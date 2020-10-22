Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Рекордное количество человек за сутки заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки у 124 человек выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в оперштабе Карелии.

Из 124 инфицированных: заболевших – 106 человек, из них 29 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели - 4118. Умерли за время пандемии - 45.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 82 человека, в Сегежском районе – 2 человека (Сегежа и поселок Вожмогора), в Костомукше – 3 человека, в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья, поселок Куркиеки), в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 3, село Вешкелица – 1, поселок Поросозеро – 2), в Пудоже – 3 человека, в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 4, поселок Березовка – 1, поселок Марциальные воды – 2), в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Шуньга), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта, поселки Салми, Мийнала, деревня Ряймяля), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Пушной), в Прионежском районе – 8 человек (деревня Бесовец – 2, СНТ "Бесовецкий" - 1, поселок Чална-1 – 1, поселок Шуя – 3, село Деревянное – 1), в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Пряжа и Чална), в Олонце – 1 человек, в Сортавале – 1 человек.

Выздоровели еще 50 человек: в Петрозаводске – 34, в Кондопожском районе – 5, в Костомукше – 1, в Пряжинском районе – 4, в Прионежском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 910,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 986,3 случая, по Северо-Западу – 1228,4.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Глава Карелии рассказал, как можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер

Артур Парфенчиков рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии отметил, что уже вторую неделю у нас регистрируется большое число инфицированных коронавирусом.

"Сегодня, к сожалению, новый антирекорд – 124 человека! – написал Парфенчиков. – Наверное, это закономерно, учитывая, что многие жители Карелии по-прежнему не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с равнодушием отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия".

По словам главы, несмотря на усиление контроля за соблюдением противоэпидемических мер, все равно все зависит от отношения к себе людей.

"Хочу подчеркнуть, что личная дисциплина и ответственность каждого из нас – это самое важное условие, при котором нам можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер", – сказал Артур Парфенчиков.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии зарегистрировано 124 человека, заболевших коронавирусом. Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели – 4118. Умерли за время пандемии – 45.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Велосипедист попал под колеса иномарки в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

В Пятом поселке велосипедист попал в ДТП и был госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром в 7.13 в районе дома №11 по улице Боровая произошло столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает велосипедистов позаботиться о своей безопасности!

"Использование световозвращающих жилетов сделает вас заметнее на дороге!" – отметили в ГИБДД.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии врачи борются за жизнь троих тяжелобольных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ

В Карелии госпитализированы 323 человека, заболевших коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По сообщению Михаила Охлопкова, на 22 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 323 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 314 пациентов, 6 тяжелобольных, и трое в крайне тяжелом положении - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 24,7%.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии зарегистрировано 124 человека, заболевших коронавирусом. Всего заразившихся COVID-19 в Карелии на 22 октября 5592 человека. Выздоровели – 4118. Умерли за время пандемии – 45.

фото: © ГИБДД Карелии

У церкви в Петрозаводске произошло ДТП с пострадавшими

На Древлянке водитель на иномарке сбил 18-летнего юношу, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 21 октября, в 15.15 на пересечении улицы Сыктывкарской и Берёзовой аллеи 59-летний водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

фото: © Segezha Group

Сегежский ЦБК награжден премией "Экспортер года"

Вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Александр Харитонов представил АО "Сегежский ЦБК" на торжественной церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-западном федеральном округе.

Мероприятие прошло 17 октября в Архангельске в телевизионном формате на площадке ГТРК "Поморье". В нем участвовали и.о. заместителя председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, представители АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АО РОСЭКСИМБАНК, победители и призеры Премии.

Призовой кубок и памятный диплом представителю Сегежского ЦБК вручила заместитель председателя АО РОСЭКСИМБАНК Татьяна Сахарова. Александр Харитонов поблагодарил организаторов, отметив, что залогом успешного развития предприятия стали слаженная работа всех структурных подразделений комбината и умение гибко реагировать на трансформацию рынков.

"У нашей продукции имеется существенный потенциал для реализации на зарубежных рынках. Это, в первую очередь, ее высокое качество при относительно небольшой цене. Правительство республики проводит системную работу по поддержке экспортеров, чтобы появлялось как можно больше новых видов экспортной продукции и ориентированных на экспорт производств. Мы стремимся максимально мотивировать карельский бизнес к активному участию в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", – отметил Вице-премьер Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

АО "Сегежский ЦБК" победило в номинации "Экспортер года в сфере промышленности в категории "крупный бизнес" на региональном этапе по Северо-западному федеральному округу. Далее предстоит участие во втором, федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России".

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Правоохранительные органы завершили расследование дела экс-министра транспорта Карелии Кайдалова о взятке

В настоящее время экс-министр транспорта Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек знакомятся с материалами своих уголовных дел.

Бывший глава министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек начали знакомиться со своими уголовными делами.

Напомним, что оба они были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

Взятку, как считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

К сожалению, активно способствовавший расследованию этого коррупционного преступления 39-летний Сергей Фурсов в марте скоропостижно скончался после сердечного приступа. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки. Помимо того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники заранее специальной краской пометили словом "взятка".

По информации наших источников в правоохранительных органах, Алексей Кайдалов, которого защищает адвокат Андрей Закатов, по-прежнему показаний не дает и вину не признает. А вот Игорь Волчек, которого защищает Олег Нескоромный, в октябре заключил соглашение со следствием, так называемую "досудебку". Это означает, что обвиняемый не только признает свою вину, но, как правило, сообщает следствию информацию о преступлении, о котором ранее было неизвестно правоохранительным органам. В данном случае, суд вправе назначить ему наказание, как говорят юристы, "ниже низшего предела". А именно – не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания.

Сейчас Кайдалов и Волчек, арест которых судом продлен до 5 декабря, содержатся в ИК № 9 Петрозаводска.

фото: beren-dey.livejournal.com

Планы объединения поселений Муезерского района Карелии в муниципальный округ не находят особой поддержки у населения

Большинство участников публичных слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома высказались против объединения.

Начавшиеся публичные слушания в Муезерском районе Карелии по объединению поселений в единый муниципальный округ показали, что эта инициатива районной администрации не пользуется особой поддержкой у местного населения. Против объединения уже высказалось большинство участников слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома.

Поддержали объединение муниципальных образований в поселках Суккозеро и Пенинга. Правда, как утверждают жители Пенинги, многие из них узнали о том, что в поселке проводятся слушания, после того, как они состоялись. Днем 22 октября свое мнение об объединении поселений должны высказать жители села Реболы.

Напомним, в единый Муезерский муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

Читайте подробнее в статье "Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться".

фото: «Республика»/Сергей Юдин

Промышленным предприятиям Карелии требуются сотни специалистов

Ведущие промышленные предприятия Карелии нуждаются в специалистах для замещения более 320 вакансий.

Это следует из банка вакансий служб занятости республики.

По данным Управления труда и занятости Карелии, больше всего свободных рабочих мест на заводе «Петрозаводскмаш» - там открыто 98 вакансий. Где еще открыты вакансии и по каким специальностям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Киоски, простоявшие много лет в центре Петрозаводска, снесут как незаконные (ФОТО)

Администрация Петрозаводска демонтирует киоски на проспекте Ленина, улице Антикайнена и Сорокской как незаконные стационарные объекты.

Мэрия Петрозаводска разместила на официальном сайте предупреждение о демонтаже незаконно установленных объектов в Центре и Первомайском районе.

Речь идет об одном гараже, контейнере и четырех киосках, которые снесут до 6 ноября.





По информации мэрии, сносу подлежат гараж, контейнер и два киоска возле дома № 37А на проспекте Ленина.

Ещё два киоска демонтируют на Первомайском проспекте в районе остановки "ул. Сорокская"и у дома № 38 на улице Антикайнена.

Земельные участки освободят до 6 ноября.

фото: ОМВД по Пряжинскому району

Автомобиль ТагАЗ вылетел в кювет и опрокинулся в районе Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)

Серьезное ДТП произошло в Пряжинском районе Карелии – пожилой водитель и его пассажир оказались в больнице.

Как сообщили в полиции Пряжинского района Карелии, накануне около 09:10 на 458 км федеральной автодороги А121 "Сортавала" близ деревни Маньга 72-летний водитель автомобиля ТагАЗ не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый придорожный кювет.

Автомобиль опрокинулся, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

фото: © "Столица на Онего"

Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске подошел к финалу (ФОТО)

В столице Карелии отремонтировали в рамках нацпроекта все дороги, на реконструкцию которых выделялось более 480 млн рублей.

Представители администрации Петрозаводска и Петросовета побывали сегодня на улице Калинина, ставшей последним объектом, отремонтированным питерской компанией "АБЗ-Дорстрой" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорога и тротуары от улицы Правды до площади Литейной готовы к сдаче. С целью осуществления контроля качества выполненных работ здесь сегодня были взяты керны специалистами Упрдор "Кола", с которыми сотрудничает администрация при приемке работ.

Как отметил руководитель управления городского хозяйства и транспорта мэрии Андрей Масляков, на улице Калинина был выполнен довольно большой объем работ, стоимость которых - 85 млн рублей. Здесь отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили бортовой дорожный и газонный камень и люки колодцев, отрегулировав их высоту на уровне дорожного покрытия, восстановили газоны.

"Второй год на территории Петрозаводска реализуется национальный проект "Безопасные и качественные дороги". И второй год с нами работает компания "АБЗ-Дорстрой". Мы оцениваем работу подрядчика положительно. Да, было небольшое остывание по срокам сдачи, например, улицы Калинина. Эта просрочка была обусловлена объективными обстоятельствами. В рамках синхронизации мероприятий дорожных работ и работ на сетях инженерных коммуникаций подрядчик был вынужден на некоторых участках притормозить ремонт, чтобы ресурсноснабжающие организации смогли реализовать свои планы", - сказал Андрей Масляков.

К качеству работ на Калинина нет претензий и у жителей города. Об этом сказал присутствующий при взятии керн депутат Петросовета Виталий Голов.

"Как житель района Голиковка, как депутат Петросовета, постоянно следил за качеством работ. Мне понравилось, что инженерные сети менялись вместе с асфальтом. Это касается пересечения улиц Казарменской и Калинина, где меняли тепловую камеру. От жителей вопросов по качеству не поступало. Люди довольны. Есть лишь небольшие замечания. Так, на некоторых участках отошел бортовой камень, но это устраняется в процессе приемки работ", - отметил городской парламентарий.

Напомним, в этом году по нацпроекту в Петрозаводске отремонтированы 11 дорог, включая три тротуара. Общая протяженность объектов - 19,3 км и 8,6 км соответственно. АО "АБЗ-Дорстрой", с которым администрация города заключила муниципальный контракт на 472 млн 236 тысяч рублей, должен был завершить работы до 15 сентября.

"Небольшие просрочки не считаем фатальной ситуацией. По результатам отобранных керн с дорожного покрытия качество работ "АБЗ-Дорстрой" подтверждается. Каких-либо замечаний к подрядчику у нас нет. Трехсторонний контроль с привлечением Упрдор "Кола" показывает, что все работы выполнены в соответствии со всеми условиями контракта, заключенного в этом году", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Андрей Масляков не видит проблем и со сдачей дорог, которые ремонтировались в этом году в рамках другого муниципального контракта. Подрядчик, ООО "Кондопожское ДРСУ", обязан был отремонтировать 15 дорог и тротуаров общей площадью 230 тысяч кв. м. в срок до 30 августа.

"Несмотря на колоссальный объем работ и непростые погодные условия, и по второму контракту с небольшой просрочкой подрядчиком работы выполнены. Осталось устранить некоторые недоделки. Идет ремонт одной дороги и двух тротуаров. Завершаются работы на автомобильной дороге в проезде Строителей, доделывают тротуары на улицах Судостроителей и Германа Титова. Думаю, что в течение недели, с учетом погодных условий, чтобы не допустить нарушения технологии, работы будут завершены и предъявлены к сдаче", - рассказал руководитель управления городского хозяйства и транспорта мэрии.

На данный момент, по словам Андрея Маслякова, на 95 процентах объектов ремонта "Кондопожским ДРСУ" ведутся подготовительные перед сдачей мероприятия. На 50 процентах дорог уже побывали представители администрации с проверкой. Были выявлены небольшие замечания, которые касаются наведения порядка, уборки строительного мусора. Подрядчик устраняет недоделки.

"Считаю, что весь комплекс работ как в рамках нацпроекта за федеральные деньги, так и в рамках профильной субсидии за счет средств дорожного фонда, в Петрозаводске реализован успешно. Думаю, что качество и безопасность наших дорог в разы повышено. И это главный результат нашей работы в этом году", - заявил Андрей Масляков.

фото: администрация Петрозаводска

После уборки стихийной свалки во дворе Петрозаводска ее устроили вновь на том же месте (ФОТО)

После ликвидации несанкционированной свалки у контейнерной площадки на улице Лисицыной ее устроили вновь, выкинув строительные отходы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На прошлой неделе поступило обращение о несанкционированной свалке у контейнерной площадки на улице Лисицыной. Оператор ООО "АктивПро" в короткие сроки вывез мусор, а МУП "ПетроГИЦ" в рамках муниципального контракта убрал прилегающую территорию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Однако на этой неделе на месте вновь образовалась стихийная свалка, теперь состоящая из строительных отходов.

Похожую ситуацию со складированием строительных, древесных отходов и грунта зафиксировали на контейнерной площадке на Московской улице. По этому факту администрация направила обращения в органы, осуществляющие контроль за выполнением экологического законодательства. По ситуации на улице Лисицыной информация будет передана в ближайшее время, заверили в администрации.

Предприятиям для утилизации строительных, опасных и иных отходов необходимо заключить контракты с мусоровывозящими компаниями. Складирование таких видов отходов в не предназначенных для этого местах относится к административным правонарушениям, напомнили в мэрии.





Администрация города в очередной раз призвала петрозаводчан ответственно относиться к чистоте своего города.

Ни в коем случае нельзя складировать мусор возле контейнерных площадок, а тем более в парках, скверах или лесополосе. Добиться сохранения в городе комфортных и безопасных условий можно только совместными усилиями. Надлежащее состояние контейнерных площадок и прилегающих территорий зависит, в том числе, от культуры их пользователей.

фото: © Сергей Юдин/"ИА Республика"

Гольденберг: Музей Карельского фронта не открылся – здание не сдано в эксплуатацию

Чиновники рассказали, почему Музей Карельского фронта до сих пор закрыт для посетителей.

Проработавший всего два дня после торжественного открытия 30 сентября музей, расположившийся в здании Штаба Карельского фронта в Беломорске, все еще на замке.

В официальном паблике учреждения посетителей информируют о том, что с 10 октября открывается запись на прием школьных групп. Но когда школьники попадут на экскурсии в музей, не уточняется. 15 октября – дата, которую называли в Министерстве культуры Карелии, как срок завершения работ по установке художественной подсветки на фасадах здания, тоже позади. И обещанного ведомством возвращения к этому времени экспозиции с оружием не состоялось. Почему? Выясняла "Столица на Онего".

"Музей еще не открылся. Здание не сдано в эксплуатацию. Как только строители сдадут, так мы и откроемся. Сроки продлеваются. На данный момент не решены два главных вопроса: сдача здания и охрана. Ведь охрана была всего три дня, на время открытия", – рассказал директор Национального музея Карелии, чьим филиалом стал Музей Карельского фронта, Михаил Гольденберг.

По мнению Михаила Леонидовича, Минстрою Карелии необходимо ускорить сдачу здания музея в эксплуатацию. Только тогда музейщики смогут заключить договор с охранной фирмой.

Что глава Минстроя республики Виктор Россыпнов ответил на вопрос, почему до сих закрыт Музей Карельского фронта, читайте здесь.

фото: © Fotolia / dmitrimaruta

Еще два детских сада в Карелии закрыли на карантин из-за коронавируса

В Лахденпохском районе сразу два дошкольных учреждения полностью ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", детские сады в поселках Куркиеки и Эстерло Лахденпохского района закрыты из-за COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели пять классов в школе поселка Куркиеки, один класс в школе села Деревянное, один класс в школе №6 в Сегеже, один класс в суоярвской школе, одна группа в лесотехническом техникуме и одна группа в медколледже.

Ранее сообщалось, что на карантин из-за коронавирусной инфекции полностью отправлен детский сад №11 в Петрозаводске.

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Китайцы "сорвали" сроки установки подсветки на Музее Карельского фронта

Из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки установки художественной подсветки на здании Музея Карельского фронта в Беломорске, сообщили в Минкультуры Карелии.

Подсветка, которую подрядчик обещал установить до 15 октября на здании Музея Карельского фронта, который после торжественного открытия 30 сентября проработал всего два дня, до сих пор не сделана.

Как сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки ее установки.

"Ждем поставку через неделю. Названная дата 15 октября - повышенные обязательства, который взял на себя подрядчик. В контракте с ним обозначена дата не позднее 30 октября", - отметил министр культуры Алексей Лесонен.

Подробнее о ситуации с Музеем Карельского фронта читайте здесь.

фото: pixabay

Резкое повышение цен на интернет объяснили коронавирусом

На фоне пандемии коронавируса операторы сетей будут повышать тарифы на интернет и сотовую связь.

Как сообщает "Вечерняя Москва", об этом заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

"Очевидно, что “карантинный” рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — сказал Плуготаренко. На сколько повысятся цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Лучшими экспортерами Северо-Запада России признаны 3 карельские компании

Победителями Северо-Западного этапа конкурса "Экспортер года" стали три карельские компании – они получили право на участие во всероссийском финале.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

В своих номинациях победителями признаны производитель круп ООО "ТД Ярмарка" ("Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса"), туроператор ООО "ИнтурЛидер" ("Экспортер года в сфере услуг") и АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" ("Экспортер года в сфере промышленности"). В финале они поборются за звание лучших экспортеров России с лидерами других федеральных округов. Награждение состоится 12-13 ноября 2020 года в Москве. В чем секрет успеха карельских экспортеров, рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте Сортавальского района

Школа искусств в Сортавале на грани закрытия из-за долгов

Глава администрации Сортавальского района посоветовал руководителю школы искусств и ремесел Марии Гоголевой обратиться за помощью в правительство Карелии.

Как сообщается в паблике Сортавальского района, в администрацию обратилась Мария Гоголева - руководитель благотворительного фонда им. Кронида Гоголева. Она попросила оказать финансовую поддержку из бюджета Сортавальского района автономному учреждению "Школа искусств и ремесел". Так как, несмотря на то, что школа оказывает платные услуги, она не может самостоятельно рассчитаться с долгами, денег нет даже на погашение коммунальных платежей, а это 845 тысяч рублей. Сегодня школа на грани закрытия.

Глава администрации района Леонид Гулевич, отметил, что вопрос уже выносился на обсуждение депутатского корпуса, однако из-за пандемии найти дополнительные средства в местном бюджете тогда не удалось. Но поскольку для города и района важны такие культурные и образовательные проекты, вопрос оказания финансовой поддержки школе рассмотрят повторно. Мария Гоголева сможет подробно рассказать о сложившейся ситуации, привести аргументы и ответить на вопросы депутатов. В прошлый раз она в заседании участия не приняла.

По словам Леонида Гулевича, в случае, если Совет найдёт возможность перераспределить средства, вопрос с материальной помощью Школе искусств, возможно, будет решен. Также он рекомендовал Марии Гоголевой обратиться за поддержкой к правительству Карелии, так как школа - важный республиканский культурный проект.

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Для районной больницы в Карелии купили томограф за 23 млн рублей

В Сортавальской больнице установят второй томограф, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"В Сортавальскую ЦРБ в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретен компьютерный томограф стоимостью более 23 млн рублей", - сообщил Охлопков.

По словам министра здравоохранения, введение КТ в эксплуатацию запланировано на конец ноября. Для Сортавальской районной больницы новый томограф будет уже вторым.

"Сортавальская больница – межрайонный многопрофильный медицинский центр, имеющий в своем составе первичное сосудистое отделение, отделение гемодиализа. Ведется работа по организации на базе больницы центра амбулаторной онкологической помощи: уже в следующем году пациентам будут доступны ранняя диагностика онкопатологий и проведение химиотерапии в условиях дневного стационара. В этом году в ЦРБ трудоустроились более 15 врачей, в том числе приехавшие из Оренбурга, Воронежа, Рязани и Липецка. Поэтому именно в Сортавале будет запущен новый КТ - в дополнение к уже имеющемуся. Практика показала, что в учреждениях второго уровня должны быть два КТ. Во-первых, техника может ломаться, во-вторых, плановая помощь не должна останавливаться, и в условиях распространения ковидной инфекции должно быть обеспечено разграничение потоков пациентов", - пояснил Михаил Охлопков.

На этой неделе в ЦРБ начала работать новая ПЦР-лаборатория, которая будет проводить исследования в круглосуточном режиме.

"Сейчас во всех стандартах оказания медицинской помощи есть ПЦР-диагностика. В условиях распространения коронавирусной инфекции мы хотим замкнуть на эту лабораторию все Приладожье, в том числе для того, чтобы разгрузить лаборатории Петрозаводска, мощности которых небезграничны. Но самое главное - это ускорит диагностику для пациентов из Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого районов и частично Суоярвского района и маршрутизацию больных в стационары", - сказал Охлопков.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Новые иномарки резко подорожали в октябре в Карелии

Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии, выросла на 25 тыс. рублей всего за месяц.

Это следует из проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен.

В конце сентября иномарки стоили, в среднем, 1 млн 125 тыс. рублей. А к концу октября эта цифра выросла до 1 млн 150 тыс. Сколько они стоили год назад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Евгений Биятов/РИА Новости

Полицейские Ленобласти подстрелили на трассе "Жигули" с пьяным водителем из Карелии

Погоня за пьяным водителем развернулась на федеральной трассе "Сортавала", остановить нарушителя удалось в Карелии, выстрелив по колесам авто.

Погоня в формате голливудского боевика развернулась на федеральной трассе в Приозерском районе Ленобласти. Водитель подшофе и без прав 16 километров удирал от преследователей по встречной, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, около двух часов дня 21 октября на 124 километре трассы "Сортавала" сотрудники дорожной полиции попытались остановить "ВАЗ-2110". Водитель требования инспекторов проигнорировал, началась погоня. Мужчина за рулем легковушки несколько раз выезжал на встречную полосу.

Преследование завершилось уже в Карелии. Проехав километров 16, полицейские выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам. В результате "десятка" перевернулась.

По данным издания, задержан 41-летний житель Карелии. Мужчина оказался без водительского удостоверения, от него пахло алкоголем. Известно, что ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение.

фото: © Администрация Петрозаводска

Российский футбольный союз подарил спортсменам Петрозаводска два искусственных поля

В Петрозаводск доставили два комплекта искусственных полей от Российского футбольного союза, сообщили в администрации города.

В Петрозаводск доставлены два комплекта футбольных полей с искусственным покрытием. Их размеры – 61×31 и 21×41 метров.

Поля получила Спортивная школа №7 от Российского футбольного союза. Меньшее по размеру поле уложат в ноябре в зале СШ-7 на Парковой улице. Второе разместят на запасном поле стадиона "Юность" в 2021 году.

В ближайшее время спортивная школа № 7 получит от Российского футбольного союза инвентарь, манишки и мячи для детей 7-11 лет. Это стало возможно благодаря тому, что в декабре 2019 года комиссия при РФС присвоила петрозаводской школе статус "Детского футбольного центра".

В течение нескольких лет Российский футбольный союз окажет спортивному учреждению нефинансовую поддержку на сумму 30 миллионов рублей. В нём появятся новые футбольные поля, инвентарь, экипировка, а также проведут обучение тренерского состава.

фото: pixabay.com

Металлическая труба упала на девочку на детской площадке в поселке Карелии

После инцидента прокуратура Лоухского района подала в суд на местную администрацию, которая отвечает за состояние детских площадок.

Прокуратура Лоухского района провела проверку по факту падения металлического ограждения детской площадки на ребенка, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Было установлено, что в один из летних дней текущего года в поселке Лоухи 4-летняя девочка играла на детской площадке. В какой-то момент она подошла к ограждению площадки и попыталась пролезть под ним, в это время неожиданно ей на голову упала металлическая труба, являющаяся частью ограждения. В результате падения металлической конструкции девочка получила травмы.

В прокуратуре считают, что причиной инцидента послужило бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, которые не исполняли обязанности по надлежащему содержанию детской игровой площадки.

Прокурор Лоухского района обратился в суд к районной администрации в интересах ребенка о взыскании компенсации морального вреда. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

Резкий спад ИЖС в Петрозаводске замедлился, началось восстановление

Индивидуальное жилищное строительство в Карелии, резко сократившееся в первом полугодии, к осени начало восстанавливаться.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года.

В первом полугодии общая площадь жилых домов, построенных за счет ИЖС, сократилась на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но летом отрасль частично компенсировала этот спад и по итогам 9 месяцев сокращение составило 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь жители Карелии за свой счёт и с помощью кредитов построили 807 домов, общей площадью 83,3 тыс. кв. метров. Ранее власти Петрозаводска заявили, что они рассматривают возможность расширения границ города за счет создания новых зон индивидуального жилищного строительства. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Марина Лысцева/ТАСC

Нашлось объяснение, почему в Карелии стало меньше желающих сменить работу

Количество жителей Карелии, желающих найти новую работу, сократилось в сентябре этого года в отличие от аналогичного месяца прошлого года, когда их число, наоборот, увеличилось.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада.

В сентябре 2020 года соискатели в Карелии открыли на 2% меньше резюме, чем в августе. Для сравнения год назад в начале осени был прирост 7%. "Возможно, снижение активности специалистов в этом году в сентябре связано с влиянием пандемии: в сложные периоды работники по возможности стремятся к стабильности и меньше готовы к смене рабочего места", - говорится в комментарии к исследованию. Кто больше других хочет сменить работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

Число госпитализированных с пневмонией в Карелии за сутки увеличилось на 26 человек

Общее число госпитализированных больных с пневмонией в Карелии составило 1620, сообщили в оперштабе республики.

За последние 24 часа госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 26 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1620 пациентов, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Число преступлений с банковскими картами в 2020 году выросло в 5 раз

Количество преступлений, совершенных в России с использованием или применением банковских карт, за девять месяцев текущего года выросло на 500,2%.

Их общее число достигло 139, 6 тыс.

Это следует из статистики, опубликованной министерством внутренних дел. Подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа криминальных деяний в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В Карелии популярность банковских карт выше, чем, в среднем, по России. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: правительство.рф

Мишустин поддержал получение в электронном виде рыбоводных участков в Арктике

Инициатива затронет северные районы Карелии, которые вошли в Арктическую зону.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею получения в электронном виде рыбоводных участков в Арктике. С такой инициативой к главе федерального правительства обратился 21 октября бизнесмен из Мурманской области Сергей Вильшанский на встрече российского премьера с инвесторами Арктической зоны. По словам Вильшанского, система предоставления свободных рыбоводных участков в электронном виде уже действует на Дальнем Востоке, и бизнесмен попросил распространить эту практику на Арктику.

"Действительно, на Дальнем Востоке есть такой механизм – в электронном виде получение возможности использования рыбоводных участков. Это пользуется очень большим спросом. Уже предоставили 72 участка площадью 15 тысяч гектаров, – сказал на встрече премьер-министр. – Говорят, что очень важно "не рыбой накормить, а дать удочку". Но без участка, где удить, это невозможно. Поэтому я поддерживаю это и думаю, что мы именно так и решим".

Мишустин пообещал подготовить соответствующее постановление правительства, которое позволит распространить дальневосточную практику получения рыбоводных участков и на Арктическую зону. Как ожидается, эта система затронет и северные районы Карелии, которые входят в российскую Арктику.

Рост промышленности в Карелии ускорился к концу года

Промышленное производство в Карелии за январь-сентябрь 2020 года выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Темпы роста выросли по сравнению с итогами 8 месяцев, когда этот показатель составил 21,8%.

Больше всего увеличилась добыча полезных ископаемых – на 53%.

Например, выросло производство железорудных окатышей и железорудного концентрата, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства. Какие еще отрасли показали рост производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".