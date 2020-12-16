Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: страница правительства РК Вконтакте.

Парфенчиков назвал признаки спада пандемии коронавируса в Карелии

Карелия прошла в ноябре пик заболеваемости коронавирусом, а в середине декабря наметились признаки спада пандемии.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По его словам, одним из признаком снижения заболеваемости является сокращение темпов роста выявленных случаев коронавируса при сохранении количества тестов. В Карелии на 100 тыс. населения делается около 400 тестов, а во многих других регионах России - 200-300.

Кроме того, глава Карелии отметил, что в середине ноября было большое количество больных в тяжелом состоянии. В один из ноябрьских дней на ИВЛ находились сразу 25 человек, а сегодня их только 4.

"Те меры, которые принимались в ноябре, в том числе ограничительные, они сыграли роль... Меры непопулярные, сложные, но мы пока будем их сохранять...", - сказал губернатор, подчеркнув, что ситуацию характеризует не только статистика, но и многие другие факторы.

Его оценку разделяет и руководитель карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

"Очень-очень слабая тенденция к снижению заболеваемости…Ситуация стабильно напряженная", - сказала Котович.

Снижение количества случаев заболеваемости коронавирусом в ходе "Прямой линии" подтвердила и главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

фото: © "Столица на Онего"

Бывшего чиновника мэрии Петрозаводска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятки

Экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка за взятки приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 3 млн штрафа.

Сегодня судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова вынесла приговор бывшему начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталию Рохманюку, обвиняемому в получении двух взяток – 500 и 410 тысяч рублей.

Экс-чиновника Рохманюка приговорили к 9 годам колонии строгого режима, со штрафом в 3 млн рублей, также осужденному запретили в течение 6 лет занимать руководящие должности.

Ранее гособвинитель, старший помощник прокурора города Юлия Железова попросила суд приговорить Виталия Рохманюка к 12 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. На получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам подсудимый вину не признает и в последнем слове 4 декабря сказал, что старался работать хорошо.

Виталия Рохманюка защищали три адвоката. Это петрозаводчане Наталья Союнен, Дмитрий Кушнир и их коллега Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Отметим, сам Виталий Рохманюк свою вину не признал.

Подробнее о деле Рохманюка читайте здесь.

фото: © Харриет Брюис/twitter.com/HattieBrewis

Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений

Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники.

Чуть ли не каждый день глава Карелии Артур Парфенчиков уточняет или изменяет собственное распоряжение о введении ограничительных мер в связи с коронавирусом. И хотя уже понятно, что на полный карантин, как это было весной, жителей республики сажать не собираются, и предприятия закрывать тоже не планируют, Новый год и праздничные каникулы пройдут не как обычно.

Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники. Скажем прямо, не все нам кажутся эффективными и даже просто логичными. Особенно странным выглядит то, что власти республики не стали ограничивать туристический поток в регион, который занимает верхние строчки в российской ковидной статистике. И поэтому Карелию ждет фактически никем не контролируемый наплыв гостей – уже сегодня все номера в гостиницах, все коттеджи и домики забронированы. Отметим, что приезжающим в Карелию туристам не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, так что последствия, думается, не заставят себя долго ждать.

При этом, очевидно, что некоторые пункты распоряжения Артура Парфенчикова, особенно те, что носят рекомендательный характер, исполняться не будут.

Какие ограничения введены и как нам придется в связи с этим отмечать новогодние праздники, подробнее читайте здесь.

фото: © shutterstock.com/Nina Esk

Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу

Работодателям по закону нельзя переносить рабочий день 31 декабря 2020 года на субботу 26 декабря.

Такие пояснения содержатся в Трудовом кодексе, сообщается на сайте "Бизнес.ру".

Многие работодатели стали объявлять 31 декабря выходным днем и переносить работу на 26 декабря в субботу. Однако Минтруд поспешил напомнить, что делать так нельзя. В ведомстве ссылаются на статью из трудового кодекса.

В 110 статье говорится, что еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов. Выходные рассчитываются от окончания рабочей смены перед выходным и до начала нового рабочего дня, рассказали на сайте Директор магазина.

При этом минимально еженедельный отдых должен составлять 42 часа. Такая мера обязательна для соблюдения со стороны работодателя. Поэтому объявление 31 декабря выходным и перенос работы на субботу противоречит трудовому кодексу.



Однако 31 декабря выходным сделать можно коммерческим компаниям, если они сделают этот день оплачиваемым, отмечается на сайте.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать 26 декабря, в субботу.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

Скончалась петрозаводчанка и два жителя районов Карелии, сообщили в оперштабе.

За минувшие 24 часа в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались 80-летняя жительница Кеми и 55-летний житель деревни Рыпушкалицы Олонецкого района, в Республиканской инфекционной больнице умерла 85-летняя петрозаводчанка. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число пациентов с коронавирусом, умерших в Карелии, на 16 декабря составило 132 человека.

Инфицированы за время пандемии 22287 человек, выздоровели 14406.

фото: © фото из архива "МК в Карелии"

Битва развернулась в сфере похоронных услуг Петрозаводска

Сразу две жалобы на нарушения в муниципальном специализированном предприятии "Мемориал" получили УФАС и прокуратура Карелии.

Юридическая битва в сфере похоронных услуг карельской столицы продолжается. Сначала с обвинениями в адрес "Ассоциации предприятий похоронного дела РК" выступил директор ПМУСП "Мемориал" Дмитрий Данильев. Теперь документы представила противная сторона.

В апреле прошлого года "Мемориал" подвел итоги конкурса на оказание услуг по погребению. Дело в том, что своих копателей у организации нет, для этого нанимаются подрядчики. Поскольку предприятие муниципальное, все проходит через конкурсную процедуру.

Выиграла тендер компания "Меком", также давно работающая в Петрозаводске. ПМУСП заключил с ней договор. Система была простая: люди обращаются в "Мемориал", тот предоставляет определенные услуги, а в части копки могилы передает заявку в "Меком".

Так все и происходило до 1 мая 2020 года. После этой даты компания не получила от ПМУСПа ни одной заявки. На запросы о причинах их отсутствия ответа не поступило. Но поскольку совершенно точно известно, что все это время похороны "Мемориал" организовывал, встал вопрос: кто же копает? У "Мекома" возникли обоснованные подозрения, что это поручено какой-то другой фирме. Представить объемы можно: к примеру, с 1 января по 1 мая заявок было 482. Победитель конкурса посчитал, что передача подряда другому юрлицу нарушает законодательство о закупках, и обратился в УФАС и прокуратуру.

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фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Жители Карелии сотнями попадают в больницы с коронавирусом

За сутки еще 341 человек заразился коронавирусной инфекцией в республике.

За минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Карелии увеличилось на 341. Из этого числа заболевших – 324 человека, из них 59 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает сегодня региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22287 человек.

За выздоровели еще 418 человек. Таким образом справились с болезнью всего 14406 пациентов.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще троих человек. Всего жертв инфекции в Карелии 132.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3518,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1845,3 случая, по Северо-Западу – 2741.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал признаки спада пандемии коронавируса в Карелии.

фото: © кадр из видео/камера наблюдения "Сампо.ру"

Выбежавший на дорогу подросток попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 16 декабря, в 16.02 на пересечении ул.Дзержинского и пр.Ленина водитель автомобиля Toyota сбил 16-летнего подростка, который выбежал на дорогу под запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Как стало известно, пострадавшему подростку оказана разовая медицинская помощь.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Неизвестные ночью сожгли иномарку в Петрозаводске

На Древлянке ночью сгорела иномарка, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 16 декабря, в 3.23, у дома №6 по бульвару Интернационалистов произошел пожар в автомобиле Toyota Camry.

Для тушения пожара привлекались 8 человек и две единицы техники. К 3.34 огонь был ликвидирован.

По информации МЧС, предварительная причина пожара – поджог.

фото: © ТАСС/Владимир Смирнов/Архив

За две недели в Карелии утонули 8 рыбаков

Все 8 трагедий случились с мужчинами, которые, невзирая на запреты о выходе на лед, решили порыбачить, сообщили в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По сведениям оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, с 1 по 16 декабря в республике утонули 8 человек, также есть и пострадавшие, которые сумели выбраться из воды или получить оперативную помощь. Так, трагедии случились в Сортавальском районе – 1 человек, Кондопожском – 1 человек, Пряжинском – 2 человека, Медвежьегорском – 3 человека и в Питкярантском – 1 человек.

Как рассказывает заместитель начальника петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС Алексей Дмитренок, сейчас очень опасный период для выхода на водоемы: температуры воздуха еще не такие низкие, как необходимо, и поэтому покров льда очень неустойчивый. Однако хуже всего то, что мягкий снег маскирует трещины на поверхности и видимость того, где может быть опасно, снижена. Также по республике пошла оттепель, что, безусловно, ухудшает состояние и без того непрочного льда.

По словам опытного спасателя, в такие погодные условия в одном углу озера может быть лед около 10 сантиметров, который может выдержать человека, а в другом – очень тонкий. Сейчас так, например, на Сямозере. В районе деревни Сямозеро лед около 10 сантиметров, а в поселке Эссойла - переменной толщины. Сегодня именно там утонул рыбак, местный житель. Группа спасателей уже отправлена к месту трагедии, сообщается в паблике Госкомитета.

Однако смерть наступает не только от утопления. В Медвежьегорском районе двое мужчин погибли из-за переохлаждения. Рыбаки находились практически полдня в холодной воде и не смогли самостоятельно выбраться. Их действия сковывали очень тяжелые непотопляемые костюмы, которые помогают держаться на плаву, но мешают движениям. Обнаружили их слишком поздно.

Спасатели рекомендуют в настоящее время воздержаться от выхода на водоемы даже с целью прогулок.

Ранее сообщалось, в Кондопожском районе спасатели подняли на берег тело 53-летнего рыбака.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Спасатели в Карелии подняли на берег тело утонувшего рыбака

В Пряжинском районе утонул рыбак, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

Сегодня стало известно, что 10 декабря в Пряжинском районе на озере Пелдожское пропал рыбак. Поиски пропавшего велись сутки.

В результате 11 декабря спасатели нашли утонувшего, тело рыбака подняли на берег и передали полиции.

Напомним, в Карелии за две недели декабря утонули уже 8 рыбаков.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пьяный водитель вылетел с трассы и врезался в столб

ДТП по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошло сегодня ночью в Питкяранте, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Минувшей ночью, около 1:20, пьяный водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, допустил съезд в кювет и врезался в опору электрических сетей. Автомобиль получил механические повреждения. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Водитель, 27-летний мужчина, привлечен за пьяное вождение. Также привлечен к ответственности владелец автомобиля за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Обоим нарушителям грозит штраф по 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии.

фото: © Оперштаб Карелии

Членам семьи заболевшего коронавирусом будут оформлять больничные

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ситуацию, в которой члены семьи не могут оформить больничный, чтобы отправиться на самоизоляцию при выявлении в семье коронавируса, необходимо менять.

Так как результатов теста приходится ждать пока более предписанных 48 часов в связи с возможностями работающих на территории республики лабораторий, потенциальные распространители инфекции вынуждены продолжать ходить на работу.

"Даже двое суток ждать теста, когда имеет место очаг инфекции, мы не можем. Сейчас, если у человека очевидно коронавирус, мы берем тест, а на следующий день отпускаем членов его семьи на работу, в школу, то это неправильно, потому что нужно принимать решение немедленно", — отметил глава.

В связи с этим правительство Карелии совместно с Роспотребнадзором приняли решение отправлять на карантин с оформлением больничного членов семьи заболевшего с подозрением на коронавирусную инфекцию по результатам осмотра врачом или фельдшером. Предписание по больничному для всех членов семьи по сигналу участкового врача будет выписывать Роспотребнадзор. При отсутствии клинических проявлений ковида контактные лица выписываются через 14 дней без обследования, при наличии проявлений ковида – им назначается обследование и лечение.

фото: © Филипп Киреев/ТАСС

Половина заболевших работников предприятий Карелии продолжает ходить на работу

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело исследование, работники каких профессий в Карелии продолжают ходить на работу даже при явных признаках ОРВИ, и заставляют ли их работодатели брать больничные.

Результаты опроса показали, что каждый второй трудоустроенный житель Карелии продолжает ходить на работу и не берет больничный, если заболевает простудой, но при этом не температурит.

Каждый четвертый респондент отметил, что их коллеги регулярно ходят на работу простуженными, каждый третий делает это время от времени. Нередки и случаи заражения от коллег на рабочих местах. Такой негативный опыт был у каждого третьего респондента. Исследование показало, в каких отраслях больше всего работников, которые продолжают ходить на работу заболевшими. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Житель Карелии рассказал, что ГИБДД не дает забрать машину со штрафстоянки из-за режима самоизоляции

Один из автомобилистов в Карелии пожаловался, что пока он сидит дома на самоизоляции, ГИБДД эвакуировала за неправильную парковку его автомобиль и не дает забрать машину со штрафстоянки.

Об этом автовладелец написал на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

"Мы с 1 декабря на самоизоляции по контакту (с заболевшим коронавирусом – прим. ред.). Нам позвонил Роспотребнадзор и сказал, что из дома выходить нельзя. И робот прозванивает, напоминает. Поликлиника сказала сидеть две недели, не выходить, но тесты брать не будет. Но сидеть дома. Сидим дома. У нас парковка за домом, и по определённым дням нельзя стоять на определённой стороне. В среду нашу тачку эвакуировали. Мы из дома не выходим, знать не знали", - написал автовладелец.

По его словам, когда он узнал, что автомобиль эвакуировали, позвонил в ГИБДД, и там ответили, что ему нельзя забрать машину со штрафстоянки пока не закончится срок самоизоляции. В противном случае, его могут оштрафовать за нарушение режима.

Автовладелец подсчитал, что за содержание автомобиля на штрафстоянке ему придется заплатить 15 тыс. рублей, а за нарушение режима самоизоляции – еще 10 тыс. рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужчина погиб на пожаре в квартире дома в районе Карелии

В поселке Надвоицы Сегежского района на пожаре погиб мужчина, двоих жильцов удалось спасти, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 15 декабря, в 1.23 в 2-этажном 8-квартирном доме произошел пожар.

Пожар ликвидировали шесть человек и 2 единицы техники. В результате огнем повреждена комната 25 кв.м.

Двух человек вывели из загоревшегося дома, применив дымозащитные маски.

На месте происшествия в квартире было обнаружено тело мужчины.

Причины гибели человека устанавливаются.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска по подозрению в краже разыскивает мужчину (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска по подозрению в совершении кражи разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска по подозрению в совершении кражи из магазина бытовой техники устанавливают личность и местонахождение молодого человека, запечатленного камерой видеонаблюдения.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, просят сообщать по телефонам: +7 911 426 81 77 и +7 911 050 98 02.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

Житель Карелии погиб при пожаре в ванной

В Лоухском районе в квартире одного из домов произошел пожар, на котором погиб мужчина, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 15 декабря, в 10.27 в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар в жилом 4-этажном многоквартирном доме.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек и 3 единицы автоспецтранспорта. Во время пожара было спасено 15 человек.

В результате возгорания в квартире огнем повреждена ванная комната на площади 3 кв.м. На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Причины гибели человека устанавливаются.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии резко снизилось число заражений детей коронавирусом

За минувшие сутки, 15 декабря, в Карелии зарегистрировано 12 случаев заболевания детей COVID-19, а 14 декабря в республике заразился вирусом 41 ребенок, сообщил на своей странице глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 15 декабря по статистике в Карелии было 21946 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2234 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 16 декабря, – уже 22287 ковидных больных, из которых 2246 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 12 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 341 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22287 человек. Выздоровели – 14406. Умерли 132 пациентов.

фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Власти Карелии обещают смягчить последствия отмены самого популярного налога: подготовлен законопроект

Правительство Карелии подготовило законопроект, который, по его мнению, смягчит последствия отмены единого налога на вмененный доход – одной из самых популярных систем налогообложения малого и среднего бизнеса.

Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года. Им предложены три варианта – переход на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения или регистрация в качестве самозанятых. В Карелии большинство предпринимателей, применяющих ЕНВД, не сможет перейти на патент или самозанятость, и будет вынуждено использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). По оценке Торгово-промышленной палаты и других объединений предпринимателей Карелии, это приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз. В Минэкономразвития подсчитали, что отмена ЕНВД коснется более 8 тыс. организаций и ИП в Карелии. После обращений бизнес-объединений правительство Карелии разработало законопроект, который предусматривает снижение ставок по УСН, чтобы не допустить роста налоговой нагрузки по сравнению с ЕНВД. Сегодня этот законопроект обсуждался на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Депутаты задали вопрос заместителю министра экономического развития Карелии Александру Ломако, проводило ли оно расчеты, как изменится налоговая нагрузка на бизнес в процентном или рублевом выражении. Ломако не назвал конкретных цифр, но заверил, что законопроект был согласован с представителями бизнес-сообщества. "Мы смотрели и проводили консультации, в том числе с предпринимательским сообществом для принятия соответствующего решения… Мы смогли подойти к консолидированному решению, что в этом диапазоне (новых налоговых ставок по УСН – прим. ред.) это не будет носить тотально критический формат для системы налогообложения", - заверил замминистра. Подробнее о законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Ручей с нефтепродуктами вновь стекает в Онежское озеро у парка в Петрозаводске (ФОТО)

Онежское озеро в районе популярного у петрозаводчан Приозерного парка покрылось нефтяными пятнами.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото побережья Онежского озера в районе Приозерного парка на улице Московская.

"Все новости только о короновирусе. Про экологию забыли. А вот оно, течет ручейком в озеро и благоухает...", - комментируют фото читатели.

Напомним, в районе Приозерного парка располагается один из наиболее проблемных выпусков ливневых стоков. В 2009 году на этом выпуске был зафиксирован выброс стоков c нефтепродуктами, содержание которых в несколько тысяч раз превысило предельно допустимые концентрации. Это заставило городские власти установить в районе пляжа локальные очистные сооружения, но они не справляются с продолжающимся загрязнением озера нефтепродуктами.

В адмнистрации Петрозаводска считают, что международный проект позволит городу избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе Приозерного парка.

фото: pixabay

Евросоюз вложил в развитие Карелии "десятки миллионов евро", заявили в правительстве

Программа международного сотрудничества "Еврорегион "Карелия", которая реализуется на протяжении 20 лет, позволила привлечь для развития республики крупные инвестиции из Евросоюза.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства Карелии по итогам международного онлайн–семинара "Значение межрегионального сотрудничества в диалоге России и Финляндии".

"За время действия программ приграничного сотрудничества России и Европейского союза на реализацию проектов в Карелии удалось привлечь несколько десятков миллионов евро. Совместно с финскими партнерами построен международный пункт пропуска "Суоперя" в Лоухском районе, проведена реконструкция канализационных очистных сооружений и продолжается модернизация системы водоснабжения в городе Сортавала, создан визит–центр национального парка "Паанаярви", запущен лесоперерабатывающий завод в поселке Импилахти Питкярантского района, реконструирована дорога до пункта пропуска Сювяоро", – пояснили в правительстве.

По словам руководителя Института североевропейских исследований ПетрГУ, Валерия Шлямина, за 20 лет действия программы было завершено около 400 совместных проектов Карелии и Финляндии.

"Прямые связи карельских и финских предприятий дают возможность даже в период пандемии сохранять в Карелии, по нашим расчетам, около трех тысяч рабочих мест, а в Финляндии − не менее тысячи рабочих мест", – сказал Шлямин.

В правительстве сообщили, что сейчас разрабатывается новая программа приграничного сотрудничества "Карелия" на 2021−2027 годы. Она предусматривает разработку новых туристических маршрутов, модернизацию пунктов пропуска, организацию пересечения границы Российской Федерации в карельских пунктах пропуска по единой электронной визе, совершенствование дорожной инфраструктуры.

фото: © Минтранс Карелии

Деньги на строительство новых мостов и дорог заложены в проект бюджета Петрозаводска

Проект бюджета Петрозаводска на 2021 год предусматривает разработку проектно-сметной документации для строительства нескольких новых автодорог и мостов.

Они перечислены в пояснительной записке к проекту, который администрация города направила в Петросовет.

В их числе автомобильная дорога в проезде Тидена от Вытегорского шоссе до Комсомольского проспекта и автодорога от улицы Попова до улицы Университетской. Что еще собираются строить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Суоярвскому району"

Грузовик сгорел в городе Карелии (ФОТО)

Пожарные спасали тягач "Volvo" в Суоярви.

Пожар произошел 15 декабря в Суоярви. Загорелся грузовик "Volvo", который находился на открытой территории на Суоярвском шоссе.

Как сообщается в паблике суоярвского отряда противопожарной службы, дежурный караул прибыл на место за 6 минут. Пожар был ликвидирован в течение 9 минут.

Автомобиль получил значительные повреждения.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в МЧС Карелии показали кадры с места пожара на Старой Кукковке в Петрозаводске.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Следком начал проверки по фактам гибели на пожарах двух молодых мужчин

В Лоухском и Сегежском районах на пожарах в квартирах погибли 35-летний и 36-летний мужчины, по факту их гибели проводятся проверки, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемский межрайонный следственный отдел и следственный отдел Сегежи проводят доследственные проверки по фактам обнаружения тел мужчин при тушении пожаров.

Установлено, что утром 15 декабря в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружено тело 35-летнего мужчины, который там проживал.

Также 15 декабря ночью в ходе тушения пожара в многоквартирном доме в поселке Надвоицы обнаружено тело 36-летнего мужчины.

Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты процессуальные решения.

фото: сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Эпидемия спровоцировала резкий рост числа обращений за помощью к бизнес-омбудсмену в Карелии

Число обращений представителей бизнеса в Карелии за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Гнетовой выросло в 2020 году на 40%.

Об этом она рассказала на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, посвященной поддержке и восстановлению бизнеса в условиях пандемии.

По словам Гнетовой, в 2020 году к ней поступило более 700 обращений, что почти на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Кроме традиционных каналов связи обращения поступают через мессенджеры, социальные сети, в ходе "горячих линий". "Многие обращения связаны с COVID-19 и требуют срочного решения или оперативной консультации. Часто на сообщения и вопросы в социальных сетях отвечаю поздно вечером, придя после работы. Стараюсь ответить и помочь каждому предпринимателю", - рассказала Гнетова. Какие проблемы, по ее словам, удалось решить благодаря институту уполномоченных по защите прав предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Flickr / presta

Большинство участников опроса будут отмечать Новый год дома и без гостей

Читатели "Столицы на Онего" рассказали, как будут отмечать Новый год в условиях коронавируса.

В опросе приняли участие 606 человек, большинство из которых – 408 (67%) ответили, что предпочтут отметить Новый год дома, без гостей, чтобы не подхватить вирус.

На треть меньшее количество респондентов – 124 (20%) решили, несмотря на пандемию коронавируса, отметить праздник большой компанией, шумно и весело.

Из-за болезни и плохого настроения 38 человек (6%) совсем не будут отмечать Новый год, а 36 (5%) участников опроса 31 декабря уедут на отдых.

фото: © Илья Тимин

Доля свободных коек в ковид-центрах Карелии сократилась до 20 процентов

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о незначительном сокращении доли свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией

За минувшие сутки доля свободных коек для больных COVID-19 сократилась до 20,2 процентов. Накануне этот показатель равнялся 21,4 процента. Об этом сообщил в соцсети глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 16 декабря госпитализированы 738 человек, заболевших COVID-19, 611 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 121 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Карелии увеличилось на 341.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Смертность от коронавируса в России остается высокой – 596 летальных случаев за день

За все время в стране зарегистрировано 48 564 смерти пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 734 454 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 176 100 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 490 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 596 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 48 564 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 83,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 427 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 декабря остаются 579 177 человек.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Стало известно, когда в Карелии примут закон о ПСН, на задержку которого жаловались предприниматели

Парламент Карелии примет законопроект, который регламентирует переход на патентную систему налогообложения (ПСН), на заседании 17 декабря.

Об этом было объявлено сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели проект "О внесении изменения в отдельные законодательные акты Республики Карелия", согласно которому предусмотрен ряд поправок в налоговом законодательстве.

Одно из положений закона касается предпринимателей, которые с 1 января перейдут с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную систему налогообложения. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала о многочисленных обращениях представителей бизнеса, обеспокоенных тем, что в республике до сих пор не внесены изменения в законодательство, необходимые для перехода на патентную систему налогообложения - не утверждены перечни видов деятельности и не установлены ставки базовой доходности для применения ПСН. Какие планируются изменения для "патентников" в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".