Самое важное за сегодня

фото: © ТАСС/ Артем Геодакян

Около полсотни новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 3704, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 45 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 30, в Сортавале – 1, в Медвежьегорске – 1, в Кондопожском районе – 7 (Кондопога – 5, деревня Суна – 1, поселок Кяппесельга – 1), в Олонецком районе – 1 (поселок Ильинский), в Сегежском районе – 5 (поселок Верхний – 2, поселок Надвоицы – 3).

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 17, в Костомукше – 3, в Муезерском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 3, в Кондопожском районе – 2, в Беломорском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Всего выздоровели 3091 человек.

На самокарантине находятся 1023 человек (+10 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек.

Проведено 167521 исследований (+961 за сутки).

Новых летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 34 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 603,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 756,1 случаев, по Северо-Западу – 770,1.

фото: © пресс-служба телеканала ТВ-3

Жительница Карелии отправилась на телешоу, чтобы выиграть 1 млн рублей на открытие салона красоты

Кондопожанка отправилась на федеральное телевидение с мечтой о собственном косметическом салоне, сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Мастер по наращиванию ресниц из Кондопоги Эмилия стала участницей нового шоу "Миллион на мечту", которое выходит на канале ТВ-3 по пятницам в 19.00.



По условиям программы, жюри, в которое вошли Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Дмитрий Губерниев и Андрей Трубников, должно выбрать того, кто больше других претендентов достоин получить 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

"Эмилия сразу тронула жюри историей своей нелёгкой жизни. Она лишилась отца в 13 лет – убили бандиты, отобрали лесозаготовительный бизнес. В 20 лет девушка поехала на заработки в Турцию, там познакомилась с местным мужчиной, вышла замуж, родила дочь. Но дальше всё пошло не так: муж бил, несколько раз похищал их малышку и увозил в неизвестном направлении, а однажды чуть не зарезал Эмилию. В конце концов, они договорились: девушка забрала дочь, отказалась от всех претензий и алиментов, и вернулась на родину. Здесь она решила начать новую жизнь и открыла своё дело – стала мастером по наращиванию ресниц. И, как утверждает, сейчас у неё это неплохо получается", – сообщили в пресс-службе ТВ-3.

"Я снимаю небольшое помещение на двоих с подругой, но для большого старта мне нужно своё собственное помещение, где я могла бы нанять мастеров и сделать учебный центр – это моя главная цель на сегодняшний день. – рассказала 33-летняя жительница Карелии. – Миллион помог бы мне сделать первый взнос на самое крутое помещение, которое я уже нашла, но, к сожалению, пока не могу позволить себе купить. Для себя и для доченьки мечтаю построить дом, в саду которого буду выращивать вишню".

Смотрите шоу с участем кондопожанки 25 сентября.

фото: © коллаж МВД Карелии

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, находится на свободе

Информацию о том, что Артем Гашков - участник смертельного ДТП, в котором погибли две женщины, находится на свободе, подтвердил его адвокат Дмитрий Мешков.

"Решение о том, на каких условиях оставить на свободе Артема Гашкова, принимали правоохранительные органы, я адвокат и не уполномочен отвечать на данный вопрос", - сказал Дмитрий Мешков корреспонденту "Столицы на Онего".

В минувший понедельник, 21 сентября, Артем Гашков сам ответил на звонок журналиста "Столицы на Онего", но узнав, кто ему дозвонился, отклонил разговор.

По словам адвоката Дмитрия Мешкова, на данный момент проводятся следственные действия, которые, возможно, продлятся несколько месяцев.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту возбудено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 46-летний Артем Гашков. Спустя трое суток объявленный в розыск водитель сам пришел в полицию.

В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

Водитель иномарки в Петрозаводске чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании "Ситилинк".

В минувшее воскресенье, 20 сентября, в 15.43 в новом микрорайоне Петрозаводска водитель иномарки чуть не сбил женщину с маленьким ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП, как водитель, пытаясь избежать наезда на пешеходов, снес дорожный знак.

фото: © ГИБДД Карелии

Полиция провела следственный эксперимент на месте смертельного ДТП в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска продолжает расследование уголовного дела по факту ДТП с тяжкими последствиями, сообщили в МВД Карелии.

Следственным управлением УМВД России по Петрозаводску в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 19 сентября дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два пешехода, допрошен подозреваемый, ранее добровольно явившийся с повинной.

С его участием на месте ДТП проведен следственный эксперимент. В целях установления всех юридически значимых обстоятельств дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая. Одним из определяемых параметров станет скорость движения автомобиля.

По результатам проведенных следственных действий и судебных экспертиз органом предварительного следствия будет дана оценка действиям подозреваемого и определен ход дальнейшего расследования, рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного деяния.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 46-летний Артем Гашков. Спустя трое суток объявленный в розыск водитель сам пришел в полицию.

В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сам водитель – участник – смертельного ДТП находится на свободе.

Момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: Столица на Онего

"Я не верил, что следственные органы могут поступать подло"

Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Предпринимателя осудили за то, что он дал взятку руководителям Госкомимущества Карелии в лице экс-председателя Дениса Косарева и его заместителя Сергея Максимова.

За шесть дней до приговора Степан Морозов дал интервью корреспонденту "Столицы на Онего", в котором заявил, что не считает себя виновным и выразил надежду на справедливое решение суда.

"Я, конечно же, надеюсь на справедливость. У меня нет оснований думать о суде дурно. Считаю, что суд должен вынести правильное решение. И он может сделать это – признать меня невиновным. Но, конечно же, готовлюсь к худшему. Просто понимаю наши реалии. Раньше я не верил в то, что следственные органы могут поступать подло. Может, это было наивно, но я был уверен, что следователи – это гарант справедливости, вместе со всем правосудием. А оказалось, я столкнулся с непорядочными действиями", - заявлял ожидавший приговора Морозов.

Уникальность ситуации заключалась в том, что Степан Морозов совсем недавно вышел на свободу, отбыв в местах заключения срок за первый эпизод дачи взятки.

Приговор по второму эпизоду был оглашен 16 сентября. Фигуранты дела – экс-чиновник Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Таким образом, Степан Морозов, пробывший на свободе меньше месяца, был вновь отправлен в изолятор.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Полицейские Петрозаводска обстреляли машину с пьяным водителем за рулем (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню со стрельбой за пьяными водителем, сообщили в ведомстве.

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 сентября, во время проведения мероприятия "Контроль трезвости" водитель автомобиля Lifan не выполнил требование сотрудника полиции об остановке и пытался скрыться.

На Шуйском шоссе автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель игнорировал и продолжал движение.

На Соломенском шоссе после неоднократных предупреждений о применении оружия инспектор произвёл один предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колёсам автомобиля.

Нарушителем оказался 41-летний житель села Заозерье не имеющий права управления транспортным средством.

Водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат положительный.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушения Правил дорожного движения:

- по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- по части 3 ст.12.8 КоАП РФ — за управление в состоянии опьянения, не имея права управления;

- по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ — за невыполнение законного требования об остановке ТС;

- по части 1 ст. 12.37 КоАП РФ — за управление ТС в период его использования, не предусмотренный полисом ОСАГО;

- по части 1 ст. 19. 3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Автомобиль перемещён на специализированную стоянку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

фото: © Петрозаводский базовый медицинский колледж

Студентов-медиков в Карелии отправили на карантин из-за COVID-19

Группу Петрозаводского базового медицинского колледжа перевели на дистанционное обучения из-за того, что один из студентов заразился коронавирусом.

Из-за выявленного случая COVID-19 на дистанционное обучение переведена одна группа (23 студента) Петрозаводского базового медицинского колледжа, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

На карантин по ОРВИ отправлены еще пять классов: в Костомукшской школе №3, в лицее Костомукши, а также в Лоухской школе.

Две группы студентов Лесотехническго техникума и Петрозаводского музыкального колледжа вернулись к очной форме обучения после двухнедельного карантина по коронавирусу.

Напомним, 21 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ.

фото: © кадр из видео

Появился трейлер фильма "Огонь", со скандалом снятого в Карелии (ВИДЕО)

Фильм, против съемок которого протестовали жители карельской деревни Кинерма, выйдет в прокат уже 24 декабря.

На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в беду. Главную роль в ленте исполнил Константин Хабенский, сообщает издание "РИА Новости".



Съемки фильма проходили в 2019 году в разных регионах России: в Москве, Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, Владимире, а также в Красноярском крае, где действительно бушевали лесные пожары.



В пресс-службе подчеркивают, при создании огненной стихии съемочная группа не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные, из которых построили масштабные декорации, имитирующие лес. Спустя время обнаружилось, что в "лесу" начали расти ягоды и грибы.



Команду фильма также консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны и предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.



Вместе с Константином Хабенским в экшн-фильме снялись: Иван Янковский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон Богданов и другие.



Напомним, летом 2019 года жители деревни Кинерма устроили протест против съемок кинофильма "Огонь".

фото: petrozavodsk-mo.ru

Землю под снесенными ветхими постройками в Карелии отдадут под новое строительство

Земельные участки, где сейчас расположены ветхие здания, в томи числе, частные, после их сноса будут переданы под коммерческую застройку или ИЖС.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская, комментируя итоги совещания с представителями органов местного самоуправления, ответственными за инвентаризацию ветхих и аварийных объектов.

"При сносе таких объектов, планируется предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, реализацию инвестиционных проектов, придорожный сервис, строительство социальных объектов", - написала Свидская на своей странице Вконтакте. По ее словам, сейчас в электронном реестре Минимущества зарегистрировано 592 ветхих и аварийных объектов на территории общей площадью более 90 гектар. Что будут с частными постройками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Заморозки до -1 идут в Карелию

МЧС предупреждает жителей Карелии о приближении заморозков.

Как сообщили в МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, ночью и утром 23 сентября местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

фото: © "Школа фехтования SWORD Петрозаводск"

Спортсменка из Петрозаводска завоевала "золото" и "серебро" в "Битве на Неве" (ФОТО)

Петрозаводчанка Алина Лаппо одержала победу в турнире по историческому средневековому бою "Битва на Неве".

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошёл турнир по историческому средневековому бою "Битва на Неве". Петрозаводчанка Алина Лаппо привезла с соревнований две золотых и одну серебряную медали.⁣⁣





Спортсменка сражалась в номинациях "Щит и меч", "Баклер и меч" и "Длинный меч". Поединки проходили на стальном оружии в рыцарских доспехах. Алина провела более 15 поединков и блестяще справилась с поставленной задачей.⁣⁣

Алина Лаппо является действующей чемпионкой мира в данной фехтовальной дисциплине и тренируется в школе фехтования "Sword" у 4-кратной Чемпионки Галины Кохвакко.

фото: © "Столица на Онего"

В Сортавале начинается битва за горсовет

Выборы в Сортавальский горсовет, назначенные на 8 ноября, обещают стать самым жарким политическим событием этого сезона в Карелии.

На минувшей неделе началось выдвижение кандидатов на выборы в городской совет Сортавалы, и стало понятно, что за 17 депутатских мест будут бороться представители всех парламентских партий, а также группа самовыдвиженцев.

Особую остроту этой кампании придает то, что новый горсовет после своего избрания будет влиять на назначение главы города (прямые выборы в Сортавале отменены). Отсюда и ажиотаж, который стал следствием предшествующих политических событий – удаления в отставку действующего мэра Сортавалы Сергея Крупина, его восстановление по суду и объединение Сортавалы с соседним поселком Хелюля в единое поселение.

Уже известно, что как минимум три партии – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" закроют кандидатами все 17 избирательных округов. Выдвижение кандидатов уже произошло у жириновцев и справедливороссов. По нашей информации, не менее десяти округов закроют представители КПРФ – в районном отделении считают, что бороться нужно только там, где есть реальный шанс на победу. Кроме этого, на выборы пойдут самовыдвиженцы из числа общественников, не примкнувших ни к одной из партий.

Подробнее читайте здесь.

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Принудительная ликвидация ИП по новому закону началась в Карелии

С 1 сентября ФНС России получила возможность исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность – эта работа началась и в Карелии.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Республике Карелия, за сентябрь вынесено 150 решений о предстоящем исключении ИП из госреестра индивидуальных предпринимателей.

Согласно изменениям в законодательстве, с учета снимают ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, при этом не погашены долги по налогам. После принудительной ликвидации восстановить статус ИП можно будет лишь по прошествии 3 лет. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © vk.com/kizhi_museum/ Eugenia Matasova

Круиз через Карелию вошел в топ самых желанных

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в какой круиз они хотели бы отправиться в следующем году.

Большинство туристов (48.37%) планируют отправиться в круиз по Черному морю и посетить города Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Москвичи (12.42%) откроют сезон речных круизов 2021 года с посещения малых городов Углич, Кострома, Плес, Ярославль, Рыбинск и Калязин. Жители Санкт-Петербурга (12.42%) отправятся в круизы, чтобы посмотреть деревню Мандроги, музей-заповедник на острове "Кижи" (Карелия), село Горицы в Вологодской области, а также города Углич и Москва. Также 12.42% россиян отважились бы проплыть на корабле из Мурманска до Северного полюса.

В топ-6 самых желанных у туристов также вошли круизы из Калининграда (Балтийская коса – Куршская коса – р. Преголя – Зеленые острова) и по побережью озера Байкала (Листвянка –Ушканьи острова – бухта Заворотная – Ольхон – центр отдыха "Байкалькие дюны").

фото: Столица на Онего

Суд назначил нового адвоката для защиты интересов осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Коллегия Верховного суда Карелии назначила Артема Черкасова адвокатом Юрия Дмитриева, поскольку защитник исследователя сталинских репрессий Виктор Ануфриев заявил о своей болезни.

Сегодня в Верховном суде Карелии в течение дня длилось заседание по делу общественника Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии. Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска, приговорившего исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Сегодня коллегия судей назначила Юрию Дмитриеву нового защитника. Им стал Артем Черкасов. Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-службе Верховного суда Карелии. Ранее сообщалось, что Виктор Ануфриев, изначально представляющий в суде интересы общественника, заболел и не смог присутствовать на заседании. Ануфриев на данный момент находится в режиме самоизоляции. Сам он потребовал перенести заседание суда, чтобы лично принять участие в процессе. Юрий Дмитриев не соглашался с назначением ему нового защитника.

Сегодня заседание суда было отложено и будет продолжено 29 сентября. Как пояснили в пресс-службе Верховного суда Карелии, если к этому моменту адвокат Виктор Ануфриев сможет прибыть на заседание, то интересы Юрия Дмитриева будет представлять он.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок. Сам он вину не признает.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

фото: официальный сайт правительства РК

Число приехавших в Карелию на ПМЖ из других регионов впервые превысило количество убывших

Количество жителей регионов России, переселившихся в Карелию, впервые в 2020 году превысило число уезжающих из республики.

Об этом говорят данные из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

За этот период из Карелии уехали 8877 человек, а прибыли на постоянное место жительства 8902. В результате сложился миграционный прирост в количестве 25 человек. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Началось резкое восстановление жилищного строительства в Карелии

Сокращение жилищного строительства, наблюдавшееся с начала 2020 года, сменилось ростом в августе.

Это следует из данных Карелиястата о вводе в действие общей площади жилых домов.

В августе по сравнению с июлем жилищное строительство выросло в 1,8 раза. Как это повлияло на общую статистику читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС/ Сергей Бобылев

В Карелии пожилой мужчина умер в больнице от пневмонии

В республике шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии – умер 88-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1307 пациентов, 77 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

Власти Карелии помогают заводу "Карелия ДСП" выйти из кризиса

Градообразующая компания в поселке Пиндуши Медвежьегорского района накопила многомиллионные долги и оказалась в непростой ситуации.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что сделан важный шаг на пути вывода из кризиса завода "Карелия ДСП".

"Сейчас там сложилась непростая ситуация. Предприятие накопило большую задолженность за электроэнергию – более 27 млн рублей. В результате электроснабжение отключили, производство приостановлено. Имеются долги по зарплате, налогам и перед кредиторами", – написал Артур Парфенчиков.

На минувшей неделе глава республики посетил завод, а также провел селекторное совещание с участием руководства Региональной сбытовой компании и АО "Карелия ДСП".

"В результате достигнута предварительная договоренность о реструктуризации долга перед энергетиками. Определен планируемый график погашения задолженности. На этой неделе в суде должно состояться подписание мирового соглашения. После этого можно будет говорить о возобновлении подачи электроэнергии на завод, – отметил Артур Парфенчиков. – Подчеркну, нам крайне важно сохранить это производство и, самое главное, коллектив. И сейчас важны также грамотные управленческие решения со стороны руководства завода. В противном случае может быть инициирована процедура банкротства с целью поиска нового эффективного собственника предприятия".

Напомним, в течение последних нескольких лет предприятие "Карелия ДСП" преследуют исключительно несчастья: завод успел сгореть в пожаре, сменить собственника и уйти в глубокий финансовый кризис. На предприятии, с которым региональные власти связывали большие надежды, на сегодняшний день арестовано имущество за многомиллионные долги.

Ранее бывший работник рассказал, как с завода вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.

фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Пособия безработным с детьми предлагают увеличить и платить бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице для граждан с детьми и выплачивать их на постоянной основе.

Такая инициатива содержится в предложениях ФНПР к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 год, сообщает газета "Известия".

Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, инициатива, по большей части, заключается в сохранении кризисной меры поддержки и применении ее на постоянной основе. По его словам, вопрос о о размере выплаты требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет 10,7 тыс. рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

Нургалиев предупредил об угрозе отмены льгот по электроэнергии для бизнеса в Карелии

Малый и средний бизнес в Карелии может лишиться льготных тарифов на электроэнергию в связи с окончанием действия договоренностей с энергетиками и антимонопольной службой.

Об этом сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

"В ближайшее время Республика Карелия вновь может столкнуться с проблемой увеличения стоимости электроэнергии для предприятий малого и среднего бизнеса (в связи с окончанием срока действия преференции для Республики Карелия по тарифам на электроэнергию в 2023 году). На это следует обратить внимание и провести соответствующую работу, как это было сделано в 2017 году", - сказал Нургалиев. Стоимость электроэнергии для малого и среднего бизнеса в Карелии до 2018 года была самой высокой на Северо-Западе. Предприниматели обращались к властям региона и говорили, что им выгоднее регистрировать бизнес в соседних областях. Глава республики Артур Парфенчиков добился, чтобы Карелия вошла в список регионов, где действуют льготные тарифы для бизнеса. В результате они снизились почти в 2 раза. Ранее эта проблема обсуждалась на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии. Депутат Владимир Семенов сообщил, что преференции для Карелии продлены. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Жители Петрозаводска ждут не дождутся, когда власти благоустроят Пограничный сквер (ФОТО)

Пограничный сквер - единственная рекреационная территория для жителей микрорайона Рыбка, из года в год он приходит в запустение и упадок.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель микрорайона Рыбка в Петрозаводске и рассказал, что еще в марте 2018 года Постановлением администрации города земельному участку между ул. Медвежьегорской и ул.Беломорской было торжественно присвоено наименование "Пограничный сквер".







"Более 2,5 лет прошло с тех пор, а Пограничный сквер как был, так и остаётся в запустении, - написал горожанин. - Ноль благоустройства, ноль освещения, ноль пешеходных дорожек и скамеек, ноль газонов и новых насаждений. Несмотря на то, что в 2020 году выделялись немалые дополнительные средства для проведения работ по благоустройству территорий Петрозаводска, на данный сквер у чиновников не нашлось ни копейки. В Пограничном сквере продолжают царить грязь, мусор, лужи и темнота".





По словам автора обращения, Пограничный сквер - это единственная рекреационная территория для жителей в этом районе Петрозаводска, из года в год он приходит в запустение и упадок.





Горожанин просит власти обратить внимание на ситуацию с Пограничным сквером.





Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник предупреждала, что финансовый кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, может привести к отказу от каких-то работ, запланированных по нацпроектам на 2020 год.

"Мы обсуждаем сейчас с правительством возможность отложить благоустройство парков и скверов на 2021 год. Проекты подготовлены, мы полностью готовы к их размещению, но исходя из финансовых возможностей республики можно будет говорить о переносе этих позиций", - пояснила глава Петрозаводска.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Подозрения прокуратуры о причинах роста цен на гречку подтверждает статистика в Карелии

Сообщения о росте цен на гречневую крупу, из-за которых начала проверку Генеральная прокуратура России, подтверждают и данные из Карелии.

Как выросла стоимость гречневой крупы указано в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

За этот период гречка в Карелии подорожала на 33,5%. Ранее Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров, в том числе гречневую крупу. "Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", – объяснили в Генпрокуратуре. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Пожилой житель Карелии сгорел вместе с хозпостройкой

Пожар произошел 21 сентября в поселке Салми, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 сентября в поселке Салми Питкярантского района в хозяйственной постройке произошел пожар. При тушении пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины, который там временно проживал.



Причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.

Проводится доследственная проверка.

Напомним, в этот же день на пожаре в Медвежьегорске погибла 67-летняя женщина.

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Коронавирус и готовность к отопительному сезону обсудят на заседании правительства Карелии

Заседание правительства Карелии состоится 24 сентября сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в четверг, 24 сентября, в 10.00 состоится заседание правительства Карелии.

"В режиме видеоконференцсвязи проведу заседание правительства республики. Обсудим ситуацию с коронавирусом и готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону", - написал глава Карелии.

Онлайн-трансляции пройдет на странице главы Карелии.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Кафе и рестораны в Карелии удвоили число рабочих мест после возобновления работы

Кафе, рестораны и другие организации общественного питания в Карелии увеличили число рабочих мест после возобновления работы, которая была ранее приостановлена из-за эпидемии.

Об этом говорят данные рекрутинговой платформы HeadHunter Северо-Запада, где размещаются предложения работодателей о вакансиях.

В июле число вакансий в карельском общепите выросло в 2 раза по сравнению с июнем. В августе рост продолжился – количество вакансий увеличилось еще на 23%. По сравнению с 2019 годом ситуация на рынке труда в этой отрасли тоже демонстрирует положительную динамику. Спрос на персонал вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с августом 2019 года. Кому предлагают больше всего вакансий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 6215 человек

За все время пандемии COVID-19 в России заразились более миллиона человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6 215 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших COVID-19 в России за все время пандемии коронавируса составило 1 115 810.

Всего выздоровело 917 949 пациентов, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек.

Летальных случаев за все время: 19 649, за сутки скончались 160 человек, зараженных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 43,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 237 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 сентября остается 221 141 человек.

фото: © pixabay.com

В Карелии за неделю от укусов клещей пострадали более 10 человек

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 11, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3072 человек, из них детей – 794. Неделю назад было 3061 обращений (на 11 меньше).



В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 17,8% от числа обратившихся.



В вирусологической лаборатории проведены исследования 3116 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.



За прошедшую неделю клещевые инфекции не регистрировались.

фото: © "Столица на Онего"

Власти Карелии направят более полумиллиарда рублей на ремонт одной из региональных трасс

Благодаря быстрому выполнению работ по проекту "Безопасные и качественные автодороги", Карелия получила дополнительно более миллиарда рублей из федерального бюджета, отметил Артур Парфенчиков.

Как отметил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", часть денег направлена на дорогу от Кончезера до Березовки. Подрядчик, компания "ВАД", при благоприятной погоде планирует полностью завершить ремонт уже в этом году: сейчас дорожники работают на объекте практически круглосуточно. Если погода нарушит планы, то оставшиеся работы закончат примерно в апреле-мае.

Также дополнительные средства пойдут на дорогу от поселка Деревянка до села Деревянное в Прионежском районе.

Самый большой транш – более полумиллиарда рублей – власти Карелии направят на региональную трассу "Олонец – Питкяранта – Леппясилта", где продолжается ремонт и реконструкция.

"Постепенно мы приводим дороги в порядок: на строительстве наших трасс остались только надежные подрядчики, мы видим результаты и опережаем сроки, что позволяет республике получать крупные деньги и быстрее обновлять дороги. Если будем и дальше работать в таком темпе, то снова можем рассчитывать на дополнительные федеральные средства", – сказал Артур Парфенчиков.