" ранее носило имя "Капитан Горбачев". Его порт приписки – Мурманск.

фото: Тwitter Артура Парфенчикова

"Спрос на Карелию колоссальный": карельские отели не знают, куда девать туристов

Количество заявок на бронирование отелей в Карелии в июле выросло на 40% по сравнению с прошлым годом, гостиницы переполнены.

Об этом сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Спрос на Карелию колоссальный, в том числе на вип-обслуживание. Все поехали с начала июля, заняты отели, базы отдыха, частные дома. Гостиницы в августе полностью загружены. У некоторых туроператоров все продано до середины сентября, такого никогда не было, даже в прошлом году", — рассказала она. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске автобус с пассажирами попал в ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 30 июля на Октябрьском проспекте.

В 20.55 на Октябрьском проспекте перед нерегулируемым пешеходным переходом у дома №15 произошло ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2115" и маршрутного автобуса ПАЗ, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.



По кадрам видно, что автобус, в котором были пассажиры, остановился, пропуская пешехода. В это же время шедший следом легковой автомобиль врезался сзади в автобус.

Напомним, в центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста.

фото: © кадр из видео

Карелия с калитками и форелью попала в новый сезон тревел-шоу "Есть в России" (ВИДЕО)

Ведущий кулинарного тревел-шоу "Есть в России" Марк Подрабинек побывал в Горном парке Рускеала.

Новый сезон тревел-шоу "Есть в России" от "Life.ru" начали с Карелии. Первая часть программы снималась в горном парке Рускеала.

"Решил сделать специальный выпуск, временно забыв слово кулинарный, рассказать не только про еду, а вообще где и как сегодня можно отдохнуть в России. Хотя и голодными мы с вами разумеется не останемся. Почему Карелия? Я здесь неоднократно бывал. Это сравнительно недалеко от Москвы, и здесь полным-полно всякого красивого и интересного", - начинает свое шоу Марк Подрабинек.

По словам Марка, в Карелии можно попробовать самую вкусную на свете форель, что он и сделал, отведав копченую рыбу. Автор шоу прошел мастер-класс по приготовлению калиток.

"Куда идти за по-настоящему экстремальными впечатлениями? Зачем арендовать квадроцикл в лесу? И чего ждать от местной кулинарии? Смотрите в первом выпуске уже сейчас", - анонсируют программу в паблике "Life.ru".

Ранее Михаил Ширвиндт побывал в Карелии и снял новый выпуск шоу "Съедобное Несъедобное".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Опубликованы новые данные по распространению коронавируса в России

Общее число заболевших коронавирусом составило 839981 человек, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5482.

За время пандемии в России выздоровели 638410 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 8755 человек.

Летальных случаев за все время – 13963, за минувшие сутки – 161.

Напомним, по состоянию на 31 июля в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 74-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: © Столица на Онего

Главный профилактолог Карелии рассказала, кто рискует заболеть в республике

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Карелии Наталья Прищепа сообщила, какие факторы риска хронических неинфекционных заболеваний существуют для взрослых и детей в республике.

На основе данных диспансеризации, соцопросов и других исследований, например, "Эпидемиологии Сердечно-Сосудистых заболЕваний" – "ЭССЕ-РФ 2", специалисты оценивают факторы риска развития неинфекционных заболеваний.

По словам руководителя Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Прищепа, факторы риска у нас в принципе такие же, как во всей России. Это нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение табака, повышенное артериальное давление, злоупотребление алкоголя.

"Анализируя данные профосмотров в школах и детских садах, мы видим, что у наших детей показатели низкой физической активности даже выше, чем у взрослых. Отсюда у воспитанников детских садов и школьников и избыточная масса тела. Если говорить по группам здоровья, то среди взрослых сегодня лидируют третья группа. Это пациенты уже с хроническими заболеваниями. По детскому населению лидирующее положение занимает вторая группа здоровья, когда дети не имеют хронических заболеваний, но имеют факторы риска этих заболеваний. Только порядка 20 процентов населения – абсолютно здоровые люди. Поэтому нам сегодня важно повысить грамотность людей в области здорового образа жизни. Что мы и делаем, организуя различные акции в торговых центрах, библиотеках, проводя мероприятия на свежем воздухе и сотрудничая с некоммерческими организациями и волонтерами. При этом на каждый фактор риска у нас разработаны свои программы, организованы школы пациентов", – рассказала Наталья Николаевна.

Подробнее читайте в нашей рубрике "Больной вопрос".

фото: пресс-служба правительства РК

Бывшие производственные цеха ОТЗ перестраивают для нужд белорусского завода

Белорусская компания "Амкодор-Онего", которая выпускает лесозаготовительную технику, приступила к реконструкции бывших цехов Онежского тракторного завода, чтобы разместить там свое производство.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич во время визита на завод Государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Григория Рапота.

В рамках реконструкции приобретены технологическое оборудование для производства и сборки лесозаготовительных машин и внутрицеховой технологический транспорт, 10 мостовых кранов. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции основных цехов и административно-бытового комплекса, подготовка к монтажу кранового оборудования. Подробнее о работе белорусского завода в Петрозаводске читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

"Земля совхоза стала лакомым куском для дельцов и аферистов"

КПРФ в Карелии призвала всех неравнодушных жителей республики встать на защиту совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

По всей стране сегодня проходит акция "Народный миллиард" sovhozlenina.ru/help-us в поддержку кандидата в президенты от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. В ней принимают участие, в том числе, коммунисты Карелии. Подключились и обычные жители, которые понимают, что власть хочет задушить народное предприятие, так как Грудинин стал реальным конкурентом Путину и несмотря на вылившуюся на него грязь, получил на президентских выборах поддержку миллионов.

Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, на собрании актива регионального отделения была принята специальная резолюция по ситуации вокруг совхоза им. Ленина. Коммунисты призвали бороться с политическим беспределом в отношении Павла Грудинина.

"Земля совхоза стала лакомым куском для дельцов и аферистов. Их беспредел находит поддержку у партии власти, которая готовит политическую расправу над руководителем прославленного коллектива Павлом Грудининым, успешно вступившим в борьбу за президентский пост в 2018 году и получившим, несмотря на грязные выборы поддержку 9.5 миллионов избирателей.

Актив собрания протестует против преступной связки некоторых властных структур Подмосковья с циничными дельцами-коррупционерами и рейдерами, которые несколько лет разыгрывают позорный спектакль по уничтожению совхоза им. Ленина. В нем есть ложные обвинения, вторжение в личную, семейную жизнь Грудинина, несправедливые, неправовые судебные решения".

Подробнее читайте здесь.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Стало известно, какие квартиры в новостройках больше всего подорожали в Карелии

Средняя стоимость квартир в новостройках в Карелии во втором квартале 2020 года достигла 52029 рублей за кв. метр, что на 1,6% больше, чем в конце 2019 года.

Об этом говорят данные Карелиястатата о среднем индексе цен на рынке жилья.

Больше всего подорожали типовые квартиры, которые в официальной статистике отнесены к жилью "среднего качества". Такие квартиры подорожали с начала года на 4,9% - до 52819 рублей за кв. метр. Как выросли цены на остальные типы квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

В Пряже продолжается строительство водопровода

Готовность водопровода – около 80%, отставания от графика нет, сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики РК.

Работы ведутся по федеральной целевой программе развития республики до 2020 года в рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, возглавляемой секретарем Совбеза РФ Н.П. Патрушевым.



В поселке Пряжа в рамках федеральной целевой программы развития Карелии по поручению Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики продолжается строительство нового водопровода и системы водоотведения. Сегодня ход работ проверил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.







Проект разрабатывался, чтобы, прежде всего, обеспечить водой 45 участков для многодетных семей. Работы начались летом минувшего года, но осенью пришлось сменить субподрядчика.



Контракт с ООО "ЭкспертСтрой" был расторгнут, сейчас идет работа над тем, чтобы обязать компанию ликвидировать допущенные ею ошибки. Тем временем новый подрядчик продолжает строить водопровод и сети водоотведения на других участках.







"Готовность водопровода – около 80%, отставания от графика нет", – отмечает Виктор Россыпнов.



Согласно проекту, водопровод пройдет по северной части поселка, по улицам: Северной, Советской, Свердлова, Горького, Первомайской, Зеленой, Петрозаводской, Лесной и Сосновой. Это позволит решить проблему водоснабжения в Пряже и отказаться от привозной воды, которой пока вынуждены пользоваться жители.



Строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 ноября этого года.





фото: Управление труда и занятости РК

Студенческая биржа предлагает 77 вакансий для молодежи

На студенческой бирже в Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов Карелии насчитывается 77 вакансий, которые предлагают предприятия Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости республики.

О вакансиях заявили работодатели из Петрозаводска, Лахденпохского, Сортавальского, Пряжинского, Пудожского и Медвежьегорского районов. "В информационной базе Студенческой биржи труда есть предложения от телекоммуникационной компании МТС, ООО "Прессторг", сети магазинов "Дикси", ПМУП "Городской транспорт", арт кафе "Культура", ООО "ГрузБеру", Kafe haus, торговых сетей "Твое" и "Глория Джинс" и других». О потребности в дорожных рабочих, геодезистах и техниках заявляет ООО "Автодороги Питкяранта", - сообщили в Управлении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Марцводы.рф

Роскошные 3-комнатные номера появятся в новом корпусе санатория "Марциальные воды"

Номерной фонд нового корпуса санатория "Марциальные воды" будет соответствовать стандартам 4-звездочных отелей и включать номера премиум-класса.

Это следует из документации к аукциону для подготовки проекта строительства корпуса.

"При проектировании применить нормативные требования к гостиницам категории 4 звезды", - говорится в техническом задании. В санатории появится 25 номеров "Люкс", 10 апартаментов из двух и более комнат с мини-кухней и столовой, а также 10 номеров класса "Сюит". Такие номера должны иметь площадь не менее 75 м2, состоящих из гостиной, кабинета и спальной. Что еще будет в новом корпусе санатория и в какую сумму это обойдется бюджету, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии

В Пряже появится современный автовокзал

До конца этого года планируется завершить основные строительные работы, сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Реконструкция ведется по федеральной целевой программе развития Карелии до 2020 года в рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики, возглавляемой Секретарем Совбеза РФ Н.П. Патрушевым.



Сегодня министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов посетил поселок Пряжа и проверил ход строительства объектов, строящихся по федеральной целевой программе.





Первая точка на карте пряжинских строек – автовокзал. Раньше на этом месте находилось неблагоустроенное деревянное здание, которое перестало соответствовать современным нормам и требованиям. Реконструкцию автостанции было решено провести за счет средств федеральной целевой программы. После завершения работ обновленный автовокзал, наряду с аналогичными объектами в Петрозаводске и Пудоже, войдет в опорную сеть карельских автостанций.



"Это называется "реконструкция", но фактически автовокзал предстоит построить заново, чтобы создать для пассажиров условия, отвечающие современным требованиям", – поясняет Виктор Россыпнов.





Строители полностью снесли старое здание, вывезли строительный мусор и заканчивают демонтаж асфальтового покрытия, чтобы приступить к прокладке коммуникаций – водопровода, канализации и отопления.



Новый автовокзал будет полностью благоустроенным, рядом с современным одноэтажным зданием построят удобную стоянку для автобусов.





К 10 августа компания-подрядчик планирует начать установку фундамента и прокладку сетей. Основные строительные работы должны быть завершены в этом году. В 2021-м здание будет введено в эксплуатацию.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии поздравил мусульман с праздником

Поздравление Артура Парфенчикова с праздником Курбан-Байрам опубликовано на сайте правительства Карелии.

Сегодня, 31 июля, мусульмане начали праздновать исламский праздник окончания хаджа.

"Примите поздравления с одним из самых значимых праздников Ислама - Курбан-Байрам! Людям всех вероисповеданий близки и важны нравственные постулаты праздника: верность традициям, добро, милосердие, благотворительность, преемственность поколений. Пусть и впредь гуманистические ценности ислама служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства и согласия между народами нашей многонациональной республики, способствуют сохранению мира и согласия в обществе. От души желаю всем здоровья и благополучия", –присоединился к поздравлениям глава Карелии Артур Парфенчиков.