Все, что случилось сегодня

фото: © Морозко

Холод придет в Карелию перед Новым годом

Синоптики прогнозируют похолодание в республике после 20 декабря.

В ближайшие дни жителям Карелии не стоит ждать сильных морозов и снегопадов. Наступившая рабочая неделя будет солнечной с отрицательными температурами.

"Мы войдем в свою климатическую норму. Возможно, температура будет даже ниже нормы. К выходным ожидается облачная погода, пойдет небольшой снег. Сугробов не будет. Выпадет 1-2 см осадков", - рассказали "Столице на Онего" специалисты карельского Гидрометцентра.

В середине декабря погода изменится. Вместе с циклоном придет потепление до слабых плюсов.

"А после 20 декабря в Карелию заходит холод. Что будет в Новый год, пока не скажем. Мы составляем прогнозы на ближайшие две недели", - отметили синоптики.

По прогнозу Фобоса во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной. А в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока.

фото: © Столица на Онего

Конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии

Конгресс США утвердил резолюцию, осуждающую практику тюремного заключения по политическим мотивам в России.

Власти США отреагировали на приговор по уголовному делу исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. В Конгрессе считают Юрия Дмитриева жертвой "несправедливых разбирательств, связанных с политическими мотивами властей РФ", и призывают правительство США принять санкционные меры в отношении людей, причастных к этому нарушению прав человека, пишет Nation News.

Авторы резолюции пришли к таким выводам на основании данные правозащитных центров, аффилированных с правительством США. При этом факты нарушения ими российского законодательства в тексте резолюции или опускаются, или рассматриваются как подделка.

"Притянуть к делу Дмитриева политику попытались с самого начала: по мнению правозащитников, власть России не хочет знать правду о чудовищных масштабах сталинских репрессий, и признавать вину перед потомками жертв, поэтому намеренно "замазала в грязи" и посадила в тюрьму человека, который этой темой занимался", - пишет Nation News.

Ранее в Европейской комиссии не исключили, что разрабатываемый в ЕС новый санкционный режим за нарушение прав человека в мире может быть применен в связи с делом историка Юрия Дмитриева.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя репрессий. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил голые фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире Дмитриева были обнаружены части охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Новый процесс по делу Дмитриева ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики. Правда, уже на первом заседании судья Хомякова объявила перерыв до 17 декабря.

Городской суд Петрозаводска продлил 24 ноября срок содержания под стражей Юрия Дмитриева на три месяца. Исследователь сталинских репрессий, обвиняемый в детской порнографии, останется под стражей до 27 февраля 2021 года.

фото: Pixabay

Коронавирус продолжает "косить" жителей Карелии

За сутки в Карелии зарегистрировано 472 заражения коронавирусом и две смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе.

В Карелии за минувшие сутки умерли два пациента с коронавирусной инфекцией и 472 человека заразились вирусом.

Из общего числа заболевших – 454 человека, из них 38 имеют симптомы средней тяжести, 11 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 7 декабря составляет 18820 человек.

В республике за время пандемии умерло 117 человек, зараженных коронавирусом.

Выздоровели – 11309, за минувшие сутки выписан по выздоровлению 261 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2910,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1676,9 случая, по Северо-Западу – 2324.

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 117, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась 67-летняя жительница Петрозаводска, а в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер 81-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии скончались 117 человек.

Накануне в Карелии было зарегистрировано также две смерти от COVID-19.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поднял вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил для борьбы с распространением коронавируса рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами России.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня", цитирует РИА Новости.

фото: ГИБДД Петрозаводска

ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал

Пострадавший пешеход госпитализирован с места ДТП – водитель-нарушитель объявлен в розыск, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В воскресенье, 6 декабря, в 2.50 в районе дома №24 по ул. Краснофлотской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход – 35-летний мужчина – получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

фото: © ИТАР-ТАСС

Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию

В столице Карелии пройдет благотворительная акция "Добрый шкаф".

Подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения республики по Петрозаводску и Прионежскому району проводит 17 декабря благотворительную акцию "Добрый шкаф". Ее цель - сбор одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства", - говорится в сообщении Центра.

Вещи, которыми горожане решат поделиться с нуждающимися, должны быть чистыми, не требующими ремонта. Особенно нужны теплые вещи, в том числе пальто, куртки, а также зимняя обувь.

В день проведения акции будет работать мобильный пункт по сбору одежды и обуви. Выделенный для этого автомобиль "Газель" будет стоять с 12.00 до 20.00 часов у дома №11 по улице Ровио (ТЦ "Добрыня").

Ранее в Петрозаводске был объявлен сбор средств приюту для женщин, попавших в кризисную ситуацию.

фото: pixabay

Государственнный совхоз в Карелии власти не смогли приватизировать, а теперь он делает успехи

ОАО "Совхоз «Толвуйский", который власти Карелии хотели приватизировать из-за убыточности, в 2020 году увеличил производство молока и мяса.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

"Объем производства молока за январь – ноябрь 2020 года превысил на 22,8 % значение данного показателя за аналогичный период 2019 года, мяса – на 12,6 %", - говорится в сообщении. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Рост численности населения Петрозаводска не остановится даже по самому плохому сценарию

Количество жителей Петрозаводска к 2025 году вырастет на 4 тыс. человек, а при благоприятном сценарии показатель роста удвоится.

Такое расчеты проведены администрацией города для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы. По самому "пессимистичному" первому сценарию количество жителей Петрозаводска в 2025 году составит 285,8 тыс. человек, что почти на 4 тыс. больше, чем в 2020 году. А что будет при более благоприятном развитии событий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Власти подсчитали ожидаемый средний размер зарплаты работников предприятий Петрозаводска

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средний предприятий и других организаций Петрозаводска по итогам 2020 года превысит 50 тыс. рублей.

Такое расчеты проведены администрацией города для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего. Самый "пессимистичный" первый сценарий предполагает, что по итогам 2020 года зарплата работников крупны и средних организаций составит 50 473,5 рубля. В двух более "оптимистичных" сценариях указаны другие суммы - 53 130 рублей и 53 500,5 рубля. Более значительно в зависимости от сценария отличаются индикаторы среднедушевых реальных с учетом инфляции доходов населения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ДТП ПТЗ

Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске

В жесткой аварии, которая произошла в воскресенье на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, пострадал пассажир фургона.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля и фургона "Газель" произошло в минувшее воскресенье, 6 декабря, в 08-51.

Как уточнили в Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Volkswagen Polo при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с встречным автомобилем "ГАЗ-2705".

В результате ДТП пострадал пассажир фургона - 23-летний житель Олонецкого района. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Момент ДТП попал в объектив видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Режим самоизоляции породил новый тип мошенничества

Мошенники сообщают жителям России о якобы накопленных ими долгах за жилищно-коммунальные услуги во время режима изоляции и требуют оплатить поддельные квитанции.

Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

По словам экспертов по противодействию мошенническим операциям, в 2020 году злоумышленники пользуются переходом россиян на самоизоляцию или удаленную работу. "Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность", — пояснил вице-президент ВТБ и руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Благотворительный фонд "Мама-Дом"

В Петрозаводске объявлен сбор средств приюту для женщин, попавших в кризисную ситуацию

Благотворительный фонд "Мама-Дом", который открыл в столице Карелии кризисный центр для женщин с детьми, нуждается в помощи.

В паблике "Мама-Дом" открыли сбор средств за ноябрь.

"Друзья! Огромная благодарность всем, кто помогает нам ежемесячно закрывать сбор. Открываем сбор на ноябрь. Очень нуждаемся в вашей поддержке. Для работы приюта для женщин с детьми необходима стабильная финансовая помощь. Каждый месяц перед фондом стоит острый вопрос по оплате труда сотрудников, работающих в приюте, и оплате коммунальных расходов. Поддержите, пожалуйста, единственный в Карелии приют для мам с детками. Очень нуждаемся", - пишут в паблике.

Благотворительному фонду ежемесячно необходимо 68460 рублей. За ноябрь удалось собрать 53993 рублей. Необходимо найти еще 14467 рублей.

Желающие помочь могут обращаться по телефону +79214602107.

Ранее сообщалось, что активисты привезли продукты постояльцам приюта для женщин.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Два человека погибли на пожаре в Карелии

В Сегежском районе проводится проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 6 декабря в 20.09 в поселке Надвоицы Сегежского района в деревянном многоквартирном доме произошел пожар. Пожар тушили более трех часов, к 22.45 огонь был ликвидирован.

На месте пожарища в одной из квартир и в подъезде дома обнаружены тела двух мужчин. Кроме того, из квартиры, расположенной на втором этаже, в больницу доставлена женщина с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря

Корреспондент "Столицы на Онего" подготовил репортаж из бутафорского финского концлагеря, построенного в карельской деревне Ватнаволок.

В деревне Ватнаволок, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Его презентация состоялась в субботу, пятого декабря. Организатором проекта выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

"У нас предусмотрен патриотический блок. Заниматься с детьми будут специалисты, широко известные в нашем городе, и специалисты по работе с молодежью. Будут проводиться "уроки мужества", военно-исторические викторины… Нашим партнером по проекту именно в рамках историко-патриотического воспитания является петрозаводское казачье общество. Представители этого общества будут проводить занятия с детьми", - сообщила прессе Наталья Абрамова.

Объяснять репортерам, как казаки оказались на поле реконструкции событий, происходивших в финских концлагерях, пришлось министру национальной и региональной политики Сергею Киселеву.

Подробности - в репортаже "Столицы на Онего".

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Число детей, заразившихся коронавирусом, приближается в Карелии к двум тысячам

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 6 декабря по статистике в Карелии было 18348 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1917 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 7 декабря, – уже 18820 ковидных больных, из которых 1953 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 36 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 472 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 18820 человек. Выздоровели – 11309. Умерли 117 пациентов.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Карелию поступит очередная партия вакцины против коронавируса

Минздрав России выделил Карелии 532 дозы вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве республики.

В октябре в республику поступили 42 дозы. Была отработана логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.

На этой неделе ожидается поставка очередной партии – 200 доз.

Первыми в Карелии будут прививаться медицинские работники, находящиеся в группе наибольшего риска по инфицированию коронавирусом. Иммунизация будет проводиться добровольно.

С учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом в городе Петрозаводске планируется начать вакцинацию именно в столице Карелии.

Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России и Минпромторга. Минздравом Карелии направлен в федеральное ведомство запрос о дальнейших поставках.

Напомним, "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе вектора аденовируса человека.

фото: "О чём говорит Кондопога"/vk.com/kondopoga_govorit

Здание администрации одного из районов Карелии разваливается (ФОТОФАКТ)

Жителей Кондопоги предупреждают об опасности нахождения рядом со зданием мэрии.

В паблике "О чём говорит Кондопога" опубликовали фото здания администрации Кондопожского муниципального района. Дом №1 на площади Ленина с недавних пор стал небезопасен, фасад здания разваливается на глазах.

"От здания мэрии отваливаются камни, будьте осторожны!" - пишут в паблике.

Подписчики сразу же отреагировали на данное сообщение: "Конечно, за наши деньги пусть хоть каждый год делают", "Недавно был ремонт!!!! Видимо будет снова....", "Это знак сверху, скоро наверное падёт власть чинуш местных?", "Да пусть она вообще развалится вместе с чинушами".

Ранее сообщалось, что на здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается плитка.

Проезд на "красный" водителю автобуса в Петрозаводске обойдется в тысячу рублей (ВИДЕО)

Водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности за проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ГИБДД Петрозаводска неравнодушные граждане сообщили, что 17 ноября на Комсомольском проспекте водитель пассажирского автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент нарушения ПДД.

В результате в отношении 42-летнего водителя-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12. КоАп РФ. За данное нарушение законом предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, если водитель еще раз проедет на "красный", то тогда его уже ждет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав.

Парфенчиков заявил о лидерстве Карелии по числу инвесторов-резидентов Арктической зоны

Карелия вышла в лидеры по количеству компаний, получивших статус резидентов Арктической зоны для реализации инвестпроектов на территории республики.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в общероссийский реестр резидентов Арктической зоны включены 19 компаний, из них 7 – в Карелии. "На территории региона будут воплощены инвестпроекты почти на полтора миллиарда рублей с созданием 217 новых рабочих мест в Беломорском, Кемском, Сегежском районах и Костомукше", - сообщил губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Эпидемия коронавируса в России унесла жизни более 43 тысяч человек

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов с COVID-19, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 43 597 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 28 142 человека, заразившихся COVID-19. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 488 912 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в России составило 1 956 588. За прошедшие сутки выписали по выздоровлению 18 850 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов, за все время в стране зарегистрировано 43 597 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 79,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 448 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 декабря остаются 539 344 человека.

фото: © petrsu.ru

Министр образования Карелии рассказал, когда оценят влияние дистанта на качество обучения

Только по результатам Всероссийских проверочных работ можно будет оценить работу школ, которые перешли на дистанционное обучение, считает Роман Голубев.

"Если говорить в целом, то оценку тому, как справилась та или иная школа с дистанционным обучением, мы сможем дать чуть позже. Объективный и полный анализ мы получим тогда, когда будут известны результаты Всероссийских проверочных работ. Почти 30 тысяч школьников в Карелии во второй половине сентября – первой половине октября участвовали в написании этих работ. Результаты проверочных работ будут известны в середине декабря. И здесь мы увидим, каким школам нужно оказывать больше помощи. Для нас это важно в дальнейшей организации работы. Каждое учреждение по результатам ВПР получит свой набор рекомендаций, какие компетенции необходимо совершенствовать, какие курсы повышения квалификации предложить педагогам. Это серьезная работа для профессионального педагогического сообщества", - поделился министр образования Карелии.

Подробнее читайте в интервью с Романом Голубевым "Дистанционное обучение – это временная мера".

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

В Карелии 33 человека госпитализированы за сутки с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки еще 33 человека попали в больницы Карелии с пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2846 пациентов.

За минувшие сутки смертей пациентов с таким диагнозом не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от пневмонии умерли 94 человека.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 29 человек поступили в стационары республики с внебольничной пневмонией.

фото: SegezhaGroup

SegezhaGroup работает над утилизацией дурнопахнущих газов Сегежского ЦБК

В рамках экологической программы Сегежский ЦБК (SegezhaGroup, входит в АФК "Система") проводит расширенные консультации с ведущими зарубежными и российскими экспертами, специализирующимися на вопросах утилизации дурнопахнущих газов (ДПГ)

Бюджет проекта составляет около 500 млн. руб. Реализация запланирована на 2021-2022 годы.

Важно, что в настоящее время комбинат тщательно соблюдает технологические нормативы выбросов ДПГ – установленные законодательством Российской Федерации предельно допустимые концентрации не превышаются. Одновременно в ходе подробного аудита установлены основные источники неприятного запаха на предприятии: наТЭС-2, в варочном цехе и химкорпусе.

По итогам аудита разрабатываются возможные технические решения по сбору ДПГ, транспортировке собранных газов до специализированной системы предварительной очистки и последующего сжигания. Проектирование планируется завершить в 2021 году.

Проектными проработками занимается компания LDX, хорошо зарекомендовавшая себя в мировой индустрии чистых технологий. Ее специалисты уже имеют положительный опыт работы на аналогичных объектах – в частности, они внесли значимый вклад в решение проблемы ДПГ на Светлогорском ЦБК в Белоруссии.

В ходе общения с сегежанами 2 декабря президент SegezhaGroup Михаил Шамолин сообщил о готовности урегулировать вопрос утилизации дурнопахнущих газов к концу 2022 года. Он подчеркнул: "В Финляндии, Швеции есть ряд объектов, присутствуя рядом с которыми в общем-то особо и не поймешь, что ты находишься в зоне работы ЦБК. Вот такую же цель мы ставим и перед собой".

В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков

В воскресенье, 6 декабря, на 77-ом году жизни скончался Востриков Петр Филиппович.

Почти вся профессиональная деятельность Петра Филипповича, блестящего и талантливого организатора и руководителя, была связана с Прионежским районом.

В 1970 году, после окончания Вологодской партийной школы, молодой агроном-организатор был назначен на ответственную должность управляющего Деревянским отделением совхоза "Маяк". В декабре 1976 года Петра Филипповича избрали секретарем парткома первичной парторганизации совхоза. В августе 1980 года Петр Филиппович стал директором совхоза "Шелтозерский".

Прекрасный организатор и грамотный руководитель сумел вывести предприятие в ряды передовых. Он досконально разбирался в сельском хозяйстве, свои знания и опыт передавал коллегам, единомышленникам, подрастающему поколению. Петр Филиппович принимал активное участие в общественной жизни.

С 1987 года занимал значимые общественные посты. Его избирали председателем исполкома Шелтозерского сельского Совета, заместителем председателя, а затем председателем районного Совета народных депутатов, с 1994 по 1998 год Петр Филиппович являлся заместителем председателя палаты представителей Законодательного собрания Республики Карелия. За свои заслуги его не раз отмечали правительственными наградами.

"Порядочный, бесконечно преданный любимому делу, мудрый руководитель навсегда останется в наших сердцах!" - отметили в администрации Прионежского района.

Совет и администрация Прионежского муниципального района, общественность, все кто знал и работал с Петром Филипповичем, скорбят об утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Вострикова Петра Филипповича.

фото: © Максим Блинов/РИА Новости

Врач назвал самое массовое последствие коронавируса

Среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции самые частые осложнения связаны с изменением артериального давления.

Об этом Ленте.ру рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", — сказал врач.

К этому, по мнению Болибока, приводит поражение сосудистой системы человека.

"Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов, — объяснил врач. — Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания".

Будут ли это долговременные или кратковременные последствия — сказать сложно, отметил врач. Он также подчеркнул, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирус. "Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто", — заключил он.

Ранее биолог Анча Баранова объяснила, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении "барьера", который защищает мозг человека от поражений, и то, что запахи возвращаются, может означать, что этот "барьер" восстановился.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Неизвестная болезнь обнаружена в Индии

Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии.

Об этом передает Лента. ру со ссылкой на издание The Hindu.

Медики в штате Андхра-Прадеш сообщили, что один человек скончался в результате заражения, еще 315 индийцев поступили в больницы со схожими симптомами. Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Тесты на коронавирус всех поступивших в медицинские учреждения индийцев показали отрицательный результат. Представители местных властей отметили, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.

Ранее в Сенегале более 200 рыбаков заразились загадочной болезнью, которую они подхватили в Атлантическом океане. Отмечается, что больные покрываются струпьями, сильно чешутся и жалуются на опухшие губы и раздражение глаз.

фото: ГИБДД Карелии

Женщина на иномарке не удержалась на трассе в Карелии и упала в кювет

Ночью в Олонецком районе 33-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 6 декабря, в 1.45 в Олонецком районе, на 57 км автодороги "Олонец-Леппясилта", водитель, 33-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Astra, допустила выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Водитель получила травмы.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 декабря



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фото: ГИБДД карелии

Пьяный водитель "жигулей" устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

Два человека получили травмы в пьяной аварии на шоссе в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 6 декабря, в 16.35 на Петрозаводском шоссе, в районе дома №12, водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Symbol.

В результате ДТП пострадали два человека - 35-летний водитель ВАЗа и 22-летняя водитель Renault. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водителю ВАЗа предстоит понести ответственность за управление автотранспортом в состоянии опьянения.